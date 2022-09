Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: BATTY REFINADO 12:45 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años: 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000.

7D 9D 6D 7S 1 TAMBERITO SUGESTIVE F.J.Lavigna-4 6 55 Suggestive Boy - Colonia Valdense V.Leclercq - - - 3U 2 SONNENPARK G.Villalba 5 57 Sebi Halo - Relevance F.Scarpello 6P 4P 8P 8P 3 BANDURRION KEY J.Flores-4 6 55 Key Deputy - Bandurria Cat M.L.Diaz 6P 5P 9P 2S 4 SPECIAL KENY B.Enrique 5 57 Violence - Fantastic Queen M.A.Rivera 3S 3S 3S 7S 5 DEEP SEA BLUE M.Rey-4 5 57 John F Kennedy - Dancing Tempest R.Buonocore 2e 4D 7L 2S 6 RU CHI R.Alzamendi 5 57 Aliwen - Bequeriana V.Leclercq - - 0S 6S 7 TEN BOY E.Torres 5 57 Dont Worry - Ten Girl R.A.Arrativel - 0P 4S 8P 8 TILKY KEY S.Piliero 5 57 Key Deputy - Tilly Glory J.Wessolowski 8S 0S 9P 6S 9 MIA SAN MIA M.Alfaro-4 5 55 Greenspring - Strip A.O.Urdagaray - - 0S 6S 10 ARPER F.Corrales 5 57 Angiolo - La Asturianita J.C.Borda 7P 8P 8P 0P 11 HONOR ALTO C.Perez G.-2 6 55 Portal Del Alto - Bambuca Glory R.A.Gomez - - 0L 0S 12 KING LUTHER J.Rivarola 5 57 Stratham - Lacascui D.M.Diaz

SPECIAL KENY (4) RU CHI (6) BANDURRION KEY (3)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ERAGON (2015) 13:15 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad: 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 5. 350.000 -INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

7R 0S 5R 2e 1 LEOPOLIS J.Villagra 5 57 Hurricane Cat - Galitzia F.M.Cabrera 2S 3P 5S 0S 2 GLOBAL WHISKY F.J.Lavigna-4 5 57 Global Hunter - Gold Bar Lady J.J.Etchechoury 8P 2S 9S 4S 3 DEL CARIÑO R.R.Barrueco 6 55 Life Of Victory - Agallias M.I.Rizza 0S 0L 5S 3S 4 HURRICANE MURRAY T.Baez-4 5 57 Hurricane Cat - Lista Unica G.Scagnetti 4S 7S 7S 3P 5 FLEX FRIDAY R.Frias 5 57 Treasure Beach - Frisco Jag J.J.Etchechoury 1P 5S 4S 7S 6 GATE MONEY W.Pereyra 5 57 Blood Money - Gattara J.F.Saldivia 6P 2S 1S 8S 7 NOCHERO BANKER J.Espinoza-4 5 57 City Banker - Noche Corrida O.R.Padilla Boccia

GLOBAL WHISKY (2) HURRICANE MURRAY (4) FLEX FRIDAY (5)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MISS OASIS (2019) 13:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- 0P 5S 7S 1 SPIRIT DADO A.I.Romay 4 57 Albani - Paquita Dada S.D.Cajal 3S 5S 2S 3S 2 SAY NEVER AGAIN J.Villagra 4 57 Curlinello - Saint Olsen G.E.Romero 8S 2S 2S 2P 3 FULL AQUILES B.Enrique 4 57 Full Mast - Helena Rye A.F.Gaitan D. 8P 7P 2P 3P 4 SHIELD ME W.Moreyra 4 57 Cosmic Trigger - She`s Magic J.A.M. Neer 9S 0S 0S 8S 5 GIANT GLORY S.Barrionuevo 4 57 Giant Killing - Honorosa J.Poschke 2L 2L 6L 5L 6 PIERRE NODOYUNA E.Ortega P. 4 57 Galan De Cine - Meteorica E.A.Corsiglia 4S 6S 8P 3S 7 UN BUEN FASO I.Monasterolo 4 57 Cima De Triomphe - Friends Show Up E.G.Accosano 3P 2P 5P 6S 8 VITARO W.Pereyra 4 57 Violence - Vlytava L.R.Cerutti - - - - 9 ON THE MOVE L.Recuero-4 4 57 Seek Again - One Oak J.C.Cravero

FULL AQUILES (3) SAY NEVER AGAIN (2) SHIELD ME (4)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: TODO UN AMIGUITO (2013) 14:15 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad: 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

1S 3S 3P 3L 1 READY JOHAN F.J.Lavigna-4 5 57 Curioso Johan - Redeeming T.D.Carro 6P 1S 2S 9P 2 LOCASA CRAF G.Borda-3 5 57 Mastercraftsman - Locasa Nistel G.E.Scarpello 9L 4L 9L 2L 3 AGUA FEROZ W.Pereyra 5 57 Violence - Seattle Hillary L.R.Cerutti 2S 4L 2P 4P 4 MASTER QUITA G.Calvente 5 57 Mastercraftsman - Muequita Fitz M.A.Suarez 8P 3P 1P 9P 5 CIA NISTEL L.Cabrera 6 55 Van Nistelrooy - Cia Parade J.C.Cascia 1T 1e 2T 4P 6 LIP SYNCH E.Ortega P. 5 57 Le Blues - Sayal A.E.Casco 6L 5L 3L 4L 7 RETAPIZAR A.Cabrera 5 57 Tapizar - Sunshine Melody A.E.Reisenauer 8S 7P 3P 3P 8 SPRING BELLA B.Enrique 5 57 Greenspring - Devanea A.Gonzalez

SPRING BELLA (8) MASTER QUITA (4) READY JOHAN (1)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DALE RAFAEL 14:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

5S 2S 3S 6S 1 POLLY GRAY E.Ortega P. 4 57 Safety Check - Jazmin Del Cabo L.R.Cerutti 0P 5S 7S 0S 2 LOVE WINNING R.Bascuñan 4 57 Orpen - Love Always J.L.Rivollier - - - 0P 3 EMILY PRINCESS J.Villagra 4 57 Cosmic Trigger - Emanecida J.A.Fren - - - 9S 4 MIXIOTE L.Balmaceda 4 57 Easing Along - Miraolas P.Chioccarelli 0S 8S 3S 5S 5 FLITZI G.Borda-3 4 57 Endorsement - Turfly J.C.Borda 0S 0S 9S 5S 6 LADY QUEEN J.Espinoza-4 4 57 Cosmic Trigger - Lady Spirit J.C.Bianchi - 4P 4P 6P 7 SHUTTLE GOLD W.Moreyra 4 57 Orpen - Shuttle Night M.Iguacel Loeda - 4S 4S 4S 8 ZARA M.Valle 4 57 Asiatic Boy - Hydrant J.C.Blanco 7S 0S 4S 3S 9 LA RAMONITA M.Fernandez 4 57 Grand Reward - Danza Cosmica J.L.Bentancourt 3S 4S 8P 5S 10 CHAJARINA J.Flores-4 4 57 Daniel Boone - Candy Raysa B.S.Mazzulla

LA RAMONITA (9) ZARA (8) POLLY GRAY (1)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: RAFTER (2019) 15:15 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 200.000.

9S 8S 9S 9S 1 TE VUELVO A VER F.J.Lavigna-4 4 57 Valid Stripes - Vengan A Ver P.P.Sahagian 5S 0S 4S 1S 2 SEXY SIMBOL F.L.Gonçalves 4 57 E Dubai - Sexy Night L.R.Cerutti 5S 0S 3S 4S 3 DON ESCORPION W.Pereyra 4 57 War Command - Doña Ley C.D.Etchechoury - - 1S 4S 4 SPINACKER A.Giannetti 4 57 Full Mast - Pure Bengali C.D.Etchechoury 2S 2S 3P 1P 5 ELLIPTICAL I.Monasterolo 4 57 Il Campione - Baby Jess E.G.Accosano 0P 2P 2P 1P 6 MASQUESUERTE B.Enrique 4 57 Violence - Masquenada J.I.Etchechoury 3S 1S 0S 8S 7 TOUR DE DAN J.Noriega 4 57 Daniel Boone - Tourelle D.Peña 0L 1L 6L 3L 8 VALID ELECTION G.Borda-3 4 57 John F Kennedy - Valid Choice L.R.Cerutti 1e 0S 9S 6S 9 MAR GLORIOSO Jorge Peralta 4 57 Treasure Beach - En Gloria E.Cedeño H. 7P 2P 3P 1S 10 BRIARWOOD J.Villagra 4 57 Incurable Optimist - Insista M.E.Carezzana 6S 0S 6P 4S 11 FEEL THE WAY M.Valle 4 57 In The Dark - Fricka P.D.Falero Moris 3S 1S 6S 3S 12 HUITLACOCHE E.Ortega P. 4 57 Suggestive Boy - Happy Queen A.F.Gaitan D.

SPINACKER (4) ELLIPTICAL (5) MASQUESUERTE (6)

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MY GOLAN (2012) 15:45 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad: 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Esha y Salsa Casino.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

0S 2S 3S 2S 1 REE PROMOCIONADA L.Cabrera 5 57 Reelants - Promocional H.E.Voeffray 7L 6P 8P 7S 2 PRINCESS VISION J.Espinoza-4 5 57 Strategic Prince - Sombria Vision C.D.Ussich 6P 3S 1S 5S 3 ANTIMONY A.Giannetti 5 57 Orpen - Aliysa L.R.Cerutti 2L 3L 6L 4S 3a TRAMA URBANA W.Pereyra 5 57 Orpen - Tramoia L.R.Cerutti 9P 4L 6S 4L 4 QUE ME LO CREO E.Candia G.-3 5 57 Sabayon - Red Knight I.C.Simonovich 0P 6P 2S 1S 5 CHUPETINA KISS S.Barrionuevo 5 57 South Kissing - Chupetina A.L.Lopez 7S 4S 5S 6P 5a QUE BAGAYA G.Borda-3 5 57 South Kissing - Cannoletta G.E.Scarpello 7S 1S 3S 1S 6 ESHA L.Recuero-4 6 55 Indian Maharaja - Emilita Halo J.C.Cravero 2P 6P 6S 7P 7 REINA CURIOSA R.Bascuñan 5 57 Curioso Slam - Drama Queen V.H.Fahler 5S 0S 4S 1S 8 SALSA CASINO F.L.Gonçalves 5 57 Sebi Halo - Internet Law C.Dianda 8S 4S 3P 2P 9 DIVERGENTE E.Castro-3 5 57 Remote - Debouche B.A.Rodriguez B. 9S 6S 1S 0S 10 AGUELLA E.Ortega P. 5 57 Sixties Icon - Astound N.Ferro 4S 4L 8L 2S 11 CUCINOTTA G.Bonasola 5 57 Roman Ruler - Cruzzina C.A.Cardon

SALSA CASINO (8) ESHA (6) CUCINOTTA (11)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: COLLEGE GIRL (2018) 16:15 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

3P 3S 3S 2S 1 JUDY IN THE SKY W.Moreyra 4 57 Cityscape - Jus Agendi J.A.M. Neer 2P 5P 3S 8S 2 DOÑA RICOTA J.Espinoza-4 4 57 Il Campione - Doña Varita C.D.Etchechoury - - 4P 2P 3 BEVILACQUA W.Pereyra 4 57 Sabayon - Stormy Beam J.F.Saldivia - - - 5S 4 GLOBAL LUNA A.Fuentes 4 57 Global Hunter - Golden Beauty C.D.Etchechoury - - - - 5 BIENVENIDA SAMIRA I.Monasterolo 4 57 Winning Prize - Secret Of Victoria O.E.Fontan - - - 4S 6 CRAIZY SEIVER B.Enrique 4 57 Super Saver - Locasa Catch A.F.Gaitan D. 6S 0S 0S 8S 7 LA TANA FERRO F.J.Lavigna-4 4 57 Sixties Icon - Bet Missy N.Ferro - - 4P 2P 8 MOONLIGHT KISS F.L.Gonçalves 4 57 Equal Stripes - Stormy Kiss C.D.Etchechoury - 7P 7P 4P 9 CHE HOLANDESA O.Alderete 4 57 Greenspring - Hot Flash L.Franco Tavares 4P 6S 0S 3S 10 BABY LEIA A.Giannetti 4 57 Treasure Beach - Baby Way H.M.Perez - - 6S 2S 11 BURDALESA L.Carabajal 4 57 Endorsement - Bulgarian L.M.Carabajal - - - - 12 CENA Y BAILE G.Borda-3 4 57 Señor Candy - Baby Melody W.S.Gularte - - 7P 6S 13 PIEL MORENA M.La Palma 4 57 Sixties Icon - Paperlate A.F.Gaitan D.

MOONLIGHT KISS (8) BEVILACQUA (3) JUDY IN THE SKY (1)

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: HIPER HAPPY (2021) 16:45 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 5. 168. 216

- - 5S 1S 1 SALSERO SI P.Carrizo 3 56 Silentio - Salsera Class E.D.Roldan 3S 3S 4S 1S 2 LEIBIG E.Ortega P. 3 56 Le Blues - Alta Floresta I.Jaimes - - 5S 1S 3 DOM ELOI L.Noriega 3 56 Holy Boss - Stormy Electriz M.M.Garrido - - - 1S 4 LUMIX AGAIN A.Cabrera 3 56 Seek Again - Vigorisima Net C.A.Linares 2S 1S 6S 3P 5 EMIRATE BOMB F.L.Gonçalves 3 56 Hit It A Bomb - Dubai Glory N.Martin Ferro - - - 1S 6 KING IN THE NORTH A.Giannetti 3 56 Lenovo - La Artegense C.D.Etchechoury - - - 1S 7 SEPTIMO REGIMIENTO J.Villagra 3 56 Hurricane Cat - Quick Framboise G.E.Romero

SEPTIMO REGIMIENTO (7) KING IN THE NORTH (6) LUMIX AGAIN (4)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: PURE NELSON (2018) 17:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

2P 5P 2S 1P 1 MUÑECA VIOLENTA B.Enrique 4 57 Violence - Muñeca Soñada J.I.Etchechoury 5S 1S 6P 4P 2 LA TIGER L.Recuero-4 4 57 Interaction - Desire To Win H.F.Costantino - - 4L 1L 3 CASUAL HIT A.Cabrera 4 57 Hit It A Bomb - Seattle Smart A.E.Reisenauer - 3P 1P 3P 4 MISION POSIBLE F.L.Gonçalves 4 57 Galicado - My Mission E.C.Tadei 1S 3S 4P 7P 5 DIATONICA P.Carrizo 4 57 Manipulator - Kuchma P.P.Sahagian 6S 5S 8S 9S 6 LA MOSQUITA MUERTA J.Espinoza-4 4 57 Falling Sky - Ofidia P.D.Falero Moris 1P 2P 4P 5P 7 ORTIZA W.Moreyra 4 57 Daniel Boone - Ordem Unida M.J.Ricciuto 4S 2S 1L 6L 8 SEXY BOMB R.Bascuñan 4 57 Hit It A Bomb - Miss Alfano J.L.Acuña 4S 0P 5S 1S 9 KATERINE E.Ortega P. 4 57 True Cause - Kitty For Sale J.C.Blanco 1S 7S 6P 7S 10 BLUFI G.Borda-3 4 57 South Kissing - Dal Briole G.E.Scarpello 2S 7S 2S 1S 11 HIDDEN MESSAGE A.Giannetti 4 57 Cityscape - Flame Winner C.D.Etchechoury 4S 2S 3S 3S 12 IVANKA W.Pereyra 4 57 Global Hunter - Miss Kelly C.D.Etchechoury

IVANKA (12) MISION POSIBLE (4) LA TIGER (2)

11a. Carrera - 1200 mts. CLÁSICO REFINADO TOM (L) 17:45 hs.

Handicap descendente para todo caballo 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA CLASICA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3. 500.000

0S 6S 8S 4P 1 SANTOS DAVOS Jorge Peralta 4 57.5 Sebi Halo - Tanandava F.O.David 1L 2L 3L 4P 2 LOFOTEN F.L.Gonçalves 4 57.5 Lucky Island - Buena Compra C.L.Bellier 2P 1S 5L 3P 3 ACTEON J.Villagra 4 57.5 Angiolo - Tadema M.A.Cafere 4L 0S 3L 1L 4 RIO FRANCO W.Pereyra 4 54 Interdetto - Bonjoy L.R.Cerutti 1S 1S 7S 6S 5 GRAN ENEMIGO G.Bonasola 5 54.5 Que Vida Buena - Queen Rate H.M.Perez 1S 1S 3S 1P 6 LA BUENA RACHA B.Enrique 4 52 Equal Stripes - Laraccetta E.R.Bortule

ACTEON (3) LOFOTEN (2) SANTOS DAVOS (1)

12a. Carrera - 1600 mts. CLÁSICO SIBILA (G2) - COPA TV PÚBLICA 18:15 hs.

Yeguas de 4 años y más edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000 -INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

2S 1S 1S 1S 1 SIMPLE MELODIE J.Villagra 5 60 Endorsement - Southern Melodie G.J.Frenkel S. 9P 2S 2S 1S 2 LACE AND PEARLS B.Enrique 5 60 Le Blues - Scary Mary A.F.Gaitan D. 1S 0S 2S 1S 3 CANTA BONITA A.Giannetti 5 60 Aerosol - Carta Patente C.D.Etchechoury 3P 2S 9S 2S 4 SARAGOSSA CITY W.Pereyra 5 60 Seek Again - Saragossa E.Martin Ferro 7P 7S 6S 1S 5 DAISY DUKE G.Calvente 4 59.5 Cosmic Trigger - Nile Empress M.A.Suarez 1S 1S 1S 8S 6 HONY BOONE F.L.Gonçalves 4 59.5 Daniel Boone - Honey Baby C.D.Etchechoury 6S 6S 4S 2S 7 SOFRITA E.Ortega P. 5 60 Roman Ruler - Kathryn`s Spirit E.Martin Ferro 5S 4S 1P 3P 8 WALNUT GROVE J.Noriega 4 59.5 Orpen - Wally Nut R.M.Bullrich 3S 1S 6S 4S 9 FORTY CINQUE G.Bonasola 5 60 Ecologo - Forty Marinesca N.Martin Ferro 4L 2L 6L 3P 10 BEAUTY ROMANCE O.Alderete 6 60 Roman Ruler - Beauty Dark L.R.Cerutti

CANTA BONITA (3) HONY BOONE (6) SARAGOSSA CITY (4) WALNUT GROVE (8)

13a. Carrera - 1800 mts. CLÁSICO ENSAYO (G3) - COPA FERNANDO SANTAMARINA 18:45 hs.

Potrillos nacidos desde el 1° de Julio de 2019. Peso 56 kilos. (*) Bono estrellas Plus $ 62. 500 al inscripto mejor clasificado en los tres primeros puestos. (*) Hacer Un Puente, El Eminente y Risky Way.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

- - - 1S 1 KEINO M.La Palma 3 56 Il Campione - Kentucky Rose A.F.Gaitan D. - - - 1S 2 GRAN COUDET W.Pereyra 3 56 Endorsement - Livealife J.F.Saldivia - - - 1L 3 ARCHIMBOLDO F.L.Gonçalves 3 56 Orpen - Alla Prima H.J.A.Torres - - 1S 3S 4 HACER UN PUENTE X.X. 3 56 Cosmic Trigger - Delirada E.R.Bortule - 7P 8S 2S 5 DAWSON R.Bascuñan 3 56 Suggestive Boy - De La Realeza J.J.Bo - 5S 4S 1S 6 EL EMINENTE J.Villagra 3 56 Il Campione - Bagshawe G.J.Frenkel S. 7S 1S 4S 8S 7 RISKY WAY A.Giannetti 3 56 Storm Mayor - Fairy Way C.D.Etchechoury

HACER UN PUENTE (4) GRAN COUDET (2) ARCHIMBOLDO (3)

14a. Carrera - 1600 mts. CLÁSICO ECUADOR (G2) 19:15 hs.

Todo Caballo 4 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

6S 6S 1S 8P 1 MARIGNAC A.Giannetti 5 60 Equal Stripes - Marina Romea C.D.Etchechoury 2L 4L 6P 8P 2 DON BECO K.Banegas 5 60 Lenovo - Shy Prize Girl H.M.Mujica 1S 3L 1P 4L 3 ASPAVENTO M.A.Sosa 5 60 Remote - Awesome Tracy C.L.Bellier 1S 1S 8S 3P 4 EVITANDOTE F.L.Gonçalves 4 59.5 John F Kennedy - Evidancer N.Martin Ferro 7S 1S 1S 6S 5 BOLSTER G.Bonasola 4 59.5 Incurable Optimist - Expressly A.Bravo Pirela 5S 8P 3P 1S 6 CURIOUS AGAIN M.Valle 4 59.5 Seek Again - Curious Day P.D.Falero Moris 5S 1S 1S 1S 7 SIN TEMOR M.La Palma 4 59.5 Suggestive Boy - She`s Happy A.F.Gaitan D.

EVITANDOTE (4) SIN TEMOR (7) ASPAVENTO (3)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: EL BENICIO (2017) 19:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000

7P 0S 0S 9S 1 MASTER OF DREAMS J.Espinoza-4 4 57 Master Of Hounds - After Dream L.A.Conde - 0P 5S 1S 2 ESCAPE INTENT W.Pereyra 4 57 Orpen - Escape Fox C.D.Etchechoury 4L 5L 4S 0P 3 BONDADOSA SONG P.Carrizo 4 57 Alcindor - Llorare Key P.J.Cicchetti - - - 1P 4 MARIAH MARIAH J.Villagra 4 57 Que Vida Buena - Mariah`s Humor M.E.Carezzana 1P 3P 8P 2S 5 CHOCOTORTA M.Valle 4 57 Todo Un Amiguito - Chocoloca M.Palacios - 1P 4L 4L 6 DESIGNATED SURVIVOR J.Flores-4 4 57 Lenovo - Water Performance J.P.Garrocho 9P 9S 2L 1S 7 MY DEAR SCAT B.Enrique 4 57 Knockout - My Dear Cat E.R.Bortule 0S 4S 4S 8S 8 STILL LIFE I.Monasterolo 4 57 Sebi Halo - Bredi Breda J.F.Saldivia 3P 7P 3S 1S 9 DANZA DORADA W.Moreyra 4 57 Valid Stripes - Wayra Puka J.C.Rodriguez 6P 7S 8P 1S 10 AVISPA VIL J.Noriega 4 57 Honour Devil - Libelula Int J.F.Saldivia

CHOCOTORTA (5) DANZA DORADA (9) ESCAPE INTENT (2)

16a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: ESCABIAR (2021) 20:15 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20.

3S 4S 2S 2S 1 PUERTO FRIAS J.Villagra 3 56 Mr. Magic - Belleza R.R.Molla - - - 6S 2 MUY FAVORABLE O.Alderete 3 56 In The Dark - Es Favorita E.R.Bortule - - - - 3 CAMUFLAJE G.Bonasola 3 56 Orpen - Camuflada A.Bravo Pirela - - - - 4 PASO DE LARGO R.Bascuñan 3 56 Sabayon - Ray Girl I.C.Simonovich - - - - 5 DISTANT BLUE Jorge Peralta 3 56 Remote - Cala Celeste J.Wessolowski - - 8S 0S 6 LLEGO TEMPRANO L.Vai 3 56 Le Blues - Suplicas J.C.Borda - - - - 7 RE RELAXING E.Candia G.-3 3 56 Remote - Waking Up W.A.Rodriguez - - - - 8 REAL TEXAN M.Aserito 3 56 Nashville Texan - Olivia Soy F.R.Cacciabue - - - - 9 INTENSE KID J.Espinoza-4 3 56 John F Kennedy - Intense Stripes M.L.Castellazzi - - - - 9a MR BLACK TALENT G.Borda-3 3 56 Got Talent - Miss Nice Black M.L.Castellazzi - - - - 10 ADRI FULL M.La Palma 3 56 Sir Winsalot - Short Ride C.A.Fali 6L 6P 0P 1e 11 HOLZEM M.Valle 3 56 Winning Prize - Honey Gulch A.O.Martinez - - - 0S 12 HOMENAJE A LA LUNA F.Barroso 3 56 Homage - La Luna Morena R.M.Bullrich 0S 9S 1e 9S 13 SKYNAZO J.Paoloni-4 3 56 Falling Sky - Awesome Anew R.R.Molla - - 0P 4S 14 EMPERADOR NAK F.Correa 3 56 Anak Nakal - Soberana Spa C.B.Carretto - - - 5P 15 PONE EL CHEQUE I.Monasterolo 3 56 Manipulator - Pone La Firma E.G.Accosano - - 4S 6S 16 PUERTO DARWIN B.Enrique 3 56 Portal Del Alto - Gran Malvina E.R.Bortule

PUERTO FRIAS (1) EMPERADOR NAK (14) PONE EL CHEQUE (15)

17a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: FRAMEA (2020) 20:45 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- - - - 1 NAEROBY P.Carrizo 3 56 Señor Candy - She Is Love P.P.Sahagian - - - - 2 KARI SEATTLE R.Bascuñan 3 56 Seattle Fitz - T-encanta Inc E.Martin Ferro - - - 5S 3 ALEMONIA O.Alderete 3 56 Endorsement - Ackaway E.R.Bortule - - - - 4 MATSUSHIMA I.Monasterolo 3 56 Portal Del Alto - Bizutage J.A.Lofiego - - - - 5 AMOR EN PELIGRO R.Frias 3 56 Safety Check - Sourthern Stone A.C.Glades - - - 0S 6 HOMENAJEADA STA INES R.R.Barrueco 3 56 Homage - Mi Dulce Ines R.O.Lemos - - - - 7 NUEVA LEYENDA B.Enrique 3 56 Lenovo - Espaciadora R.D.Sabadell - - - 7S 8 QUIARA E.Candia G.-3 3 56 Cisne Branco - Quatro Folhas M.D.Duarte - - - - 9 GREELEY PARADE W.Pereyra 3 56 Horse Greeley - Miss Hit Parade G.Decunto - - - - 10 ACEITUNERA A.Cabrera 3 56 Angiolo - Summer Nights A.Pavlovsky - 6S 2P 5P 11 CANDY ROSE W.Moreyra 3 56 Long Island Sound - Lemoncella J.A.M. Neer - - - - 12 CLYNELISH L.Vai 3 56 Lizard Island - Cinna Mona P.E.Molina - - - 0S 13 SINCERAMENTE G.Borda-3 3 56 Maranesi - Bendita Luz J.L.Rivollier 9S 2P 3S 2S 14 APIOLADA KEY T.Baez-4 3 56 Key Deputy - Avivadora D.Peña 6L 2L 3L 3S 14a GOTERA KEY K.Banegas 3 56 Key Deputy - Ultima Gota Cat M.F.Alvarez

APIOLADA KEY (14) ALEMONIA (3) CANDY ROSE (11) QUIARA (8)