Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ROSA ROJA (OPCIONAL) 12:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2021).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - - - 1 LA DISTAFF B.Enrique 3 56 Que Vida Buena - Mariah`s Humor M.E.Carezzana - - - 7S 2 KATRINA`S GOLD A.Cabrera 3 56 Gold Gulch - Katrina Storm A.Pavlovsky - - - 4S 3 ABSENTA M.Valle 3 56 Fragotero - Lulee R.M.Landola 5S 4S 5S 4S 4 ALEMONIA O.Alderete 3 56 Endorsement - Ackaway E.R.Bortule - - - - 5 INDALESIA J.Villagra 3 56 Orpen - Ikaroa M.A.Cafere - - - 6S 6 ESTRELLA BRAVA L.Balmaceda 3 56 De Trompa - Estrella Fina O.F.Labanca - - - 2S 7 PINTRA W.Pereyra 3 56 Angiolo - Tadema M.A.Cafere - - - 0S 8 NATITA PIRATE J.Flores-4 3 56 Hook The Pirate - Desnatada P.O.Villanova - - - - 9 BOMBA GULCH I.Monasterolo 3 56 Hit It A Bomb - Empeñosa Gulch H.S.Rodriguez - - - 7S 10 MARIA MILAGROS J.Espinoza-3 3 56 Sorpreson - La Dan Segura J.J.Soldad

PINTRA (7) ABSENTA (3) ALEMONIA (4)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SMOKEADO (2016) (CA) 13:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad: 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20.

3P 7S 9P 7S 1 MARCIA WINTER M.Aserito 5 57 Master Of Hounds - Maggie Pop F.R.Cacciabue 1S 2S 2S 0S 2 JOY TEXACA M.Valle 5 57 Fortify - Te Olvide M.E.Carezzana 8S 5S 3S 2S 3 AKASHA R.Alzamendi 5 57 Angiolo - Sacsahuana H.D.Nicodemo 4S 5S 8S 3S 4 BLACK AP L.Recuero-4 5 57 Magic Black - Ap Press O.Cincunegui 2S 3S 3S 1S 5 DISCOVERIES L.Brigas-4 5 57 Don Valiente - Reasons N.Ferro 1S 7S 6S 8S 6 BORN A STAR S.Barrionuevo 5 57 Roman Ruler - Miss Bornemisza A.M.Calcagno 9S 3S 4S 7S 7 MY SERVE F.J.Lavigna-4 5 57 Gold Gulch - Murmuring G.A.B.Keheyan 9S 0S 6S 7S 8 MELISANDRE G.Borda-2 5 57 Peten Itza - Sanoma J.M.Giussi

AKASHA (3) JOY TEXACA (2) DISCOVERIES (5)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MANICERO KEY (2012 - 2013) 13:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Capitelio.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

8P 9S 9S 3S 1 GAZZETTO G.Bellocq 6 57 Manipulator - Gazpacha J.J.Mossier 3L 1P 1P 8P 2 CLORINE G.Borda-2 7 57 Dynamix - Cumbrecita R.A.Arrativel 6P 8P 0S 2S 3 ALTO PORTE L.Tello E. 6 57 Portal Del Alto - Sidney Song M.I.Gomez 1L 2L 2S 3P 4 BLANCO BERRY G.Sediari 6 57 The Berry - Blanca Y Celeste C.Sediari 3S 1S 5S 7S 5 CEBREIRO D.Nuñez 6 57 Perfectperformance - Thunder Music O.A.Kalk 1S 4S 3S 0S 6 CAPITELIO E.Candia G.-2 7 57 True Cause - Cotta O.F.Labanca 1S 1S 2R 2S 7 WARRIOR GOLD F.Vilches 7 57 Poseidon`s Warrior - Seasonal Gold O.J.Rodriguez 4S 4S 6P 6S 8 SHY CAMILO Jorge Peralta 6 57 Sidney`s Candy - Shy Agus F.O.David

WARRIOR GOLD (7) ALTO PORTE (3) BLANCO BERRY (4)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TELEPATICA 14:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años: 55 kilos. (Para Jockeys y Jockeys Aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Octubre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

2P 7P 5P 2L 1 SWORD J.Leonardo 5 57 Horse Greeley - Lady Shy S.M.Rodriguez - - - 9S 2 SHINER BOY C.Perez G.-2 5 57 Lizard Island - Bafana V.H.Fahler 8S 0S 8P 7P 3 BANQUERO ROMANO A.Giorgis 5 57 City Banker - Daylight Roma L.M.Dimaro - 9S 0S 6S 4 ENFORCER A.Paez 5 57 John F Kennedy - Embrasable P.V.Riccotti 3S 0L 4S 4S 5 MORRITOS FREUDE G.Bellocq 6 55 Freud - Taboga J.F.Barrera - 0S 8P 9S 6 GOOD AS YOU X.X. 5 57 Asiatic Boy - Good Is Good D.G.Ariaudo 0L 0L 5Q 8Q 7 VISION GAG R.Frias 5 57 Gagman - Vision Hope A.A.Lovay 8P 5S 0S 5S 8 TRAVELLING BAND S.Piliero 5 57 Sixties Icon - Venta Secreta C.C.Cabrera

MORRITOS FREUDE (5) TRAVELLING BAND (8) ENFORCER (4)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: WHITE GIRLFRIEND (2010) (CA) (OPCIONAL) 14:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Octubre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

- - - 0S 1 REAL ELECTRIC R.Bascuñan 3 56 Electricity - Royal Sam F.R.Cacciabue - - - 8S 2 MIRAME SPRING J.Espinoza-3 3 56 Greenspring - Mascarella C.A.Linares - - - 6S 3 ASK FOR GOLD A.Cabrera 3 56 Gold Gulch - As Well A.Pavlovsky 8S 8S 0P 8L 4 EDIFICATION K.Banegas 3 56 Il Campione - Forty Moons J.A.Aveldaño - 5S 0P 3S 5 LONG VIEW P.Carrizo 3 56 Le Blues - Pitussa Stone P.P.Sahagian 9S 3P 6P 0P 6 EL TINTO W.Moreyra 3 56 Super Saver - La Tintoretta J.D.Oural - - - - 7 SALVATUS W.Pereyra 3 56 Daniel Boone - Savage Nights C.D.Etchechoury 9P 7S 4P 6P 8 SALVAJE STRIPES R.R.Barrueco 3 56 Valid Stripes - Strana Bellezza J.A.Lofiego 4P 0S 3S 3S 9 EFREN J.Villagra 3 56 Le Blues - Elmira G.J.Frenkel S.

EFREN (9) LONG VIEW (5) ASK FOR GOLD (3)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: WHITE GIRLFRIEND (2010) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Octubre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

2e 2e 3P 2P 1 PURITY SPRING F.L.Gonçalves 3 56 Greenspring - Pura Vida Inc D.R.Cima 3S 4S 2S 6S 2 PIMCO E.Ortega P. 3 56 Full Mast - Ella Baila N.Martin Ferro - - - 8S 3 BRUJO DEL ACORDEON T.Baez-4 3 56 Greenspring - Twang L.S.Bedoya - - 8S 0S 4 HALLOWEEN JACK A.I.Romay 3 56 Catcher In The Rye - Halloween Night G.A.Siele - - - 0S 5 LUCKY PAP M.Valle 3 56 Bodemeister - Lucky Mamma C.D.Etchechoury - - - - 6 KISSING LAKE E.Ruarte 3 56 Anjiz Lake - Tank Dozen E.N.Siele - - - 9S 7 VALIENTE GULCH R.Bascuñan 3 56 Snob Gulch - Esa Es Mi Chica J.C.Blanco - - 8S 0S 8 ROMEO SI F.Coria 3 56 Silentio - De Verona Spa D.Peña 4S 6e 3e 2e 9 INTERDITADO A.Cabrera 3 56 Interdetto - Toda Siembra W.A.Rodriguez

PURITY SPRING (1) PIMCO (2) BRUJO DEL ACORDEON (3)

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DON TRUEQUE (2017 - 2018) (CA) 15:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad: 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

8e 0S 1S 7S 1 SPRINTER CHAMPION C.Benitez 5 57 Sebi Halo - Indian Springs J.C.Cima 4L 5S 0S 0D 2 RAJAS NOTES X.X. 6 55 Footnotes - Rajasthani C.M.Sala 3A 4S 2L 2A 3 COLT MARO A.I.Romay 5 57 Peten Itza - Con Lazy J.A.Alonso 3S 7S 2S 1S 4 DEEP SEA BLUE M.Rey-4 5 57 John F Kennedy - Dancing Tempest R.Buonocore 2S 4S 9P 1S 5 PALITO DOCENA S.Piliero 5 57 Shanghai Bobby - Vacation Spot M.P.Albe 2S 3S 2S 3P 6 LEGENDARIO BLUE G.Borda-2 5 57 Le Blues - Inter Tiara R.F.Ruhl - 1P 0P 0P 7 UN SUEÑO PERFECTO F.Vilches 5 57 Endorsement - Fantasy Land O.J.Rodriguez 8L 5L 4S 0S 8 TOP SPRING P.Carrizo 5 57 Greenspring - Tricky Cat S.A.Retorto 1P 7P 5S 7P 9 EL MUSICO DIGITAL F.J.Lavigna-4 5 57 Lenovo - Music Mind Ex Neveh G.E.Romero 6S 3S 4S 7S 10 TIGRE EMPERADOR E.Candia G.-2 5 57 Cosmic Trigger - Besha G.S.Conti 1P 8P 9P 4S 11 ES LEYENDA C.Perez G.-2 5 57 Que Vida Buena - Leyenda West V.H.Fahler

DEEP SEA BLUE (4) LEGENDARIO BLUE (6) ES LEYENDA (11)

8a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ROSA ROJA (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Octubre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - - 4S 1 MISCHIEF MAKER T.Baez-4 3 56 Into Mischief - Whispering D.Peña 5S 2S 7P 7S 2 KEBIRA P.Carrizo 3 56 Master Of Hounds - Areej P.P.Sahagian - - - 9e 3 BELLISSIMA MAGUI F.J.Lavigna-4 3 56 Star Power - Manuela Tac C.A.Roldan - - - - 4 DISTINTA CITY F.Correa 3 56 Cityscape - Distinta Nistel C.R.Forastiero - - - 5S 5 IS MY GIRL W.Pereyra 3 56 Got Talent - Talking About It P.Beltramone - 0S 5e 7e 6 IANA MARO A.I.Romay 3 56 Expressive Halo - Ilusionada Chica M.R.Bucheller - - - 9P 7 VIVA AL SUR R.Bascuñan 3 56 South Kissing - Vivire G.E.Scarpello 8S 7S 6L 8L 8 REE ITALIANA M.Aserito 3 56 Reelants - Gata Italiana J.L.Corsi - - - - 9 ELSITA PARODI J.Villagra 3 56 Il Campione - Soy La Parodi M.A.Cafere 5S 6S 5S 2S 10 OUR ROYAL SINGER F.L.Gonçalves 3 56 Catcher In The Rye - Our Royal Dancer N.Martin Ferro - - - 9S 11 GAMELITA E.Candia G.-2 3 56 Endorsement - Game Party O.F.Labanca

OUR ROYAL SINGER (10) MISCHIEF MAKER (1) KEBIRA (2)

9a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: PERDIZERO KEY (2015) 16:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-1º PASE-$ 10

0S 2S 6S 4S 1 SPEED AND FORCE E.Ruarte 5 57 Implausible - Little Ship J.C.Cravero 3P 3P 1P 6P 2 SNACK CIRCLE J.Paoloni-4 5 57 Lion`s Circle - Salty Snack E.G.Sala 1S 2S 3S 2S 3 GOING UP F.Coria 5 57 Portal Del Alto - Up Hill City A.F.Tournour 0L 7L 2S 2S 4 PRETTY SALLY F.L.Gonçalves 5 57 Puzzle - Brisa Approval J.C.Scafatti 4U 1S 8S 3S 5 SABATILLA G.Tempesti V.-4 5 57 Sebi Halo - Illa Ticsi G.E.Scarpello 6S 6S 3S 5S 6 ROS GRANDE NIS E.Suarez-4 6 55 Van Nistelrooy - Ros Roma O.R.Minervino 1P 7P 5P 9P 7 TENERUME L.Brigas-4 5 57 South Kissing - Tagarna E.R.Martinez

PRETTY SALLY (4) GOING UP (3) ROS GRANDE NIS (6)

10a. Carrera - 1200 mts. CLASICO TELESCOPICO 17:00 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

8S 4P 3S 2S 1 SANTOS DAVOS Jorge Peralta 4 59 Sebi Halo - Tanandava F.O.David 5L 5P 4L 4P 2 QUIL HERO M.A.Sosa 5 57.5 Andromeda`s Hero - Quilqueya A.A.Piana 7S 4P 8S 7S 3 CANDY CURE A.Cabrera 4 55 Señor Candy - Lucky Cure C.A.Linares 2S 6L 2S 8S 4 FULL SUREÑO B.Enrique 4 52.5 Full Mast - Sureña Key A.F.Gaitan D. 9P 4P 1S 2S 5 PULPITO CORAZON W.Pereyra 5 53 Cosmic Trigger - Its True Type J.F.Saldivia 1P 5S 4S 2P 6 LAST SEARCH E.Ortega P. 5 53 Hurricane Cat - La Enseñanza L.A.Ojeda 1L 3L 2L 3L 7 VELAY NO SE F.L.Gonçalves 5 55 True Cause - Venerancia L.R.Cerutti 6P 1S 2P 5P 8 SI QUERIDO K.Banegas 4 55 Señor Candy - Si Queres M.F.Alvarez

SANTOS DAVOS (1) FULL SUREÑO (4) SI QUERIDO (8)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EMBLEM THREE (2020) (CA) (OPCIONAL) 17:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2021). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Manicura Rusa, Amiguita Boce y Chupetina Kissing.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

7P 4S 4S 1P 1 MUY MAGA O.Alderete 4 57 Cima De Triomphe - Mi Rayuela E.R.Bortule 6S 5S 3P 1S 2 MANICURA RUSA J.Espinoza-3 4 57 Zensational - Manipulada H.S.Rodriguez 1S 4S 6S 7P 3 AMIGUITA BOCE E.Candia G.-2 4 57 Todo Un Amiguito - Boccea G.D.De La Cuesta 5S 8P 5L 7L 4 ATLANTIC GREELEY L.Brigas-4 4 57 Horse Greeley - En Terapia J.L.Rivollier 3L 5L 6S 1S 5 LA MEJOR PAGA M.Valle 4 57 Cima De Triomphe - Reprimida D.R.Cima 5S 7S 1S 4S 6 GAME WINNER R.Bascuñan 4 57 Curlinello - Girlish Intuition C.A.Bani 1e 3P 6P 1S 7 TWILIGHT CAT L.Colasso-4 4 57 Hurricane Cat - Luhitin J.G.Ublich 3S 6L 4P 8L 8 TAGINE D.R.Gomez 4 57 Violence - Turbania A.O.Rodriguez 8P 2S 1S 1S 9 CHUPETINA KISSING X.X. 4 57 South Kissing - Chupetina G.E.Scarpello 1P 1S 5S 5S 10 NI LA VEN B.Enrique 4 57 Que Vida Buena - Vision Lejana M.E.Carezzana

LA MEJOR PAGA (5) GAME WINNER (6) CHUPETINA KISSING (9)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: NUMERAUX (2021) (CA) (OPCIONAL) 18:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2021). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Marianito Johan, Razin, Pure Energy y Mayo Mcqueen.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

1S 5S 1S 6P 1 MARIANITO JOHAN I.Monasterolo 4 57 Curioso Johan - L`affolee J.C.Viola 5S 3S 2L 5L 2 LAW LORD R.Blanco 4 57 Le Blues - Federalist M.S.Sueldo 8S 6P 1S 8S 3 AMIGO JOHAN M.Valle 4 57 Curioso Johan - Heart White D.A.Pollian 3S 5S 5S 1S 4 BRUTUS B.Enrique 4 57 Most Improved - Balas De Amor G.E.Romero 6P 6S 4S 1P 5 FULL TAYLOR F.L.Gonçalves 4 57 Full Mast - Taylor Holiday J.J.Etchechoury 4S 2L 1L 5L 6 DON DIDO L.Balmaceda 4 57 Seek Again - Donna Delia O.F.Labanca 5S 5S 8S 1S 7 RAZIN T.Baez-4 4 57 Panegirico - Twina D`oro S.O.Tornatori 1S 7S 9P 1S 8 PURE ENERGY P.Carrizo 4 57 Holy Boss - Live P.P.Sahagian 4S 0S 3S 1P 9 CANDY BOSS G.Borda-2 4 57 Holy Boss - Candy Kisses M.S.Sueldo 2S 4S 1S 5P 10 MAYO MCQUEEN A.B.Valdez-4 4 57 Manipulator - Majestic Empress H.M.Perez

BRUTUS (4) PURE ENERGY (8) MARIANITO JOHAN (1)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: QUE CHISTOSO (2011) 18:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

5S 1P 8P 7P 1 GURI GAUCHO P.Carrizo 6 57 Gurisito Roy - Gloria Gaucha M.A.Berns 2S 9S 9S 8L 2 EVER LUCK J.Pintos-4 8 57 Ever Peace - Olivia Luck R.G.Michelena 4L 6L 3S 4L 3 ABELLARDO R.Villegas-3 6 57 Angiolo - Bellatrice V.J.Rocha 0S 7P 0P 3P 4 BEAUTY AND THE BEAST G.Sediari 6 57 Orpen - Sweet Beauty C.Sediari 5S 6S 6S 0P 5 ES UN DELIRIO S.Piliero 6 57 Most Improved - Laduree L.O.Ratto 4S 8S 0S 2S 6 BILL COLLINS R.Bascuñan 6 57 Incurable Optimist - Pandereta H.E.Voeffray 6S 9S 0P 7S 7 SHONNY T.Baez-4 7 57 Equal Stripes - Shillyshally J.D.Ruvelli 3S 0S 9P 1S 8 PASO DE TODO A.I.Romay 6 57 Sabayon - Reina Isabella E.N.Siele

BEAUTY AND THE BEAST (4) PASO DE TODO (8) BILL COLLINS (6)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: QUE CHISTOSO (2011) (2º TURNO) 19:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

3L 2L 8P 9S 1 QUE PEDAL F.Arreguy (h) 6 57 Don Pedal - Twinflower L.A.Camera 4S 1S 8P 8P 2 POTOTEO J.Yalet (h)-2 7 57 E Dubai - Mina Sola W.G.Camaño 2e 1e 1R 2P 3 DIRKO G.Tempesti V.-4 6 57 Don Valiente - Indigirka R.A.Van Tuyne 3L 3S 4L 4P 4 GORILON L.Garcia-3 7 57 Russian Blue - Retambufa C.B.Carretto 6P 1P 9P 8S 5 LOYAL BOY F.Correa 7 57 Asiatic Boy - La Bambollera C.R.Forastiero 2P 7P 9P 6S 6 LOCKE S.Piliero 6 57 Roman Ruler - La Musical E.M.A.Haller 6S 8S 1G 3R 7 YUYO VERDE R.Bascuñan 6 57 Acertame - Luciana Jaqueline M.A.Lugo 4S 1S 5P 6S 8 TROPICANO R.R.Barrueco 6 57 Endorsement - Topical R.F.Lemos 1P 8S 2S 8P 9 LEMPRONIUS F.Coria 6 57 Most Improved - Larenzia O.N.Martinez U.

DIRKO (3) LEMPRONIUS (9) GORILON (4)

15a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: FILIPINA (OPCIONAL) 19:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de octubre de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100.

- - 7S 2f 1 SOY HUMORISTA I.Monasterolo 3 56 Humor Acido - Soy Camila C.D.Sarandon - - - 6S 2 RE RELAXING A.Cabrera 3 56 Remote - Waking Up W.A.Rodriguez - - 1e 6S 3 ALMORAL F.L.Gonçalves 3 56 Angiolo - Suskehanna C.Dianda - - 7e 8S 4 EL FUTURO W.Moreyra 3 56 Lenovo - Maria For Sale M.Iguacel Loeda - - - - 5 MERRY GO BOY M.La Palma 3 56 Il Campione - Merrylee E.I.Traba - - - 5P 6 MARK EASY E.Torres 3 56 So Easy - Stormy Garland J.E.Garzon - - - - 7 THE LAST RED R.Bascuñan 3 56 Red Diamond - Watch Arm E.I.Traba - - - 3S 8 TACTICAL RISK T.Baez-4 3 56 Security Risk - Tweedy Princess D.Peña 5S 3S 0S 8S 9 JET RISK F.J.Lavigna-4 3 56 Security Risk - Jellyby C.A.Linares - - - - 10 STARGLADE O.Alderete 3 56 Montelu - Sanglade E.R.Bortule - - - - 11 KALIBAR J.Villagra 3 56 Orpen - Kathy Rose M.A.Cafere - - - 6S 12 EURO TRIP B.Enrique 3 56 Que Vida Buena - Stop Nena M.P.Albe 2S 5S 6S 3S 13 PERFECT LAW S.Conti-4 3 56 Most Improved - Perfect Foots F.J.Migueles - - 6S 0S 14 CARRY TRADE E.Ortega P. 3 56 Seek Again - Miss Carry Step J.C.Bianchi

ALMORAL (3) TACTICAL RISK (8) PERFECT LAW (13)

16a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: TABLE PLAY (CA) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

- - - 6S 1 SILVALA L.Brigas-4 3 56 Falling Sky - Rule Of Thumb H.M.Perez - - - - 2 SANTA CATARINA J.Flores-4 3 56 Lizard Island - Icara J.C.Blanco 9S 5S 5S 8S 3 CLEAR RUN D.Lencinas-3 3 56 Manipulator - Run For Love C.A.Linares 6S 0S 5S 7S 3a JOY MANI A.B.Valdez-4 3 56 Manipulator - Joy Roma C.A.Linares - - - - 4 FLOWER DEVIL S.Barrionuevo 3 56 Honour Devil - Flor De Amiguita D.G.Marsiglia L. - 6P 5P 6S 5 MALLORCA CAP I.Monasterolo 3 56 Knockout - Ibiza Cap J.C.Conti - - - 9S 6 KARMELE C.Perez G.-2 3 56 E Dubai - Kaljerina J.A.Marano - 8e 6L 6L 7 VIVA VELOZ E.Candia G.-2 3 56 Heliostatic - Viva Las Vegas W.A.Rodriguez - - 6P 5S 8 TREMENDA HALO S.Piliero 3 56 Russian Blue - Felsina E.M.A.Haller - - 8S 0S 9 HOME JEWEL R.R.Barrueco 3 56 Homage - Irradiance M.I.Rizza 2S 3S 4S 4S 10 TENER ESPERANZA F.L.Gonçalves 3 56 Hurricane Cat - Trelia N.Martin Ferro - - 0S 9S 11 IGUALDAD COSMICA F.J.Lavigna-4 3 56 Cosmic Trigger - Igualdad F.R.Cacciabue - - 2S 0S 12 FORTY DORA J.Villagra 3 56 Fortify - Separadora M.A.J.Velazco - - - 0P 13 QUIT IT A BOMB R.Bascuñan 3 56 Hit It A Bomb - Muequita Nistel C.A.Bani 0S 8S 7S 3S 14 EXAMINA TODO J.Espinoza-3 3 56 John F Kennedy - Examinadora P.E.Molina

TENER ESPERANZA (10) FORTY DORA (12) EXAMINA TODO (14) MALLORCA CAP (5)