Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LA LECHUZONA (2006) (CA) (OPCIONAL) 13:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Octubre de 2021).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3. 500.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- 9P 0P 8S 1 LEYENDA STRIPES G.Bellocq 4 57 Valid Stripes - Piluchonita J.D.Ruvelli 6S 5P 6S 7P 2 MAGICO WORRY G.Villalba 4 57 Dont Worry - Fairy Secret R.J.Ayub 7S 8S 6S 7S 3 APURATE JOSE B.Enrique 4 57 Corsigo - Betty Chula F.E.Osorio 0S 4P 4S 3S 4 GOOD BLOOD A.Allois-4 4 57 Russian Blue - Bruja Holt J.A.Olivera - 0P 7S 0S 5 MAGIC MIRROR A.Fuentes 4 57 E Dubai - Virreactora J.A.Romero 0S 6S 0S 7S 6 VEGANO DARK M.Aserito 4 57 Sixties Icon - Vegana M.Puerari D. 4S 5S 3S 9S 7 GUALICHO VAN T.Baez-4 4 57 Lago Ness - Flauta Van D.J.Perez Chiama 0P 6P 4S 6S 8 GRAN CLASS X.X. 4 57 Grandioso - Ariana Class H.E.Korell - 8S 0S 9S 9 GAUCHO SONG G.Borda-2 4 57 Inti Song - Sembradora Gaucha C.R.Caballero 8P 0P 6S 0P 10 GRAN AÑO A.Cabrera 4 57 Tantos Años - Croata Blaz G.Arrizabalaga 0S 8S 7S 6S 11 GIANT GLORY S.Barrionuevo 4 57 Giant Killing - Honorosa J.Poschke - - - 0S 12 ECOTILLA J.Oger 4 57 Ecologo - La Cajetilla F.E.Rivero

GRAN CLASS (8) GOOD BLOOD (4) GUALICHO VAN (7)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SEMANERA (2010) 14:15 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 6. 100.000

- - - - 1 CAN YOU DY W.Pereyra 4 57 Dynamix - Canyousellitnow J.F.Saldivia 0S 5S 5P 8P 2 GLOBAL JOKER W.Moreyra 4 57 Global Hunter - Tough Way J.A.Paez - - - - 3 AGATHOS M.La Palma 4 57 Catcher In The Rye - Arlara J.E.Arroyo Bravo 9L 8L 8L 9L 4 ALPESTRE F.Menendez 4 57 Global Hunter - She`s So Cool N.M.Bardaro 9P 4P 2P 3P 5 CHE BARMAN P.Carrizo 4 57 Greenspring - Just Shining P.P.Sahagian 8S 9S 5S 7S 6 YOUR LOOK L.Vai 4 57 Andromeda`s Hero - La Estacion L.R.Rochet 4S 5S 6S 9P 7 BEBE BANKER F.Correa 4 57 City Banker - Bebe All C.M.Raneri

CHE BARMAN (5) YOUR LOOK (6) CAN YOU DY (1)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SAND PUCE (2014) 14:45 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad: 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Gamberi.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

7L 0L 7L 1P 1 IL FATTO R.Villegas-3 5 57 Latiendo - Mon Affaire H.D.Tocci 4L 4S 2S 1S 2 NAHOLO F.L.Gonçalves 5 57 Empire Aztec - Harvest City J.H.Barisone 4P 7S 4S 2S 3 COMO KISSING L.Brigas-4 5 57 South Kissing - No La Compares G.E.Scarpello 1S 2S 1S 3S 4 GAMBERI W.Pereyra 5 57 Zensational - Gazpacha L.R.Cerutti 3S 5S 7S 1S 5 JUGADOR DE CARTAS J.Noriega 5 57 Angiolo - Palestrina C.A.Dacosta 9S 4S 9S 6S 6 SUMMIT EMBRUJADO E.Torres 5 57 Storm Embrujado - Summer Spirit G.H.Peralta 1P 5P 1P 6P 7 GRACIAS STEVE C.Perez G.-2 5 57 Most Improved - Ipad J.C.Aguirre

NAHOLO (2) GAMBERI (4) COMO KISSING (3)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: PRINCESA CARINA (2008) 15:15 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

6S 3S 3S 3L 1 POLLY GRAY E.Ortega P. 4 57 Safety Check - Jazmin Del Cabo L.R.Cerutti 4P 6P 8S 3P 2 SHUTTLE GOLD W.Moreyra 4 57 Orpen - Shuttle Night M.Iguacel Loeda 0P 9P 8S 7S 3 ALFOMBRA ROJA R.Bascuñan 4 57 Lenovo - Shy Susana J.A.Marano 4S 8P 5S 5S 4 CHAJARINA I.Monasterolo 4 57 Daniel Boone - Candy Raysa B.S.Mazzulla - - - - 5 SANG BLEU J.Noriega 4 57 Asiatic Boy - Ulfah J.A.Lofiego - 6P 6P 8S 6 TRIUNFO CELESTE A.Allois-4 4 57 Cima De Triomphe - Cala Celeste H.R.Nieva 0S 6S 6S 6P 7 GRAND BANKER R.Ortiz-4 4 57 City Banker - Feda Plus C.E.Acevedo 0S 4S 9S 3S 8 EMILIA WAY L.Vai 4 57 Il Campione - Gotta Get Away J.C.Borda - - 5S 4P 9 CENA Y BAILE B.Enrique 4 57 Señor Candy - Baby Melody W.S.Gularte

CENA Y BAILE (9) SHUTTLE GOLD (2) CHAJARINA (4)

5a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: JUMBALAYA (2011) 15:45 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - - - 1 HUMORADILLA W.Pereyra 3 56 Humor Acido - Doradilla Glory D.G.Bourlot - - 8L 5L 2 MAGA TEXANA G.Borda-2 3 56 Nashville Texan - Mi Rayuela M.S.Sueldo - - 0S 7S 3 AGUAS PURAS M.Aserito 3 56 Angiolo - Saratoga Spa F.R.Cacciabue - - - - 4 ASIAGA L.Vai 3 56 Angiolo - Intersilver J.C.Borda - 8P 8S 5S 5 LUNATICA KISSING L.Brigas-4 3 56 South Kissing - Sehgal G.E.Scarpello - - - 6S 6 ROMA KIIN HA K.Banegas 3 56 Señor Candy - Rosa Romana P.D.Falero Moris 3S 0S 4P 3P 7 FORTY VISE F.L.Gonçalves 3 56 Fortify - Stormy Vise M.A.J.Velazco - - - 6S 8 DE LOCURA PASS F.Coria 3 56 Distinctiv Passion - Pasiones Key R.H.Fernandez - - - - 9 ANY CLAIRE R.Bascuñan 3 56 Angiolo - Donna Valente F.Benitez - - - 5S 10 CARAMEL SONG B.Enrique 3 56 Alcindor - Garrapiñada A.F.Gaitan D.

FORTY VISE (7) CARAMEL SONG (10) LUNATICA KISSING (5)

6a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MISS PINKY (2012) 16:15 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - 9S 3S 1 PASO DE LARGO R.Bascuñan 3 56 Sabayon - Ray Girl D.J.Fumero R. - - - 0P 2 SPECTER W.Pereyra 3 56 Portal Del Alto - Broadway B.S.Mazzulla - - - - 3 ANCIENT SONG L.Vai 3 56 Angiolo - Lize Song J.C.Borda - - - 6S 4 HUMOR ROMANO J.Paoloni-4 3 56 Humor Acido - Musical Di Roma A.E.Rudolf - - 5P 2S 5 PONE EL CHEQUE I.Monasterolo 3 56 Manipulator - Pone La Firma E.G.Accosano - - - - 6 VUELVEN LOS SUEÑOS W.Moreyra 3 56 Maranesi - Kiss Of Sale J.D.Oural - - - - 7 LIFE OF POWER J.Espinoza-3 3 56 Tan Chemistry - Life`s Happiness A.F.Gaitan D. - - 8S 4S 8 KING ELECTRIC L.Brigas-4 3 56 Electricity - Taynada F.R.Cacciabue - - - 0S 9 DISTANT BLUE F.Coria 3 56 Remote - Cala Celeste J.Wessolowski 0S 9S 3A 6S 10 INACAYAL P.Diestra (h) 3 56 John F Kennedy - Seldana J.A.Cabrera

PONE EL CHEQUE (5) PASO DE LARGO (1) KING ELECTRIC (8)

7a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: JUMBALAYA (2011) (2º TURNO) 16:45 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - - 4P 1 NUNCA SANTA B.Enrique 3 56 Full Mast - Santificada N.A.Gaitan - - - - 2 TEMPRANA BAY G.Borda-2 3 56 Involtino - Estilista Bay R.F.Morales - - - - 3 CLARA BOMBA R.Bascuñan 3 56 Claro Oscuro - Honor De Lima G.G.Gallay - - - 5S 4 GENTEXA A.I.Romay 3 56 Nashville Texan - Gentilly J.F.Saldivia 0S 8P 4P 4P 5 TE ABRAZAMOS W.Moreyra 3 56 Maranesi - Confessin` The Blues J.D.Oural - - - - 6 VENTOLINA SCAT O.Alderete 3 56 Knockout - Vendetta Dan E.R.Bortule - 9S 7S 4P 7 MIRTINA JU L.Brigas-4 3 56 Jurabas Tu - Loda G.E.Scarpello - - - - 8 LAS JUANITAS R.Alzamendi 3 56 Southern Cat - Noble Hipolita O.M.Yannuzzi - - - 0S 9 ELLARY M.La Palma 3 56 Cosmic Trigger - Ever She V.Penna 3L 3S 3S 2S 10 GOTERA KEY F.Coria 3 56 Key Deputy - Ultima Gota Cat M.F.Alvarez

GOTERA KEY (10) TE ABRAZAMOS (5) NUNCA SANTA (1)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SWEET MANA (2018) 17:15 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

6L 4L 0L 7L 1 HIT CAMBRIOL F.Menendez 4 57 Hit It A Bomb - Cambriole Glory N.M.Bardaro - 3P 3P 1P 2 SAPIRON R.Bascuñan 4 57 Sebi Halo - Mirthful House F.Benitez 0P 7L 2L 4L 3 BOMB BOMB S.Arias-3 4 57 Hit It A Bomb - Bamba Surge M.A.Abalos 3P 1S 2S 2S 4 BRIARWOOD W.Moreyra 4 57 Incurable Optimist - Insista M.E.Carezzana 5S 7S 4P 4S 5 LAND HOPPER J.Noriega 4 57 Le Blues - Sabrina Land S.I.Fernandez 2S 7S 5S 2S 6 SUPER LUISMI A.Giannetti 4 57 Super Saver - Luisina Halo C.D.Etchechoury 0P 2S 1S 0P 7 CASTORINO F.L.Gonçalves 4 57 Violence - Call Me Chaotic R.A.Quiroga 6S 5S 9P 4P 8 CARRASQUEÑO K.Banegas 4 57 Santillano - Camomila Tea M.F.Alvarez

BRIARWOOD (4) SAPIRON (2) SUPER LUISMI (6)

9a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: WILD ONES (2021) 17:45 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una o dos carreras. Peso: 53 kilos. Recargo de 2 kilos por cada Clásico G1, G2, G3 y Listado ganado. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (Los jockeys aprendices sin descargo). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un50% más del premio asignado. (*) Alfie Salomons, Gladiador Rich e Hit Terms.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10

2S 1S 4S 1S 1 ALFIE SOLOMONS F.Coria 3 56 Safety Check - Milagrosa Yield M.F.Alvarez 1S 9P 2S 6S 2 GLADIADOR RICH W.Pereyra 3 56 Emperor Richard - Amarone C.C.Cabrera 7S 2P 1S 8S 3 ADUR P.Carrizo 3 53 Angiolo - Durga S.A.Retorto 2P 2P 1S 5P 4 AL ALTISIMO Jorge Peralta 3 58 Angiolo - So Much Fun F.Pellegrini 5L 3L 4P 1L 5 EMPEROR WINE F.L.Gonçalves 3 56 Emperor Richard - Strawberry Wine M.J.Muñiz 6P 3S 3S 1S 6 HIT TERMS W.Moreyra 3 56 Hit It A Bomb - Terms Rye Mauro Garcia

ALFIE SOLOMONS (1) AL ALTISIMO (4) HIT TERMS (6)

10a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SEAS ALABADA (2019) 18:15 hs.

Todo caballo de 4 años ganador una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganadorde dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Es Campero.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

0S 9S 6S 6S 1 MAR GLORIOSO M.Valle 4 54 Treasure Beach - En Gloria M.Hadweh A. 0S 6S 1S 8S 2 SANTO DIOS B.Enrique 4 57 Easing Along - Suffrage A.F.Gaitan D. 7S 4P 4P 6P 3 CRAZY HURRICANE F.L.Gonçalves 4 54 Hurricane Cat - Crazy Arrow L.R.Cerutti 3P 1P 5S 1S 4 ELLIPTICAL I.Monasterolo 4 57 Il Campione - Baby Jess E.G.Accosano 2S 1P 3L 2P 5 MR. AIDAN L.Brigas-4 4 57 Violence - Miss Adria M.A.Cafere 6S 8S 2S 4S 6 SUPER AGENTE W.Pereyra 4 57 Valid Stripes - Emma S Way C.C.Cabrera 2S 0S 2P 1L 7 LOBITO F.Coria 4 57 In The Dark - Baska Buby G.R.Veliz 2S 1S 1S 2L 8 ES CAMPERO E.Ortega P. 4 57 Il Campione - Sinalina N.A.Gaitan 6P 5P 4S 4S 9 DESTABILIZER R.Bascuñan 4 57 Portal Del Alto - Soy Picarona J.E.Garzon

MR. AIDAN (5) SANTO DIOS (2) ES CAMPERO (8)

11a. Carrera - 2000 mts. CLASICO LOS HARAS (G2) 18:45 hs.

Yeguas de 4 años y más edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

4S 4S 1S 1S 1 MAJA CANDY M.Aserito 4 59.5 Master Of Hounds - Ever Candy F.R.Cacciabue 4S 3P 3S 2S 2 PELUCA RYE K.Banegas 5 60 Catcher In The Rye - Peluca Fizz H.D.Garcia 1S 1S 8S 1S 3 HONY BOONE F.L.Gonçalves 4 59.5 Daniel Boone - Honey Baby C.D.Etchechoury 1S 3S 5P 2S 4 LOVE STORY (BRZ) A.Giannetti 4 59.5 Agnes Gold - Last Bet C.D.Etchechoury 4S 1S 1S 3S 5 MAJESTIC RULER M.Valle 5 60 Roman Ruler - Majestic Empire P.D.Falero Moris 3S 4S 3P 2P 5a MASTER SONG R.Blanco 5 60 Mastercraftsman - Blissful Song A.F.Gaitan D. 7S 7S 3S 1S 6 VINO JUANITA L.Vai 4 59.5 Cosmic Trigger - Catch The Smile J.A.Lofiego

HONY BOONE (3) LOVE STORY (BRZ) (4) MAJESTIC RULER (5)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: FANCIFUL (2020) 19:15 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos a la ganadora de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 3. 120. 121 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

3P 0S 5P 1P 1 ES TODA LUZ G.Borda 3 56 Il Campione - Ivory Light M.H.Genzano 2S 2P 4S 1S 2 UNA GROSA A.Allois 3 56 Seek Again - Una Bocha R.A.Cardon 5P 2P 3P 4P 3 BROCELIANDE F.Barroso 3 56 Fortify - Stormy Teologa R.M.Bullrich - 2S 1S 4S 4 EAU DE TOILETTE W.Moreyra 3 56 Fortify - Emeline J.A.M. Neer - - 3P 1P 5 HEART AND SOUL J.Noriega 3 56 Bodemeister - Ameera J.F.Saldivia - - 4S 1S 6 VIOLETA M B.Enrique 3 56 John F Kennedy - Olena C.D.Etchechoury - - 1S 3S 7 ERA DE ACUARIO E.Ortega P. 3 56 Il Campione - Home Life N.A.Gaitan 3P 2P 5S 6P 8 EMPERADORA F.L.Gonçalves 3 56 Il Campione - Asediada Emper G.J.Frenkel S. - - 3S 1S 9 CLASSIC CHUCK A.Giannetti 3 56 Chuck Berry - Claire Simoff C.D.Etchechoury

EMPERADORA (8) CLASSIC CHUCK (9) ERA DE ACUARIO (7)

13a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: ORCADA SALE (2015) 19:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Costa Yorker.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

8S 7P 2P 2P 1 MENTA FUERTE F.Gimenez-4 4 54 Ellos - Menta Fresca R.R.Caroprese 4L 1L 5L 9L 2 RANITA KAL S.Arias-3 4 57 Anak Nakal - Ranita Approval A.H.Monjes 4P 1P 4P 5S 3 ARKINDA F.Arreguy (h) 4 57 Angiolo - Indigirka F.Arreguy 6S 1S 1S 2S 4 COSTA YORKER I.Monasterolo 4 54 Interaction - The New Yorker E.G.Accosano 3P 1P 1S 7P 5 MONEY MONDY P.Carrizo 4 57 Manipulator - Almondy P.P.Sahagian 1P 1P 1P 2P 6 VENTIZCA B.Enrique 4 57 Zensational - Stormy Venturada J.I.Etchechoury 4L 4L 5P 5L 7 MASTER AUGUSTA D.E.Arias 4 57 Master Of Hounds - Honest Reply C.R.Mussis 4L 4L 1S 1P 8 DESIGNATED SURVIVOR J.Flores-4 4 57 Lenovo - Water Performance J.P.Garrocho

COSTA YORKER (4) VENTIZCA (6) ARKINDA (3)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DONA BRUJA (2016) 20:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

4P 7S 0S 7P 1 FURIOSA DECCANA B.Enrique 4 57 Furious Key - Decca C.A.De La Mata 2S 1P 3S 2S 2 MUÑECA VIOLENTA F.Coria 4 57 Violence - Muñeca Soñada J.I.Etchechoury 8S 0S 4S 5S 3 ANTE VOS L.Brigas-4 4 57 Angiolo - Romagna M.A.Cafere 1S 8S 0S 7S 4 BORBOLISA I.Monasterolo 4 57 Safety Check - Bon Zaina E.G.Accosano 5S 1S 5S 4S 5 KATERINE E.Ortega P. 4 57 True Cause - Kitty For Sale J.C.Blanco 5S 6S 0S 6P 6 REINA DARK S.Conti-4 4 57 In The Dark - Reina Total F.J.Migueles 9S 2S 2S 0S 7 ES LA MEJOR M.Aserito 4 57 Il Campione - Asediada Emper F.R.Cacciabue 6S 3S 2S 2S 8 ELEGANTE SILVER L.Vai 4 57 Il Campione - Intersilver J.C.Borda 6P 7S 8S 3S 9 BLUFI F.L.Gonçalves 4 57 South Kissing - Dal Briole G.E.Scarpello

ELEGANTE SILVER (8) BLUFI (9) MUÑECA VIOLENTA (2)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: DANDO AMOR (2009) 20:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- - 2P 6P 1 QATARI W.Pereyra 4 57 Lizard Island - Queen Pasion C.C.Cabrera 8S 5S 5S 0S 2 SOY JAMES W.Moreyra 4 57 Soy Espia - White Daisy E.J.Insua 6S 5e 1e 0P 3 ARGUIAS E.Martinez 4 57 Angiolo - Syracuse F.Ballesteros 2S 5S 2S 5S 4 FALL LOOKS F.L.Gonçalves 4 57 Falling Sky - Miss Lola P.O.Armada - - - - 5 QUE CORSARIO G.Bellocq 4 57 Corsigo - Que Sorpresita E.J.Rao - - 7P 3S 6 SOY MASTER I.Monasterolo 4 57 Master Of Hounds - Soy La Rosa E.G.Accosano 5L 7L 4S 4P 7 MR. TOTO J.Noriega 4 57 Most Improved - Azcoinavieta J.F.Saldivia - - - 3S 8 MANU CHEF P.Carrizo 4 57 Equal Stripes - Ezkurra D.O.Castro 0S 4S 5S 4S 9 CHICHE SKY J.Paoloni-4 4 57 Falling Sky - Sakira A.E.Rudolf 7S 6S 3S 2S 10 JOSEPH ROULIN R.Bascuñan 4 57 Angiolo - Jeu De Paume J.A.Marano 7P 5P 0P 3S 11 ESCORE KING K.Banegas 4 57 Charles King - Escorema Toss L.A.Gonzalez 0L 7L 4S 4S 12 AUCA U.Chaves-3 4 57 Fragotero - Erin Brockovich M.E.Berti 9P 0S 0S 0S 13 AERO MONEY J.M.Sanchez 4 57 Aerosol - Onemillionbaby F.E.Rivero

FALL LOOKS (4) QATARI (1) SOY MASTER (6)

16a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: CACHORRA WELLS (2007) 21:15 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- - 5S 5S 1 SKANKA J.Paoloni-4 4 57 Falling Sky - Su Reinado A.E.Rudolf - - - - 2 TORMENTA RABIOSA F.Correa 4 57 Equal Stripes - Dia De Tormenta C.R.Forastiero 7S 2P 5P 2S 3 GUADA CAT K.Banegas 4 57 Compasivo Cat - Me Quedo Sola H.E.Bianchi - - - 0P 4 MISS ECUADOR I.Monasterolo 4 57 Violence - Mystifying M.A.Manso - - - 8S 5 SOY TEFI W.Moreyra 4 57 Soy Espia - La Vivaracha E.J.Insua - - 8P 3S 6 TURCA HORSE F.Coria 4 57 Ice Horse - Turca East L.A.Gonzalez 3L 9L 9P 6P 7 ROYAL NOVA E.Torres 4 57 Lenovo - Royal Holiday G.H.Peralta 7S 6S 5S 3S 8 REINA DE LA NOCHE B.Enrique 4 57 In The Dark - Royanita E.R.Bortule 0S 8S 0S 0S 9 MI ROSITA M.Aserito 4 57 Perfectperformance - Magnesiana G.H.Peralta 0S 3S 4S 9S 10 QUE FINEZA R.Bascuñan 4 57 The Confessions - Luzette S.Ramat 0P 6S 0S 0S 11 MIRAME ROMA S.Piliero 4 57 True Cause - Luz Magika A.Giudice 8P 9L 3P 4P 12 MAR Y SIERRA A.Giorgis 4 57 Master Of Hounds - Say What E.L.Gramajo - 5S 3S 0S 13 DEAR WINNIE M.La Palma 4 57 Lizard Island - Dear Wendy P.O.Armada - - - - 14 NIGHT WAR G.Borda-2 4 57 War Command - Nada Oscura J.L.Correa Aranha

GUADA CAT (3) REINA DE LA NOCHE (8) NIGHT WAR (14) SKANKA (1)