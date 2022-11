Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: ES DESPUES (2015) 12:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 MAS $ 1.000.000 EN CASO DE HABER UNA APUESTA GANADORA - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 1.000.000

2S 5S 1S 2S 1 ARA DAY B.Enrique 4 57 Emperor Richard - Ula Day R.H.Raviol 1S 7S 4S 5P 2 EDONIS A.B.Valdez-4 4 57 Zensational - Estas Afuera C.D.Ussich 1e 7S 1S 4P 3 MUSIC MANI I.Monasterolo 4 57 Manipulator - Baltic Music R.H.Abello 0S 0S 8S 5S 4 AERYN F.J.Lavigna-4 4 57 John F Kennedy - Major League M.A.Gomez 0P 5S 1S 7S 5 ESCAPE INTENT W.Pereyra 4 57 Orpen - Escape Fox C.D.Etchechoury 7P 3S 1S 2S 6 DANZA DORADA W.Moreyra 4 57 Valid Stripes - Wayra Puka J.C.Rodriguez 0S 9S 7S 0P 7 MASTER OF DREAMS R.Bascuñan 4 57 Master Of Hounds - After Dream C.D.Ussich 9S 7S 0S 1S 8 MIXIOTE G.Borda-2 4 57 Easing Along - Miraolas P.Chioccarelli 9S 2L 1S 8S 9 MY DEAR SCAT T.Baez-4 4 57 Knockout - My Dear Cat E.R.Bortule

ARA DAY (1) ESCAPE INTENT (5) DANZA DORADA (6)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: PINBALL WIZARD (2020) 12:45 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos a la ganadora de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50-JACKPOT-$ 6. 200.000

- - 2S 1S 1 AMIGUITA SARATOGA J.Noriega 3 56 Todo Un Amiguito - Pure Saratoga J.F.Saldivia 6S 1S 7P 0S 2 ESPERANZAS A.I.Romay 3 56 Il Campione - Bringing Hope D.G.Bourlot 3P 7P 3P 1L 3 SUPER CHROME M.Giuliano C. 3 56 Super Saver - Royal Allie M.I.Grigueli - - 1S 3S 4 ACONIA R.Bascuñan 3 56 South Kissing - Aulularia G.E.Scarpello 3S 2P 1S 3S 5 SANDY SEA F.L.Gonçalves 3 56 Daniel Boone - Safari Daisy C.D.Etchechoury - - - 1S 6 DOÑA FACTURA W.Pereyra 3 56 Orpen - Doña Fatal C.D.Etchechoury

SANDY SEA (5) DOÑA FACTURA (6) AMIGUITA SARATOGA (1)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: FRAGOTERO (2013) 13:10 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Princesa May, Baska Voda, Master Wave y Sari Banker.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

9L 3S 4P 3S 1 KILLINGTHEFIELD A.Allois-4 5 54 Asiatic Boy - Kill Me Now H.R.Nieva 1P 2S 1S 1S 2 PRINCESA MAY L.Brigas-4 5 57 Sir Winsalot - Honey May M.Alvarez 4S 2S 5S 2S 3 SOFRITA E.Ortega P. 5 57 Roman Ruler - Kathryn`s Spirit E.Martin Ferro 3S 1S 3S 7S 4 BASKA VODA B.Enrique 5 57 Sabayon - Beauty Tips J.A.Fren 2L 7L 6S 2P 5 RAPALE J.Leonardo 6 55 Interaction - Chorister Rye G.A.Rodriguez 2S 4P 2S 1S 6 MASTER WAVE F.L.Gonçalves 5 57 Mastercraftsman - Royal Wave R.A.Quiroga 2S 1S 1S 6S 7 SARI BANKER A.Giannetti 5 57 City Banker - Tween C.D.Etchechoury

MASTER WAVE (6) SOFRITA (3) PRINCESA MAY (2)

4a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: JOY CANELA (2019) 13:40 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 1.000.000

- 7S 7S 6L 1 BEST GAL M.Valle 3 56 Curlinello - Blue Gal J.C.Blanco - - 3S 4S 2 ROSER J.Noriega 3 56 Orpen - Rica Roy R.M.Bullrich - - 9S 2L 3 VALERY ROY C.Velazquez 3 56 Fortify - Valery Lady J.L.Correa Aranha - - 0S 7S 4 ABUELA GLADYS L.Balmaceda 3 56 Seek Again - Her Royal Ness A.Pavlovsky - - 2S 6S 5 SABRAN DE ELLA I.Monasterolo 3 56 Safety Check - Sabran De Mi G.E.Scarpello 7S 4S 4S 5S 6 MOYVORE MOON B.Enrique 3 56 Señor Candy - Star Of The City C.D.Etchechoury - 7S 0S 7S 7 SMASHY M.La Palma 3 56 Sabayon - Smash Violently J.M.Giussi - - 3S 6S 8 UNA BRUJA F.L.Gonçalves 3 56 Cityscape - Union Sovietica O.D.Davila

ROSER (2) SABRAN DE ELLA (5) MOYVORE MOON (6)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: COOL DAY (2021) 14:10 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

1P 2P 4P 3S 1 EYES HAVE IT F.L.Gonçalves 3 56 Il Campione - Anglophile C.A.Vigil 2S 3S 1S 3S 2 QUERELLANTE A.Giannetti 3 56 Daniel Boone - Que Felicidad C.D.Etchechoury 3S 4S 2S 1S 3 VA EL TERCERO P.Carrizo 3 56 Señor Candy - Pyxis M.A.J.Velazco 5S 1S 4S 3P 4 DOM ELOI L.Noriega 3 56 Holy Boss - Stormy Electriz M.M.Garrido - 3S 1S 3S 5 ROMANCE ETERNO E.Ortega P. 3 56 In The Dark - Cruzzina N.Martin Ferro - - - 1S 6 JUNGLE MUSIC J.Noriega 3 56 Bodemeister - Jaspeada D.Peña - 2S 1S 2S 7 TAX CODE W.Pereyra 3 56 Fortify - Trucha J.F.Saldivia

VA EL TERCERO (3) TAX CODE (7) JUNGLE MUSIC (6)

6a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: PUERTO ESCONDIDO (2017) 14:40 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

1S 0S 8P 0S 1 MERECIDO RESPETO L.Noriega 4 57 Hurricane Cat - Macoya M.M.Garrido 0P 1S 0S 8P 2 TIME FOR DANCING E.Torres 4 57 Hurricane Cat - Bailando Voy E.O.Martucci 5e 6e 8e 0L 3 VIVES DANIEL A.Cabrera 4 57 Incasico - La Botafoc F.O.Muñiz 6S 3S 2S 1S 4 JOSEPH ROULIN R.Bascuñan 4 57 Angiolo - Jeu De Paume J.A.Marano 4S 5S 4S 2S 5 TRIGGER DONE W.Pereyra 4 57 Cosmic Trigger - Properly Done C.C.Cabrera 6P 1S 2S 3S 6 SOLO POR HOY M.Giles 4 57 Sebi Halo - Blue Morning M.D.Giles 1L 0L 6P 7L 7 VERSO REAL P.Diestra (h) 4 57 Buen Verso - Furiosa Real G.Santacruz N.

SOLO POR HOY (6) TRIGGER DONE (5) JOSEPH ROULIN (4)

7a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: DIDIA (2021) 15:10 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

2P 4P 6P 3P 1 HULSMAN F.L.Gonçalves 3 56 Portal Del Alto - Huetzca N.Martin Ferro - 0P 0S 5S 2 MAJESTIC BOMB M.Valle 3 56 Hit It A Bomb - Majestic True P.D.Falero Moris 9S 9S 4S 4S 3 SUPER FANTASY A.Cabrera 3 56 Flesh For Fantasy - Salapaia A.Pavlovsky 9L 2L 4L 5P 4 CITY OF FURY B.Enrique 3 56 Honour Devil - City Assert L.R.Cerutti - - - 7S 5 MEHNDI L.Balmaceda 3 56 Indian Maharaja - Mezcalita J.O.Gonzalez 4S 7S 6S 8S 6 LUPICINUS R.Bascuñan 3 56 Most Improved - Lucilius C.A.Bani 4P 4S 4S 2S 7 SOY GALES G.Borda-2 3 56 Orpen - Salsa Inglesa L.R.Cerutti - - - 0S 8 SR MINISTRO O.Alderete 3 56 Hurricane Cat - Doña Dolores J.A.Lomeña - 6S 3S 2S 9 THE CYCLONE A.Giannetti 3 56 In The Dark - Pioggerella C.D.Etchechoury - - 7S 2S 10 DON CHAMPAGNE W.Pereyra 3 56 Long Island Sound - Doña Racha C.D.Etchechoury - 6P 5P 3S 11 TOUCH THE STARS W.Moreyra 3 56 Fortify - Tancreda G.E.Romero 2S 2P 7P 5P 12 MENINO DO RIO J.Espinoza-3 3 56 Fortify - Desert Dream A.F.Gaitan D.

HULSMAN (1) THE CYCLONE (9) DON CHAMPAGNE (10)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SIXTIES SONG (2018) 15:40 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - 1S 5S 1 FUNKY BOONE A.Giannetti 4 57 Daniel Boone - Fuzarca C.D.Etchechoury 2P 3P 1P 3P 2 PECATO JOY F.L.Gonçalves 4 57 Fortify - Pecadora Inc E.Martin Ferro 7S 2S 3S 1S 3 VALEN CAT I.Monasterolo 4 57 Hurricane Cat - La Caperusa E.G.Accosano 0P 1S 6S 6S 4 BEST KISSING G.Tempesti V.-4 4 57 South Kissing - Becerra G.E.Scarpello 6L 5L 2S 1P 5 PIERRE NODOYUNA U.Chaves-3 4 57 Galan De Cine - Meteorica E.A.Corsiglia 6S 3S 0S 3S 6 HUITLACOCHE J.Espinoza-3 4 57 Suggestive Boy - Happy Queen A.F.Gaitan D. - 1S 0P 6S 7 ROSCOSHOW B.Enrique 4 57 Treasure Beach - Estratega Genial C.C.Cabrera

FUNKY BOONE (1) PECATO JOY (2) VALEN CAT (3)

9a. Carrera - 1600 mts. GRAN PREMIO BREEDERS`CUP MILE (G1) - SIMULCASTING CON KEENELAND, EE.UU. 16:15 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad. (LA EDAD DE LOS EJEMPLARES SE AJUSTA ACORDE AL HEMISFERIO SUR)FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO CLASICO INTERNACIONAL-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 1.000.000

- - - - 1 POGO (IRE) J.Doyle 7 57 Zebedee - Cute C.Hills - - - - 2 SHIRL`S SPEIGHT (USA) L.Saez 6 57 Speightstown - Perfect Shirl R.L.Attfield - - - - 3 DREAMLOPER (IRE) K.Shoemark 6 56 Lope De Vega - Livia`s Dream E.Walker - - - - 4 MODERN GAMES (IRE) W.Buick 4 56 Dubawi - Modern Ideals C.Appleby - - - 2U 5 SMOOTH LIKE STRAIT (USA) J.Velazquez 6 57 Midnight Lute - Smooth As Usual M.Mccarthy 1S 1S 1P 3U 6 IVAR (BRZ) J.Castellano 6 57 Agnes Gold - May Be Now P.H.Lobo - - - - 7 BEYOND BRILLIANT (USA) V.Espinoza 5 57 Twirling Candy - Summer On The Lawn J.A.Shirreffs - - - - 8 REGAL GLORY (USA) J.Ortiz 7 56 Animal Kingdom - Mary`s Follies C.C.Brown - - - - 9 MALAVATH (IRE) T.Gaffalione 4 54 Mehmas - Fidaaha F.Henri Graffard - - - - 10 ORDER OF AUSTRALIA (IRE) R.Moore 6 57 Australia - Senta`s Dream A.O´brien - - - - 11 ANNAPOLIS (USA) I.Ortiz Jr. 4 56 War Front - My Miss Sophia T.A.Pletcher - - - - 12 KING CAUSE (USA) J.Hernandez 8 57 Creative Cause - Street Mate R.Derek - - - - 13 KINROSS (GB) L.Dettori 6 57 Kingman - Ceilidh House R.Beckett - - - - 14 DOMESTIC SPENDING (GB) F.Prat 6 57 Kingman - Urban Castle C.C.Brown - - - - 15 FRONT RUN THE FED (USA) F.Arrieta 7 57 Fed Biz - Lawless Miss C.Caramori - - - - 16 GEAR JOCKEY (USA) X.X. 6 57 Twirling Candy - Switching Gears G.R.Arnold

MODERN GAMES (IRE) (4) IVAR (BRZ) (6) ORDER OF AUSTRALIA (IRE) (10)

10a. Carrera - 1800 mts. GRAN PREMIO BREEDERS`CUP DISTAFF (G1) - SIMULCASTING CON KEENELAND, EE.UU. 17:00 hs.

Yeguas 3 años y más edad. Peso por edad. (LA EDAD DE LOS EJEMPLARES SE AJUSTA ACORDE AL HEMISFERIO SUR)FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 703. 828

- - - 3U 1 MALATHAAT (USA) J.Velazquez 5 56 Curlin - Dreaming Of Julia T.A.Pletcher 1P 1P 1P 7U 2 BLUE STRIPE H.Berrios 5 56 Equal Stripes - Blues For Sale M.Polanco - - - - 3 SECRET OATH (USA) L.Saez 4 55 Arrogate - Absinthe Minded W.D.Lukas - - - 4U 4 CLAIRIERE (USA) J.Rosario 5 56 Curlin - Cavorting S.Asmussen - - - - 5 AWAKE AT MIDNYTE (USA) M.Gutierrez 4 55 Nyquist - Midnight Union D.O`neill - - - - 6 NEST (USA) I.Ortiz Jr. 4 55 Curlin - Marion Ravenwood T.A.Pletcher - - - - 7 SEARCH RESULTS (USA) F.Prat 5 56 Sakura Bakushin - Valid Search C.C.Brown - - - - 8 SOCIETY (USA) F.Geroux 4 55 Gun Runner - Etiquette S.Asmussen

BLUE STRIPE (2) NEST (USA) (6) MALATHAAT (USA) (1)

11a. Carrera - 2400 mts. CLÁSICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (G3) 17:30 hs.

Productos nacidos desde el 1° de Julio de 2019. Peso: 56 kilos los Potrillos y 54 kilos las Potrancas. (*) Bono estrellas plus de $ 50.000 al ganador inscripto mejor clasificado en los tres primeros puestos. (*) TODOS INSCRIPTOS.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CLASICA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 MAS $ 1.000.000EN CASO DE HABER UNA APUESTA GANADORA

4S 1S 1S 0S 1 EL EMINENTE I.Monasterolo 3 56 Il Campione - Bagshawe G.J.Frenkel S. 2S 2S 3S 1S 2 FORTIN CHACO M.Valle 3 56 Daniel Boone - Feel The Song C.D.Etchechoury 1L 3L 2L 9L 3 STUVEN E.Ortega P. 3 56 Portal Del Alto - Sacala Adelante N.Martin Ferro 1P 5P 1S 4S 4 EL CID CAMPEADOR K.Banegas 3 56 Il Campione - Rose Of Grace P.D.Falero Moris 1S 3S 2S 6S 5 HACER UN PUENTE C.Velazquez 3 56 Cosmic Trigger - Delirada E.R.Bortule 0P 8P 9S 1L 6 FORTICITY G.Borda 3 56 Fortify - Rose City E.O.Martucci - 9S 1S 5S 7 MEANT TO BE A.Giannetti 3 56 Fortify - Influenciada C.D.Etchechoury

EL CID CAMPEADOR (4) HACER UN PUENTE (5) EL EMINENTE (1)

12a. Carrera - 2400 mts. GRAN PREMIO COPA DE ORO - ALFREDO LALOR (G1) 18:05 hs.

Todo caballo de 4 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

1S 1S 1P 1S 1 DURAZZO F.L.Gonçalves 4 59 Fortify - Dale Lunfa R.A.Quiroga 1S 2P 5P 3S 2 KODIAK BOY A.Giannetti 4 59 Treasure Beach - Kokola C.D.Etchechoury 1S 5P 8U 1S 3 SUBIR SALARIOS J.Cano 5 60 Cosmic Trigger - Doña Dada L.Guidobono 1S 2S 2S 2S 4 DALBORNELL W.Moreyra 6 60 Don Valiente - Bilboa J.A.M. Neer 0S 5S 4S 1S 5 MR GLOBALIZADO W.Pereyra 5 60 Global Hunter - Miss Kelly C.D.Etchechoury 1S 4S 4S 3L 6 HEROES A.Paez 5 60 Seek Again - Heda M.Alvarez 4P 5P 1S 4S 7 PELO PLATINADO I.Monasterolo 4 59 Cima De Triomphe - Platinum Edge J.F.Saldivia

DURAZZO (1) DALBORNELL (4) KODIAK BOY (2)

13a. Carrera - 2000 mts. GRAN PREMIO ENRIQUE ACEBAL (G1) 18:40 hs.

Potrancas nacidas desde el 1° de Julio de 2019. Peso: 56 kilos. (*) Bono estrellas plus de $ 75.000 a la ganadora inscripta mejor clasificada en los tres primeros puestos. (*) Mad World, Dona Morebi, La Resistance, Doña Austera, Vida Furiosa, Nos Dijimos Todo y Enderly.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 1.000.000

- - 1S 1S 1 FULLYMOON B.Enrique 3 56 Cityscape - Kiss Royal C.D.Etchechoury - - 1S 2S 2 MAD WORLD (BRZ) A.Giannetti 3 56 Agnes Gold - Fugazi C.D.Etchechoury 4P 1P 2P 6P 3 REINA CASADA R.Bascuñan 3 56 Long Island Sound - Reinaras Siempre E.Martin Ferro 6S 4P 3P 3P 4 DONA MOREBI W.Moreyra 3 56 Catcher In The Rye - Dona Bibi J.A.M. Neer 2L 1L 0L 4P 5 MILAGROSA SUREÑA I.Monasterolo 3 56 Try Twice - Mili Sureña E.J.Frontino 2S 3S 1S 3S 6 LA RESISTANCE J.Villagra 3 56 Catcher In The Rye - Forty Paulina N.Martin Ferro 3P 1P 3P 2P 7 OBIA STAR M.Aserito 3 56 Star Runner - Obia L.F.Antognozzi 1L 5L 2L 4L 8 QUE COSA SERIA K.Banegas 3 56 True Cause - Queen`s Triomphe R.C.Gutierrez 1P 1P 4P 3P 9 SUPER SHINE E.Ortega P. 3 56 Super Saver - Sunshine Allie M.C.Muñoz - 1S 6S 2S 10 DOÑA AUSTERA W.Pereyra 3 56 Full Mast - Doña Miau C.D.Etchechoury 2L 2S 1L 5P 11 VIDA FURIOSA E.Torres 3 56 Furious Key - Past Life E.O.Martucci 2P 1P 5P 1P 12 NOS DIJIMOS TODO G.Calvente 3 56 Cosmic Trigger - Formalizadita J.F.Saldivia 2L 1L 1P 1L 13 UNA ARRABALERA F.L.Gonçalves 3 56 Cima De Triomphe - Lucinda Halo A.A.Piana - - - 1P 14 SILK CITY J.Noriega 3 56 Bodemeister - Hareer J.F.Saldivia 4S 1S 1L 2L 15 ENDERLY M.Valle 3 56 Fortify - Enfatizada A.Pavlovsky

NOS DIJIMOS TODO (12) UNA ARRABALERA (13) FULLYMOON (1) DOÑA AUSTERA (10)

14a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: MUST GO ON (2016) 19:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Miss Universe.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000.

3S 2P 1P 1S 1 CHE BAILARINA G.Tempesti V.-4 4 57 Greenspring - Madame Loraine J.J.Etchechoury 3P 2S 7S 2S 2 HIT EMERIT J.Noriega 4 57 Hit It A Bomb - Emerit Celebre E.Martin Ferro 5S 1R 4P 4R 3 SUPER DAKOTA F.L.Gonçalves 4 57 Señor Candy - Dakota Dancer J.G.Ublich 4S 3S 5P 1S 4 BABY BOOMER G.Borda-2 4 54 Cityscape - Ora Ora C.D.Etchechoury 2S 1S 3S 6S 5 LADY GUANTE J.Leonardo 4 54 Equal Stripes - Al Karaj G.A.Rodriguez 5P 5P 2V 0C 6 CHE VIOLENTA L.Brigas-4 4 54 Violence - Stormy Aura F.E.Ortiz 1S 1S 9S 3S 7 MISS UNIVERSE W.Pereyra 4 57 Seek Again - Miss Ojea L.R.Cerutti 0S 8S 7S 3S 8 POTRA DECIMAL M.La Palma 4 54 Aerosol - Binary J.M.Giussi

HIT EMERIT (2) CHE BAILARINA (1) MISS UNIVERSE (7)

15a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MIRTA (2018) 19:45 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 4.000.000.

- - - 3S 1 CALSTAR SI R.Frias 3 56 Silentio - Calumet Star V.Penna - - - 4S 2 ESTOY PENSANDO EN TI E.Ortega P. 3 56 Il Campione - Peperoncina N.A.Gaitan 8P 0S 2P 4P 3 PORTAL DAME R.R.Barrueco 3 56 Portal Del Alto - Best Dame J.A.Lofiego - - - - 4 BESUQUEIRA BELLA A.Giannetti 3 56 In The Dark - Besadora Inc C.D.Etchechoury - - - - 5 HONTORIA F.L.Gonçalves 3 56 Suggestive Boy - Happy Queen N.Martin Ferro - - - 2S 6 CHE ATORRANTA W.Pereyra 3 56 Greenspring - Sunday`s Edition J.F.Saldivia - - - - 7 LA PEROLA G.Borda-2 3 56 Cityscape - Lady Blue Jeans L.R.Cerutti - - - 7S 8 MOUGLY R.Bascuñan 3 56 Vagabundo Inc - Mandarine Jelly E.Martin Ferro - - - - 9 SEVERINE BOMB R.Blanco 3 56 Hit It A Bomb - Severine C.D.Etchechoury

CHE ATORRANTA (6) CALSTAR SI (1) ESTOY PENSANDO EN TI (2)

16a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MIRTA (2018) (2º TURNO) 20:15 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100.

- - - - 1 ARRIBAS M.La Palma 3 56 Idolo Porteño - Arroganta N.A.Gaitan - - - 9S 2 BOTANIA F.J.Lavigna-4 3 56 In The Dark - Best Vendimia J.F.Saldivia - - - - 3 JANKUNAS A.Giannetti 3 56 Portal Del Alto - Odalita C.D.Etchechoury - - - - 4 ALEGRIA DE GANAR L.Vai 3 56 Grand Reward - My Felicity J.A.Lofiego - - - - 5 COME UP F.Coria 3 56 Asiatic Boy - Joohaina D.Peña - - - - 6 BOSS LADY F.L.Gonçalves 3 56 Hurricane Cat - Una Lady C.D.Etchechoury - - - 7S 7 DOÑA HABANA W.Pereyra 3 56 Long Island Sound - Harlan`s Variable C.D.Etchechoury - 3S 2S 2S 8 JAKARA J.Noriega 3 56 Cityscape - Guinness P.Nickel Filho 5S 4S 3P 2S 9 WINNING LEGS M.Valle 3 56 Winning Prize - Fancy Legs E.Martin Ferro - - - 3S 10 ANGUISSOLA A.Cabrera 3 56 Idolo Porteño - Animas B.Correas

JAKARA (8) WINNING LEGS (9) ANGUISSOLA (10)

17a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BELLAGAMBA (2020) 20:45 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 3.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 1.000.000

- 3P 2P 7P 1 FOUR BY FOUR I.Monasterolo 3 56 Fortify - Fortune In Faith J.F.Saldivia 6S 8P 5S 5S 2 FURIOSO DE ACERO E.Torres 3 56 Furious Key - Extra Royal E.O.Martucci - - - - 3 SANTIAGO CANALLA G.Calvente 3 56 Cosmic Trigger - Nile Empress M.A.Suarez - 0S 8S 5S 4 DECLARANDO F.J.Lavigna-4 3 56 Cosmic Trigger - Declaratoria C.A.Linares - - - - 5 IMPRESIONANTE GALAN W.Pereyra 3 56 Galan De Cine - Impresiva J.F.Saldivia - - - 6S 6 FRENCH RODENT A.Giannetti 3 56 Orpen - French Cup C.D.Etchechoury - 3e 8P 4S 7 MAN OF LETTERS W.Moreyra 3 56 Master Of Hounds - Five By Five M.Iguacel Loeda - 8P 0S 3S 8 OCULAZIUS O.Alderete 3 56 John F Kennedy - Octavia Minor E.R.Bortule - - 6P 0P 9 SARAPO E.Ortega P. 3 56 Hurricane Cat - La Piaff E.Martin Ferro - - - 8P 10 EL ACUCHILLAO G.Borda-2 3 56 Manipulator - Oak Leaf J.A.M. Neer - - - 4S 11 SEÑOR MOYVORE B.Enrique 3 56 Señor Candy - Lady Of Moyvore C.D.Etchechoury - - - 3S 12 LOMBARDI A.Allois-4 3 56 Lizard Island - La Stravaganza R.A.Cardon - - - - 13 SERE BUENO F.L.Gonçalves 3 56 John F Kennedy - Seracina N.Martin Ferro

LOMBARDI (12) SEÑOR MOYVORE (11) FRENCH RODENT (6) FURIOSO DE ACERO (2)