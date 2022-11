Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: SUNSHINE 12:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

- - 3S 4S 1 EGYPTIAN SOUND G.Borda 3 56 Long Island Sound - Egyptian Queen N.Martin Ferro 3S 2S 5S 9S 2 MUÑECO SPRING F.L.Gonçalves 3 56 Greenspring - Moon Landing A.Pavlovsky 6P 5P 3S 7S 3 TOUCH THE STARS W.Moreyra 3 56 Fortify - Tancreda G.E.Romero - - - 4S 4 DEMOSTRAME L.Brigas-4 3 56 Endorsement - Delicate G.E.Scarpello - - - 0S 5 SEARCH VICTORY A.Giannetti 3 56 John F Kennedy - She Will Be C.D.Etchechoury - - 3S 2S 6 ETHICAL CLERIC E.Ortega P. 3 56 Il Campione - Scary Mary A.F.Gaitan D. - - - 7S 7 FULL OF WATER B.Enrique 3 56 Full Mast - Water Saver N.A.Gaitan - - - 7S 8 EL CAMINO REAL W.Pereyra 3 56 Il Campione - Bellatrice J.L.Palandri - 7S 5P 5P 9 VILLABLINO I.Monasterolo 3 56 Most Improved - Avinca G.E.Romero 8S 2S 3S 0S 10 DAWSON R.Bascuñan 3 56 Suggestive Boy - De La Realeza J.J.Bo 9S 4S 4S 2S 11 SUPER FANTASY A.Cabrera 3 56 Flesh For Fantasy - Salapaia A.Pavlovsky 0P 0S 5S 3S 12 MAJESTIC BOMB M.Valle 3 56 Hit It A Bomb - Majestic True P.D.Falero Moris

ETHICAL CLERIC (6) SUPER FANTASY (11) EGYPTIAN SOUND (1)

2a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: VOGUE STAR 13:00 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 6. 550.000

3S 3S 5S 3P 1 EL GRAN CABRON R.Alzamendi 4 57 Angiolo - Soutine M.A.Cafere 0S 7S 3S 4S 2 SILVER RUNNER A.Duarte 4 57 Star Runner - Grace Silver A.R.Duarte - - 4S 8P 3 TRUE SLIM A.B.Valdez-4 4 57 Indian Maharaja - Flaca Dance C.D.Ussich - - 0S 4S 4 BIG MUDDY J.Espinoza-3 4 57 Cityscape - O.k. Angie J.O.Gonzalez 4S 5S 4T 2T 5 SLEW OF VALID E.Ortega P. 4 57 Valid Stripes - Slew Of Reality R.A.Cardon 2S 4S 3S 2S 6 LOKESH F.L.Gonçalves 4 57 Indian Maharaja - Lunalei J.O.Gonzalez 5P 2S 4S 6S 7 REY ÑOQUI C.Velazquez 4 57 Flesh For Fantasy - Reina Re A.J.O.Ravassa

LOKESH (6) SLEW OF VALID (5) EL GRAN CABRON (1)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: MACEDONIO (2018) 13:35 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

1S 4S 3S 6S 1 DON GALEON W.Pereyra 4 57 Il Campione - Doña Ragazza C.D.Etchechoury 1S 0P 6S 3S 2 ROSCOSHOW B.Enrique 4 57 Treasure Beach - Estratega Genial C.C.Cabrera 4S 5S 5S 5P 3 TE VUELVO A VER P.Carrizo 4 57 Valid Stripes - Vengan A Ver P.P.Sahagian 4P 6P 4S 3L 4 CRAZY HURRICANE F.L.Gonçalves 4 57 Hurricane Cat - Crazy Arrow L.R.Cerutti 4S 3S 1S 2P 5 SETTIMIO SEVERO O.Alderete 4 57 Lizard Island - Savaria E.R.Bortule 2S 2S 1S 8S 6 HIT BAMBU FITZ M.Valle 4 57 Hit It A Bomb - Bamba Fitz Top C.D.Etchechoury 6S 5S 7P 6S 7 HOLIDAY JOY G.Bellocq 4 57 Fortify - Te Adora Holiday C.D.Etchechoury 1S 6P 7S 5P 8 EL IMPENETRABLE L.Brigas-4 4 57 Violence - La Imparcial E.Martin Ferro 0S 9S 6S 6S 9 TINO D`ORO J.Espinoza-3 4 57 Exodus - A Simple Vista P.E.Molina

CRAZY HURRICANE (4) SETTIMIO SEVERO (5) DON GALEON (1)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: HAPPY ROMAN (2017) 14:10 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

3P 1P 2P 6P 1 NISEKO B.Enrique 4 57 Most Improved - Mitigosa M.F.Alvarez 5S 2S 5S 1S 2 SOUTH KAYAK F.L.Gonçalves 4 57 South Kissing - Amankaya R.A.Cardon 2S 7S 5S 2S 3 SUPER LUISMI A.Giannetti 4 57 Super Saver - Luisina Halo C.D.Etchechoury 3S 1S 5S 8S 4 CALIFORNIA RUNNER A.Duarte 4 57 Star Runner - Palm Springs A.R.Duarte 3S 3S 3P 8P 5 SPECIAL RESERVE C.Benitez 4 57 Full Mast - Spanish Guitar H.R.A.Fioruccio 3P 3P 1P 2S 6 SAPIRON R.Bascuñan 4 57 Sebi Halo - Mirthful House F.Benitez 1S 2S 4S 0S 7 SOLITO LLORON G.Borda 4 57 De Parabienes - Es Llorona O.Cincunegui 5L 2S 1P 4S 8 PIERRE NODOYUNA E.Ortega P. 4 57 Galan De Cine - Meteorica E.A.Corsiglia 1S 0S 8P 5S 9 TIME FOR DANCING E.Torres 4 57 Hurricane Cat - Bailando Voy E.O.Martucci 6S 8P 5S 5S 10 AISTIS VITKAUSKAS I.Monasterolo 4 57 Angiolo - Small Promises J.F.Saldivia

SAPIRON (6) CALIFORNIA RUNNER (4) SUPER LUISMI (3)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SANTILLANO (2015) 14:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Fusionada y Golden Jubilee. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (*) Diatonica.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

1P 2S 1S 6S 1 EQUAL NUMBER W.Pereyra 4 54 Equal Stripes - Best Number J.F.Saldivia 0S 2S 1S 4P 2 HIT EVA L.Brigas-4 4 54 Hit It A Bomb - Miss Eva P.P.Sahagian 3P 5P 6S 3P 3 SIMONNE G.Bonasola 4 54 Grand Daddy - Queen`s N.Martin Ferro 4P 7P 1S 1S 4 DIATONICA P.Carrizo 4 57 Manipulator - Kuchma P.P.Sahagian 1P 1S 8S 4P 5 INCIDENCE F.L.Gonçalves 4 54 Catcher In The Rye - Institutriz R.A.Pellegatta 1S 9S 2S 3S 6 FUSIONADA A.Cabrera 4 57 Heliostatic - Fuzzy Logic C.A.Linares 1S 6S 2S 1S 7 GOLDEN JUBILEE O.Alderete 4 54 Endorsement - Jubilance E.R.Bortule

DIATONICA (4) SIMONNE (3) INCIDENCE (5)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: VALENTI 15:15 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

2S 6S 5S 4S 1 DUCAL PALACE L.Noriega 3 56 Winning Prize - Glowing Eye J.A.Fren - - 0P 7S 2 LONELY PEOPLE W.Moreyra 3 56 Hurricane Cat - La Malcriada G.E.Romero 7S 3S 2S 5S 3 SEÑOR COLLINS A.Paez 3 56 Señor Candy - Lunacion C.C.Cabrera 5S 2S 3S 2S 4 DON LATIDO W.Pereyra 3 56 John F Kennedy - Doña Alaska C.D.Etchechoury 3P 2S 4P 0S 5 RICHFARM M.Valle 3 56 Emperor Richard - Spring Storm O.F.Labanca - - - - 6 FORO BOARIO F.L.Gonçalves 3 56 Daniel Boone - Funk Dance G.E.Romero - - - - 7 LOCO Y MEDIO I.Monasterolo 3 56 Le Blues - Forever Wild J.F.Saldivia - - - - 8 EL DIRECTOR B.Enrique 3 56 Full Mast - Nahuen N.A.Gaitan - - - - 9 THE PROFETA J.Medina 3 56 Le Blues - Islandesa M.A.Cafere 0L 3L 5L 5P 10 CAMBALACHE MAD U.Chaves-3 3 56 Conversor - Alejada Toss E.A.Corsiglia - 6P 0P 3S 11 SARAPO E.Ortega P. 3 56 Hurricane Cat - La Piaff E.Martin Ferro

DON LATIDO (4) SARAPO (11) RICHFARM (5)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: VALENTI (2º TURNO) 15:50 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 3.039. 934

4S 4S 8S 4S 1 BERNABEU O.Alderete 3 56 Portal Del Alto - Rognoni E.R.Bortule - - - - 2 EQUAL TRANSF C.Velazquez 3 56 Equal Stripes - Sebilina C.D.Etchechoury - - - 0S 3 SERE BUENO F.L.Gonçalves 3 56 John F Kennedy - Seracina N.Martin Ferro 2S 6P 5S 2S 4 BARTLEMY A.Paez 3 56 Full Mast - Roman Virgin C.C.Cabrera - 5S 5P 4S 5 ESTILO UNICO R.Bascuñan 3 56 Il Campione - Bien Mia J.E.Zancanaro - - - - 6 CARAVINIERI B.Enrique 3 56 Bodemeister - City Lion J.I.Etchechoury - - - 0S 7 CARTAGINES W.Moreyra 3 56 Daniel Boone - Carlinha M.J.Ricciuto - - - - 8 BEST GALANO W.Pereyra 3 56 Galan De Cine - Best Number J.F.Saldivia 5S 3S 5P 3S 9 TU PLEITO G.Borda 3 56 Jurabas Tu - Pleitesia G.E.Scarpello - - - - 10 AGRESSIF I.Monasterolo 3 56 Cityscape - Ma Belle Fleur G.E.Romero - - 8S 3S 11 POTRO DE ORO G.Bonasola 3 56 Endorsement - Chica De Oro J.A.Lofiego - - 6S 0S 12 EL ROSINANTE L.Vai 3 56 Il Campione - Rosinante J.C.Borda

BARTLEMY (4) BERNABEU (1) TU PLEITO (9)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: NOGUCHI (2020) 16:55 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 53 kilos. Recargo de 2 kilos por cada Clásico G1, G2, G3 y L. ganado. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. (Los jockeys aprendices sin descargo). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Violeta M, Orosix y Full Street.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CLASICA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

2P 5S 6P 2S 1 EMPERADORA F.L.Gonçalves 3 53 Il Campione - Asediada Emper G.J.Frenkel S. 3P 4L 5P 7P 2 JOY ANTUMALAL E.G.Ortega T. 3 53 Il Campione - Stormy Night E.Martin Ferro - 4S 1S 1S 3 VIOLETA M W.Pereyra 3 56 John F Kennedy - Olena C.D.Etchechoury 6S 2L 5S 3S 4 DELICADEZA BOMB M.Valle 3 53 Hit It A Bomb - Delicada Glory P.D.Falero Moris - 2S 1S 1S 5 OROSIX A.Cabrera 3 56 Orpen - Orsola C.A.Linares 1S 6P 3P 6S 6 FULL STREET B.Enrique 3 56 Full Mast - Callejera Cat A.F.Gaitan D.

OROSIX (5) EMPERADORA (1) VIOLETA M (3)

9a. Carrera - 1000 mts. HÁNDICAP RINGARO 18:00 hs.

Hándicap para todo caballo de 3 años y mas edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Rio Amigo, Talentoso Domado, Gladiador Rich y Hit Terms.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

2S 7S 5P 7S 1 CLARO SECRETO F.Arreguy (h) 7 57 Claro Oscuro - Alhajita D.A.Banegas 3S 1S 9S 9S 2 RIO AMIGO K.Banegas 5 54 Todo Un Amiguito - The New Yorker A.C.Glades 6S 2S 1S 4S 3 TALENTOSO DOMADO G.Bellocq 4 52 Equal Talent - Domesticated H.M.Mujica 1S 5S 8S 3S 4 BLAIR ATHOLL G.Calvente 5 56.5 Incurable Optimist - Star Filled M.B.Villamarin 4P 1R 1R 4P 5 TALENTOSO DOCTOR L.Colasso-4 4 54 Equal Talent - Heartbeat J.G.Ublich 9P 2S 6S 2S 6 GLADIADOR RICH W.Pereyra 3 53 Emperor Richard - Amarone C.C.Cabrera 3S 3S 1S 3S 7 HIT TERMS M.Valle 3 52.5 Hit It A Bomb - Terms Rye Mauro Garcia 3L 4P 1L 1S 8 EMPEROR WINE B.Enrique 3 54 Emperor Richard - Strawberry Wine M.J.Muñiz 1P 1L 6L 2L 9 TEX FOR SALE F.Coria 3 54.5 Nashville Texan - Cozzy For Sale D.C.Periga 2S 1P 1S 1S 10 ALMENDRO EN FLOR F.L.Gonçalves 4 61.5 Angiolo - Artemisa C.A.Vigil

ALMENDRO EN FLOR (10) EMPEROR WINE (8) BLAIR ATHOLL (4)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SANTOS DAVOS (2021) 18:30 hs.

Productos de 3 años ganador de una carrera. Las Potrancas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

8P 5S 5S 1S 1 FURIOSO DE ACERO E.Torres 3 56 Furious Key - Extra Royal E.O.Martucci - - 1P 6P 2 MR NEIL F.Coria 3 56 Valid Stripes - Miss Space M.F.Alvarez 1S 2S 3S 2S 3 TAX CODE W.Pereyra 3 56 Fortify - Trucha J.F.Saldivia 1S 4S 3P 4S 4 DOM ELOI L.Noriega 3 56 Holy Boss - Stormy Electriz M.M.Garrido 3S 1S 3S 2S 5 QUERELLANTE A.Giannetti 3 56 Daniel Boone - Que Felicidad C.D.Etchechoury - - 1S 7S 6 JUNGLE MUSIC B.Enrique 3 56 Bodemeister - Jaspeada D.Peña - - 1S 5S 7 KING WONKA F.L.Gonçalves 3 56 Señor Candy - Queen Nora C.D.Etchechoury 2S 1S 8S 4S 8 GLOBAL HOLIDAY C.Velazquez 3 56 Global Hunter - Felices Vacaciones C.D.Etchechoury 9S 4S 2S 1P 9 TOQUE ESPECIAL P.Carrizo 3 56 Hurricane Cat - Tulipera P.P.Sahagian - - 3S 1S 10 BIG BOSS J.Noriega 3 56 Fortify - Batalla Sindical J.F.Saldivia 3S 1S 3S 6S 11 ROMANCE ETERNO E.Ortega P. 3 56 In The Dark - Cruzzina N.Martin Ferro

KING WONKA (7) TAX CODE (3) ROMANCE ETERNO (11)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CALANDER 19:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

- - 7S 4S 1 DOÑA HABANA W.Pereyra 3 56 Long Island Sound - Harlan`s Variable C.D.Etchechoury - 5L 3L 5L 2 MUERO POR BOSS A.Cabrera 3 56 Holy Boss - Mora Perfecta F.J.Bianchimano - - - - 3 UZBEKA F.L.Gonçalves 3 56 Fortify - Unbridled Glory R.A.Quiroga - - - - 4 DOBLE AMARILLA G.Bonasola 3 56 Suggestive Boy - Doble O Nada J.A.Lofiego - 5S 5P 0S 5 STORMY TENTADA I.Monasterolo 3 56 Hurricane Cat - Stormy Chistosa J.F.Saldivia 5S 7S 4S 9S 6 LADY ON FIRE G.Bellocq 3 56 Cityscape - Flame Winner O.Peppe Cancela - - - - 7 MISS ARDEN M.Valle 3 56 Fortify - Miss Chic E.Martin Ferro - - - 0S 8 LADY MELANIA G.Borda 3 56 Global Hunter - Vinci Art J.J.Etchechoury 4S 3P 2S 3S 9 WINNING LEGS R.Bascuñan 3 56 Winning Prize - Fancy Legs E.Martin Ferro - - 2S 2S 10 CHE ATORRANTA J.Noriega 3 56 Greenspring - Sunday`s Edition J.F.Saldivia - - - - 11 SUPER GIAK L.Brigas-4 3 56 Super Saver - Kascha F.Scarpello - - - - 11a SUPER TRIFA B.Enrique 3 56 Super Saver - Ampi Nistel G.E.Scarpello - - - 3S 12 MISS LEAH J.Espinoza-3 3 56 Fortify - Desire To Win A.F.Gaitan D.

CHE ATORRANTA (10) DOÑA HABANA (1) WINNING LEGS (9)

12a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: LANGA (2013) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

1S 1S 2S 7S 1 COSTA YORKER I.Monasterolo 4 54 Interaction - The New Yorker E.G.Accosano 1P 1S 7P 4S 2 MONEY MONDY P.Carrizo 4 57 Manipulator - Almondy P.P.Sahagian 1S 3S 4S 6S 3 SENEGALESCA W.Pereyra 4 57 Sebi Halo - Incredulidad J.F.Saldivia 6S 1P 5P 1S 4 AVARIZZA B.Enrique 4 54 Que Vida Buena - Intensamente C.M.Peralta 2L 1S 8S 1S 5 MY DEAR SCAT T.Baez-4 4 54 Knockout - My Dear Cat E.R.Bortule 6S 2S 3S 3S 6 HIT TIME M.Valle 4 57 Hit It A Bomb - Times Of Glory P.D.Falero Moris 2P 1S 6S 4P 7 MAR DE FLORES A.B.Valdez-4 4 54 Master Of Hounds - Roseanne C.A.Dacosta 4L 1S 1P 2S 8 DESIGNATED SURVIVOR J.Flores-4 4 57 Lenovo - Water Performance J.P.Garrocho 8S 3P 1S 7S 9 TIA MIMOSA E.Ortega P. 4 54 Afogato - Mimosa Stripes E.Cantero 1P 4P 5S 3S 10 ARKINDA F.Arreguy (h) 4 57 Angiolo - Indigirka F.Arreguy 2P 1P 3P 1P 11 QUE ENEMIGA K.Banegas 4 57 Que Vida Buena - Elusive Eileen M.F.Alvarez

HIT TIME (6) MY DEAR SCAT (5) SENEGALESCA (3)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: INDOMITO ROMAN (2019) 20:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos o tres carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000

3P 1S 5S 0S 1 CURIOUS AGAIN M.Valle 4 57 Seek Again - Curious Day P.D.Falero Moris 4S 1S 5P 1S 2 MAYO MCQUEEN A.B.Valdez-4 4 57 Manipulator - Majestic Empress H.M.Perez 8S 2S 4S 3S 3 SUPER AGENTE W.Pereyra 4 54 Valid Stripes - Emma S Way C.C.Cabrera 1P 1S 8S 2S 4 COMANDO SECRETO K.Banegas 4 57 War Command - South Healer M.F.Alvarez 9S 1S 6S 8S 5 MOVIE LIKE R.Frias 4 57 Full Mast - Moncloa J.J.Etchechoury 8P 1P 5P 4P 6 JENOFONTE STARK B.Enrique 4 57 Fortify - Stormy Creepada G.E.Scarpello

SUPER AGENTE (3) MAYO MCQUEEN (2) CURIOUS AGAIN (1)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: PIER SEVENTEEN 20:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Zakharova y Very Rimout. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (**) Rocking Key.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

4S 3P 9P 8S 1 LA CALABRIA L.Brigas-4 5 54 Luck Money - Moonlight Dancer O.D.Davila 5S 0P 3P 1S 2 SISTERHOOD B.Enrique 5 57 Que Vida Buena - Storm Control C.M.Peralta 5L 4L 1L 3S 3 VICUNA MACKENNA J.Bone 5 57 Cisne Branco - Vip Class R.A.Siniani 2S 0S 2S 2S 4 KESIA W.Pereyra 5 57 Orpen - Krica L.R.Cerutti 9P 5L 1L 8S 5 SUPER HANKITA M.Aserito 5 57 El Azor - Hankita J.D.Baustian 4P 2S 1P 4P 6 NEW PRIZE J.Paoloni-4 5 57 Winning Prize - Newbie S.M.Dadamo 8S 4P 1P 5P 7 REE PROMOCIONADA E.G.Ortega T. 5 57 Reelants - Promocional H.E.Voeffray 8S 1P 8S 9P 8 MARINA DA GLORIA F.L.Gonçalves 5 57 Master Of Hounds - Stay Tuned P.F.Paganti 6P 1S 8S 6S 9 ZAKHAROVA P.Capra 5 54 Zarkar - Kuznetsova N.A.Bortule 1P 4P 2S 4P 10 ANGIOLETHA K.Banegas 5 57 Angiolo - Saraveca C.G.Alzugaray 6P 6P 5S 1S 11 VERY RIMOUT J.Espinoza-3 5 57 Remote - Very Blessed H.S.Rodriguez 4S 0S 3S 4S 12 ROCKING KEY C.Velazquez 5 57 Key Deputy - Rocking Nistel L.A.Sanchez 6P 5P 2P 1P 13 LUCI TRIOMPHE R.Villegas-3 6 55 Cima De Triomphe - Luci Fuerza A.Sambuceti 6S 6S 5S 2S 14 HUNTRESS F.Correa 5 54 Bahiaro - Xlakah F.Costa

KESIA (4) ANGIOLETHA (10) ROCKING KEY (12)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: IRINA 21:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. TOTAL ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2. 244. 180 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

8S 2S 6S 3S 1 FIORELLA S.Conti-4 5 57 Grand Reward - Flor Mas Bella O.F.Conti 5L 6L 5S 8L 2 SALADISIMA T.Garcia-4 5 57 Aerosol - Salzburg Queen F.J.Bianchimano 4S 7S 5S 5S 3 TOP OF LIFE F.Menendez 5 57 Valid Stripes - Agustina Top J.F.Larroque 7S 4S 6S 2S 4 DIANA DI F.Coria 5 57 Cima De Triomphe - Deciquesi O.N.Martinez U. - - - 7P 5 STORMY ANGEL I.Monasterolo 6 55 Storm Ramo - Miss Pinturita L.A.Falco 2S 7S 3S 7P 6 LA CHURRONA A.Allois-4 5 57 Knockout - La Churrina R.F.Torres 5S 6S 5L 9S 7 MAMA CLARA A.Giorgis 5 57 Pommeriano - Guerrera Camp N.G.Abalos 8S 7P 0P 6P 8 IDEOLOGIQUE L.Colasso-4 5 57 Remote - Incombenza E.O.Martucci 8S 3S 3S 6P 9 VIGATTA P.Carrizo 5 57 Stratham - La Nilsson R.H.Campos 7P 5L 5S 5S 10 CLARA TORMENTA F.Arreguy (h) 5 57 Claro Oscuro - Soy Camila D.A.Banegas 8S 4S 4S 0S 11 STORMY PETITERA E.Suarez-4 6 55 Storm Petreo - Bella Luli Jorge Martinez 9P 7P 9P 7S 12 MANI STAR R.Bascuñan 5 57 Star Runner - The Great Mani J.L.Benitez - - - 6P 13 FORTALEZA KEY L.Vai 6 55 Key Deputy - For Me Cat E.R.Bortule 7S 5L 8L 9L 14 DAIQUIRI K.Banegas 5 57 El Prado Rob - Date Vuelta J.L.Lopez 9L 6L 8P 0L 15 AMELIE SWEET J.R.Benitez V.-3 5 57 Angiolo - Sweet Hill J.L.Lopez 9S 9L 6S 8S 16 BAYONA G.Borda 5 57 Incurable Optimist - Iphigenia J.P.Pino

FIORELLA (1) LA CHURRONA (6) TOP OF LIFE (3) VIGATTA (9)