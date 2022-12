Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: AIZKORRI (2015) (OPCIONAL) 13:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Diciembre de 2021). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Sepas Nunca, Bruja De Baires, Entity, Amiguita Boce, Manicura Rusa, Mar De Flores y La Vizcocha.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

0S 6S 2S 1S 1 SEPAS NUNCA M.Valle 4 57 Safety Check - Sintiendo F.M.Panizza 8P 4S 7S 3L 2 RIVAL LADY G.Borda 4 57 Treasure Beach - Right Fula M.P.Albe 6S 2S 5P 1S 3 BRUJA DE BAIRES F.L.Gonçalves 4 57 Storm Embrujado - Muy Porteña C.D.Etchechoury 3P 1S 1P 2S 4 CHECKA K.Banegas 4 57 Safety Check - Coqueta Rails E.C.Tadei 6S 7S 3S 7S 5 ENTITY W.Pereyra 4 57 Lenovo - Entidad D.R.Cima 6S 7P 9S 6P 6 AMIGUITA BOCE A.Giorgis 4 57 Todo Un Amiguito - Boccea G.D.De La Cuesta 3P 2S 1S 8L 7 VUPT E.Ortega P. 4 57 Global Hunter - Vuarnet M.A.Cafere 1S 2P 2U 2P 8 DARK TOY B.Enrique 4 57 In The Dark - Toy Girl A.A.Lovay 1P 3P 3S 9P 9 EH AMEA E.Candia G.-2 4 57 Señor Candy - Muy Amigable R.C.Gutierrez 5S 3P 1S 8S 10 MANICURA RUSA J.Espinoza-3 4 57 Zensational - Manipulada H.S.Rodriguez 1S 6S 4P 6S 11 MAR DE FLORES J.Noriega 4 57 Master Of Hounds - Roseanne C.A.Dacosta 1S 7S 5S 5S 12 LA VIZCOCHA J.Villagra 4 57 E Dubai - Misia Renata G.E.Romero

BRUJA DE BAIRES (3) LA VIZCOCHA (12) CHECKA (4)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ULTIMA CHANCE (2006) 14:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 6. 750.000

3P 3S 2S 7S 1 PELUCA RYE L.Brigas-4 5 55 Catcher In The Rye - Peluca Fizz H.D.Garcia 7P 6L 0L 3L 2 MAR LIGURE J.Pintos-4 5 57 John F Kennedy - Marina Azul ---------- 0S 0S 0S 0S 3 CAYETANO CIRCLE X.X. 6 55 Lion`s Circle - Caytanina J.C.Vitullo 4S 0S 6S 7S 4 CHALAB L.Balmaceda 5 57 Orpen - Chaldee Ainda M.A.B.Medina 5S 0S 0S 7S 5 L`INVINSIBLE R.Bascuñan 5 57 Rupit - Ornella Plus M.C.Hardt - 0S 7P 2P 6 ALIADO MIO L.Vai 5 57 Global Hunter - Self Confidence E.E.Ramseyer 5S 5S 6S 6S 7 TAITARU F.Coria 5 57 Es Corino - March Rose E.D.Gomez 5P 5S 3S 4S 8 DRIUSSI S.Piliero 5 57 Most Improved - Odalita F.A.Olivera 2S 2P 2S 8P 9 EPICO FINAL E.Ruarte 6 55 Lizard Island - Epically C.C.Cabrera

EPICO FINAL (9) ALIADO MIO (6) DRIUSSI (8)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: PERPETUAL LIGHT (2014) 14:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Amiguito Besuquero y Rey De Las Islas.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

6S 2S 2L 1S 1 REO RYE S.Piliero 5 57 Catcher In The Rye - Forty Reina L.A.Ojeda 2S 1S 5S 2P 2 NAHOLO F.L.Gonçalves 5 57 Empire Aztec - Harvest City J.H.Barisone 9L 9P 4S 0U 3 APRICOT NECTAR X.X. 8 55 Angiolo - Ironic Idea L.M.Arrieta G. 2L 4L 7P 2L 4 CENTELLA GOOD FRIEND J.Flores-4 5 57 Todo Un Amiguito - Que Casual D.J.Fumero R. 9P 6S 1S 5L 5 LOCKE B.Enrique 6 55 Roman Ruler - La Musical E.M.A.Haller 4S 2L 1S 3S 6 AMIGUITO BESUQUERO J.Villagra 5 57 Todo Un Amiguito - Kiss Of Life L.A.Gonzalez 1S 1S 6S 5P 7 REY DE LAS ISLAS R.Frias 5 57 Maipo Royale - Scrub Island D.R.Jacquemain 6L 7L 0S 1S 8 EL ULTIMO GUAPO F.Coria 5 57 True Cause - Septima Sinfonia Justo Benitez 3S 2S 3P 1S 9 LEGENDARIO BLUE G.Borda 5 57 Le Blues - Inter Tiara R.F.Ruhl

NAHOLO (2) AMIGUITO BESUQUERO (6) LEGENDARIO BLUE (9)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: LA INMEJORABLE (2009) (CA) 15:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 900.000

- 6S 6S 4S 1 SILVALA C.Velazquez 3 56 Falling Sky - Rule Of Thumb H.M.Perez - - 6S 5P 2 SARABOM R.Bascuñan 3 56 Hit It A Bomb - Sarawak Top E.Martin Ferro - - - 0S 3 DOMNA L.Vai 3 56 Holy Boss - Danum J.L.Cervantes - 0S 0S 3S 4 DOÑA CARMELITA A.Cabrera 3 56 Winning Prize - La Carmelina A.Pavlovsky 6L 5L 5L 6L 5 MUY VAGABUNDA E.Candia G.-2 3 56 Vagabundo Inc - Mourinha E.Martin Ferro - 8P 8S 2S 6 CUISINE O.Alderete 3 56 Galicado - Cima Della Cima J.E.Teppaz - - 8S 6S 7 SUERTE DIVINA F.L.Gonçalves 3 56 Fortify - Stellify J.L.Correa Aranha - - - - 8 LA KAHLO E.Ortega P. 3 56 Easing Along - La Balandra N.Martin Ferro - - - - 9 LORETA MAYOR L.Brigas-4 3 56 Storm Mayor - Miss Light Plus G.E.Scarpello

SUERTE DIVINA (7) CUISINE (6) SILVALA (1)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EMPERATRIZ FITZ (2013) 15:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Salsa Y Casino.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

3L 2L 1L 7L 1 SAUCI KAL S.Arias-3 5 57 Anak Nakal - Saucily Ku J.E.Villegas 4S 1S 4S 4S 2 SALSA CASINO F.L.Gonçalves 5 57 Sebi Halo - Internet Law C.Dianda 0L 2P 9S 0S 3 COTE DE MONICA F.Correa 7 55 Storm Surge - Cote De Maria R.A.Landola 4L 2L 5L 4L 4 INDIA COMBATIVA J.Villagra 6 55 Indy Point - La Combattante H.J.Benesperi 1P 9P 8P 5S 5 MAIPO`S DANCER R.Bascuñan 5 57 Maipo Royale - Dancing Fashion D.M.Gervasoni 8S 0P 4L 7S 6 AZY SEATTLE J.Paoloni-3 6 55 Seattle Fitz - Crazy Nistel L.A.Ojeda 4S 4S 4S 1S 7 SPEED AND FORCE E.Ruarte 5 57 Implausible - Little Ship J.C.Cravero 1S 4S 7S 6P 8 LINDA RIDE L.Noriega 5 57 Cosmic Trigger - Linda Halo J.A.Fren - 1L 1L 2L 9 LUNA FRAGOTERA R.Villegas-3 5 57 Fragotero - Lunita Cautiva T.A.Mariani 6P 2S 4S 2S 10 QUE BAGAYA L.Brigas-4 5 57 South Kissing - Cannoletta G.E.Scarpello

SALSA CASINO (2) SAUCI KAL (1) LUNA FRAGOTERA (9)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: JASMINKA (2018) (CA) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Diciembre de 2021). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Razin e Izoard.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

0P 2S 1L 5L 1 SOLD OUT J.Villagra 4 57 Lizard Island - Shake It Out O.F.Labanca 2S 3S 1P 2S 2 REMOTE CELEBRE S.Arias-3 4 57 Remote - Beauty Celebre L.A.Fragale 6P 1S 8S 9S 3 AMIGO JOHAN B.Enrique 4 57 Curioso Johan - Heart White D.A.Pollian 4S 1S 9S 3S 4 EL GRAN LEBOWSKI F.L.Gonçalves 4 57 Seek Again - Pepper`s Pie C.C.Cabrera 8S 1S 7S 5S 5 RAZIN A.Cabrera 4 57 Panegirico - Twina D`oro S.O.Tornatori 2L 8S 7L 6L 6 AGUADOR DE SEVILLA E.Candia G.-2 4 57 Angiolo - Sephora L.M.Dimaro 3S 3S 3S 1S 7 SWEET LAKE G.Borda 4 57 Idalino - Medias Negras D.J.Perez Chiama 9P 1P 8P 5P 8 GALILEI O.Alderete 4 57 Endorsement - Ganda E.R.Bortule 8S 1S 6P 4S 9 IZOARD Jorge Peralta 4 57 Manipulator - Araca Amor F.O.David

GALILEI (8) SWEET LAKE (7) REMOTE CELEBRE (2)

7a. Carrera - 2000 mts. HÁNDICAP JERRY HONOR 16:30 hs.

Hándicap para yeguas de 5 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Luna De Tango y Locasa Craf.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 4. 214. 415

8S 6S 1S 3S 1 LUNA DE TANGO L.Brigas 5 54 Winning Prize - Lunalei J.C.Borda 9P 2S 1S 4S 2 LOCASA CRAF M.Valle 5 52 Mastercraftsman - Locasa Nistel G.E.Scarpello 2S 5P 1P 1P 3 BELLEZA DE ARTEAGA A.I.Romay 5 57 Cosmic Trigger - Bunny Sand J.F.Saldivia 1P 1P 3P 0P 4 CITY RUNNER O.Alderete 5 53.5 City Banker - Forty Originate J.C.Godoy 8S 8S 4P 1P 5 LLAMARADA PLANET E.G.Ortega T. 5 53 Sol Planet - Lanzallamas H.M.Perez

BELLEZA DE ARTEAGA (3) LUNA DE TANGO (1) LOCASA CRAF (2)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BUENA BRUJULA (2021) (CA) (OPCIONAL) 17:00 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Diciembre de 2021). Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

6P 4S 6S 1S 1 PUENTE DE NANTES J.Villagra 3 56 Angiolo - Salonika M.A.Cafere 3S 1S 9S 5S 2 PERFECT LAW S.Conti 3 56 Most Improved - Perfect Foots F.J.Migueles 1S 4S 2S 5S 3 DELI BOY B.Enrique 3 56 Asiatic Boy - Deli Light R.A.Cardon 7S 2P 5P 3S 4 EL NEGRO LUIS A.Cabrera 3 56 Expressive Halo - Ibaraki S.O.Tornatori 7S 1L 4L 8S 5 FULFORD F.L.Gonçalves 3 56 Full Mast - Great Tradition O.F.Labanca 1L 8L 4S 2S 6 COOSTENTADO E.G.Ortega T. 3 56 Lizard Island - Coostentada A.F.Gaitan D. - - 4S 1S 7 SALVATUS L.Balmaceda 3 56 Daniel Boone - Savage Nights C.D.Etchechoury 6P 0P 2S 1S 8 EL TINTO W.Moreyra 3 56 Super Saver - La Tintoretta J.D.Oural - 8S 1S 3S 9 FEEL COOL F.Coria 3 56 In The Dark - Fool To Cry D.Peña - - 0S 1S 10 LUCKY PAP M.Valle 3 56 Bodemeister - Lucky Mamma C.D.Etchechoury

DELI BOY (3) SALVATUS (7) EL TINTO (8)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CELESTE Y BLANCA (2019) (CA) (OPCIONAL) 17:30 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Diciembre de 2021). Recargo de 2 kilos a la ganadora de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

0S 0L 5S 1S 1 FUNNY BOSS J.Villagra 3 56 Holy Boss - Funny Grace G.E.Romero 4S 2S 5S 1S 2 ENREALZADA SI R.Ortiz 3 56 Silentio - Enrealzada E.R.Bortule 2S 2S 1S 2S 3 APIOLADA KEY T.Baez 3 56 Key Deputy - Avivadora D.Peña - - 1P 5S 4 CULTURADA J.Espinoza 3 56 Galicado - Cima Cultural M.S.Sueldo - 4L 1L 6L 5 EMPEÑOSA HIT B.Enrique 3 56 Hit It A Bomb - Empeñosa Nistel M.S.Sueldo 5S 4S 1S 4S 6 ALEMONIA O.Alderete 3 56 Endorsement - Ackaway E.R.Bortule 4L 4S 1S 2S 7 QUE MAS DECIR G.Borda 3 56 Que Vida Buena - Mainly Inc M.S.Sueldo

QUE MAS DECIR (7) APIOLADA KEY (3) CULTURADA (4)

10a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: VOLCANA (2008) (CA) (OPCIONAL) 18:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - 0L 0L 1 TRUENO AZTECA D.Lencinas-3 4 57 Empire Aztec - Bela De Ipanema L.R.Rodriguez 5S 2S 0S 3S 2 TERRIBLE COPETIN A.Giorgis 4 57 Bella Shambrock - La Copetera J.J.Medone - - 0P 6S 3 GARDEÑO BORDA J.Paoloni-3 4 57 Gardie - Madame Borda J.C.Godoy - - 3e 3A 4 IL MESSAGGERO Jorge Peralta 4 57 Lizard Island - Illegally Blonde G.O.Barraza 3e 0S 1e 8P 5 NOLI NOTES S.Piliero 4 57 Footnotes - Rajasthani C.M.Sala 0L 9L 9L 0L 6 EMM EBREO A.B.Valdez-4 4 57 Emmanuel - Stay Overnight B.A.Rodriguez B. 7S 7S 8P 5S 7 TURBO MAN C.Velazquez 4 57 Manipulator - Summer Cat M.A.J.Velazco 0L 2e 9L 3P 8 MI GRAN DUQUE T.Garcia-4 4 57 Duque De Chillon - Tony Flower S.Garat 4P 4P 5P 2P 9 NICOLAI G.Borda 4 57 Panegirico - Pretty Sirenita J.F.Larroque

NICOLAI (9) MI GRAN DUQUE (8) TURBO MAN (7)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SIMPLEMENTE MIA (2011) (CA) 18:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

- 7S 8S 2S 1 TRAPITO CARRANZA C.Velazquez 3 56 Cosmic Trigger - Reclaman Lo Suyo E.R.Bortule 8S 7S 6S 0S 2 SAFETY RUNNER K.Banegas 3 56 Safety Check - Tepeyac M.F.Alvarez 5P 3P 3S 5L 3 COUNTRY MUSIC E.Ortega P. 3 56 Fortify - Sound Music N.Martin Ferro 3S 3S 3S 3S 4 EFREN J.Villagra 3 56 Le Blues - Elmira G.J.Frenkel S. - - - 8S 5 KIND HORSE F.L.Gonçalves 3 56 Orpen - Khalesi Queen J.L.Correa Aranha 0P 8P 7P 7P 6 ABROJO S.Barrionuevo 3 56 Valid Stripes - Abrillanta R.L.Leguiza - - - - 7 VERY GREEN G.Borda 3 56 Gold Gulch - Vote For Me P.Chioccarelli 5S 4L 2L 7S 8 EL ABROJO W.Moreyra 3 56 Il Campione - Bellaria J.A.M. Neer - - - - 9 GUAPO GUAPON R.Bascuñan 3 56 Hit It A Bomb - Tina Wells E.Martin Ferro 2S 6S 5S 5S 10 PIMCO L.Brigas-4 3 56 Full Mast - Ella Baila N.Martin Ferro 8S 0S 3S 6S 11 ROMEO SI F.Coria 3 56 Silentio - De Verona Spa D.Peña - - - - 12 LUSSO TOWN A.I.Romay 3 56 Town Partner - Lujuria Asiatica M.L.Grimaldi 7S 4P 6P 5S 13 SALVAJE STRIPES R.R.Barrueco 3 56 Valid Stripes - Strana Bellezza J.A.Lofiego

TRAPITO CARRANZA (1) EL ABROJO (8) SALVAJE STRIPES (13)

12a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: VOLCANA (2008) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 19:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000.

7P 3S 6S 2S 1 SOY MASTER I.Monasterolo 4 57 Master Of Hounds - Soy La Rosa E.G.Accosano 5L 6L 4L 7L 2 RICO TIPO L.M.Fer`dez-2 4 57 Forever Spring - Tipet L.R.Rodriguez 0S 0P 0S 0S 3 CHISME KEY A.Allois-3 4 57 Key Deputy - Chismosa Cat R.F.Morales - - - 9P 4 LIBERO CITY R.R.Barrueco 4 57 Cityscape - Lujuria Asiatica M.L.Grimaldi - 8P 0P 8P 5 OJO DUBAI E.Candia G.-2 4 57 E Dubai - Mountainside R.L.Leguiza 0S 5P 2P 2e 6 ATRACTIVO Y LETAL M.Aserito 4 57 Don Letal - Sociedad Atractiva H.C.Meoni 0S 4S 6S 4S 7 TURKO FINAL F.Correa 4 57 Latiendo - Turkaman C.B.Carretto - 3S 5S 5S 8 MANU CHEF F.L.Gonçalves 4 57 Equal Stripes - Ezkurra D.O.Castro - - - 8S 9 MOUSE IS S.Piliero 4 57 Emperor Richard - Poderosa Figura M.O.Blanchet - - - - 10 QUE VIDA STAR F.Vilches 4 57 Que Vida Buena - Helen Star E.E.Peñalva

MANU CHEF (8) TURKO FINAL (7) SOY MASTER (1)

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ARISCA TOSS (2007) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100.

- - - 0S 1 NIÑA ATOMICA R.Alzamendi 4 57 Post Atomic - Niña Galante H.D.Nicodemo - - - 5S 2 NEGRA SEXY G.Borda 4 57 Idalino - Sexy Cash D.J.Perez Chiama - - 3L 6L 3 DESPEGAR PACK F.L.Gonçalves 4 57 Sixties Icon - Destinka R.San Juan - 9S 3S 0S 4 DOÑA CAIPIROSKA I.Monasterolo 4 57 Seek Again - Doña Trunca D.M.Gervasoni 0S 0S 0S 0S 5 HAUT MEDOC F.Correa 4 57 Portal Del Alto - Ja Ja Fitz C.E.Acevedo 9S 5P 0S 0S 6 CROQUIGNOLET E.Recuero 4 57 Expressive Halo - Rapada R.A.Desvard 9S 5P 7P 3S 7 TIARA REAL B.Enrique 4 57 Global Hunter - Tiara Meeting P.Beltramone - - - 8P 8 ES MOROCHA P.Carrizo 4 57 Es Corino - Rodilla Redonda R.A.Gonzalez 8S 5S 0P 6S 9 FALAK L.Brigas-4 4 57 Blood Money - Fastuosa Hei W.E.Risolia - 0S 7S 3S 10 LEBAC E.Suarez-4 4 57 Lenovo - Sofonisba M.A.Penna - - 6S 7S 11 MISS BOMBUCHA J.Espinoza-3 4 57 Tantos Años - Buena Dicha C.M.Benedetti 4S 5S 5S 2S 12 INTERCANDY J.Villagra 4 57 Señor Candy - Satnes M.L.Sanchez

INTERCANDY (12) TIARA REAL (7) LEBAC (10)

14a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ARISCA TOSS (2007) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de diciembre de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000.

8S 0L 5S 4S 1 SKOLTADA L.Brigas-4 4 57 Falling Sky - Bounceberry P.O.Armada 9P 9P 5P 3S 2 PUPILA AMISTOSA G.Tempesti V.-4 4 57 Todo Un Amiguito - Amiguita Grandiosa G.O.Aon 9S 5S 0S 7S 3 CODI BLUSERA J.Espinoza-3 4 57 Le Blues - Es Cultura G.H.Verde - - 9S 7L 4 DOZZA E.Suarez-4 4 57 Zensational - Dotta J.L.Alonso 6S 6S 9P 2S 5 ICY EX P.Carrizo 4 57 Icy Glory - Exigua F.D.Tajes 5P 9P 7L 7P 6 ARUNGUITA E.G.Ortega T. 4 57 Angiolo - Sunbury E.D.Juarez - - 8S 9S 7 SOY TEFI S.Conti-4 4 57 Soy Espia - La Vivaracha O.F.Conti 7S 4S 5S 6S 8 FULL HALO R.Ortiz-4 4 57 Full Mast - Sadler S Halo C.E.Acevedo - - 0S 0S 9 GLORY ROY A.Fuentes 4 57 Gurisito Roy - Cash Glory J.A.Romero - - - 3S 10 LABOREANA F.L.Gonçalves 4 57 In The Dark - La Piradita D.R.Cima - - - - 11 POPPY MARIANERA O.Alderete 4 57 Palpably - Poppy Star J.C.Godoy - - - 9S 12 LA PISPIRETA C.Montoya 4 57 San Livinus - Baselica C.R.Oroño 5S 3S 5S 5S 13 REGLAS REALES Jorge Peralta 4 57 Lenovo - Realistica F.O.David

LABOREANA (10) REGLAS REALES (13) ICY EX (5) SKOLTADA (1)