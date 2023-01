Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CRIOLLITO (1994) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Enero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

- 4L 5S 5S 1 OPERA GARNIER G.Borda 3 56 Safety Check - Cat Style L.R.Cerutti - - - - 2 LAELIA L.Colasso-4 3 56 Lizard Island - Lemonia J.A.M. Neer - - - 7P 3 AYHERRE J.Flores-4 3 56 Got Talent - Aiherra J.E.Zancanaro - 0S 6P 2S 4 LUNA SABANDIJA J.Noriega 3 56 Lucky Island - Hipotecada R.A.Pellegatta 5e 3e 3e 1e 5 TAYLOR AGAIN F.L.Gonçalves 3 56 Seek Again - Taylor Holiday F.M.Cabrera - - - - 6 HEIDY NET T.Baez-4 3 56 Domonet - Heidy Husson E.R.Bortule 3e 3e 2e 1e 7 VIDA HURACANADA B.Enrique 3 56 Hurricane Cat - Viva Mejor J.N.Duca 9S 0S 0S 0S 8 KARMELE R.Bascuñan 3 56 E Dubai - Kaljerina J.A.Marano - - - 5S 9 ADVANCEMENT E.Ortega P. 3 56 Angiolo - Glorieuse Bavarde N.A.Gaitan - - - - 10 MORA BLUE G.Bellocq 3 56 Portal Del Alto - Muy Amigable L.P.Pighin

LUNA SABANDIJA (4) ADVANCEMENT (9) OPERA GARNIER (1)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DANCING AGAIN (2019) (CA) (OPCIONAL) 15:25 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Enero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 7. 350.000

6S 5L 2S 5P 1 PRINCESS MAJESTIC G.Villalba 4 57 Seek Again - Queen Majesty E.G.Chiappero 1S 3S 3S 9S 2 NINA MIA R.Bascuñan 4 57 Cosmic Trigger - Muy Segura C.A.Bani 3L 3L 2L 1L 3 ESCUELA NACIONAL A.Marinhas 4 57 Remote - La Perassolo G.A.Sessa 6P 5P 3S 7S 4 PATA SKY L.Brigas-3 4 57 Falling Sky - Patissier P.D.Falero Moris 3S 1S 5S 4S 5 SUPER TRACY T.Baez-4 4 57 Super Saver - Awesome Tracy C.A.Bani 3S 3S 6S 1S 6 JOY GUILLERMINA L.Franco 4 57 Fortify - Stormy Mira A.M.Calcagno

PATA SKY (4) JOY GUILLERMINA (6) PRINCESS MAJESTIC (1)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: YUCCA 15:50 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos. , 6 años, 55 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

3S 2S 7S 2S 1 PELUCA RYE L.Brigas-3 5 57 Catcher In The Rye - Peluca Fizz H.D.Garcia 7S 3S 2S 5S 2 MADDALENA G.Borda 5 57 Master Of Hounds - Say What S.L.Fanti 3S 4S 0P 4S 3 ESTUDIANTA HERA A.Allois-3 5 57 Andromeda`s Hero - Sugar Baby M.A.Rivera 8P 5S 8S 7S 4 MAIA FAMA R.Tarragona 5 57 Horse Greeley - Catch The Money C.M.Raneri 3S 4S 5S 4P 5 PRAGMATIST B.Enrique 5 57 Don Valiente - Boa Esperanza M.G.Melgar 2S 3S 4P 6P 6 LIRILU BANKER G.Bellocq 5 57 City Banker - Kristina Plan N.Ferro 5P 8S 7S 2S 7 TIERNA MELODIA L.Franco 6 55 Soy Juguete - Coal Melodiosa A.M.Calcagno

PELUCA RYE (1) TIERNA MELODIA (7) MADDALENA (2)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: FADE TOSS (1991) 16:15 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años, 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de Enero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000

3S 3P 8P 7S 1 FLOR DE AVARO S.Barrionuevo 6 55 Pub De Llers - Flor Toss S.Lezcano 3S 4S 4S 3S 2 DRIUSSI S.Piliero 5 57 Most Improved - Odalita F.A.Olivera 6S 7S 5S 5S 3 CHALAB J.Medina 5 57 Orpen - Chaldee Ainda M.A.B.Medina 4S 5S 3S 2S 4 EL MAIKEL G.Villalba 5 57 El Garufa - Nochera Mia F.G.Paturlanne 5P 8S 9P 9S 5 JOHN DANIELS F.Correa 5 57 First American - Super Carina J.A.Ionadi 5S 9S 6S 8S 6 CITY METIDO G.Bellocq 5 57 Well Met - City Witch F.D.Tajes 6S 2P 2P 9P 7 LE REVEUR A.B.Valdez-4 5 57 Winning Prize - Le Reve J.D.Lezcano - 8S 6S 9P 8 CIUDADANO POPULAR A.Paez 5 57 Global Hunter - Emocionada Inc Jorge Gargano

EL MAIKEL (4) DRIUSSI (2) CHALAB (3)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CRIOLLITO (1994) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:45 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Enero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

- - - - 1 LUZ DE SEPTIEMBRE W.Moreyra 3 56 Le Blues - Caminata Lunar H.M.Mujica - - - - 2 JULY BOMB P.Carrizo 3 56 Hit It A Bomb - Julia Nov H.S.Rodriguez 2S 4S 2S 6S 3 CHARLIE`S CAUSE B.Enrique 3 56 True Cause - Charlie`s Sword L.R.Cerutti - - - - 4 KUMERA F.L.Gonçalves 3 56 Portal Del Alto - Kuchma N.Martin Ferro - - - - 5 MAGICA EDITION A.Allois-3 3 56 Equal Edition - Por Magica R.A.Cardon 6S 9P 0S 9P 6 DANCING MONEY M.Giles 3 56 Blood Money - Strawberry Dance M.D.Giles 6P 5S 4S 6S 7 TREMENDA HALO G.Borda 3 56 Russian Blue - Felsina E.M.A.Haller - - - - 8 DANZARINA RYE G.Tempesti V.-4 3 56 Catcher In The Rye - Shy Danzarina S.A.Cannizzo - - 0P 0S 9 BRISAS DE INDIANA F.J.Lavigna-4 3 56 Cima De Triomphe - Indiana Catcher G.Scagnetti - - - 5S 10 LONG DREAM J.Noriega 3 56 Greenspring - Dia De Tormenta R.A.Pellegatta 9S 3S 3S 4S 11 TRAPISONDERA R.Bascuñan 3 56 Endorsement - Domizia C.A.Bani

TRAPISONDERA (11) LONG DREAM (10) CHARLIE`S CAUSE (3)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SILVER PLANET (1999) (OPCIONAL) 17:15 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Enero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

- - - 9P 1 MON LINGOTE S.Piliero 3 56 Lingote De Oro - Ana Bolena J.P.Diaz - 8S 8S 0S 2 HALF MAST E.Recuero 3 56 Interaction - Mi Belleza C.E.Acevedo - - - 7S 3 AUTHENTIC P.Carrizo 3 56 Angiolo - Seras Estrella C.R.Oroño - - - 2S 4 MISTER SPRING B.Enrique 3 56 Greenspring - Miss Universal E.R.Bortule - - 7S 8P 5 MORE SOUND F.L.Gonçalves 3 56 Long Island Sound - Morena Asiatica N.Martin Ferro - - 2P 1P 6 CONSEJERO ESPAÑOL No Correra 3 56 Catcher In The Rye - Cangas De Onis J.J.Congestre - - - - 7 MORO ESTRELLADO A.Cabrera 3 56 Moro Fitz - Croquis Planet V.H.Fahler - 7S 3S 9S 8 EL JADIDA E.Ortega P. 3 56 Bodemeister - Entretiempo G.E.Scarpello

MISTER SPRING (4) MORE SOUND (5) EL JADIDA (8)

7a. Carrera - 1600 mts. HÁNDICAP YATASTO 17:45 hs.

Hándicap para todo caballo de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 1. 702. 112

6P 1L 1L 5L 1 SUPER MAIPO E.Ortega P. 4 58 Super Saver - Vedette`s Parade E.Martin Ferro 5P 1P 1S 2L 2 GO CHROME GO F.L.Gonçalves 4 60 California Chrome - Come Bella N.Martin Ferro 1S 8S 2S 1S 3 COMANDO SECRETO K.Banegas 4 56 War Command - South Healer M.F.Alvarez 4S 6P 2L 1P 4 SPIRIT OF LIGHT B.Enrique 5 61 Sebi Halo - Bilboa E.R.Bortule 4S 2S 0P 7P 5 TERSANE W.Moreyra 4 57.5 Hurricane Cat - Trilogique G.E.Romero

GO CHROME GO (2) TERSANE (5) SUPER MAIPO (1)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: MAS EQUAL (2020) (CA) (OPCIONAL) 18:15 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Enero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

5P 8P 3P 1S 1 PONZIO E.Ortega P. 4 57 Fire Slam - Palabritas Jorge Gargano 4S 2S 5P 5S 2 LEAF REWARD F.L.Gonçalves 4 57 Grand Reward - Leaf Storm E.Martin Ferro 1S 4S 3S 3S 3 DA CAPO AL FINE L.Recuero-4 4 57 Galicado - Makila D.A.Acosta - - 0P 1S 4 MACHITOS HELL ANGEL F.J.Lavigna-4 4 57 Never So Few - Earth Angel L.D.Sancerni 6S 5S 1S 5S 5 REY ÑOQUI C.Velazquez 4 57 Flesh For Fantasy - Reina Re A.J.O.Ravassa 4S 8S 7S 7S 6 FOREVER THIEF S.Conti-4 4 57 Winning Prize - Second Bridge Mary L.A.Fragale 2S 2S 3S 2S 7 SOVIET`S SEEK B.Enrique 4 57 Seek Again - Soviet Lady C.A.Linares 4S 1S 6S 4S 8 GRAN EQUAL M.Valle 4 57 Equal Stripes - Gran Oportunidad J.M.Varga 3S 6S 4S 1S 9 CHINGANERO L.Carabajal 4 57 Treasure Beach - Champion Flag L.M.Carabajal 1S 9S 7S 9S 10 MUIÑO R.Bascuñan 4 57 Grand Reward - La Campoy C.A.Bani

SOVIET`S SEEK (7) LEAF REWARD (2) DA CAPO AL FINE (3)

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ACQUAFORTE (2004) (CA) 18:45 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

5S 6S 4L 1L 1 MI PERSPECTIVA P.Carrizo 5 57 Catcher In The Rye - Miner Prospect F.M.Panizza 1S 3S 4S 5S 2 INSIDE YOU B.Enrique 5 57 Lizard Island - Improvista S.M.Acevedo 7L 5L 9P 0L 3 BELLA AMANECIDA A.O.Lopez 5 57 Puzzle - Bell Simonne R.C.Sosa 4S 5P 1S 7S 4 ISLAND PROFILE J.Flores-4 5 57 Lizard Island - Sadler`s Profile J.J.Bo 2L 6L 0L 2S 5 MOBILITY G.Borda 5 57 Doubles Partner - Marie Loir L.M.Dimaro 3P 3P 1P 6P 6 GLORIA MISTICA A.Coronel E. 5 57 Grand Reward - Old Glory J.A.Fren 6L 4P 8L 5P 7 PARDA D.Lencinas-3 5 57 Star In You - Snow Fire A.C.Tedeschi

MOBILITY (5) INSIDE YOU (2) GLORIA MISTICA (6)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LA NUMERO UNO (2012) (CA) 19:15 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

5S 3S 1S 2S 1 RINOCERONTE Jorge Peralta 5 57 Lizard Island - Restrain F.O.David 5S 2P 2S 7P 2 MONTSEGUR W.Pereyra 5 57 Master Of Hounds - Inter Maggie S.Lezcano 1S 0P 8S 6P 3 CARPETEANDO M.La Palma 5 57 E Dubai - Percanta Fitz J.L.Rivollier 7S 4S 1S 3S 4 PRINCIPE COLONIAL G.Bonasola 5 57 Strategic Prince - Locura Colonial S.D.Wetzel 8S 7S 0S 9S 5 TAIPIRO M.Aserito 6 55 Taifas - Caipira G.S.Conti 7S 6P 7S 6S 6 HURRICANE MURRAY F.J.Lavigna-4 5 57 Hurricane Cat - Lista Unica G.Scagnetti 7S 5S 4S 4S 7 TIGRE EMPERADOR A.Allois-3 5 57 Cosmic Trigger - Besha G.S.Conti

RINOCERONTE (1) PRINCIPE COLONIAL (4) TIGRE EMPERADOR (7)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SILVER PLANET (1999) (OPCIONAL) 19:45 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Enero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

- 4f 2Q 6S 1 NUTSHELL M.Monte-4 3 56 Manipulator - Hay Mamita J.J.Congestre - - 0S 5S 2 DOCTOR POOL G.Borda 3 56 Acertame - Bongusto V.H.Fahler - - - 0P 3 AMIGUITO ABUELO PE J.Paoloni-3 3 56 Todo Un Amiguito - Marujita C.G.Latof - 9S 9P 3S 4 ESCAPE SUICIDA J.Noriega 3 56 Seek Again - La Laiza C.M.Ojeda - - - 2S 5 RED SCAT T.Baez-4 3 56 Knockout - Red Stripes E.R.Bortule - 9S 0S 3S 6 AÑO BUENO M.La Palma 3 56 Star In You - Humbly E.I.Traba - - - - 7 Y CON QUE E.Ortega P. 3 56 Señor Candy - Ries Tanto N.Martin Ferro - - - 0P 8 BEBELO L.Noriega 3 56 John F Kennedy - Baby Way J.L.Palandri

RED SCAT (5) AÑO BUENO (6) ESCAPE SUICIDA (4)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SNOWTIN (1993) (OPCIONAL) 20:15 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Enero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

7S 6S 3S 7S 1 MR BOMB R.Bascuñan 4 57 Hit It A Bomb - Miss Clette J.A.Marano 6S 8S 7R 8S 2 GIANT GLORY S.Barrionuevo 4 57 Giant Killing - Honorosa J.Poschke - 0S 0S 0S 3 CITY SIX F.Barroso 4 57 Sixties Icon - City Lion E.D.Gallardo - - - 2S 4 MASTER DE HONOR A.Paez 4 57 Master Of Hounds - Honour Soñada M.Alvarez 0S 9S 6S 7S 5 PALPITEIRO F.Correa 4 57 Star Runner - Palpiteira J.A.Ionadi 0P 9P 3P 7P 6 EL CASTIGO G.Borda 4 57 Catcher In The Rye - Argentinisima M.Dulom 8P 5S 2S 5S 7 TURBO MAN C.Velazquez 4 57 Manipulator - Summer Cat M.A.J.Velazco - - - - 8 EMELEC M.Aserito 4 57 Catcher In The Rye - Empress Jackie H.D.Garcia - - - 3P 9 BLACK RAY L.Noriega 4 57 In The Dark - Marquesa Carolina L.M.Alessandroni 6P 6P 7P 4P 10 MOMENTO ETERNO S.Piliero 4 57 Master Of Hounds - Sinamayera J.P.Diaz - - 0S 6S 11 POUR PLAISIR R.R.Barrueco 4 57 Unbridle`s Dream - Pour Amour A.A.Saval

MASTER DE HONOR (4) TURBO MAN (7) BLACK RAY (9)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SNOWTIN (1993) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Enero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100.

3S 5L 3S 5S 1 MASTER OF MASTERS L.Noriega 4 57 Master Of Hounds - Incaparai F.M.Sanchez M. - - - - 2 HIT A CAPELA J.Medina 4 57 Hit It A Bomb - Miss Capela M.A.Cafere - - - 0P 3 EL RICOTERO S.Barrionuevo 4 57 Ecologo - Would You Mind A.J.Lugo 5P 5L 8A 8S 4 HONOUR CAT P.Carrizo 4 57 Honour Devil - Nunca Mas Cat F.A.Olivera - - 8S 5S 5 MOUSE IS S.Piliero 4 57 Emperor Richard - Poderosa Figura M.O.Blanchet 8P 0P 4P 5P 6 ELASTIC HEART B.Enrique 4 57 Que Vida Buena - Espadaña Nistel A.F.Goroso 0S 7S 4S 6S 7 VEGANO DARK M.Aserito 4 57 Sixties Icon - Vegana M.Puerari D. 9S 3S 3S 2S 8 GUALICHO VAN G.Borda 4 57 Lago Ness - Flauta Van D.J.Perez Chiama 3L 7L 4L 9L 9 DESPERTAME R.Villagra 4 57 Valid Stripes - Durmiendote L.O.Tournoud 0P 8S 6P 0S 10 INCURRIDOR J.Paoloni-3 4 57 Cosmic Trigger - Impressively S.Latof 9S 0S 0S 9S 11 SAYEN PRIZE S.Conti-4 4 57 Mount Prize - Exija In H.R.Nieva

GUALICHO VAN (8) MASTER OF MASTERS (1) MOUSE IS (5)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DU BON (1992) (OPCIONAL) 21:15 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Enero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

2S 0S 4S 6S 1 LINDA ANE A.Allois-3 4 57 Most Improved - Baska Bilbaina O.R.Minervino 3L 8L 2L 3S 2 JUGAR LA VIDA L.Recuero-4 4 57 Tantos Años - Stormy French E.G.Chiappero 6P 5S 9P 0S 3 BELLA DE ALMA B.Enrique 4 57 War Command - Belleza Romana E.R.Bortule - - 9S 6S 4 LA PISPIRETA C.Montoya 4 57 San Livinus - Baselica C.R.Oroño 0S 7S 0S 8S 5 LUZ AFRODITA F.Menendez 4 57 Lucky Island - Juana Afrodita J.A.Marano 0S 0S 5S 0S 6 CROQUIGNOLET E.Recuero 4 57 Expressive Halo - Rapada C.E.Acevedo 7S 4S 9S 0S 7 TIANA G.Bellocq 4 57 War Command - Aymar N.Ferro 4P 4P 7P 9S 8 FIESTERA HIT C.Velazquez 4 57 Hit It A Bomb - Fiestera Glory B.Correas 7S 3S 2S 2S 9 ALEGRIA ROAD F.L.Gonçalves 4 57 Bella Shambrock - Chapera Road O.M.Almada - 0S 0S 0S 10 LADY DONT WORRY L.Brigas-3 4 57 Dont Worry - Otzan G.C.Ortelli - - - - 11 TA IGUAL G.Quinteros 4 57 Lizard Island - Tabata Sale P.A.Dotzel - - - 7S 12 EARLY BLOOM G.Bonasola 4 57 Il Campione - Belencia J.L.Carrizo 9S 6S 6P 8S 13 BUENA HABLADORA X.X. 4 57 Buen Verso - Halcona Habladora M.G.Melgar - - 6S 7S 14 MISS BOMBUCHA J.Espinoza-3 4 57 Tantos Años - Buena Dicha C.M.Benedetti

ALEGRIA ROAD (9) JUGAR LA VIDA (2) TIANA (7) LINDA ANE (1)