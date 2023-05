Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MICROCHIP (2012) (CA) (OPCIONAL) 13:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Mayo de 2022).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

- 4S 6S 6P 1 STORMY BOLERO A.Allois-3 4 57 Ecologo - She`ll Help You A.R.Campora - - - - 2 SPECIAL AGAIN G.Borda 4 57 Seek Again - Sanamia M.S.Sueldo 4L 2L 8L 6L 3 DON DANTE L.Chavez-4 4 57 John F Kennedy - Doña Gloria G.H.Degregorio 4S 4P 2S 2S 4 EL CASTIGO E.Ortega P. 4 57 Catcher In The Rye - Argentinisima M.Dulom 7S 6S 8S 3S 5 GRINGO BOY J.Flores-4 4 57 Suggestive Boy - Fue Gringa M.A.B.Medina 5S 3S 5P 4S 6 CITY SIX U.Chaves-3 4 57 Sixties Icon - City Lion E.D.Gallardo 0S 8S 7S 0S 7 SUPERADOR ACTION T.Baez-4 4 57 Interaction - Saratoga Charm M.A.B.Medina 2e 7S 4P 5P 8 FREELANCER BOSS O.Alderete 4 57 Holy Boss - Free Exchange H.D.V.Piriz 0S 8S 7S 7S 9 GLOBAL JOKER M.Aserito 4 57 Global Hunter - Tough Way M.A.Rivera - 0S 0S 0S 10 PREMIO NOBEL F.Corrales 4 57 Most Improved - Miqueta R.R.Retamoso 6L 3S 2L 5L 11 SHY RENE K.Banegas 4 57 Expressive Halo - Shy Violet J.C.Benedetti 7S 3S 5S 7S 12 MR. SMITH M.Giles 4 57 Most Improved - Dear Princess M.D.Giles 8P 8P 5P 2S 13 STAY WITH IT F.J.Lavigna-3 4 57 Doubles Partner - Say It Now M.A.Gomez 4S 6S 7S 0S 14 GAUCHO SONG R.Bascuñan 4 57 Inti Song - Sembradora Gaucha C.G.Caballero - 0P 8P 6S 15 MATE LISTO R.Alzamendi 4 57 Catcher In The Rye - La Bamba Chica O.N.Martinez U.

EL CASTIGO (4) SPECIAL AGAIN (2) STAY WITH IT (13)

2a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: VERBENO (2016) 14:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20.

4P 1L 3L 0L 1 SEBI QUEEN F.J.Lavigna-3 5 57 Power - Satinadora J.A.Tuite 8P 5P 9S 4R 2 SBOCCATA A.Allois-3 5 57 Interaction - Hips Dont Lie H.R.Rossi 9S 1R 2R 0L 3 AMUSCHINA J.Paoloni-3 5 57 Manipulator - Vichigasta H.A.Vela 7S 6T 4S 2D 4 ASTATA NOTES G.Borda 5 57 Footnotes - Astata Ride C.M.Sala 2S 2S 1S 6S 5 MISS FIGHT GIRL A.Spinella-4 6 55 Mister Tin - Glory Choise M.C.Hardt 3S 1S 6S 2P 6 AGRIDULCE SONG F.Coria 5 57 Alcindor - Tartara Key Justo Benitez 1P 5P 3P 2S 7 SEÑORA DE LAS FLORES G.Tempesti V.-4 5 57 Don Incauto - Ma Fleur Spa A.J.Pacheco 6S 3S 3S 0P 8 BRUJA CAYETANA A.Cabrera 6 55 Dont Worry - Celtic Affair A.Pavlovsky 4S 7S 9S 6S 9 MAGICA SLAM C.Montoya 5 57 Curioso Slam - Magic Foot C.R.Oroño 1P 5P 6S 9S 10 PALAGONIA L.Armoha-4 5 57 South Kissing - Polaca Vip G.E.Scarpello

SEÑORA DE LAS FLORES (7) AGRIDULCE SONG (6) MAGICA SLAM (9)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: GRAN INVASOR (2010) 14:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

3S 0P 5L 2S 1 SUN RIDE F.L.Gonçalves 5 57 El Prado Rob - Great Ride G.H.Degregorio 3f 3R 3R 5S 2 SHINNY RYE P.Carrizo 5 55 True Cause - Nivelada Rye D.V.Arolfo 4S 6S 0P 5S 3 EL INDIO REY S.Piliero 5 57 Knockout - Incierta Dan A.O.Urdagaray - - 3L 2L 4 GREAT ILUSION E.Candia G. 5 57 Great Champion - Mad Musical E.A.Herrera 0S 5S 9S 4S 5 MASTER OF MUSIC M.Aserito 5 57 Master Of Hounds - Lize Song A.J.Lugo 3S 3S 5S 2S 6 DRIUSSI F.E.Coronel 5 57 Most Improved - Odalita F.A.Olivera 4L 7L 9P 6P 7 VIDEO CREATIVO E.Suarez-4 5 57 Video Game - Rosa Optimista A.O.Urdagaray 1e 6e 3e 2P 8 LA BASCA DEL HUMOR A.Cabrera 5 55 Black Humour - Green Basca G.V.Petenatti 0L 5L 0e 4S 9 MARSTA G.Borda 5 55 Master Of Hounds - Isparta S.G.Goñi

SUN RIDE (1) DRIUSSI (6) MARSTA (9)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: OUR SURGE (2017) 15:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y másedad 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimoun año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Mayo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

1S 0S 5S 4S 1 VAMOS SILVIO T.Baez-4 5 57 Dont Worry - Questione R.R.Pedernera 9P 5P 5P 6P 2 TANTO FUEGO F.Barroso 5 57 Fire Slam - Tan Holy L.A.Miranda 4S 3S 7S 6S 3 EDILITO C.Perez G.-2 5 57 Todo Un Amiguito - Ellie G.I.Villegas 1e 3P 4T 1A 4 HAGO HUMO L.Vai 5 57 Easing Along - Hypnosis G.O.Barraza 7S 7S 6S 0L 5 SOBERANO NAK X.X. 5 57 Anak Nakal - Soberana Spa L.O.Tournoud 2S 2P 5P 2S 6 DANCER CANDY G.Tempesti V.-4 5 57 Señor Candy - Dakota Dancer A.J.Pacheco 0S 1P 2P 4S 7 ZARAUTZ D.Acuña 5 57 Equal Stripes - Neska Alaia J.C.Zimermann 4S 5S 2S 5S 8 LEMPRONIUS R.Alzamendi 6 55 Most Improved - Larenzia O.N.Martinez U. 3P 5S 2P 4P 9 RECARANO F.Correa 5 57 Winning Prize - Roman Emily C.B.Carretto 4U 6e 4P 1S 10 SOL DE TROYA A.Coronel E. 6 55 Sol Planet - Troya G.V.Petenatti

RECARANO (9) DANCER CANDY (6) TANTO FUEGO (2)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EL COMENDADOR (2011) (CA) (OPCIONAL) 15:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Mayo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

4S 4S 3S 2S 1 TIANA L.Chavez-4 4 57 War Command - Aymar N.Ferro - - - 8S 2 SOUTH MISS F.Vilches 4 57 Southern Cat - Miss May H.R.A.Faget 5S 5S 6S 4S 3 CHIRUSA CAT J.Flores-4 4 57 Southern Cat - Che Chirusa C.I.Lopez 2A 0A 5S 3e 4 DIOSA DE LA TRIBU L.Paiz-4 4 57 Santillano - Tribu Cherokee S.E.Paniagua 0P 2S 7S 4S 5 LA BENICIA J.Paoloni-3 4 57 Hurricane Cat - Di Machine P.P.Sahagian 2S 3S 2S 3P 6 ALEGRIA ROAD F.J.Lavigna-3 4 57 Bella Shambrock - Chapera Road O.M.Almada 0S 7S 0S 0S 7 TIARELLA C.Montoya 4 57 Full Mast - Tirolesa A.M.Corbalan 5S 7S 4e 3e 8 GLOBAL LUNA A.Fuentes 4 57 Global Hunter - Golden Beauty R.H.Abello 8S 7P 6S 5S 9 GRACE STRIPES J.Leonardo 4 57 Enzo Stripes - Amazing Grace S.B.Monje 4P 4P 3S 4P 10 MIRAME ROMA A.Allois-3 4 57 True Cause - Luz Magika A.Giudice - 3e 3e 2e 11 PURA FRUTA F.L.Gonçalves 4 57 Sixties Icon - Populonia N.G.Ricchi

PURA FRUTA (11) TIANA (1) ALEGRIA ROAD (6)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CANTAZO (2014) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Mayo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

4S 0S 7P 7S 1 UNDIA CANDY F.L.Gonçalves 3 56 The Royal Candy - Cara Coqueta R.A.Arrativel - - 3S 4S 2 TACTICAL RISK G.Borda 3 56 Security Risk - Tweedy Princess E.G.Accosano - - 6S 4S 3 CUANTO GRITO L.Armoha-4 3 56 Full Mast - Dime Cuanto N.Martin Ferro - - - - 4 DON EMPEROR T.Baez-4 3 56 Emperor Richard - Lupita Sam J.J.Bello - - - - 5 LIMONETTO F.Correa 3 56 Remote - Limon Y Sal E.D.Zuin - - 6e 8e 6 CARD GIFT SONG J.Paoloni-3 3 56 Alcindor - Little Gift J.M.Bosio - - - 6S 7 VUELTA A LAS DUNAS J.Flores-4 3 56 Dado Vuelta - Aduna I.N.Periga - - - - 8 EQUAL RACE R.Alzamendi 3 56 Equal Edition - Yara Race H.D.Nicodemo 9P 2S 3S 2S 9 ESCAPE SUICIDA J.Noriega 3 56 Seek Again - La Laiza C.M.Ojeda - - - 5S 10 MR BLACK TALENT B.Enrique 3 56 Got Talent - Miss Nice Black M.L.Castellazzi 3S 3S 7S 2S 11 SOLEIL STAR C.Perez G.-2 3 56 Star Runner - Amalia Cat A.D.Perez - - 7P 7S 12 MISTER EVO G.Villalba 3 56 Evocado - Nevada Roy A.M.Costantino 0S 0P 9L 0L 13 TORMENTOSO WACK D.Lencinas-3 3 56 Paddy Wack - The Constancy C.Uriona

ESCAPE SUICIDA (9) TACTICAL RISK (2) SOLEIL STAR (11)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ELOGIADO (2018) (CA) 16:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

7S 7S 7S 5S 1 VEDETTE`S ZAMBA A.Allois-3 4 57 Remote - Vedette`s Gulch R.J.S.Zapata 9S 4S 0S 4S 2 VARUSHKA SCAT R.L.Gonzalez 4 57 Knockout - Vera Sam J.C.Romero 0S 5S 4S 1S 3 CANDY AVISPA L.Armoha-4 4 57 Hurricane Cat - Candy`s Daughter N.Martin Ferro 2S 2S 3L 7S 4 EARTHLING J.Villagra 4 57 Il Campione - Seras Estrella M.A.Cafere 7P 5P 3P 7P 5 LA RUBIA SANT P.Carrizo 4 57 Emperor Richard - July Thunder M.A.Diestra 7S 1S 8S 5S 6 BE OPEN MIND J.Espinoza-3 4 57 Grand Reward - Be Optimistic J.C.Aguirre 3S 6S 1S 2S 7 VIEJA LIBRETA F.L.Gonçalves 4 57 Fortify - Versista Inc C.D.Etchechoury 5S 2S 6P 6S 8 ES LA MEJOR M.Aserito 4 57 Il Campione - Asediada Emper A.M.Corbalan - - 3P 1S 9 HIT UP E.Ortega P. 4 57 Hit It A Bomb - Miss Carry Up B.Correas 6S 5S 6S 4S 10 LATENT P.Capra (h)-4 4 57 Endorsement - Lathibona E.G.Accosano 5S 1S 4P 2S 11 SOY TEFI S.Conti-4 4 57 Soy Espia - La Vivaracha O.F.Conti

VIEJA LIBRETA (7) EARTHLING (4) SOY TEFI (11)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CANTAZO (2014) (OPCIONAL) (2º TURNO) 17:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Mayo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 20.

0S 4S 4S 7P 1 SICARIO P.Carrizo 3 56 Buen Verso - Stormy Nice J.A.Romero 4P 3L 3S 5S 2 NAGUA F.Coria 3 56 Holy Boss - Jessy A.F.Urruti - - - - 3 CARDAMOM L.Armoha-4 3 56 Indian Maharaja - Cinnamon Girl P.Chioccarelli - - 4P 5P 4 CRAZY ARCH W.Moreyra 3 56 Hurricane Cat - Crazy Arrow J.A.M. Neer - - - 7S 5 FUEGO ETERNO B.Enrique 3 56 Hurricane Cat - Fiereze G.E.Romero 2S 2S 8P 2S 6 CANCHERO SPRING K.Banegas 3 56 Greenspring - Candy Luk E.Pinedo - 2e 1e 5S 7 STAR STRIPES H.Dyke-4 3 56 Enzo Stripes - La Pinson J.C.Cima - - - - 8 EL CANDOMBERO A.Allois-3 3 56 Stratham - Qrazy Quilt R.A.Arrativel 9S 2S 9S 3S 9 EL JADIDA E.Ortega P. 3 56 Bodemeister - Entretiempo G.E.Scarpello 9S 6S 8S 8S 10 MI OBSTINACION C.Romagnoli-4 3 56 Manipulator - Trompeta Mentirosa A.A.Benitez 0S 6S 2S 0S 11 MORO ESTRELLADO J.Noriega 3 56 Moro Fitz - Croquis Planet V.H.Fahler - - - - 12 GALIL G.Borda 3 56 Orpen - Gaza Moon M.S.Sueldo - - - 0P 13 NIGHT IN BANGKOK R.Alzamendi 3 56 Met Day - Passing Star J.L.Corsi

CANCHERO SPRING (6) CRAZY ARCH (4) NAGUA (2)

9a. Carrera - 1200 mts. CLÁSICO JUAN LAPISTOY 17:30 hs.

Hándicap descendente para todo caballo de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

2S 2S 6S 2S 1 THE BEST HIT M.Valle 3 57 Hit It A Bomb - The Best Glory C.D.Etchechoury 4P 1P 3P 1P 2 SUPER CONTENTO L.Armoha 3 54 Super Saver - Tan Alegre I.N.Periga 2e 2P 1P 1S 3 CHE MANDRAKE X.X. 3 53.5 Vastago Salvaje - Che Muchacha J.A.Acevedo 4S 2S 1S 1S 4 DOM DORVA J.Espinoza 3 52.5 Storm Embrujado - Dona Bellamy M.I.Rizza 1P 2L 1P 3S 5 SECRETO BOY F.L.Gonçalves 3 56 Suggestive Boy - Isla Secreta G.O.Feliciani 5S 2P 1P 1S 6 BRAD CHECK L.Balmaceda 4 56.5 Safety Check - Brangelina A.F.Urruti 1S 1L 3L 4S 7 TORINO KIIN HA G.Bonasola 3 58 Señor Candy - Eluney Trick R.A.Cardon 7P 7P 1S 1S 8 HOLLY MARIA J.Paoloni 4 52.5 Holy Boss - Marialalinda J.L.Berastegui

THE BEST HIT (1) BRAD CHECK (6) SECRETO BOY (5)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CODRINGER (2022) 18:00 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

6S 6S 8S 6S 1 SEGURITY JOY E.Retamozo 3 56 Security Risk - Empress Joy A.A.Casalanguida 1S 2S 2L 2L 2 QUEIJO QUENTE L.Armoha-4 3 56 Daniel Boone - Queijadinha C.A.Cardon 9S 7S 4S 1S 3 ASI QUE BUENO R.Bascuñan 3 56 In The Dark - Modern Age G.I.Villegas 2P 1P 2P 4P 4 CONSEJERO ESPAÑOL W.Moreyra 3 56 Catcher In The Rye - Cangas De Onis J.J.Congestre 4S 5P 8L 5P 5 GRAND REX M.J.Lopez 3 56 Galan De Cine - Soy La Regia M.B.Arias 2P 2P 1S 6P 6 ALMORAL F.L.Gonçalves 3 56 Angiolo - Suskehanna C.Dianda 3S 1S 3S 2P 7 SR. PORTAL L.Balmaceda 3 56 Portal Del Alto - Srta. Mani A.F.Urruti 8S 0S 5S 7S 8 DECANAS TELU A.Cabrera 3 56 Montelu - Decanas Parade V.H.Fahler 4P 3S 1P 3P 9 EL SANTO REMEDIO J.Villagra 3 56 Il Campione - Interfolia R.M.Vivas 5S 2S 3S 1S 10 IAVOLENO O.Alderete 3 56 Holy Boss - India Sexy E.R.Bortule 7P 0P 2S 1S 11 MARCAPASO A.Allois-3 3 56 Daniel Boone - Malibu Honey J.A.Perez 7P 1L 4S 2S 12 HUMOR VIOLENTO J.Paoloni-3 3 56 Humor Acido - Stormy Violenta L.A.Gaitan 1S 0S 2S 7P 13 SEATTLE MUÑECO F.J.Lavigna-3 3 56 Seattle Fitz - Musica Holiday J.A.Lofiego 5S 3S 5S 5S 14 DR. TATI B.Enrique 3 56 Remote - Tati Nistel M.A.B.Medina

ALMORAL (6) QUEIJO QUENTE (2) SR. PORTAL (7)

11a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: RIO GURUPI KEY (2015) 18:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

7L 1L 5L 4L 1 SIGO VIAJE X.X. 6 54 Sebi Halo - Bringing Hope R.E.Castellano 7S 4S 8S 9S 2 SEMAFORO PLUS F.Correa 6 58 Alpha Plus - Mayoria C.B.Carretto 6P 7L 7S 6P 3 ORIENTAL BEAUTY H.Dyke-4 7 52 Stay Thirsty - Orientalia M.A.Diaz 1S 3S 2S 4S 4 PERFECT SCORE T.Baez-4 6 56 Campanologist - Per Amore C.A.Bani 1P 2P 1L 7P 5 SEAL DUBAI J.Flores-4 6 54 E Dubai - Saga D.A.Ruben 2P 1P 3P 3P 6 ISOTERICO F.Coria 8 56 Roman Ruler - Islandia L.M.Arrieta G. 3S 6S 6S 6S 7 TAKE PLACES G.Tempesti V.-4 6 54 Curlinello - Tomorrow Fantasy S.A.Cannizzo 7L 1L 2S 2S 8 PLEASANT RATE F.L.Gonçalves 6 56 Exchange Rate - Pleasant Fever M.Hadweh A. 1S 3S 3P 1P 9 RAY JOY G.Borda 6 52 Fortify - Burg Ramp R.A.Arrativel

PLEASANT RATE (8) ISOTERICO (6) RAY JOY (9)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MARTELL (2021) 19:00 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000

3S 8S 2L 1S 1 TE ABRAZAMOS W.Moreyra 3 56 Maranesi - Confessin` The Blues J.D.Oural 2S 1S 8S 5S 2 OPERA GARNIER C.Velazquez 3 56 Safety Check - Cat Style L.R.Cerutti 9S 2S 3S 1S 3 ERINIAS F.L.Gonçalves 3 56 Catcher In The Rye - Entidad N.Martin Ferro 0S 5S 5S 2S 4 ESPERANZAS J.Paoloni-3 3 56 Il Campione - Bringing Hope D.G.Bourlot 1P 5S 2S 4P 5 KALAROA M.Valle 3 56 Catcher In The Rye - Katherine`s Halo E.Martin Ferro - 6L 1S 2S 6 COUNTRY TEXANA G.Borda 3 56 Nashville Texan - Country Along M.S.Sueldo 3S 3S 5S 5P 7 UNA GROSA E.Ortega P. 3 56 Seek Again - Una Bocha R.A.Cardon 1L 3S 5L 6L 8 GRENOLA M.J.Lopez 3 56 Galan De Cine - Night Walker M.B.Arias

ERINIAS (3) UNA GROSA (7) COUNTRY TEXANA (6)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: TAMAGOCHI (2019) (CA) 19:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

- - 1P 3S 1 MAMBOCHA F.Coria 4 57 Manipulator - West Tun H.A.Acuña 6S 1S 5S 7S 2 HIT SARAWAK J.Flores-4 4 57 Hit It A Bomb - Sarawak Top M.A.B.Medina 4S 3S 7S 4S 3 CLARITO IN P.Carrizo 4 57 Inventive - Srta. Amelie R.E.Graziani 0P 1S 2S 2S 4 CLARO SPRING B.Enrique 4 57 Greenspring - Classic Charm G.E.Romero 9S 1R 8S 6R 5 HIT DEL VERANO E.Suarez-4 4 57 Fire Slam - Hi Fortune O.F.Arredondo 4L 3L 4e 1S 6 BUONA VISTTA J.Paoloni-3 4 57 Blood Money - Payafi M.E.Clementi 1S 8S 8L 6S 7 MASTER DE HONOR L.Chavez-4 4 57 Master Of Hounds - Honour Soñada M.Alvarez 9V 4C 2S 9U 8 DON RAPTOR F.L.Gonçalves 4 57 War Command - Doña Aura A.M.Ortiz 4S 5S 4S 6P 9 GRAN CLASS F.J.Lavigna-3 4 57 Grandioso - Ariana Class H.E.Korell

DON RAPTOR (8) CLARO SPRING (4) MAMBOCHA (1)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TACUYANO (2013) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Mayo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 500-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100.

- - 3S 3S 1 SOLEBELLA R.Bascuñan 3 56 Sebi Halo - Interbella J.C.Borda 8S 2S 3S 4S 2 SINCERAMENTE L.Balmaceda 3 56 Maranesi - Bendita Luz A.F.Urruti - 3S 7S 7S 3 ANGUISSOLA E.Ortega P. 3 56 Idolo Porteño - Animas B.Correas - - 5P 6P 4 ATKA`S FANTASY A.I.Romay 3 56 Flesh For Fantasy - Atka Desanimaux S.B.Monje 2L 2L 0L 0S 5 LA CAUTIVADA K.Banegas 3 56 E Dubai - La Lugones J.C.Benedetti - 8S 1e 6S 6 ALMA MALVADA Jorge Peralta 3 56 Forza Key - Alma Nativa C.R.Oroño - 7P 2S 2S 7 TACHALA G.Borda 3 56 Full Mast - Rashuela A.J.Pacheco - 7P 3S 9S 8 BENIRRAS C.Romagnoli-4 3 56 Bodemeister - Be My Baby A.A.Benitez - - - - 9 GRITONA RE C.Velazquez 3 56 Safety Check - Reina Re A.J.O.Ravassa - - 1e 3S 10 NEGRITA CORRE B.Enrique 3 56 Hurricane Cat - Negrita Parade J.M.Bosio - - - 4e 11 PRIOLA A.Giannetti 3 56 South Kissing - Pretty Dal R.L.Ricchi - - 9P 0P 12 MY LADY CAT M.Aserito 3 56 Southern Cat - Artic Lady M.L.Diaz

TACHALA (7) NEGRITA CORRE (10) SINCERAMENTE (2)

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TACUYANO (2013) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Mayo de 2022).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

0S 8S 5S 2S 1 SOY GUAPITA T.Baez-4 3 56 Holy Boss - Ponte Guapa M.A.B.Medina 3S 2S 4S 3S 2 POLVORA K.Banegas 3 56 John F Kennedy - Postergada M.F.Alvarez - - - 6P 3 BULLICIOSA JOHAN L.Balmaceda 3 56 Curioso Johan - Mad Bucky E.Patriarca 4e 3e 3S 3S 4 CORRENTOSA SONG F.L.Gonçalves 3 56 Alcindor - Mucha Gota Key N.G.Ricchi - 0S 0P 0P 5 ESPERANCITA SANT P.Carrizo 3 56 Bodemeister - Expedia F.S.Cascia - - 9S 4S 6 BIEN ALTA J.Noriega 3 56 Grand Reward - La Bienal A.Pavlovsky 4S 6S 5S 8P 7 TREMENDA HALO M.Aserito 3 56 Russian Blue - Felsina E.M.A.Haller 5e 7e 5e 2e 8 DOÑA CHEQUERA J.Paoloni-3 3 56 John F Kennedy - Chaldee Funky A.C.Oller 6P 6S 9S 9S 9 ES GUERRERA B.Enrique 3 56 Lizard Island - Lujan Strike C.D.Etchechoury 4P 8P 4P 7P 10 MALLORCA CAP J.Flores-4 3 56 Knockout - Ibiza Cap J.C.Conti - - 8e 4e 11 NOTAS TENUES G.Borda 3 56 Footnotes - Palida Cast C.M.Sala 7S 2S 6S 5S 12 GAITA LINDA A.B.Valdez-4 3 56 Lizard Island - Gaita Bonita R.F.Lemos - - - 7S 13 RITA IS TRUE F.Coria 3 56 True Cause - Rita Mitsuco I.N.Periga

POLVORA (2) SOY GUAPITA (1) CORRENTOSA SONG (4) BIEN ALTA (6)