Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TROTAMUNDO 13:15 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57kilos, 6 años 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000MAS $ 1.000.000 DE INCREMENTO EN CASO DE HABER UNA UNICA APUESTA

6S 2S 6S 8S 1 NO CLAUDICARAS A.Cabrera 6 55 Star Dabbler - Body Artesana V.H.Fahler 7P 4S 5S 7P 2 LINDA PIPA J.Flores-4 6 55 Sixties Icon - Comba Luck G.R.Hildt 5S 0S 4S 0S 3 ALEGRIA JOHAN J.Espinoza-3 5 57 Curioso Johan - Shy Cremallera J.E.Hombre 4S 9L 8L 6L 4 LUNA CANTARELLA H.Dyke-4 6 55 Lucky Island - Juana Te Quiero I.N.Periga 6P 8S 5P 0S 5 REINA SUPERADA O.Alderete 6 55 Es Richard - Señora Superada J.L.Cervantes 9L 0L 5L 8S 6 CHE SICILIANA D.Lencinas-3 5 57 Greenspring - Lady Skill G.H.Degregorio - 2R 3R 6P 7 SHE`S ALONG K.Banegas 6 55 Sabayon - She`s Got Zip L.A.Ojeda 8P 3S 3S 5S 8 LA REPRISE L.Brigas-3 5 57 Orpen - La Compadrada A.A.Saval 4L 7L 7L 4L 9 AGATA RED G.Reynoso-4 5 57 Inter Red - Gijonesa D.E.Spandrio 0P 8S 5S 2S 10 MIA SAN MIA L.Recuero-4 5 57 Greenspring - Strip N.F.Caviglia 6P 4S 4S 9P 11 SAHARA GIRL A.Allois-3 5 57 Greenspring - Selenium Post R.E.Sander 5P 7P 6S 9P 12 GUERRERA VIKINGA F.Corrales 5 57 Falling Sky - Quijotada E.J.Cardoso - 9P 4S 3S 13 BACK TO SCHOOL F.L.Gonçalves 6 55 Roman Ruler - Lista Escolar L.N.Pane

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BLUES FOR ME (2011) 13:45 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50-JACKPOT-$ 12. 100.000

7L 4L 9L 8P 1 NAPOLEON LUE X.X. 6 55 Boario - Doriana Kit J.A.Sosa - - - - 2 GROSO G.Borda 5 57 Tenet - Mata Mil V.S.Accosano 5S 9S 0P 8P 3 ARPER E.Siniani 5 57 Angiolo - La Asturianita L.A.Conde 2S 0S 6S 7P 4 LAGO ROJO A.Allois-3 5 57 Lago Ness - Flauta Van R.A.Gomez 5S 6S 7S 2S 5 SEDUCTOR WAY G.Tempesti V.-3 6 55 Pecoso Way - Kamy Seducida H.A.Gimenez - 0P 7S 4S 6 CATALINO BLUE H.Dyke-4 5 57 Russian Blue - Oh Felicitas D.M.Gervasoni - - - - 7 VALID RATE L.Balmaceda 5 57 Valid Stripes - Star Rate A.R.Abrales 5S 4S 6S 3S 8 CITY METIDO C.Romagnoli-4 5 57 Well Met - City Witch F.D.Tajes - - - 0S 9 ABANDERADO DIE S.Piliero 5 57 Urtain - La Escolta D.A.Pollian 9S 0S 5S 4P 10 MANDA DE NOCHE L.Recuero-4 5 57 Mandon - Sale De Noche H.C.Chaulet 3U 3U 4U 1e 11 SULEYMAN E.Ruarte 5 57 Sebi Halo - Inter Plus C.E.Amaya

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BLUES FOR ME (2011) (2º TURNO) 14:15 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

3S 7S 5S 4P 1 SALLINGS HORSE R.Bascuñan 5 57 Most Improved - Lighted J.L.Panizza - - 8S 6S 2 GRAND BAHIANO F.Corrales 5 57 Grand Reward - Party Day R.R.Retamoso - 6f 4S 7S 3 BIO PIKUN P.Carrizo 5 57 Biondi - Infamia H.E.Argañaraz 2L 5L 3L 5L 4 QUE DIA BUENO H.Dyke-4 5 57 Que Vida Buena - Doña Dakota A.M.Ortiz 8S 4S 3S 3S 5 SAUCE SOLO F.Correa 5 57 Grand Reward - Zamba Querida A.A.Sanchez - - - - 6 CITY LEADER A.Paez 5 57 Roman Ruler - La Laurita E.M.A.Haller - - - - 7 SOY EL REY JAJAJA E.Siniani 5 57 Urtain - Elegancia Rash D.M.Gervasoni - - - 8P 8 GIMME WINK CIRCLE C.Romagnoli-4 5 57 Lion`s Circle - La Gran Estafa L.R.Quinteros 2L 6S 3P 7S 9 BANDURRION KEY J.Flores-4 6 55 Key Deputy - Bandurria Cat M.L.Diaz 0P 8P 9P 0P 10 ROAD TRIPPIN G.Tempesti V.-3 5 57 Español - Pretty Little R.O.Lazzaro - - - - 11 SENTIDO COMUN J.Espinoza-3 5 57 Winning Prize - Major Glory F.S.Cascia - - - 7P 12 FRENTE ELECTORAL G.Borda 5 57 Cosmic Trigger - Sin Embargo J.F.Morales

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GAMBLE RULES (2021) (CA) 14:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000MAS $ 2.000.000 DE INCREMENTO EN CASO DE HABER UNA UNICA APUESTA

2S 1S 3S 5S 1 GOLDEN JUBILEE O.Alderete 4 57 Endorsement - Jubilance E.R.Bortule 6L 9S 4S 2L 2 ESMERALDA MIA M.Valle 4 57 Catcher In The Rye - Esmeralda Nobleza G.J.Frenkel S. 3P 1P 3S 6S 3 CONJURAR J.M.Sanchez 4 57 Jurabas Tu - Con Edicion G.E.Scarpello 4S 2S 6S 7S 4 EVER CHASING J.Espinoza-3 4 57 Il Campione - Relevance G.H.Verde 1S 1S 3P 0S 5 JOY GUILLERMINA L.Franco 4 57 Fortify - Stormy Mira A.M.Calcagno 3L 7S 2S 1L 6 EARTHLING J.Villagra 4 57 Il Campione - Seras Estrella M.A.Cafere 1S 1S 7L 7S 7 SIGNED T.Baez-4 4 57 Asiatic Boy - Autografiada H.A.Mascetti 6P 6S 1S 7S 8 ES LA MEJOR M.Aserito 4 57 Il Campione - Asediada Emper A.M.Corbalan 3S 5S 3S 2S 9 CARISIMA SAVER F.L.Gonçalves 4 57 Super Saver - Carisima Emper R.A.Cardon 0S 3S 8S 1S 10 FORTI GUADALUPE P.Carrizo 4 57 Fortify - Stormy Mia M.A.J.Velazco 2S 3S 1S 1L 11 JUDY IN THE SKY G.Borda 4 57 Cityscape - Jus Agendi J.A.M. Neer

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: EL PESCIA (2016) 15:15 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

6P 2S 4S 8P 1 PRINCESS VISION M.Aserito 5 57 Strategic Prince - Sombria Vision C.D.Ussich 7L 5L 1L 6P 2 LE DAME BLANCHE G.Borda 5 57 Most Improved - Star Of Paris R.M.Prevostini 0S 6S 5P 7S 3 ATENEA WILV F.Coria 5 57 Urtain - Incurable Adrianne D.A.Pollian 9S 6S 1S 0P 4 MAGICA SLAM C.Montoya 5 57 Curioso Slam - Magic Foot C.R.Oroño 5S 3L 7L 2S 5 QUE CORREDORA F.Vilches 5 57 Que Vida Buena - Mas Corredora E.E.Peñalva 3S 3S 5P 8P 6 EMBASSY NEW F.L.Gonçalves 5 57 Treasure Beach - Embassy Beach R.O.Lazzaro 8S 5S 7S 8S 7 SPEED AND FORCE E.Ruarte 5 57 Implausible - Little Ship J.C.Cravero 7L 8L 6P 4S 8 ISLA PORTAL X.X. 5 57 Portal Del Alto - Isla Marina A.H.Crucci 2S 7S 6S 1S 9 ANTILLA DEL SUR E.Ortega P. 5 57 Angiolo - Surrey Hill L.A.Ojeda 1S 8P 3L 2L 10 MAHIDEVRAN J.Paoloni-3 5 57 Grand Reward - Game Party R.M.J.Isaurralde 3P 5P 1S 3P 11 ROSADA CRAF X.X. 5 57 Mastercraftsman - Ros Roma R.A.Landola 8S 1S 3S 6S 12 IDEOLOGIQUE P.Carrizo 5 57 Remote - Incombenza F.A.Olivera 5P 3S 1P 0P 13 COSTA INTERACTIVA K.Banegas 5 57 Interaction - Song Of Gold A.C.Glades

6a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ITALO ICON (2019) 15:45 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000MAS $ 1.000.000 DE INCREMENTO EN CASO DE HABER UNA UNICA APUESTA

5P 3P 3P 5P 1 LICOR FINO J.Paoloni-3 5 57 Water Power - Diva Rica F.Pelacani 0S 1S 6S 5S 2 EL ULTIMO GUAPO F.Coria 5 57 True Cause - Septima Sinfonia Justo Benitez 1S 3S 7S 7S 3 AMIGUITO BESUQUERO A.Giorgis 5 57 Todo Un Amiguito - Kiss Of Life L.A.Gonzalez 2L 7L 2L 6L 4 EL VELOZ G.Sediari 5 57 Lenovo - Stormy Madrina C.Sediari 1S 4P 1S 5P 5 LINDO AMIGO BLUES S.Barrionuevo 5 57 Le Blues - Doña Strech F.M.Cabrera 8S 7P 4P 8S 6 ANDRIAN B.Enrique 5 57 Angiolo - Fun Shop A.E.Rudolf 7S 1S 1S 4S 7 UN GUERRIER A.Paez 5 57 Horse Greeley - La Combattante O.E.Fontan 1S 5S 6S 4L 8 CIARDINO F.L.Gonçalves 5 57 Violence - Candy Cookie L.A.Ojeda 0S 6S 1S 8L 9 ADMIRADO SONG G.Parma 5 57 Alcindor - Sorpresiva Key G.Parma 1S 6S 2S 1S 10 ISOLO TUNNING E.Siniani 5 57 Tunning - Isola Caprara A.F.Urruti 5L 1L 4L 2L 11 SANTORUS E.Martinez 5 57 Expressive Halo - Standley L.A.Falasco 3S 2L 2L 7L 12 CENTELLA GOOD FRIEND J.Flores-4 5 57 Todo Un Amiguito - Que Casual D.J.Fumero R. 9L 7L 0P 3L 13 AMIGUITO MALEVO E.Ortega P. 5 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta 3P 1P 6P 4P 14 PACOTE K.Banegas 5 57 Orpen - Afortunada Soy A.H.Crucci

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: IL ALBERGO (2015) (CA) (OPCIONAL) 16:15 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - - 2S 1 SOL SORPRESIVO F.L.Gonçalves 3 56 Sol Planet - Sorpresa Linda H.D.Sanagua 3S 5S 0S 0S 2 MARCELINO E G.Borda 3 56 Safety Check - Starburst R.O.Soto - - - 7S 3 CARBRAVO S.Piliero 3 56 Mestre - Minthara I.G.Canoves 8S 8S 0S 5S 4 MI OBSTINACION C.Romagnoli-4 3 56 Manipulator - Trompeta Mentirosa A.A.Benitez 8S 5S 7S 5S 5 SOY HUMORISTA A.Allois-3 3 56 Humor Acido - Soy Camila R.A.Landola - 0P 4S 3S 6 ENOUGH TIME G.Sediari 3 56 Long Island Sound - Evindim L.D.Sancerni - - - 5P 7 TURBO AZTECA B.Enrique 3 56 Empire Aztec - Mohr A.J.Lugo - 8S 9L 0S 8 MANOLO DANCER P.Carrizo 3 56 In The Dark - Chichita Dancer J.A.Ionadi 7L 0L 8L 2S 9 ANGIOLO BRAVO D.Lencinas-3 3 56 Angiolo - Barajadora G.H.Degregorio - - 0S 9S 10 POOR BOY F.Coria 3 56 Interaction - Nocciola O.N.Martinez U. - - - - 11 TU SEXTO SENTIDO G.Calvente 3 56 Master Of Hounds - Beba Fizz H.G.Calvente - - 4L 5L 12 IL VERO TONY K.Banegas 3 56 Lenovo - Tutta Roma P.N.Iribarne 8S 6S 2S 3S 13 CURRY SONG C.Montoya 3 56 Alcindor - Tartara Key E.R.Bortule

8a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SOY CARAMBOLO (2012) (OPCIONAL) 16:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de junio de 2022). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 50-JACKPOT-$ 13. 713. 397

9R 5R 2P 2P 1 MANIPULADORA STAR E.Ortega P. 4 57 Manipulator - Golden Start M.G.Chachague 0S 6S 9S 9S 2 HAUT MEDOC E.Recuero 4 57 Portal Del Alto - Ja Ja Fitz C.E.Acevedo 7P 5S 5P 8P 3 ARUNGUITA O.Alderete 4 57 Angiolo - Sunbury E.D.Juarez 2S 6P 7S 2S 4 JET RUSH J.Espinoza-3 4 57 The Confessions - Efusiva Rash J.C.Benedetti 8S 4S 4S 7S 5 NO TE LA PIERDAS R.Alzamendi 4 57 In The Dark - Not For Touch J.P.Francisco 4P 4P 0P 6P 6 FAMOSA GIRL A.Allois-3 4 57 Greenspring - Flor De Dama G.R.Hildt 8e 7S 2e 1e 7 WILD LIZ C.Benitez 4 57 Safety Check - My Liz J.C.Cima 8S 2S 4S 2S 8 GITANILLA B.Enrique 4 57 Idalino - La Puntillosa E.G.Sala 3P 9P 8P 3S 9 ARGIE STAR T.Baez-4 4 57 Todo Un Amiguito - Magic Star R.A.Gonzalez 5P 9P 2S 5P 10 LA RELOJEADA C.Romagnoli-4 4 57 Manipulator - La Remilgada H.S.Vilches 9L 7T 2T 0T 11 THE CATHEDRAL WRONG X.X. 4 57 Chuck Berry - Backstreet Girl P.A.Avila 8S 0S 7S 4S 12 FULL HALO L.Chavez-4 4 57 Full Mast - Sadler S Halo C.E.Acevedo - 6P 2S 4S 13 BOCA PASION F.Coria 4 57 Boario - Camire Folie G.E.Zengaro - - - - 14 PORTA VENEZIA J.Paoloni-3 4 57 Lizard Island - Palm Reef G.Ramos

9a. Carrera - 2400 mts. HÁNDICAP JORGE H. IGLESIAS 17:15 hs.

Handicap para todo caballo de 3 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y CUATRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 MAS $ 1.000.000 DE INCREMENTO EN CASODE HABER UNA UNICA APUESTA - POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 800.000

7S 0L 6P 2L 1 LE FRONT C.Montoya 4 48 Greenspring - Leyenda Taho J.O.Fredes 1L 6L 3S 6L 2 JACK BAUER L.Cabrera 5 52.5 Agnes Gold - Emerald Fire L.G.Campelo 2P 2S 1P 8S 3 EL CAMINO REAL F.L.Gonçalves 3 52 Il Campione - Bellatrice J.L.Palandri 4S 1L 4L 5L 4 KRYPTOS D.Lencinas 5 52.5 Winning Prize - Keila G.H.Degregorio 2S 0S 9P 7S 5 SEULEMENT CATCHER X.X. 7 53.5 Catcher In The Rye - Lista Unica G.Scagnetti - 2L 1L 3P 6 ESTIBADOR G.Borda 3 53.5 Il Campione - Sylvie L.R.Cerutti 2S 4S 8S 4P 7 SUPER MAIPO M.Valle 4 55.5 Super Saver - Vedette`s Parade E.Martin Ferro 2S 2S 1S 1S 8 FRENCH HUNTER W.Pereyra 4 58 Global Hunter - French Cup R.Pellegatta 2S 1S 5S 1S 9 DON TRATO A.Paez 5 53.5 City Banker - Doña Letra M.A.B.Medina

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GRAN TESORO (2022) (CA) 17:45 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso: 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. QUINTUPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO EN APUESTA QUINTUPLO $3.000.000 MAS $ 2.000.000 DE INCREMENTOEN CASO DE HABER UNA UNICA APUESTA - POZO ASEGURADO DE LA TIRFECTA EXTRA-$ 800.000

4S 3S 3S 1S 1 SOLITO LLORON F.Coria 4 57 De Parabienes - Es Llorona F.M.Sanchez M. 2S 1S 8P 4S 2 REY ÑOQUI C.Velazquez 4 57 Flesh For Fantasy - Reina Re A.J.O.Ravassa 6S 9S 8S 1S 3 GRAN SIMULADOR G.Borda 4 57 Grandioso - Ninoticia Emper R.A.Gonzalez 2S 1S 7L 8S 4 SAY NEVER AGAIN L.Brigas-3 4 57 Curlinello - Saint Olsen G.E.Romero 1S 5S 3L 6L 5 SOUTH KAYAK F.L.Gonçalves 4 57 South Kissing - Amankaya R.A.Cardon 1P 1P 5L 2S 6 IMPACTOR M.Aserito 4 57 Todo Un Amiguito - Implosion C.B.Carretto 2P 5L 8L 8L 7 SUPER DOLAR A.Cabrera 4 57 Super Saver - Jane Cash A.E.Reisenauer 4P 1S 3S 2S 8 QUE VIDA SEXY E.Ortega P. 4 57 Que Vida Buena - Living Sexy R.A.Cardon 9S 4S 8S 3S 9 AMIGO JOHAN P.Carrizo 4 57 Curioso Johan - Heart White D.A.Pollian 9S 1S 6S 4P 10 SEÑOR FABULOSO F.Barroso 4 57 Flesh For Fantasy - Mutakxia C.A.Firmin Didot 1S 3S 1S 0S 11 SOY MASTER P.Capra (h)-4 4 57 Master Of Hounds - Soy La Rosa E.G.Accosano 5S 2S 5S 4S 12 LOGICAL SONG (BRZ) O.Alderete 4 57 Drosselmeyer - Fugazi A.M.Ortiz

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: IL ALBERGO (2015) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 18:15 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Junio de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000MAS $ 1.000.000 DE INCREMENTO EN CASO DE HABER UNA UNICA APUESTA

6S 0S 5S 6S 1 HOLIDAY AGAIN A.Allois-3 3 56 Seek Again - Holiday Wave R.A.Landola 8U 4e 4e 7e 2 ESPIRITU SALVAJE CAT J.Villagra 3 56 Vastago Salvaje - Spirit Of The Cat E.Cantero - 8S 8S 8S 3 COLONIAL TELUS A.Cabrera 3 56 Montelu - Miss Affair V.H.Fahler 2e 5e 7S 2e 4 EXACTLY NOW J.Paoloni-3 3 56 John F Kennedy - Exotic Star M.G.Herrera 6S 7S 4S 6S 5 PAISANO CLARO G.Borda 3 56 Manipulator - Che Clara E.G.Accosano - 0S 0L 2S 6 EL APOSTADO J.Rivarola 3 56 Compasivo Cat - Propuesta Fatal A.Viggiano - - 9S 7S 7 VALIENTE GULCH K.Banegas 3 56 Snob Gulch - Esa Es Mi Chica M.F.Alvarez - - - 0S 8 EQUAL RACE R.Alzamendi 3 56 Equal Edition - Yara Race H.D.Nicodemo - 5S 9S 5S 9 CLOBBER R.Bascuñan 3 56 Portal Del Alto - Break The Bank A.F.Tournour 0P 9P 8P 4S 10 GRACIOSO NAK A.Fuentes 3 56 Anak Nakal - Viva Gra O.Ilarione - - - - 11 UN HEREDERO A.Giorgis 3 56 Palpably - Poppy Star B.A.Astegiano - - 0U 3P 12 ELLIDER D.A.Gomez 3 56 Homage - Expressively M.A.Diaz 0P 6S 7S 5S 13 CURSI JOHAN L.Balmaceda 3 56 Curioso Johan - Infinit Stai E.Patriarca - 6e 5e 9e 14 STRANGER C.Velazquez 3 56 Daniel Boone - Salva Di Applausi A.J.Quezada Moraga

12a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: APTOR (2013) (OPCIONAL) 18:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Junio de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 8.000.000

8S 8S 8S 9S 1 SAYEN PRIZE C.Montoya 4 57 Mount Prize - Exija In H.R.Nieva - - - 5S 2 MISTERIOSO BLUE M.Aserito 4 57 Russian Blue - Cheekyroad A.S.Almada 6S 7S 7S 2R 3 EL RICOTERO G.Parma 4 57 Ecologo - Would You Mind G.Parma 5S 8S 2S 3S 4 QUE FANTASTICO G.Tempesti V.-3 4 57 Fantastic Royale - Super Minga H.R.Diaz 2L 5L 7S 5L 5 SHY RENE J.Espinoza-3 4 57 Expressive Halo - Shy Violet J.C.Benedetti 0S 1e 2e 4P 6 ESPLENDIDO E.Ruarte 4 57 Daniel Boone - Personal Dot C.E.Amaya - 8P 3S 2S 7 TENIENTE DAN W.Pereyra 4 57 Dominix - Igual A Ti J.L.Palandri - - 4S 2S 8 EXTROVERTIDO CAT K.Banegas 4 57 Hurricane Cat - La Extrovertida L.A.Ojeda 0S 4S 8S 9S 9 CHEMILCO E.Candia G. 4 57 Inter Groove - Quelacorran F.R.Flores - - - 9S 10 QUE ME RIO I.Monasterolo 4 57 Que Vida Buena - Reite A.E.Rudolf

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: APTOR (2013) (OPCIONAL) (2º TURNO) 19:15 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Junio de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000MAS $ 1.000.000 DE INCREMENTO EN CASO DE HABER UNA UNICA APUESTA

3S 2S 2S 2S 1 PAGALE VOS W.Pereyra 4 57 Dancing For Me - Ramsey`s Girl D.A.Urriza - - - 5P 2 LACALLE LIN X.X. 4 57 Lucky Island - La Gente E.R.Martinez 7L 0S 3S 6S 3 FANATICO MISTICO M.Aserito 4 57 Manipulator - Fancy Kitty E.G.Sala 8S 5S 4S 6S 4 MOUSE IS B.Enrique 4 57 Emperor Richard - Poderosa Figura R.O.Zalazar 9S 8S 0S 4S 5 PURRETE PRIZE C.Montoya 4 57 Mount Prize - Woman Fitz H.R.Nieva 6L 3L 8P 8S 6 HAMFUL S.Conti-4 4 57 Portal Del Alto - Heredia G.S.Conti 4e 2R 3R 3R 7 RIO HELADO J.Paoloni-3 4 57 Sabayon - Cat Miau M.G.Herrera - - 3P 3P 8 HIT HIT E.Ortega P. 4 57 Hit It A Bomb - Cortina De Agua R.A.Cardon 8P 7S 6S 3S 9 CRAVINGS FOR BEER R.Bascuñan 4 57 Lenovo - Cravings R.G.Michelena - - 9P 5e 10 ONE TRUTH J.Villagra 4 57 True Cause - One Marylin E.Cantero - - - 5P 11 QUE SOÑADO S.Piliero 4 57 Que Me Dices - The Faith E.N.Alvarez

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: INDIANA JONES (2014) (CA) (OPCIONAL) 19:45 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de junio de 2022) En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 800.000

- - - - 1 MORENA CAT S.Piliero 3 56 Compasivo Cat - Potri Racer E.N.Alvarez - - - 0L 2 HONOR FIGURADA L.Paredes-3 3 56 Ros Honour - Indy Figurada J.O.Fredes 2e 2e 2e 8e 3 ARKADIA C.Benitez 3 56 Endorsement - Jojoba H.R.A.Fioruccio - - 0P 6S 4 KRISTINA FE R.Bascuñan 3 56 Keane - Harlan`s Otoñal G.R.Hildt 7S 4S 6S 3S 5 POLISH VIP J.M.Sanchez 3 56 South Kissing - Polaca Vip F.Scarpello - - 6P 0S 6 BULLICIOSA JOHAN L.Balmaceda 3 56 Curioso Johan - Mad Bucky E.Patriarca 7P 0P 8P 3S 7 REINA DE LOS PRADOS A.Allois-3 3 56 Fragotero - Royal Colony R.C.Gutierrez - - - 0S 8 HOMENAJEADA LA PERLA A.Giannetti 3 56 Homage - Perlita Del Viaje M.L.Sanchez 3S 7S 7S 2S 9 ANGUISSOLA E.Ortega P. 3 56 Idolo Porteño - Animas B.Correas - - - - 10 MARCH OF TIME M.Aserito 3 56 Master Of Hounds - Stormy Sky A.J.Mollo 7L 7L 0P 9P 11 PURA Y BELLA S.Barrionuevo 3 56 Manipulator - Pure Reference R.A.Latorre 7P 4S 4S 5S 12 CALIFORNIA MANI K.Banegas 3 56 Manipulator - Palm Springs A.C.Glades 7P 3S 9S 8S 13 BENIRRAS C.Romagnoli-4 3 56 Bodemeister - Be My Baby A.A.Benitez 4L 8L 5L 8S 14 POR FIN LLEGASTE J.Leonardo 3 56 Hit It A Bomb - Zetica T.D.Carro 9P 0P 0S 3S 15 CAUTIVA SALVAJE C.Perez G. 3 56 Vastago Salvaje - Teka Key J.M.Sleive

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: INDIANA JONES (2014) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:15 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de junio de 2022) En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

- 6S 0S 0S 1 MISIONARIA G.Borda 3 56 Grand Reward - Miss Milagros E.G.Accosano - 5S 7S 7S 2 LA KAHLO R.Bascuñan 3 56 Easing Along - La Balandra H.F.Costantino 8S 1e 6S 5S 3 ALMA MALVADA P.Carrizo 3 56 Forza Key - Alma Nativa C.R.Oroño - - 9P 0P 4 LA SHELBY F.Caceres-4 3 56 Hurricane Cat - Jordan Shelby R.C.Gutierrez - - - - 5 PRINCESA ILUMINADA A.Cabrera 3 56 Strategic Prince - Luciernaga Fugaz D.G.Marsiglia L. 2S 2P 2S 6S 6 ARCADIA BLUE J.Paoloni-3 3 56 Angiolo - Berry Blue P.P.Sahagian - - 3S 4S 7 SPRING DARK F.L.Gonçalves 3 56 In The Dark - Spring Club A.J.Martinez 6L 0L 7L 0L 8 HELSBY D.Lencinas-3 3 56 Interaction - Huija G.H.Degregorio 8S 6S 7S 9S 9 ADRIANITA EMPER A.Allois-3 3 56 Emperor Richard - Adrianita Sunshine R.O.Taborda 6P 4S 0P 0P 10 LAS JUANITAS R.Alzamendi 3 56 Southern Cat - Noble Hipolita O.M.Yannuzzi 8S 5S 2S 4S 11 SOY GUAPITA W.Pereyra 3 56 Holy Boss - Ponte Guapa M.A.B.Medina - - - - 12 BACK THE LEGEND C.Romagnoli-4 3 56 Falling Sky - Leyenda West A.M.Ortiz 5S 9S 4S 2S 13 ANDERMATT L.Brigas-3 3 56 Señor Candy - Adorn J.L.Cervantes 9S 7S 4S 6S 14 REALEZA VIVA C.Perez G. 3 56 Strategic Prince - Llau-llau F.Retrivo - 9S 8S 8P 15 FORTY HELENA H.Dyke-4 3 56 Fortify - Helena Rye L.D.Sancerni

