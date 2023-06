Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará un hora antes de comenzar la reunión.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000MÁS $ 1.000.000 DE INCREMENTO EN CASO DE HABER UNA ÚNICA APUESTA

Catcher In The Rye - La Mechada

Treasure Beach - Right Fula

RIGHT ON

Treasure Beach - Right Fula

FIVE LIKE

BLUE AND GREEN

Pecoso Way - Kamy Seducida

SEDUCTOR WAY

Español - Pretty Little

MERCHO RYE (14) SEDUCTOR WAY (2) RIGHT ON (11)