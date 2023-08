Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: RANDY CAT 14:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000

3S 3S 5S 5S 1 DE TAQUITO M.Valle 5 57 Pub De Llers - De Perilla D.A.Pollian 4S 7P 2S 3S 2 FULL MARKER C.Perez G. 5 57 Full Mast - Firm Reality O.N.Martinez U. - - 0e 0S 3 MARSICO F.J.Lavigna-2 5 57 Master Of Hounds - Stripes Affair A.A.Guilino 7S 7S 0S 6S 4 BERRY PEQUEÑO L.Franco 6 55 The Berry - Mi Pequeña A.M.Calcagno - - 8P 2S 5 GIMME WINK CIRCLE C.Romagnoli-4 6 55 Lion`s Circle - La Gran Estafa L.R.Quinteros 0L 6e 2e 4S 6 ES CALIU F.L.Gonçalves 5 57 Easing Along - Entidad Suprema O.O.Vinardi 7S 4S 3S 2S 7 JOE WHO M.Aserito 5 57 Treasure Beach - Jourdain O.A.Hernandez - - - 6S 8 LOYAL RYE L.Cabrera 6 55 Catcher In The Rye - La Bambollera J.M.Moncada 2S 3S 7S 7S 9 QUE FANTASTICO P.Carrizo 5 57 Fantastic Royale - Super Minga H.R.Diaz - - 0L 0L 10 DAVID HERO X.X. 5 57 Andromeda`s Hero - Maxi Vilma M.A.Nuñez 3S 0S 9S 8S 11 SOY BUSCADO A.Allois-3 5 57 Got Talent - Escapadora O.R.Gini 3P 3P 6S 4S 12 HIT HIT E.Ortega P. 5 57 Hit It A Bomb - Cortina De Agua R.A.Cardon 6S 5S 5S 0P 13 RIO PRIZE B.Enrique 5 57 Manipulator - Turf Legend A.F.Goroso 0S 2S 3S 2S 14 PERU CITY A.Paez 5 57 Cityscape - Perugia Emper M.A.B.Medina

PERU CITY (14) GIMME WINK CIRCLE (5) JOE WHO (7)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: TUKIK (2016) (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50

0L 6S 0S 0L 1 CAMUFLADO SCAT F.Corrales 4 57 Knockout - Camomille J.A.Aveldaño 3S 6S 0S 2S 2 FALTO PIOLIN W.Pereyra 4 57 Manipulator - React R.M.Vivas - - - 6P 3 MAXINHO J.Paoloni-2 4 57 Hurricane Cat - Toninha P.P.Sahagian 4S 7S 5S 8S 4 ASTRO GLOBAL S.Barrionuevo 4 57 Global Hunter - Sos Estrella A.M.Calcagno - - 4P 6P 5 FULL SABUESO F.L.Gonçalves 4 57 Full Mast - Guinevere O.A.Rebora 9S 0P 8S 8P 6 EL BRONZINO F.J.Lavigna-2 4 57 True Cause - Easy Election L.A.Fragale 3S 4P 6S 6S 7 HOLY CHANTA L.Carabajal 4 57 Holy Boss - Chambota A.C.Mazzeo - - - 9S 8 LIMONETTO L.Vai 4 57 Remote - Limon Y Sal E.D.Zuin - - - - 9 STATE OF THE UNION J.Espinoza-2 4 57 Southern Cat - Haughty Girl R.A.Gonzalez - - 0P 0S 10 CALOYERO G.Bonasola 4 57 Empire Aztec - Rain Express C.A.Rusca

FULL SABUESO (5) MAXINHO (3) HOLY CHANTA (7)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: A GREAT HONOR (2017) 15:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso: 5 años: 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

2S 3S 4S 1S 1 CASSIA ANTICA M.La Palma 5 57 Catcher In The Rye - Costa Maya J.E.Arroyo Bravo 6L 1S 2L 2L 2 DANCY PARTY B.Enrique 5 57 Endorsement - Game Party O.F.Labanca 2P 1S 5S 1S 3 RIMOUT LORAN T.Baez-4 5 57 Remote - Loren Top F.Caporale 0S 1S 1S 5S 4 AMANTI J.Flores-4 5 57 Violence - Ashtarana M.A.B.Medina 3P 5S 1P 5P 5 FURIA MAGICA L.Vai 5 57 Remote - Lucky Maga E.D.Zuin 2S 1S 5S 2S 6 CATCH THE STORM L.Armoha-4 5 57 Catcher In The Rye - Stormy Vagueness J.L.Correa Aranha 2S 1S 5S 3P 7 MOTO DE CAZA F.L.Gonçalves 5 57 Catcher In The Rye - En Motoneta M.Hadweh A. 3S 2S 1S 0S 8 NAKATI SALVAJE F.Coria 5 57 Lizard Island - Nicaragua J.I.Etchechoury 7S 8S 0S 7S 9 SPEED AND FORCE R.Ortiz-4 6 55 Implausible - Little Ship J.C.Cravero 5S 3P 7P 9P 10 BLUFI J.Villagra 5 57 South Kissing - Dal Briole G.E.Scarpello 2P 9P 2P 6P 11 WISH YOU MORE H.Dyke-3 6 55 Winning Prize - Great Wish G.A.Peñalba

MOTO DE CAZA (7) CATCH THE STORM (6) AMANTI (4)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: TUKIK (2016) (CA) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

- - - 6S 1 CON SEÑORIO E.Ortega P. 4 57 Señor Candy - Hunter`s Sun H.R.A.Faget 9L 8L 9L 0L 2 FANCY MAPU C.Romagnoli-4 4 57 Riñimapu - Fancy Dressed L.R.Quinteros - 5e 4e 7S 3 MAXIMO CAT J.Noriega 4 57 Hurricane Cat - Cepa Maxima J.C.Nievas 8e 5e 3e 3e 4 BUENOS AÑOS F.L.Gonçalves 4 57 Tantos Años - Very Mani O.O.Vinardi 2S 5P 8S 6S 5 INSPIRATE F.J.Lavigna-2 4 57 Homage - Agulla S.M.Acevedo 5P 3P 6P 5P 6 ESTILO EMPERADOR G.Bonasola 4 57 Long Island Sound - Empress Style N.Martin Ferro 7S 8S 8S 6S 7 JUICIOSO EDITION S.Barrionuevo 4 57 Equal Edition - Juiciosa Groom A.M.Calcagno 6P 9P 6S 0S 8 LE WONDER R.R.Barrueco 4 57 Lenovo - Go For Wand J.A.Lofiego - - - 7S 9 PERSONAL SOUND B.Enrique 4 57 Long Island Sound - Personal Fest M.L.Castellazzi 0S 0S 9P 0S 10 CAUTIVO RYE P.Carrizo 4 57 Catcher In The Rye - Cookie For Sale P.P.Sahagian - - - 3S 11 SAFE AND SURE A.Spinella-4 4 57 Safety Check - Mal De Muchos R.O.Ferro

SAFE AND SURE (11) INSPIRATE (5) CON SEÑORIO (1)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: NETHERLAND 16:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 50 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

8S 5S 4S 5S 1 GRAND BANKER L.Chavez-4 5 57 City Banker - Feda Plus C.E.Acevedo 8S 0S 0P 0S 2 JOY FILOSA M.Aserito 5 57 Red Diamond - Joy Joy C.I.Lopez 5S 4L 0L 6S 3 VASQUITA SOÑADA S.Conti-4 5 57 Andromeda`s Hero - Doña Vasquita A.J.Mollo - - - 0S 4 DADA GARUFA F.Corrales 5 57 Dado Vuelta - Garukita R.R.Retamoso 7L 3S 5S 8S 5 MAESTRA YANKEE G.Villalba 5 57 E Dubai - Yankee Spirit H.O.Sosa 2S 6S 2S 2S 6 JET RUSH J.Espinoza-2 5 57 The Confessions - Efusiva Rash J.C.Benedetti 7L 4L 7L 4S 7 MISS WARD A.Marinhas 5 57 Mister Tin - Wardress G.A.Sessa 5L 2L 7S 3R 8 SEEK THE FAME A.Alfonso-4 6 55 Seek Again - Caraluna F.M.Cabrera 9S 0S 4S 6P 9 VENTAJA REAL C.Romagnoli-4 6 55 Treasure Beach - Shy Ventajera M.R.Castro

JET RUSH (6) GRAND BANKER (1) MISS WARD (7)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DOÑA NIEVE (2021) (CA) 17:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000

3L 1L 2L 5L 1 ESCAPE ROUTE J.Villagra 4 57 Il Campione - Baaltis H.J.Benesperi 1S 2S 1S 4S 2 IXCHEL C.Romagnoli-4 4 57 Dynamix - Cronica Roja A.A.Benitez 2S 2S 1S 5S 3 QUE MAS DECIR B.Enrique 4 57 Que Vida Buena - Mainly Inc M.S.Sueldo 4L 5S 5P 1S 4 ERA UNA MINA L.Vai 4 57 Manipulator - Cancha Llena M.S.Sueldo 4L 1L 1L 4S 5 LIGHT AT THE END Jorge Peralta 4 57 Endorsement - Luxury Light M.Hadweh A. 4P 2S 0S 1S 6 GALENICAL L.Armoha-4 4 57 John F Kennedy - Galenita G.E.Scarpello 2S 2S 2S 5S 7 LLAMA VIOLETA F.L.Gonçalves 4 57 Fortify - Daniela Bella J.L.Correa Aranha 1S 7S 6S 0S 8 PIT LANE R.R.Barrueco 4 57 Holy Boss - Passon R.R.Ioselli

LLAMA VIOLETA (7) GALENICAL (6) QUE MAS DECIR (3)

7a. Carrera - 1400 mts. HÁNDICAP ROY 17:30 hs.

Hándicap para yeguas de 4 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

1P 5P 2P 1S 1 CHISPYTA G.Bellocq 4 53.5 Equal Stripes - Pura Chispa O.Peppe Cancela 4S 1P 1S 1S 2 NEAR YOU F.L.Gonçalves 4 58 Remote - New Real Deal J.L.Correa Aranha 3L 3P 2P 4S 3 WOULD YOU LIKE K.Banegas 6 55 Portal Del Alto - Would You Mind H.J.Benesperi 3P 2S 4P 1P 4 AIYANNA W.Pereyra 5 57 Santillano - Arde Troya J.F.Saldivia 1S 6P 4S 8S 5 REINA CASADA E.Ortega P. 4 56.5 Long Island Sound - Reinaras Siempre E.Martin Ferro 5L 1L 0S 4L 6 ERARIA J.Villagra 5 54.5 Il Campione - Itaperina E.G.Accosano 1S 3S 1S 8P 7 REZONGAR B.Enrique 5 54 Safety Check - Dame Tu Color M.I.Rizza 4S 2S 0S 6S 8 SING SING SING R.Blanco 4 58.5 Remote - Sing In Holiday C.D.Etchechoury

NEAR YOU (2) CHISPYTA (1) SING SING SING (8)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BALI DANCER (2018) 18:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

7P 5P 8P 1R 1 BINGO SONG J.Paoloni-2 5 57 Alcindor - Mariposa Key J.C.Carrasco 6P 2S 1P 5P 2 EL ESCUDO J.Leonardo 5 57 Il Campione - Brahmana T.D.Carro 7P 2S 1S 7S 3 VACATION TOM J.Villagra 5 57 Violence - Stormy Macabra M.A.Cafere 3S 5S 6S 1S 4 AGATHOS M.La Palma 5 57 Catcher In The Rye - Arlara J.E.Arroyo Bravo 4S 1S 9S 6S 5 GUALICHO VAN F.L.Gonçalves 5 57 Lago Ness - Flauta Van D.J.Perez Chiama 6S 4P 5P 5P 6 CALIFORNIA RUNNER A.Duarte 5 57 Star Runner - Palm Springs A.R.Duarte 1S 4S 3S 7P 7 SPECIAL RESERVE C.Benitez 5 57 Full Mast - Spanish Guitar H.R.A.Fioruccio 3S 1S 7S 5S 8 SWEET LAKE X.X. 5 57 Idalino - Medias Negras F.E.Osorio 1S 8S 1S 6S 9 WEEKEND FUN A.Paez 5 57 Horse Greeley - Weekend Kaper M.A.B.Medina 1L 7L 9L 3S 10 ALACRAN DE GUINEA B.Enrique 5 57 Angiolo - Buena Idea M.A.B.Medina - 1P 1S 7P 11 ZARZO Y BOBO M.Valle 6 55 True Cause - Some Kinda Angel M.L.Dominguez 1S 4S 1S 3S 12 REALLY STRATEGIC J.Flores-4 5 57 Strategic Prince - Real Proof R.G.Medina

EL ESCUDO (2) VACATION TOM (3) SWEET LAKE (8)

9a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: LA LINDA (2015) (OPCIONAL) 18:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Agosto de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 8.000.000.

- 6S 3S 6S 1 BLUE ATOMIC L.Armoha-4 4 57 Post Atomic - Pure White M.Martiarena - 9L 0L 7L 2 DON TALANTE D.E.Arias 4 57 Equal Stripes - Doña Pestaña D.H.Arias - - - - 3 UNDER THE MOON F.L.Gonçalves 4 57 Full Mast - Una Fuerza E.C.Tadei - - - 8P 4 BARTOL KING M.La Palma 4 57 Charles King - Delfi Cat J.E.Arroyo Bravo 0S 7S 8S 3S 5 MARCELINO E J.Espinoza-2 4 57 Safety Check - Starburst R.O.Soto 9S 5S 0S 7S 6 CLOBBER F.Coria 4 57 Portal Del Alto - Break The Bank A.F.Tournour - - - 3S 7 PLANET DUBAI R.Blanco 4 57 Sol Planet - South Dubai H.D.Sanagua 5S 4S 4S 3L 8 SOY HUMORISTA A.Allois-3 4 57 Humor Acido - Soy Camila R.M.Landola 7P 0P 0P 9P 9 VUELVEN LOS SUEÑOS P.Carrizo 4 57 Maranesi - Kiss Of Sale J.A.Mossi

PLANET DUBAI (7) MARCELINO E (5) UNDER THE MOON (3)

10a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: LA LINDA (2015) (OPCIONAL) (2º TURNO) 19:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Agosto de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

- - 9L 6S 1 CACHETIN D.R.Gomez 4 57 Storm Embrujado - Royal Manu I.D.Benlloch - - - - 2 EL SINSACATE A.Paez 4 57 Il Campione - Sinalina M.A.B.Medina - - 5S 5S 3 ULA TAIN M.Aserito 4 57 Urtain - Ula Luci M.A.Lugo - - - - 4 ASTRO D`ORO E.Retamozo 4 57 Exodus - Clara De Luna A.C.Suarez - - - 8S 5 MUNDO PRESTADO J.Leonardo 4 57 Manipulator - Miss Winston M.R.Castro 2S 8S 9S 3S 6 DE GLORIA K.Banegas 4 57 De Trompa - Con Gloria L.D.Sancerni - 6S 7P 6P 7 PITYQUELOCOESTAS W.Moreyra 4 57 Horse Greeley - Olga Peretyatko J.A.Roldan - - 6S 0S 8 RIO CANDY A.Allois-3 4 57 Señor Candy - Mediaria O.R.Gini 7P 7S 2S 4S 9 UNDIA CANDY F.L.Gonçalves 4 57 The Royal Candy - Cara Coqueta V.H.Fahler

UNDIA CANDY (9) DE GLORIA (6) ULA TAIN (3)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: STORMY SEXOLOGY (2013) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Agosto de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 500--TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100.

- - - - 1 EMANA TERNURA A.Castro 4 57 Fortify - Ebria J.L.Correa Aranha 9P 7P 5S 5S 2 IMAGINE GIRL A.Allois-3 4 57 Greenspring - Inter Asiatica G.R.Hildt 9L 8L 0L 9L 3 ROSITA MY QUEEN L.Cabrera 4 57 Lingotito - Rosita Toss M.A.Ibarra - - - 8S 4 AGUSTINA HALO L.Chavez-4 4 57 Telematico - Agustina Rich M.A.Diestra 5S 5S 3S 8S 5 IMPERAINA K.Banegas 4 57 Idalino - Manhattan Queen R.A.Gonzalez 8S 6S 4S 5S 6 EXAMINA TODO X.X. 4 57 John F Kennedy - Examinadora P.E.Molina 6S 6S 3S 3S 7 MAGICA EDITION X.X. 4 57 Equal Edition - Por Magica R.A.Cardon 2S 2S 6S 2S 8 MISCHIEF MAKER A.B.Valdez-4 4 57 Into Mischief - Whispering R.F.Lemos 7S 4S 3S 6P 9 SO MUCH PRIDE J.Leonardo 4 57 Manipulator - Pride Of Dignity M.R.Castro - - - 0S 10 DULCE MEL C.Romagnoli-4 4 57 Star In You - Princesa Dulzona A.A.Benitez 0S 2P 5S 9S 11 VALID BRILLA R.Alzamendi 4 57 Valid Stripes - Brillance O.D.Davila - - - 2S 12 LA FLOR MAS BELLA H.Dyke-3 4 57 Vastago Salvaje - Teacher Inter V.H.Pereyra - - - 0S 13 TOTUMA QUEEN M.La Palma 4 57 Charles King - La Totuma J.E.Arroyo Bravo

LA FLOR MAS BELLA (12) MISCHIEF MAKER (8) EXAMINA TODO (6)

12a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ILLEGALLY BLONDE (2012) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Agosto de 2023). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunion.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000.

5S 4S 5S 6S 1 CARAMEL SONG A.Allois-3 4 57 Alcindor - Garrapiñada R.A.Cardon 3e 4e 2L 3S 2 DAY CURL L.Armoha-4 4 57 Curlinello - Duchy O.A.Perussia - - 6R 0P 3 LUCRE LINDA J.Paoloni-2 4 57 Horse Greeley - Feda Plus J.C.Carrasco 2S 7S 2S 2S 4 ABSENTA F.J.Lavigna-2 4 57 Fragotero - Lulee R.M.Landola 4S 4S 6S 4S 4a LA ARMONICA O.Alderete 4 57 Le Blues - As You Wish R.M.Landola - 3S 5S 8S 5 ELSITA PARODI J.Flores-4 4 57 Il Campione - Soy La Parodi M.A.B.Medina - - 5P 9S 6 CHAU MARIU A.Paez 4 57 Parishioner - Spasita M.A.B.Medina 2P 2P 4P 5P 7 INTER MIA W.Moreyra 4 57 Lenovo - Talia Mia R.A.Gonzalez 0S 8S 8P 5S 8 LA AGRIMENSORA M.Aserito 4 57 El Azor - Victory And Glory J.D.Baustian 2S 3S 4S 0S 9 SINCERAMENTE M.La Palma 4 57 Maranesi - Bendita Luz M.G.F.Rivollier 2L 5L 2L 4L 10 CALLEJON SIN SALIDA R.L.Gonzalez 4 57 Lucky Island - Ni Como Ni Cuando L.O.Tournoud - - - - 11 VALESKA S.Barrionuevo 4 57 Manipulator - Vecina Bella J.A.Fren - - 6S 0P 12 ESCOLASEABA F.Menendez 4 57 Safety Check - Sefuemimujer L.O.Tournoud 6L 0L 6S 5S 13 UNICA EN DUBAI D.Lencinas-2 4 57 Unico Idolo - E Palenqueira A.O.Rodriguez

ABSENTA (4) INTER MIA (7) UNICA EN DUBAI (13) CALLEJON SIN SALIDA (10)