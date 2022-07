Programa de las carreras de hoy en San Isidro

1a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ROMEO PLUS (2004) (CA) (OPCIONAL) 12:50 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Julio de 2021).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA PLUS-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 4.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

6P 4S 0P 7P 1 COLOSIMO W.Moreyra 4 57 Manipulator - Athyrium R.A.Gonzalez 5S 3S 9S 6S 2 MUIÑO R.Bascuñan 4 57 Grand Reward - La Campoy C.A.Bani - - - 0S 3 REAL COMMAND P.Carrizo 4 57 War Command - Royal Cup J.D.Giaccio - - 0S 0S 4 CITY SIX F.Barroso 4 57 Sixties Icon - City Lion E.D.Gallardo 0S 8S 6S 9S 5 PENITENTI M.Valle 4 57 Sixties Icon - Pumpkin C.C.Cabrera 5S 2S 3S 5S 6 DON RADAR W.Pereyra 4 57 John F Kennedy - Doña Churra M.L.Castellazzi 8S 5S 0P 6S 7 ELECTRONIC MUSIC G.Tempesti V.-4 4 57 In The Dark - Ebria G.J.Frenkel S. 4S 5S 5S 0S 8 DON GRINGO F.J.Lavigna-4 4 57 Seek Again - Grimoire J.J.Etchechoury 3S 6P 3P 4S 9 SILVER ACTION K.Banegas 4 57 Interaction - Mystical Kingdom M.F.Alvarez - - 0S 0S 10 BLIND FAITH M.La Palma 4 57 Cityscape - Black Ice P.O.Armada 0S 7S 0S 8S 11 RAMDON ACTION B.Enrique 4 57 Interaction - Shy Bespoke C.C.Cabrera 8S 6S 8S 6S 12 FOREVER THIEF J.Leonardo 4 57 Winning Prize - Second Bridge Mary A.A.Benitez 7P 4e 3S 2S 13 DA CAPO AL FINE J.Paoloni-4 4 57 Galicado - Makila D.A.Acosta 8S 0S 9S 2L 14 BREVE MESSAGGIO L.Balmaceda 4 57 Le Blues - Black Orchid O.F.Labanca - - 4S 4S 15 ALONG KING M.Aserito 4 57 Charles King - Delfi Cat O.F.Labanca

COLOSIMO (1) PENITENTI (5) DON GRINGO (8) DON RADAR (6)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: RUPIT (2010) 13:25 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20 - JACKPOT-$ 3.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

7S 3S 6S 5S 1 ESTEPHANNIE J.Noriega 3 56 Long Island Sound - Estepa Andina N.Martin Ferro - - - - 2 MY SUMMER LOVE M.La Palma 3 56 Alternation - Heart And Pray A.F.Gaitan D. - 2S 2S 2P 3 UNA GROSA E.Ortega P. 3 56 Seek Again - Una Bocha C.A.Cardon - 5S 6S 4S 4 ENDERLY M.Valle 3 56 Fortify - Enfatizada A.Pavlovsky - - - - 5 SMASHY G.Bonasola 3 56 Sabayon - Smash Violently J.M.Giussi - - 4S 3S 6 LUCKY YOU (BRZ) F.L.Goncalves 3 56 Put It Back - Calling You C.D.Etchechoury - - 6S 7S 7 LUZ AMALI B.Enrique 3 56 Lucky Island - Caipora F.Scarpello

UNA GROSA (3) LUCKY YOU (BRZ) (6) ESTEPHANNIE (1)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: INTER OPTIMIST (2008) 13:55 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - - 5S 1 KAIKURA M.Valle 4 57 Catcher In The Rye - Kathy Rose J.B.Udaondo - - - - 2 MIXIOTE L.Balmaceda 4 57 Easing Along - Miraolas P.Chioccarelli - 7P 7S 3S 3 SWEET CHOICE E.G.Ortega T.-2 4 57 Hurricane Cat - Sweet Shine R.A.Cardon 3P 7P 2S 7S 4 HIDDEN MESSAGE A.Giannetti 4 57 Cityscape - Flame Winner C.D.Etchechoury 0P 9L 7S 7S 5 SARAH FRIEND O.Arias 4 57 Todo Un Amiguito - Lovely Sarah A.O.Urdagaray 3S 2S 8S 0S 6 LOBA SALVAJE W.Moreyra 4 57 Art Attack - Lobezna O.R.Gini 3S 3S 2S 0S 7 MISTICA COPERA J.Flores-4 4 57 Strategic Prince - Macarena Zip E.N.Siele - 0P 7S 0S 8 LA RAMONITA M.Fernandez 4 57 Grand Reward - Danza Cosmica J.L.Bentancourt - - - 2P 9 SWEET LOT F.L.Goncalves 4 57 Sir Winsalot - Sweet Beauty S.E.Ortiz - - - 6P 10 AVISPA VIL J.Noriega 4 57 Honour Devil - Libelula Int J.F.Saldivia

SWEET LOT (9) SWEET CHOICE (3) KAIKURA (1)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: INTER OPTIMIST (2008) (2º TURNO) 14:25 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- - - 0P 1 ESCAPE INTENT R.Blanco 4 57 Orpen - Escape Fox C.D.Etchechoury 8S 6S 7S 1e 2 MARLEEN STRIPES E.Ortega P. 4 57 Enzo Stripes - Lili Marleen J.C.Cima 9S 8S 7S 6S 3 TAFRA G.Bellocq 4 57 Asiatic Boy - Jaspeada O.Peppe Cancela - - - 0S 4 DELICADA INC W.Moreyra 4 57 Catcher In The Rye - Versal Inc J.A.M. Neer 4S 2S 7S 3S 5 MISS QUINCY F.L.Goncalves 4 57 Grand Reward - Miss Clarita C.D.Etchechoury - 6P 5P 2P 6 IDA RED R.R.Barrueco 4 57 Il Campione - Idina A.A.Saval 9L 7L 6L 0L 7 JOAN MAST Jose Gomez-4 4 57 Full Mast - Sparky Joan R.E.Gomez 4S 0S 0S 9S 8 FLITZI R.Bascuñan 4 57 Endorsement - Turfly J.C.Borda - - - 3S 9 VAL SOCHI P.Carrizo 4 57 Valray - La Casimira P.P.Sahagian - - - - 10 BANDERABLE EMPER L.Cabrera 4 57 Emperor Richard - Banderable J.A.Fren - - - 0S 11 SELTZMOI I.Monasterolo 4 57 El Moises - Seltz E.O.Donadio

MISS QUINCY (5) IDA RED (6) VAL SOCHI (9)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: CURIOSO SLAM (2011) 14:55 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 200.000.

- - - - 1 DON TALENT J.Noriega 3 56 Equal Talent - Dancer Triomphe J.F.Saldivia - - 2S 7S 2 KARALIS F.L.Goncalves 3 56 Equal Stripes - Kalithea N.Martin Ferro - - - 8S 3 SAFETY RUNNER K.Banegas 3 56 Safety Check - Tepeyac M.F.Alvarez - - - 7P 4 DAWSON R.Bascuñan 3 56 Suggestive Boy - De La Realeza J.J.Bo - - - - 5 KEEP TRYING E.Ortega P. 3 56 True Cause - Kecosita M.A.Cafere - - - - 6 EL OVNI B.Enrique 3 56 Il Campione - Brannyika L.A.Sanchez - - - 3S 7 ESQUIVANDO CHARCOS G.Calvente 3 56 John F Kennedy - Surprise Of Love M.A.Suarez - - - 6S 8 EL ALBERTO J.Villagra 3 56 Bodemeister - La Imparcial E.Martin Ferro - - - 9S 9 SUPER FANTASY A.Cabrera 3 56 Flesh For Fantasy - Salapaia A.Pavlovsky - - - - 10 COOSTENTADO M.La Palma 3 56 Lizard Island - Coostentada A.F.Gaitan D. - 0S 5S 3S 11 QUALITY BOY R.Frias-2 3 56 Asiatic Boy - Raihana D.Peña - - 2S 2S 12 GLOBAL HOLIDAY C.Velazquez 3 56 Global Hunter - Felices Vacaciones C.D.Etchechoury - - 0S 3S 13 EL ABROJO W.Moreyra 3 56 Il Campione - Bellaria J.A.M. Neer

GLOBAL HOLIDAY (12) ESQUIVANDO CHARCOS (7) EL ABROJO (13)

6a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: CURIOSO SLAM (2011) (2º TURNO) 15:25 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - - - 1 ENJOY GLOBAL F.L.Goncalves 3 56 Global Hunter - Acepticada N.Martin Ferro 4P 4S 3S 3S 2 LEIBIG F.Coria 3 56 Le Blues - Alta Floresta I.Jaimes - - 3S 5S 3 PURO AZAR C.Velazquez 3 56 Bodemeister - Pure Seduction H.M.Perez - - - - 4 CODE BREAKER W.Pereyra 3 56 True Cause - Covet J.F.Saldivia - - - 6S 5 MORE THAN WORDS (BRZ) M.La Palma 3 56 Redattore - Felka A.F.Gaitan D. - - - 0P 6 FOREST GAM R.Bascuñan 3 56 Super Saver - Forest Kas H.J.Benesperi - - - 7S 7 INTENSE SOUND J.Noriega 3 56 Long Island Sound - Intense Love N.Martin Ferro - - 6S 9S 8 FEST KING E.Ortega P. 3 56 Daniel Boone - Feel The Best A.Pavlovsky - - - 4S 9 TAPIT BOMB R.Blanco 3 56 Hit It A Bomb - Tapit Song A.F.Gaitan D. - 6S 4S 2S 10 CATCH THE BABY G.Bonasola 3 56 Catcher In The Rye - Sensation Baby R.A.Cardon - - - - 11 OLIMPIK HIT W.Moreyra 3 56 Hit It A Bomb - Olimpica Catch J.D.Oural - - - - 12 JAZZ SEIVER A.Giannetti 3 56 Super Saver - Jazz Catch C.D.Etchechoury - - - 6L 13 EVIL TEMPTATION J.Villagra 3 56 Il Campione - Balandras M.A.Cafere

LEIBIG (2) CATCH THE BABY (10) PURO AZAR (3)

7a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: PATAQUES (2013) 15:55 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una o dos carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilosa la ganadora de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Fria Mañana.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 200.000.

8P 2S 5S 5S 1 DOÑA GOTA W.Pereyra 5 57 John F Kennedy - Gordana C.D.Etchechoury 1S 5S 8S 7S 2 LUNA DE TANGO F.L.Goncalves 5 57 Winning Prize - Lunalei J.C.Borda 4S 1P 3S 1S 3 MASTER WAVE J.Villagra 5 57 Mastercraftsman - Royal Wave R.A.Quiroga 2S 1P 5P 5P 4 CALIDAD EN VIVO L.Vai 5 54 Valid Stripes - Felicidad For Sale M.R.Escudero 5S 7S 2S 1S 5 MARCALA J.Espinoza-4 5 54 Master Of Hounds - Balcadora L.M.Carabajal 3S 6S 5S 2S 6 ENJOY CRAF M.Valle 5 54 Mastercraftsman - Enjoy Roma A.F.Gaitan D. 8S 1L 6P 8L 6a MASTER TRADIZION R.Blanco 5 57 Mastercraftsman - Tradizione Slam N.A.Gaitan 1S 2S 1S 4S 7 FRIA MAÑANA A.Allois-4 5 57 Cisne Branco - Frieda Benz R.A.Cardon

FRIA MAÑANA (7) DOÑA GOTA (1) MASTER WAVE (3)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: MASTER SOY (2021) 16:25 hs.

Productos de 3 años ganador de una carrera. Peso: 56 kilos. (Las Potrancas descargarán 2 kilos). Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G. I, G. II, G. III y L. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10 - JACKPOT-$ 10.000.000.

- 8S 1S 0P 1 EL SEÑORET L.Balmaceda 3 56 Il Campione - Semanera N.Martin Ferro - 7S 1S 4S 2 RISKY WAY A.Giannetti 3 56 Storm Mayor - Fairy Way C.D.Etchechoury - - 2S 1S 3 THE PUNISHER M.Valle 3 56 Cityscape - O.k. Angie C.D.Etchechoury 4P 3P 1S 5L 4 CATCH THE PIE M.La Palma 3 54 Catcher In The Rye - Stormy Pending C.O.Zapico - 1S 4S 3S 4a HAKA MAORI C.Velazquez 3 56 Señor Candy - Electric Sky C.O.Zapico - - - 1P 5 STANDARTD W.Moreyra 3 56 Manipulator - Siambretta J.A.M. Neer - - - 1S 6 MANEATER F.Barroso 3 54 Easing Along - Super Carina C.D.Etchechoury - - 5P 1S 6a MILLION REASONS (BRZ) B.Enrique 3 54 Agnes Gold - Mee A.F.Gaitan D. - - 1S 6S 7 MUY MUY MACHO W.Pereyra 3 56 El Moises - Muestra Gratis J.F.Saldivia

STANDARTD (5) THE PUNISHER (3) MUY MUY MACHO (7)

9a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: HAT MARIO (2018) 17:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000.

2P 4P 1P 8S 1 ETTORE E.Ortega P. 4 54 Il Campione - Indra Gris R.M.Vivas 2S 1S 8S 4S 2 LAAGER C.Velazquez 4 54 Global Hunter - Ladies Night H.M.Perez 2S 2S 3P 1S 3 PICCOLO VELOCE G.Bonasola 4 54 True Cause - Starkissed R.A.Cardon 4S 4P 2S 2S 4 ERITREAN W.Pereyra 4 57 Il Campione - Inter Plus J.A.M. Neer 6S 2S 1S 4P 5 MCLAIN F.L.Goncalves 4 57 Sigfrid - Mulan N.Martin Ferro 4S 1S 0S 6P 6 FENNAN BOY R.Frias-2 4 54 Asiatic Boy - Fennana D.Peña 1S 6S 5S 7P 7 HOLIDAY JOY G.Bellocq 4 54 Fortify - Te Adora Holiday C.D.Etchechoury 2S 2S 2S 4S 7a ROBERTS HIT J.Noriega 4 54 Hit It A Bomb - Miss Roberts Top C.D.Etchechoury 5P 1P 3P 8S 7b SUPER GIACO M.Valle 4 54 Super Saver - Kascha C.D.Etchechoury 4S 3S 5S 6S 8 FEEL THE WAY B.Enrique 4 54 In The Dark - Fricka P.D.Falero Moris 4S 3S 2S 1S 9 SERINO A.Giannetti 4 54 John F Kennedy - Serine C.D.Etchechoury 7S 6S 9S 8S 10 CRAZY HURRICANE E.Candia G.-3 4 54 Hurricane Cat - Crazy Arrow L.R.Cerutti 1P 1S 0P 4S 11 PAY THE MAN J.Villagra 4 57 Treasure Beach - Put It All J.A.Fren

ROBERTS HIT (7a) PICCOLO VELOCE (3) ERITREAN (4)

10a. Carrera - 1600 mts. CLASICO 9 DE JULIO (G. II) 17:40 hs.

Todo caballo de 4 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 100. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

5P 1S 7S 1S 1 DOLLAR SPRING R.Bascuñan 4 58.5 Greenspring - Donna Juana R.A.Cardon 3S 2P 4S 1S 2 IL MIGLIORE E.Ortega P. 4 58.5 Il Campione - Evartina N.Martin Ferro 1P 2S 2S 2P 3 ROYAL RIMOUT C.Velazquez 4 58.5 Remote - Royal Allie H.M.Perez 1S 4S 3S 1S 3a SPLITWISE F.L.Goncalves 5 60 Treasure Beach - Serine H.M.Perez 1P 2S 2P 3S 4 CURIOSO MASTER W.Pereyra 5 60 Mastercraftsman - Curiosa Glory J.F.Saldivia 7S 5S 6P 5P 5 JOY FILOSO L.Vai 9 60 Filoso Emperor - Joy Joy J.E.Comba 0S 1S 1S 1S 6 EVITANDOTE J.Noriega 4 58.5 John F Kennedy - Evidancer N.Martin Ferro 1P 2P 3P 1P 7 GROSSO AMOR A.Giannetti 5 60 Cosmic Trigger - Even Rosario J.D.Staiano 7S 1S 5S 4S 8 ENERGETICS L.Carabajal 5 60 Cityscape - Enfeite L.M.Carabajal 1P 2P 1P 1P 9 TERSANE B.Enrique 4 58.5 Hurricane Cat - Trilogique G.E.Romero 2P 2P 1P 2P 10 CHANTA JOY R.Blanco 4 58.5 Fortify - Stormy Marchita C.D.Etchechoury 1S 4S 1S 3S 11 LAGARTO BOY W.Moreyra 4 58.5 Suggestive Boy - Vieja Iguana J.A.M. Neer

CHANTA JOY (10) ROYAL RIMOUT (3) EVITANDOTE (6) TERSANE (9)

11a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: KOLLER (2016) 18:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Dona Bimore.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000

4S 5S 1S 1S 1 DONA BIMORE A.Cabrera 4 57 Catcher In The Rye - Dona Bibi A.Pavlovsky 6P 1S 7P 4S 2 MAJA CANDY C.Montoya 4 54 Master Of Hounds - Ever Candy F.R.Cacciabue 1P 8P 2S 8S 3 VENUCA I.Monasterolo 4 57 Treasure Beach - Reny Blue E.D.Juarez 7P 3P 3S 5S 4 CINQUETTI M.Valle 4 54 Catcher In The Rye - South Publica C.D.Etchechoury 1S 2P 5S 5S 5 QUEEN ELECTION A.Allois-4 4 54 Cima De Triomphe - Sensation Baby R.A.Cardon 2P 1S 8P 6P 6 LA NIÑA PUÑALES E.G.Ortega T.-2 4 54 Horse Greeley - Perfect Academy J.C.Aguirre - - 2S 1S 7 LADY GUANTE J.Leonardo 4 54 Equal Stripes - Al Karaj R.O.Perez 3P 7P 1P 1S 8 INCIDENCE W.Pereyra 4 57 Catcher In The Rye - Institutriz R.A.Pellegatta

DONA BIMORE (1) LADY GUANTE (7) INCIDENCE (8)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MET DAY (2014) 18:45 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Hurry Harry, Falling For You y Mister Gree.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

3S 1S 6P 1S 1 HURRY HARRY E.G.Ortega T.-2 5 57 Hurricane Cat - Lady Prank G.E.Romero 6S 5S 3S 3S 2 PERFORADOR W.Moreyra 5 57 Aerosol - Performance Best J.D.Oural 1S 2S 0S 2S 3 SOY MAPUCHE G.Bonasola 5 54 Cosmic Trigger - Silver Sale J.A.Lofiego 8P 1S 4S 1S 4 FALLING FOR YOU C.Velazquez 5 57 Falling Sky - Four Fires H.M.Perez 5P 3S 1S 8S 5 RIKY POWER L.Recuero-4 5 54 Water Power - Riku D.A.Sinner 5S 5S 6S 8U 6 MACHINATION L.Vai 5 57 Master Of Hounds - Identificada E.R.Bortule 1S 8P 1S 6S 7 MISTER GREE B.Enrique 5 57 Horse Greeley - Miss Trail J.L.Catapano 7P 5P 4S 8S 8 LINTON G.Villalba 5 57 Violence - La Imprudente H.M.Perez 2S 2S 7S 4S 9 SUMMER FESTIVAL F.J.Lavigna-4 5 54 Seek Again - Summer Fest N.Ferro 1S 3S 2S 2S 10 EQUAL PRINCE L.Balmaceda 5 57 Equal Stripes - Egyptian Queen E.Martin Ferro 2L 3L 5S 3L 11 SELL SIDE A.Cabrera 5 57 Sebi Halo - First Face L.C.Bazan

EQUAL PRINCE (10) PERFORADOR (2) FALLING FOR YOU (4)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: FASTEED EMPEROR (2012) 19:15 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años, 54 kilos, 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3. 500.000

6P 3S 5P 5S 1 BELA DE MAIS C.Velazquez 5 54 Treasure Beach - Lindalindalinda C.D.Etchechoury 5P 2L 1L 5P 2 KALCURA SEATTLE J.Villagra 6 55 Seattle Fitz - Miss Cursi H.J.Benesperi 2S 3S 6S 6S 3 SOFRITA E.Ortega P. 5 57 Roman Ruler - Kathryn`s Spirit E.Martin Ferro 1L 4L 6P 0L 4 BASSAGODA L.Cabrera 5 54 Incurable Optimist - Saludadora R.A.Gutierrez 5P 3P 3P 2S 5 MISS ARETHA R.R.Barrueco 5 57 Orpen - Miss Top Music A.A.Saval 1P 6P 1P 5S 6 DANCING CAUSE W.Pereyra 5 54 True Cause - Dancing With Fire J.F.Saldivia 3S 3S 3S 1S 7 FORTY CINQUE F.L.Goncalves 5 57 Ecologo - Forty Marinesca N.Martin Ferro 3L 7L 5S 5L 8 CHAUFFAJA U.Chaves-4 5 54 Remote - Chauffage N.F.Pastor 1S 5S 1L 5L 8a ETTE CRAF D.Lencinas-4 5 54 Mastercraftsman - Holiday Clette N.F.Pastor

FORTY CINQUE (7) DANCING CAUSE (6) MISS ARETHA (5)

14a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: BAHIARO (2007) 19:45 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- 7P 5P 2L 1 EL CALLESIETE J.Villagra 5 57 E Dubai - La Lugones H.J.Benesperi 7S 6S 6S 6S 2 NICOLETTO D.Lencinas-4 5 57 Grand Reward - Best Wishes P.N.Mayola 6P 0P 5P 4P 3 VUELO MAS R.Bascuñan 6 55 Lizard Island - Valhalla Moon C.D.Ussich 6S 2S 6S 3S 4 DUBROSKY B.Enrique 5 57 Sidney`s Candy - Destinka C.C.Cabrera 4P 5S 6P 3S 5 PROLIFERA M.Alfaro-4 5 55 Hurricane Cat - Fana I.I.Cordoba 2S 2S 8S 2S 6 INCO GULCH G.Tempesti V.-4 5 57 Snob Gulch - Optimist Belen A.R.Duarte - - 5S 0S 7 L`INVINSIBLE A.Allois-4 5 57 Rupit - Ornella Plus S.F.Alfonso 3S 4S 5S 5S 8 ESTE GATILLO M.Valle 5 57 Cosmic Trigger - Esthetically C.C.Cabrera - - - 0L 9 ZARKAAR E.G.Ortega T.-2 5 57 Zensational - Explendida H.J.Benesperi 2S 4S 2S 9S 10 DOMINGO RYE F.J.Lavigna-4 5 57 Catcher In The Rye - Stormy Dove J.J.Etchechoury - - 9P 0S 11 ULTRACOOL L.Balmaceda 5 57 Hurricane Cat - Urbania P.Chioccarelli - - 4S 0S 12 MASTER DIAMOND M.La Palma 5 57 Mastercraftsman - Sea Diamonds N.A.Gaitan

INCO GULCH (6) EL CALLESIETE (1) DOMINGO RYE (10)

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: PUB DE LLERS (2009) 20:15 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

0S 5S 9S 8S 1 EL ASTURIANTE L.Vai 4 57 Il Campione - La Asturianita J.C.Borda 5e 1e 8S 5S 2 QUANTUM L.Cabrera 4 57 Daniel Boone - Que Felicidad D.A.Acosta - - 6S 9P 3 SUGITA F.L.Goncalves 4 57 Orpen - Sebi Fizz L.R.Cerutti 8S 0S 9S 9S 4 CLASE B R.Bascuñan 4 57 Treasure Beach - La Muy Clasuda H.R.Nieva 5S 0S 6S 7S 5 SAFETY CUP M.Fernandez 4 57 Safety Check - Delfi`s Cup P.Chioccarelli 7S 0S 5S 0S 6 FULL MARKER R.Alzamendi 4 57 Full Mast - Firm Reality O.N.Martinez U. - - - - 7 GRAZIAS CAT W.Moreyra 4 57 Hurricane Cat - De Bayona J.A.M. Neer 7L 4L 7L 0L 8 EL MUY CELOSO F.Caceres-4 4 57 Aspire - Invidia G.Veron A. 7S 4S 6S 8P 9 UN BUEN FASO F.Coria 4 57 Cima De Triomphe - Friends Show Up E.G.Accosano 0S 2S 3S 4S 10 CENTENNIAL W.Pereyra 4 57 Hurricane Cat - Quinary L.R.Cerutti 3P 5P 3P 4P 11 SOLITO LLORON B.Enrique 4 57 De Parabienes - Es Llorona O.Cincunegui - - - - 12 MONTLEY R.R.Barrueco 4 57 Sigfrid - Mamouna C.B.Carretto - - - 8S 13 EL ENCOPADO BLUE U.Chaves-4 4 57 El Copado - Lucia Blue J.R.Chaves 5P 4S 8P 9P 14 CITY TATTOO M.La Palma 4 57 Aristocity - Henna Tattoo R.A.Benitez - - 6S 3S 15 BEAU RIVAGE M.Valle 4 57 Fortify - Catalinda Inc J.C.Blanco

BEAU RIVAGE (15) CENTENNIAL (10) SOLITO LLORON (11) UN BUEN FASO (9)