Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: IN YOUR HONOR 14:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. BONO "FIN DE AÑO": $ 10. 5000. al 1º, 36. 750. al 2º, 21.000. al 3º, 10. 500. al 4º, 5. 250. al 5º.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4-1º PASE-$ 10-INC. $ 200.000.

ROMAN THE MAD (3) J BE STORM (5) EL FARMACOLOGO (6)

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. BONO "FIN DE AÑO": $ 90.000. al 1º, 31. 500. al 2º, 18.000. al 3º, 9.000. al 4º, 4. 500. al 5º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 10-INC. $ 250.000.

Catcher In The Rye - Siberian Rose

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). BONO "FIN DE AÑO": $ 140.000. al 1º, 49.000. al 2º, 28.000. al 3º, 14.000. al 4º, 7.000. al 5º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4-1º PASE-$ 10-INC. $ 150.000.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. BONO "FIN DE AÑO": $ 42. 500. al 1º, 14. 875. al 2º, 8. 500. al 3º, 4. 250. al 4º, 2. 125. al 5º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 10 - CUATRIFECTA-$ 5. TRIPLO-1º PASE-$ 20-INC. $ 100.000.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. BONO "FIN DE AÑO": $ 92. 500. al 1º, 32. 375. al 2º, 18. 500. al 3º, 9. 250. al 4º, 4. 625. al 5º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 20-INC. $ 250.000.

Handicap para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras. (Los jockeys aprendices sin descargo). BONO "FIN DE AÑO": $ 140.000. al 1º, 49.000. al 2º, 28.000. al 3º, 14.000. al 4º, 7.000. al 5º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 10 - CUATRIFECTA-$ 5. TRIPLO-1º PASE-$ 20-INC. $ 100.000.

OUT OF KEY

LET HER GO

OUT OF KEY (10) INDOMITA SEATTLE (9) SKY WITH STARS (3) ME INSPIRA (7)