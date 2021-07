Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: EVINCING 11:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en susdos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 2. 200.000

9S 2P 2P 5P 1 EVO REVOLTOSO W.Pereyra 4 57 Evocado - Vigee J.Ramallo 6P 7P 1S 1P 2 STRONG WINNING J.Villagra 4 57 Winning Prize - Naciente O.F.Labanca 3P 0P 1P 7P 3 SUEÑO MALEVO G.Bonasola 4 57 Manipulator - Dame Tu Color R.A.Gonzalez 0S 1S 1S 3S 4 COMO KISSING A.Giannetti 4 57 South Kissing - No La Compares G.E.Scarpello 1L 4S 1L 3L 5 MASTER CLETTE R.Blanco 4 57 Mastercraftsman - Bouclette Gulch N.A.Gaitan 2P 2P 1P 3P 6 ITALIAN EXPRESS G.Calvente 4 57 Expressive Halo - Italian Stripe M.F.Alvarez 2P 1P 4P 4P 7 BAROLITO L.Cabrera 4 54 Stratham - Zinita R.O.Taborda

STRONG WINNING (2) EVO REVOLTOSO (1) ITALIAN EXPRESS (6)

2a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MACRO ACCESS 11:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 50-INC. $ 2. 228. 185 - POZO MAX-$ 3.000.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 HASTA 700.000

- - - - 1 COMO TE SENTIS F.Calvente 4 57 Roman Ruler - Oneself G.A.Siele - - - 7P 2 MI AMIGO PREDILECTO M.Valle 4 57 Todo Un Amiguito - Mi Predilecta F.O.Consiglio 8S 0S 4S 2P 3 REY DEL JUEGO C.Perez G.-3 4 57 King Of Sale - Chica Benevola H.E.Morales 8P 3P 3P 3P 4 ATAHUALPA JOY B.Enrique 4 57 Fortify - South Atenea S.M.Dell Orto 8P 6P 4P 3P 5 IRIBU J.Espinoza-4 4 57 Expressive Halo - Impressively J.F.Larroque 2e 4e 9P 1e 6 FUERTE CARCAJADA O.Roncoli 4 57 John F Kennedy - Diva Stone S.L.Soria - - 0S 4P 7 ANDRIAN D.Ramella 4 57 Angiolo - Fun Shop F.R.Cacciabue - 7L 4L 6L 8 ALABAMA CAP W.Pereyra 4 57 Captivating Cat - Indy Purple J.A.Caruso 8S 8S 6P 0L 9 INDIO GRINGO J.Leonardo 4 54 Pecoso Way - Mexican Belle M.E.Lombardo - - - - 10 OLYMPO R.Frias-3 4 57 Ellos - Olivia Olivo C.A.Buxmann

ATAHUALPA JOY (4) ANDRIAN (7) REY DEL JUEGO (3)

3a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: ACCIONADOR (CA) 12:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatroprimeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZ GARANTIZADO-$ 1. 200.000

8S 1S 4L 7S 1 CHE SUREÑO O.Alderete 4 57 Greenspring - Stormy Royalty G.E.Romero - - - 1P 2 PALETIYERO M.Aserito 4 57 Inter Groove - Gran Hor F.R.Flores 4P 2P 1P 0S 3 VIEJO RAYO F.Coria 4 57 Lenovo - Vieja Tormenta M.Dulom 8P 8P 1P 8P 4 BAJAN S.Barrionuevo-2 4 57 Flesh For Fantasy - Bjork M.A.Arguello - - 8S 1P 5 LORD PRESIDENT J.Villagra 4 57 John F Kennedy - Lady Chary M.Domingo 5S 3S 1P 6P 6 CRANBERRIES B.Enrique 4 57 Cosmic Trigger - Cosa Guapa O.F.Labanca 4P 4L 1L 2L 7 ANOTHER TIME F.Arreguy (h) 4 57 Angiolo - Home Life P.A.Dotzel 9S 8S 4P 5S 8 ANGIULINO E.Ruarte 4 57 Angiolo - Diambra E.R.Bortule 6S 1P 3P 6P 9 FOREST RAP M.A.Sosa-3 4 57 Fantastic Royale - Forty Rak J.A.Rapalino 0P 6P 1P 9P 10 POR EL TRONO R.Blanco 4 57 Que Vida Buena - Free And Ready H.A.Aliano

PALETIYERO (2) LORD PRESIDENT (5) ANOTHER TIME (7)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: AMY B KEY 12:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 800.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 HASTA 700.000

5S 4S 0S 2S 1 DAREDEVIL M.Valle 4 57 Cityscape - Dernier Tir L.R.Cerutti - - 8P 5S 2 REY DE SEÑORITAS P.Carrizo 4 55 Es Richard - Srta. Saira R.O.Perez - - - - 3 VENITE CONMIGO G.Calvente 4 57 John F Kennedy - Cat For Sale F.S.Cascia 7P 6P 5S 3S 4 CROZIER A.Castro-2 4 57 Cityscape - Criza P.O.Armada - - - 0T 5 LOVE SUMMER F.Coria 4 57 Galicado - La Pibita D.H.Recart 9P 4P 9P 8S 6 DON NAIPE E.Torres 4 55 City Banker - Doña Tenaza E.O.Martucci - - 4P 3P 7 CHEZ MOI J.Villagra 4 57 Roman Ruler - Callia S.L.Carezzana 4P 9P 3P 2S 8 AMIGUITO DANDI E.Ortega P. 4 57 Todo Un Amiguito - Luz De Neon R.L.Ricchi 0S 7P 7P 2P 9 ES BOCHA L.Cabrera 4 57 Cima De Triomphe - Beautiful Becky C.A.Mourazos - 9P 5P 4P 10 RINOCERONTE I.Monasterolo 4 57 Lizard Island - Restrain J.C.Et`choury (h) - - - 0S 11 MASTER LOVE B.Enrique 4 57 Mastercraftsman - Muy Enamorada G.E.Romero - - 4S 2S 12 JUIQUE A.Giannetti 4 57 Roman Ruler - Influenciada J.M.Etchechoury

JUIQUE (12) AMIGUITO DANDI (8) CHEZ MOI (7) ES BOCHA (9)

5a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: PHELPS 13:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000 - POZO MAX-$ 5.000.000

- - 4S 2P 1 CARAMELIZA J.Noriega 3 56 Le Blues - Candy Explotion N.Martin Ferro 8P 2L 2L 2P 2 ESTELA DE LUNA F.Arreguy (h) 3 56 Il Campione - Salvaluna F.Arreguy - - - - 3 SUPER CACHORRA R.Blanco 3 56 Super Saver - Cachorra Wells J.M.Etchechoury - - - - 4 CANDY POP C.Cuellar 3 56 Easing Along - Candy Crush J.C.Et`choury (h) - - - 3e 5 ENJOY BOMB E.Ortega P. 3 56 Hit It A Bomb - Enjoy Roma J.L.Acuña - - 0S 0S 6 CURIOSA HECHICERA R.Bascuñan-4 3 56 Curioso Slam - Under Your Spell H.E.Morales - - - 4e 7 BIKINI OPEN Jorge Peralta 3 56 Fragotero - Lulee M.J.Perez - - - - 8 AEROWOMAN W.Pereyra 3 56 Aerosol - Sanoma A.M.Canto - - 0S 4P 9 EMMA DORADA E.G.Ortega T.-4 3 56 Emmanuel - Dorilda J.Petrera - - 3L 0P 10 NO TAN DULCE M.La Palma 3 56 Violence - Lolipop D.Zapico

CARAMELIZA (1) ESTELA DE LUNA (2) EMMA DORADA (9)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: KONONKOP 13:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 800.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 HASTA 700.000

- - - - 1 CREO EN DIOS X.X. 3 56 War Command - Callia M.C.Muñoz - - - 5e 2 SOPHOCLES B.Enrique 3 56 Sebi Halo - Brenta Parodi A.B.Romea - - - 8S 3 THEODORE ONE R.Bascuñan-4 3 56 Horse Greeley - The Charming One M.P.Albe - - - - 4 CHE BARMAN W.Pereyra 3 56 Greenspring - Just Shining J.F.Saldivia - - 5P 3P 5 LANZADO AL VACIO K.Banegas 3 56 Safety Check - Mille Miglia R.Vega - - - 5P 6 FORTUNATE HIT W.Moreyra 3 56 Hit It A Bomb - Fortunate One L.A.Muñoz - - - - 7 BACHENDOR L.Cabrera 3 56 Endorsement - Bachelorette E.N.Ferrero 7P 4L 2P 3L 8 ABREPUERTAS S.Piliero 3 56 Angiolo - Ivory Gate N.A.Yalet - - 7S 6L 9 GRAND HIT G.J.Garcia 3 56 Hit It A Bomb - Esplendida Halo M.L.Roberti - - - - 10 THE WILD TALENT D.Ramella 3 56 Equal Talent - Wild Dabbler R.J.Ayub - - - 5S 11 SAFETY HONOUR A.Giannetti 3 56 Safety Check - Causa De Honor G.E.Scarpello - - - - 12 INADVERTIDO DUBAI J.Noriega 3 56 E Dubai - Inalterada J.F.Saldivia - - - 8P 13 SANTO RUNNER F.Coria 3 56 Star Runner - Santa Tala M.F.Alvarez

LANZADO AL VACIO (5) CHE BARMAN (4) FORTUNATE HIT (6) SAFETY HONOUR (11)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: AMIGUITO CIRO 14:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

2S 1S 7S 8S 1 ENUMERABLE E.Ortega P. 4 55 Suggestive Boy - Encomiada N.Martin Ferro 7L 0S 0L 0L 2 ROSHALDE E.Torres 4 54 Manipulator - Outwalk E.O.Martucci 5S 3S 6P 1S 3 ZAFIRAH O.Alderete 4 57 Asiatic Boy - Hydrant G.E.Romero 1S 8S 0S 7S 4 EN VERDAD E.Siniani 4 54 Endorsement - De Verdade J.Meyrelles Torres - - - 1P 5 PINE SEEDS W.Pereyra 4 57 Equal Stripes - Wynchase J.F.Saldivia 1S 3S 6S 6S 6 FOOLIN I.Monasterolo 4 55 Suggestive Boy - Fun With Jane G.J.Frenkel S. 1P 5P 5P 5P 7 DELLA FRANCHESCA L.Vai 4 54 Todo Un Amiguito - Mayr P.E.Molina 1L 2L 3L 8P 8 ACCEPTABILITY M.Valle 4 57 Angiolo - Here And Now L.R.Cerutti 7S 2P 1P 2S 9 ORPEN MOON G.Calvente 4 57 Orpen - Oh Moon J.B.Udaondo - 6P 0P 1S 10 WHISKY CHASER B.Enrique 4 57 Orpen - Wiskola L.R.Cerutti - 3S 0S 1P 11 REALI RYE S.Barrionuevo-2 4 57 Catcher In The Rye - Realistica A.A.Miron

PINE SEEDS (5) ORPEN MOON (9) DELLA FRANCHESCA (7) FOOLIN (6)

8a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: JOY NIDERA 14:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatroprimeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 800.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 HASTA 700.000

- - 1P 5P 1 ISA DE SIEMPRE J.Noriega 4 57 Cosmic Trigger - Ismelda M.A.Suarez - 3P 1P 3P 2 PURA VERDAD J.Villagra 4 57 Catcher In The Rye - Poetisa Pura G.J.Frenkel S. 0L 3L 2L 1L 3 WHO IS CRAF L.Cabrera 4 57 Mastercraftsman - Guess Who E.D.Herrera 0P 1S 5S 2P 4 CORBEILLE M.La Palma 4 57 Ecologo - Helisangela N.A.Gaitan 4P 2P 1P 7S 5 NIKOLAYEVNA R.Frias-3 4 57 Catcher In The Rye - La Pedrera V.Penna 5S 1L 3P 5S 6 KELLY CAUSE K.Banegas 4 57 True Cause - Kelly Key D.Zapico 3P 5P 4P 1P 7 COOL BERRY M.Valle 4 57 Grand Reward - Twinberry C.Caceres 6S 3S 1S 3L 8 CIUDAD DESEADA W.Pereyra 4 57 Cityscape - Doña Deseada J.O.Gonzalez - - 3S 1P 9 MAYICA G.J.Garcia 4 57 Equal Stripes - Eternal Magic M.L.Roberti 1L 0S 2P 6P 10 SERENATA HUASTECA E.Ortega P. 4 57 Easing Along - Samedi A.F.Gaitan D.

PURA VERDAD (2) COOL BERRY (7) SERENATA HUASTECA (10)

9a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MACRO ACCESS (2º TURNO) 15:00 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatroprimeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000.

- - - - 1 DON CANITO M.A.Palacios 4 57 Temedero - Pesificada H.A.Aliano - - 0P 8S 2 SOY BAGUAL E.Retamozo-4 4 55 Trenzado - Hollinienta O.L.Villarreta 8e 1e 2e 5P 3 TANTO FUEGO A.Allois-4 4 57 Fire Slam - Tan Holy L.A.Miranda - - - 2P 4 DARTE UN ABRAZO F.Quinteros-3 4 57 Roman Ruler - Doña Starlet J.E.Manzone 5P 4S 2P 9P 5 SCOTTRADE M.La Palma 4 57 Sebi Halo - Biani P.D.Massaccesi - 7P 7S 6S 6 HANDSOME HORSE G.Calvente 4 54 Roman Ruler - Helena Smile G.A.Siele 6L 0P 8P 0S 7 AGUILUCHO SONG R.R.Barrueco 4 54 Alcindor - Martineta Cat A.C.Glades - - 2P 2P 8 AGNOSTICO I.Monasterolo 4 57 Angiolo - Shamade R.O.Bazan - - 2P 2P 9 ROSITA BAN B.Enrique 4 55 Emperor Richard - Bancadora S.M.Dell Orto - - - - 10 TALENT PLUS R.Frias-3 4 57 Got Talent - Esperanza Plus L.R.Godetti

ROSITA BAN (9) AGNOSTICO (8) DARTE UN ABRAZO (4)

10a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: AMIGUITO CALIFICADO 15:30 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 20-INC. $ 350.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 HASTA 700.000

2P 7P 1P 3P 1 HAPPY CROSS G.Calvente 3 56 Knockout - Happy Hour Dan H.G.Calvente - - - 1S 2 SENEGALESCA W.Pereyra 3 56 Sebi Halo - Incredulidad J.F.Saldivia - - - 1P 3 SUPER TERMS P.Carrizo 3 56 Super Saver - Terms Parade P.E.Sahagian 2L 5L 3L 1P 4 ARKINDA F.Arreguy (h) 3 56 Angiolo - Indigirka F.Arreguy 7P 2P 1L 2S 5 MONEY MONDY M.La Palma 3 56 Manipulator - Almondy D.Zapico 1S 7P 9S 5P 6 MIA EN SEPTIEMBRE K.Banegas 3 56 Master Of Hounds - Sissy House S.J.Claveri 6L 5L 5L 4L 7 ANDRIANA P.Diestra (h) 3 56 Angiolo - Sandria N.J.Louis

SUPER TERMS (3) HAPPY CROSS (1) SENEGALESCA (2)

11a. Carrera - 1600 mts. CLASICO MIGUEL CANE (G. II) 16:00 hs.

Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2018. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º. (*) Bonus Estrellas Plus: $ 75.000. al inscripto en Estrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Kodiak Boy, Storefront, Tiempo Divino, Irwin, Si Quiero, Last Oportunity, Emprestado, El Escudo y Super Inter.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000.

- 2S 1P 9P 1 KODIAK BOY A.Giannetti 3 56 Treasure Beach - Kokola J.M.Etchechoury - - 2P 3P 2 STOREFRONT J.Villagra 3 56 Fortify - Stormy Convicta J.A.M. Neer - - - 1P 3 TIEMPO DIVINO I.Monasterolo 3 56 Hurricane Cat - Trucha S.L.Carezzana - 2S 1S 2P 4 IRWIN W.Pereyra 3 56 Seek Again - Irwina J.F.Saldivia - 5P 1P 2S 5 SI QUERIDO F.Coria 3 56 Señor Candy - Si Queres M.F.Alvarez - - - 1P 6 LAST OPORTUNITY G.Calvente 3 56 Catcher In The Rye - La Vagoneta J.F.Saldivia - 2P 1P 6P 7 EMPRESTADO J.Noriega 3 56 Catcher In The Rye - Empress Style N.Martin Ferro - - 6P 1P 8 EL ESCUDO W.Moreyra 3 56 Il Campione - Brahmana J.S.Maldotti - 5P 2P 1P 9 OPPIDUM O.Alderete 3 56 Portal Del Alto - Octavia Minor E.R.Bortule 4P 2P 1P 5P 10 SUPER INTER G.J.Garcia 3 56 Super Saver - Intermitencia N.Martin Ferro

IRWIN (4) STOREFRONT (2) EMPRESTADO (7)

12a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: EQUAL ROSES 16:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC queno hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos,en sus tres últimas. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 800.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 HASTA 700.000

2S 4P 2S 7P 1 CONSAGRAZIONE E.Retamozo-4 5 57 Portal Del Alto - Controriforma E.R.Bortule 8P 1P 2P 3P 2 JAZMIN NOIR B.Enrique 5 57 Remote - Jolly G.M.Dell Orto 4L 3L 6L 6P 3 SILENT PRINCESS U.Chaves-4 5 57 Portal Del Alto - Silent Majority E.J.Lopez 1P 4P 4P 4P 4 CADA CUAL A LOSUYO F.Coria 5 57 Compasivo Cat - Puro Cuento G.R.Veliz 7S 3L 1P 6L 5 INSTIGADORA MIX Jorge Peralta 5 57 Dynamix - Isolette Juan Arias 5S 2P 4S 2L 6 FRENI N.Villarreta-3 5 57 Horse Greeley - Fisher Pond M.A.Berns 0P 5P 9P 7S 7 ANGIE RIDE W.Pereyra 6 54 Angiolo - Popsy Ride L.R.Godetti 7P 4L 0P 7L 8 ANESSA A.Castro-2 5 55 Angiolo - Silbada N.A.Yalet 4L 5S 6P 0L 8a STORMY HIGH J.Yalet (h)-2 5 54 Portal Del Alto - Stormy Night N.A.Yalet 8L 9L 0L 0L 9 FROZEN J.M.Sanchez 6 54 Zensational - Miss Carisima J.A.Mossi 5P 4P 7P 5P 10 POSTILLA A.Allois-4 5 55 Sidney`s Candy - Positive Dream C.M.Peralta 9P 3P 1P 3P 11 J ANY E.G.Ortega T.-4 5 57 J Be K - Empress Joy M.A.Degregorio 8P 5P 1P 4P 12 INDY TALENT S.Barrionuevo-2 6 57 Got Talent - Indytimeindyplace A.A.Miron

JAZMIN NOIR (2) CADA CUAL A LOSUYO (4) INDY TALENT (12) J ANY (11)

13a. Carrera - 1600 mts. CLASICO GRAL. LUIS MARIA CAMPOS (G. II) 17:00 hs.

Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2018. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º. (*) Bonus Estrellas Plus: $ 75.000. a la inscripta en Estrellas Plus mejor ubicada en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Paliza Salvaje, Super Zan, Ciudad De La Furia y Sopa De Lima.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000.

4P 6S 1P 4P 1 PALIZA SALVAJE F.Coria 3 56 Lizard Island - Paloma Blanca E.O.Martucci - - 2P 1P 2 SPEEDBOAST F.Barroso 3 56 Winning Prize - Inter Line R.M.Bullrich - 1P 3P 5P 3 SUPER ZAN A.Giannetti 3 56 Super Saver - Kwanzan J.A.Lofiego - - - 1P 4 CIUDAD DE LA FURIA W.Moreyra 3 56 Equal Stripes - Cazadora De Areco J.A.M. Neer - 1S 2P 4P 5 SOPA DE LIMA E.Ortega P. 3 56 Easing Along - Samedi A.F.Gaitan D.

SOPA DE LIMA (5) SUPER ZAN (3) CIUDAD DE LA FURIA (4)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: PHELPS (2º TURNO) 17:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 800.000.

- - - - 1 FRANCHESCA SEATTLE B.Enrique 3 56 Seattle Fitz - Air Five M.Dulom - - - 8S 2 MOTO DE CAZA E.Ortega P. 3 56 Catcher In The Rye - En Motoneta E.Martin Ferro - - - - 3 SHAVIA R.Blanco 3 56 Sebi Halo - Stormy Vac N.A.Gaitan - - - - 4 DOÑA JUERGA F.Barroso 3 56 Orpen - Doña Lajita J.M.Etchechoury - - - 5P 5 MORE THAN YOU M.La Palma 3 56 Master Of Hounds - La Lihue P.D.Massaccesi 2S 2S 3S 5S 6 LOGICA KEY G.Calvente 3 56 Key Deputy - Weeping Cat H.G.Calvente - - - - 7 ARUNGUITA F.Arreguy (h) 3 56 Angiolo - Sunbury F.Arreguy - - - - 8 ANGUILA DE CORAL L.Cabrera 3 56 Santillano - Anisetta E.A.Rodriguez 2P 2P 3P 2P 9 MENTA FUERTE W.Pereyra 3 56 Ellos - Menta Fresca R.R.Caroprese - - 2P 3P 10 NAKATI SALVAJE I.Monasterolo 3 56 Lizard Island - Nicaragua J.C.Et`choury (h)

NAKATI SALVAJE (10) MENTA FUERTE (9) MORE THAN YOU (5)

15a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LE KEN 18:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o cuatro carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de cuatro carreras. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, en sus dos últimas actuaciones,y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20.

4L 6P 9P 5S 1 DON PATRONCITO A.Castro-2 6 57 Strategic Prince - Doña Pampa R.M.Vivas 4P 7L 6P 0L 2 ROS GRANDE ROS R.Alzamendi 8 54 Catcher In The Rye - Ros Roma H.E.Serratto 3P 1P 0P 9P 3 VIGILANTE M.Alfaro-4 6 55 Campanologist - Viva Las Vegas D.R.Suasnabar 2S 4S 2P 5P 4 BORCEGO E.G.Ortega T.-4 7 57 Roman Ruler - Beatriche G.E.Romero 3P 3S 4P 1P 5 MR.PROUD R.Frias-3 6 54 Master Of Hounds - Alondra Real D.Peña 1P 9S 7P 8P 6 EMINENT CHAMP A.Paez 7 51 Expressive Halo - Eventual Champ D.R.Suasnabar 5A 1P 8L 5P 7 BIRTWISTLE A.Coronel E.-3 8 52 Incurable Optimist - It`s A Lady N.F.Martinez 7T 6L 0L 7L 8 BEKIR L.Ramallo-4 6 54 Endorsement - Biromista O.A.Ibarra 1S 5L 5L 0S 9 GEPETO B.Enrique 6 54 Pure Prize - Geometrica M.Hadweh A. 0S 8P 4S 1P 10 ROSSETA E.Ortega P. 6 55 Bahiaro - Guard Critic N.G.Ricchi 5P 4P 0P 9P 11 ON THE ROCKS (BRZ) C.Perez G.-3 7 52 Rock Of Gibraltar - Inox H.F.Silva F. 1S 0S 8L 4P 12 MR REWARD M.Aserito 6 57 Grand Reward - Miss Milagros R.O.Soto 6P 5P 2P 0S 13 REALLY BRAVE G.J.Garcia 7 54 Star Dabbler - Really Lady S.C.Aymale

BORCEGO (4) MR REWARD (12) MR.PROUD (5) ROSSETA (10)

16a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: KALITHEA 18:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 7000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 50. POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 HASTA 700.000

- - 6P 3P 1 DOTHRAKI F.Quinteros-3 4 57 Roman Ruler - Dama Lake J.E.Manzone 6P 0S 3P 0P 2 PASION QUEMERA X.X. 4 57 Catcher In The Rye - Graciosa Inc M.C.Muñoz - - - - 2a VENDE BESOS E.G.Ortega T.-4 4 57 Hurricane Cat - Tina`s Band M.C.Muñoz 5P 3P 3P 4P 3 SANTA FIESTA I.Monasterolo 4 57 San Kirico - Fiesta Cat G.A.Valenzuela 5L 9P 2L 3L 4 BAVARIA GOLD E.Siniani 4 57 Lizard Island - Besuqueira R.A.Siniani 5P 6P 3P 2P 5 LA ESCRITORA J.Cordoba 4 57 Le Blues - Sanscrita S.L.Carezzana - - - 5S 6 GRINGA ROMANA W.Pereyra 4 57 Roman Ruler - Gringa Torda N.D.Mezzotero - - - 4P 7 ANGEL OF PARADISE R.Blanco 4 57 Angiolo - Miri House N.A.Gaitan - - - 4L 8 AMIGUITA MUE M.Valle 4 57 Todo Un Amiguito - Liveadream F.O.Consiglio 5P 0S 0S 8S 9 GUICCIARDINI J.Espinoza-4 4 54 Galicado - Stormy Night H.R.Nieva 4P 2P 5P 3S 10 PURA GAUCHA O.Alderete 4 57 Endorsement - Mi Gauchita E.R.Bortule 2e 1e 4S 0S 11 LADY TABLET A.Cabrera 4 57 Lenovo - Sinister Lady N.G.Ricchi - - - 4P 12 JOY SEXISTA B.Enrique 4 57 Fortify - Sex Appeal Inc S.M.Dell Orto - - - 7S 13 NIÑA CARME R.R.Barrueco 4 57 Señor Candy - Piuke J.A.Lofiego

ANGEL OF PARADISE (7) DOTHRAKI (1) SANTA FIESTA (3) LA ESCRITORA (5)