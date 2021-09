Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: INTERBOY 12:00 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 53 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

- 4e 1P 1P 1 BIKINI OPEN Jorge Peralta 3 56 Fragotero - Lulee M.J.Perez 2L 3S 1L 2L 2 MASTER AUGUSTA I.Monasterolo 3 56 Master Of Hounds - Honest Reply C.R.Mussis 3S 1P 5S 9P 3 GATA NEGRA KEY C.Velazquez 3 56 Key Deputy - Gotera Cat D.Peña - 1S 4S 1P 4 MADONNA KEY B.Enrique 3 56 Key Deputy - Tatiana Cat J.M.Etchechoury 0S 9S 1P 0P 5 MANDATE E.G.Ortega T.-4 3 53 Master Of Hounds - Syracusa V.P.Tome

BIKINI OPEN (1) MADONNA KEY (4) GATA NEGRA KEY (3)

2a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MUSTANG FORCE 12:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 20-INC. $ 1.097.026 - POZO MAX-$ 1. 200.000.

- - - 6P 1 ABANILLERA F.Arreguy (h) 3 56 Angiolo - Britanny D.C.Pereyra - - 6P 5P 2 ST. COLUMBA M.Valle 3 56 Hurricane Cat - Doherty C.A.Meza B. - - - - 3 BLUFI I.Monasterolo 3 56 South Kissing - Dal Briole G.E.Scarpello - - - - 4 SIMONA BAMB F.Coria 3 56 Valid Stripes - Bamb Nistel M.F.Alvarez 5P 4S 0S 4S 5 SOBRE LA MARCHA C.Velazquez 3 56 Sebi Halo - The Sharon S.A.Valdez - - - 7S 6 HARMONY TRIGGER A.I.Romay-2 3 56 Cosmic Trigger - Linda Star R.A.Pellegatta - - - - 7 SWEET CHOICE B.Enrique 3 56 Hurricane Cat - Sweet Shine E.R.Bortule - - - - 8 MY REMOTE G.J.Garcia 3 56 Remote - My Burg M.F.Alvarez - - - 9e 9 ESTRELLA MARINA Jorge Peralta 3 56 Valid Stripes - Sourthern Stone O.M.Rodriguez - - - - 10 SAURA HALO F.Calvente 3 56 Sebi Halo - Durga H.G.Calvente - 0S 9S 7S 11 LA HISTORICA L.Cabrera 3 56 Zensational - La Imprudente J.D.Mingoni

SOBRE LA MARCHA (5) HARMONY TRIGGER (6) ST. COLUMBA (2) ABANILLERA (1)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SOLO UN MOMENTO (CA) 13:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000.

- - - 1S 1 FIGURA LETAL R.Blanco 4 57 Don Letal - Milimetrica L.M.Pera 3P 5S 2S 2P 2 WINNY DUBAI W.Moreyra 4 57 E Dubai - Weed J.A.M. Neer 3P 3P 6P 7P 3 JOY MUMI M.A.Sosa-3 4 57 Fortify - Musica Holiday R.R.Caroprese 2S 7S 2S 1S 4 TROYANA DEL SOL C.Velazquez 4 57 Sol Planet - Troya R.O.Soto 4S 7S 1S 4P 5 WHATSAPEAME M.La Palma 4 57 Fragotero - La Churi J.B.Udaondo - - - 1P 6 PALAGONIA I.Monasterolo 4 57 South Kissing - Polaca Vip G.E.Scarpello 4L 5L 7L 8L 7 ZENSATIONAL DREAM E.Siniani 4 57 Zensational - Irish Dream R.A.Siniani 6P 6S 0S 6P 8 QUE BAGAYA L.Cabrera 4 57 South Kissing - Cannoletta G.E.Scarpello 0S 1S 7S 0S 9 LIMONELLA B.Enrique 4 57 Violence - Limestone Hall J.M.Moncada 8P 4P 7P 1P 10 SBOCCATA G.Bonasola 4 57 Interaction - Hips Dont Lie M.A.Arguello

WINNY DUBAI (2) PALAGONIA (6) TROYANA DEL SOL (4)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SEATTLE STATES 13:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de una o dos carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000.

8S 3P 8P 5P 1 AMPERYON Jorge Peralta 5 57 Angiolo - Asediada Emper P.F.Paganti - 3P 1S 1S 2 SHY COCO G.Bonasola 5 57 Orpen - Shy Danzarina A.A.Sanchez 4P 1P 9P 8P 3 DISCRET SEATTLE B.Enrique 5 57 Seattle Fitz - Discretisima Cat R.A.Garces 6L 1S 6P 9L 4 NARGUILLE (URU) J.Rivarola 5 57 Brilliant Speed - Idealista M.A.Goicoechea 1P 2P 2S 2P 5 RADICAL DE ALMA J.Villagra 5 57 Art Master - La Mersa G.E.Romero 6L 3S 2L 4P 6 ETRUSCUS E.Siniani 5 57 E Dubai - Eastbourne I.I.Cordoba 0P 3P 3S 1P 7 VELARIS W.Moreyra 5 57 Easing Along - Potra Venus L.A.Fragale 8L 1L 0L 2P 8 JEY VAN U.Chaves-4 5 57 Van Nistelrooy - Lindisima Fitz E.O.Pinedo C. 2L 6L 3L 3P 9 DON RICOTE E.Martinez-3 5 57 Frugal Lark - Alineada Toss M.A.Giammatolo 3P 2S 1S 7S 10 MONEYTALKS MORO M.A.Sosa-3 5 57 Grand Reward - Primavera Mora R.O.Cibiriain 8L 9L 4P 6P 11 FRASER-PRYCE E.G.Ortega T.-4 5 57 Roman Ruler - Francina A.Villalba O. 2S 0S 3P 0P 12 VOS DECIS I.Monasterolo 5 57 Señor Candy - Si Queres C.A.Cardon 1T 3A 1S 9S 13 BLACK CAMPERO L.Cabrera 5 57 Dont Worry - Priene S.J.Franchini 2S 0S 6S 4P 14 GEZAR A.I.Romay-2 5 54 Exchange Rate - Gaza Moon E.G.Accosano

RADICAL DE ALMA (5) VELARIS (7) SHY COCO (2) VOS DECIS (12)

5a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: OLD BUNCH 14:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000 - POZO MAX-$ 8.000.000.

1P 1P 2P 2P 1 DALBORNELL W.Moreyra 5 57 Don Valiente - Bilboa J.A.M. Neer 4P 1P 8P 9P 2 SHACK RADIO G.Bonasola 5 54 Equal Stripes - Shy Darling C.A.Medina 1P 2S 3S 1S 3 INSIDE TRADER I.Monasterolo 5 57 Interaction - Sahitas H.F.Costantino 2S 4L 5S 2P 4 REMEN B.Enrique 5 57 Galicado - Redeem H.S.Rodriguez 2P 5P 2P 2S 5 ROMAN THE MAD E.Ortega P. 5 57 Roman Ruler - Catch The Mad E.Martin Ferro 1P 4S 1S 3P 6 NICOLAS EXPRESS G.Calvente 5 57 Expressive Halo - Sybil S. M.F.Alvarez

DALBORNELL (1) ROMAN THE MAD (5) NICOLAS EXPRESS (6)

6a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: EQUAL VAN 14:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000.

3P 3S 3P 3P 1 AMARETTO C.Velazquez 6 57 Endorsement - Nugatina N.O.Arrieta 0P 0S 4P 6L 2 MAGIC CAT L.Galdeano 7 57 Hurricane Cat - Magic Mask G.A.Poggio 3S 4S 5L 0P 3 BOCA EL VIRREY A.Fuentes 7 57 Boca Mio - Galesa Cat P.A.Bibiloni 6S 5P 0S 9R 4 JAMEELA R.Villegas-4 7 55 Asiatic Boy - Asian Influence J.C.Fredes 0L 0L 6L 9L 5 LA TRITURBO J.Avendaño-3 7 55 Pollard`s Vision - La Trituradora I.M.Casco 0S 4P 7S 4P 6 CEL SEATTLE J.Espinoza-4 6 57 Seattle Fitz - Celine Top P.N.Iribarne 5S 0P 2S 2S 7 PUERTO DE NIZA F.Correa-2 6 57 Orpen - Puerto Azul C.F.Visconti 1P 5P 7P 4S 8 GALAN BASKO M.Aserito 6 57 Equal Stripes - Miss Baska C.D.Ussich 1S 8S 3L 2P 9 CAMBIEMOS DE GUANTE M.Valle 6 57 Emperor Jones - Space Mountain M.A.Lugo 1L 3L 6L 5P 10 GRAN PRESTAMISTA B.Enrique 6 57 Blocked Shot - Miss Castence R.A.Garces 4L 0L 1L 0L 11 DACTYLON Jorge Peralta 6 57 Don Valiente - Invitame G.Afonso 2P 0P 3L 8L 12 VIENE LA NOCHE E.G.Ortega T.-4 7 57 Manipulator - Outwalk H.L.Bianchi 0S 7P 0P 0P 13 BAT LUCIO R.Alzamendi 7 57 Bat Ruizero - Cansadora L.A.Rasente 4P 8P 0S 1S 14 EL MORENO BAILA G.Bonasola 6 57 Manipulator - Ealing Grove F.J.A.Reggiardo

AMARETTO (1) PUERTO DE NIZA (7) GALAN BASKO (8) CAMBIEMOS DE GUANTE (9)

7a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: MY INDY 15:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 800.000.

6S 6S 2P 3P 1 BELLINI JOY W.Pereyra 5 57 Fortify - Benedicta Inc L.R.Cerutti 5L 0S 6L 3L 2 LOGY HERO R.L.Gonzalez 5 57 Andromeda`s Hero - Numerology E.D.Gallardo - - - 0P 3 BELLO COPERO M.Valle 6 55 Bella Shambrock - Recopera J.L.Guthmann 9S 4S 3S 3P 4 DESDE EL TABLON F.Coria 5 57 Art Master - Baby Dolce G.E.Zengaro 8S 0S 9S 7P 5 HONOR ALTO F.Correa-2 5 57 Portal Del Alto - Bambuca Glory J.C.Talotti 7S 7P 8P 5S 6 CHE CLASICO M.Alfaro-4 6 55 Sidney`s Candy - Dollar Exchange A.M.Lopez 6P 4P 8P 4P 7 SOY TU AMPARO C.Cuellar 5 57 E Dubai - La Amparada M.A.Arguello - - - 2P 8 DANCER STRIPES M.Gonzalez 5 57 Valid Stripes - Dancer Beauty A.O.Aguirre 9L 4S 5S 5P 9 CACHI CHUCK C.Sandoval 5 57 Chuck Berry - Humahuaca City D.H.Ilincheta

DANCER STRIPES (8) BELLINI JOY (1) CACHI CHUCK (9)

8a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: TIME OVER TIME 15:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000

- - - - 1 CAUCE B.Enrique 4 57 True Cause - Salt Cephei A.R.Henner - - - 6L 2 SUPER DRUID F.Coria 4 57 Sebi Halo - Interdruida M.J.Antonucci - - - 0P 3 CIUDAD NATAL C.Montoya 4 57 Cityscape - Natalicia E.L.Diaz 4S 4P 2S 7P 4 REY DEL JUEGO C.Perez G.-2 4 57 King Of Sale - Chica Benevola H.E.Morales - - 0P 8S 5 SOY BAGUAL E.Retamozo-4 4 57 Trenzado - Hollinienta J.O.Esperanza - - 0e 1e 6 KAMIKAZE KEEN M.La Palma 4 57 Portal Del Alto - Kamy Law P.A.Carrizo - - - - 7 VIRADOR W.Pereyra 4 57 Lenovo - Ida Porter A.N.Bonetto 0S 9L 0L 5T 8 MORRISON J.Avendaño-3 4 57 Endorsement - La Puntillosa I.M.Casco - - - 5P 9 FOGOSO RUNNER M.Monte-4 4 57 Star Runner - Doña Fogosa N.G.Monte - 7P 7P 0L 10 OJO ARROLLADOR F.Aguirre 4 57 Knock - Royal Stripes H.L.Bianchi

FOGOSO RUNNER (9) REY DEL JUEGO (4) VIRADOR (7)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BLOOD MONEY 16:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 20-INC. $ 200.000

3P 1P 0L 3P 1 ATZIMBA CAP W.Moreyra 5 57 Captivating Cat - Pirata Princess M.A.Medina 1L 8S 7L 9L 2 PIFILKA M.A.Sosa-3 5 57 The Berry - Blond Dehere A.A.Piana 4S 9P 4P 5S 3 CHE CORREDORA R.R.Barrueco 5 57 Greenspring - Shade Wells G.O.Aon 4P 1S 0S 4S 4 LUXURY M.Aserito 5 57 Endorsement - Lean C.D.Ussich 2P 3P 2P 1P 5 MANUELITA SAR A.Paez 5 57 Sardinero - Desdelvamos M.A.Burga 3L 6L 1L 2L 6 DE SONDIKA F.Arreguy (h) 5 57 Portal Del Alto - Baska Bilbaina L.R.Haedo 0L 0P 8S 5L 7 STORMY HIGH F.Aguirre 5 57 Portal Del Alto - Stormy Night R.O.Galzagorri 1P 7P 2P 9P 8 JOY MISHKA I.Monasterolo 5 57 Fortify - Stormy Mira G.E.Scarpello - - - 1P 9 CURIOSA YARARA L.Cabrera 5 57 Curioso Slam - La Yarara F.Villa 3P 0S 9P 8P 9a TIMBER ACTION S.Barrionuevo-2 6 55 Interaction - Timber Tales D.A.Urriza 4P 9P 1P 8P 10 KANOLA B.Enrique 5 57 Catcher In The Rye - Zanyetta R.A.Garces 3P 7P 4P 2P 11 J ANY E.G.Ortega T.-4 5 57 J Be K - Empress Joy M.A.Degregorio

CURIOSA YARARA (9) J ANY (11) MANUELITA SAR (5) JOY MISHKA (8)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CHEMIN DU CIEL 16:30 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000

8P 3S 3S 2P 1 CONSEJISTA A.Cabrera 3 56 Cosmic Trigger - Charlotte Chantal J.D.Giaccio - - - 1P 2 SOL Y BOSS W.Pereyra 3 56 Holy Boss - Sol Y Sol J.F.Saldivia - 5L 1L 5P 3 LA GRAND PLATA B.Enrique 3 56 Grand Reward - Fiesta De Plata R.A.Garces 5L 1P 3P 3P 4 MUY MAGA O.Alderete 3 56 Cima De Triomphe - Mi Rayuela C.R.Mussis 1L 5L 5L 2S 5 SIEMBRA ALEGRIA I.Monasterolo 3 56 Remote - Solieva H.A.Vela - 6L 6L 1L 6 MADISON GARDEN F.Arreguy (h) 3 56 Sixties Icon - Madison Song E.A.Corsiglia - 0S 1S 5P 7 TWILIGHT CAT E.G.Ortega T.-4 3 56 Hurricane Cat - Luhitin J.G.Ublich

SOL Y BOSS (2) CONSEJISTA (1) MUY MAGA (4)

11a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: VALID STRIPES 17:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000

0P 1P 7P 3P 1 ALMOHADON L.Cabrera 6 57 Manipulator - Alma Blanca D.G.Marsiglia L. 5L 7L 4P 2L 2 TORONTO A.I.Romay-2 6 57 Buddha - Montreal M.A.Goicoechea 6P 1P 9P 2P 3 DIAMANTE CAT W.Pereyra 6 57 Compasivo Cat - Seven Diamonds R.E.Martinez 8P 1P 1P 9P 4 QUE MAQUINITA G.Quinteros 6 55 Manipulator - Que Conga Cat J.G.D` Amore 3L 7P 7P 3P 5 SAIGOSGUITO F.Coria 6 57 Sebi Halo - Base India E.G.Latof 1S 2S 1P 5P 6 INFORMATICO STAR F.L.Goncalves 6 57 Informatico - Star Mannequin J.C.Zimermann 1P 2P 4P 9P 7 VICTORY AWARD E.G.Ortega T.-4 6 55 Holy Ground - Victory Sweet N.Tartaglia 0P 7L 2P 1P 8 PRIVATE STAFF B.Enrique 6 57 Equal Stripes - Personal Sale R.A.Garces 0P 7P 5S 6S 9 DOMINO JOY R.R.Barrueco 6 57 Fortify - South Dorotea S.Quiroga 6S 0P 9S 0S 10 QUE BIG BANG G.J.Garcia 7 57 Que Vida Buena - Rin Bom Ban J.A.Ionadi 6L 9L 6R 8R 11 INVENTURE R.Villegas-4 8 55 Lingote De Oro - Inventive Spirit J.C.Fredes 8S 7P 3L 1S 12 WERNER HERZOG R.Blanco 6 57 Slew Gin Fizz - Incitada J.R.Dulom 7L 4L 4L 0L 13 COPA DE SOL F.Menendez 7 55 Scots - Purpura Dy M.A.Tartarelli 0S 4P 0P 6P 14 PREFECT A.Giorgis 7 57 Perfectperformance - Body Star J.A.Poggio

INFORMATICO STAR (6) DIAMANTE CAT (3) PRIVATE STAFF (8) ALMOHADON (1)

12a. Carrera - 1800 mts. CLASICO CORONEL MIGUEL F. MARTINEZ (G. III) 17:30 hs.

Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2018. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto. (*) Bonus Estrellas Plus: $ 50.000. al inscripto en Estrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Mr. Aidan, Curious Again, Even All, Last Oportunity, Don Magico, Un Crack y El Escudo.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

- - - 1P 1 BEATLE FRANCES G.Calvente 3 56 Super Saver - Locasa Nistel E.Martin Ferro - 3P 2P 1P 2 MR. AIDAN J.Villagra 3 56 Violence - Miss Adria M.A.Cafere - - 8S 2P 3 CURIOUS AGAIN M.Valle 3 56 Seek Again - Curious Day P.D.Falero Moris - - - 1P 4 EVEN ALL E.Torres 3 56 Treasure Beach - Eventual Champ E.O.Martucci - - 1P 3P 5 LAST OPORTUNITY W.Pereyra 3 56 Catcher In The Rye - La Vagoneta J.F.Saldivia 4S 2S 2S 1S 6 DON MAGICO E.Ortega P. 3 56 Fortify - Mansa Inc E.Martin Ferro - - 8S 1P 7 UN CRACK L.Balmaceda 3 56 John F Kennedy - Ucranian Girl O.F.Labanca - 6P 1P 5P 8 EL ESCUDO W.Moreyra 3 56 Il Campione - Brahmana J.S.Maldotti

LAST OPORTUNITY (5) EL ESCUDO (8) MR. AIDAN (2)

13a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: TIME OVER TIME (2º TURNO) 18:00 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

6L 4L 0L 4P 1 ANDO PATO D.R.Gomez 4 57 Manipulator - Pasada De Rosca F.N.Lerda 9P 4P 3P 5P 2 SCOTTRADE M.La Palma 4 57 Sebi Halo - Biani P.D.Massaccesi 0S 5P 8S 3P 3 CAPE STRIPES L.Cabrera 4 57 Equal Stripes - Cape Storm J.D.Mingoni - - - 0P 4 POR ELEVACION E.Martinez-3 4 57 Charles King - Prima Fila L.A.Fuster - - - 0P 5 RAGNAR LOTHBROK W.Moreyra 4 57 Cisne Branco - Nikelle V.P.Tome - 4e 2e 8P 6 MONT DES ARTS Jorge Peralta 4 57 Master Of Hounds - La Web G.Afonso - - - - 7 SKANTADO G.Calvente 4 57 Falling Sky - Infinit Love E.C.Bustos - - - - 8 PERFECTO VASCO W.Pereyra 4 57 Perfectperformance - Defendida E.E.Arrac 6S 8S 8S 6L 9 GALARCERO R.R.Barrueco 4 57 Lago Ness - Primavera Gris A.J.Glades - - - - 10 PERFUME ITALIANO B.Enrique 4 57 Valid Stripes - Twinland R.A.Garces

CAPE STRIPES (3) SCOTTRADE (2) SKANTADO (7)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SUCCESFUL AFFAIR 18:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 600.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20.

- 4P 2P 0P 1 CHE VAGA F.Quinteros-3 4 57 Manipulator - Just Shining L.C.Lopez 3S 4S 3S 5S 2 PLAYA DE NIZA A.I.Romay-2 4 57 Orpen - Puerto Azul L.R.Cerutti 3S 3S 3P 5P 3 DOÑA CLORINDA Jorge Peralta 4 57 Cityscape - Winsy Daylight P.F.Paganti - - - 8S 4 LLAMARADA PLANET C.Velazquez 4 57 Sol Planet - Lanzallamas R.O.Soto 0L 3L 8L 6P 5 PLAY CANARIA L.Cabrera 4 57 Sixties Icon - Play Cards F.Villa 0S 0S 8S 4P 6 GUICCIARDINI J.Espinoza-4 4 57 Galicado - Stormy Night H.R.Nieva 6S 0P 7S 7L 7 SHEHNAI A.Allois-4 4 57 Indian Maharaja - Sound Baby C.D.Sarandon - 6P 3P 3P 8 INTERYE M.A.Sosa-3 4 57 Interaction - Chorister Rye R.R.Caroprese - - - - 9 GLORIA MISTICA J.M.Sanchez 4 57 Grand Reward - Old Glory J.A.Mossi 0S 5P 5P 5P 10 J BE REINA A.Giorgis 4 57 J Be K - Stormy Reina J.C.Benedetti 8P 7P 0S 2S 11 HELLO MARY S.Barrionuevo-2 4 57 Grand Reward - Hello Dear M.P.Albe - - - 3P 12 THAILANDINA W.Pereyra 4 57 Grand Reward - Splashy R.E.Quinteros - - - - 13 DISTINTA ILUSION I.Monasterolo 4 57 Equal Stripes - Distinguida Catch G.E.Scarpello

THAILANDINA (12) PLAYA DE NIZA (2) DOÑA CLORINDA (3) INTERYE (8)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: BIZARDO SAM 19:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Especial: $ 10.000. del 6º al 8º Puesto.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 500.000

7P 4P 4P 7L 1 BABY SCAT W.Pereyra 5 57 Knockout - Baby Don`t Stop J.A.Lima - - - 2P 2 SAMBA FREE I.Monasterolo 5 57 Ritmo De Samba - Stormy Free R.Vega 6P 8P 4L 3L 3 DAMA QUEEN F.Arreguy (h) 5 57 Charles King - Dama Black G.R.Veliz - - 3P 3P 4 PERSEVERA FIL B.Enrique 5 57 Filoso Emperor - Sky Check G.O.Maldonado 2P 6P 2L 4L 5 PLEBE BLANCA F.Coria 5 57 South Kissing - Plebeya D.C.Periga - - - 0S 6 ESMERALDA PALACE F.Aguirre 6 55 Endorsement - City Aloha M.W.De Lucia - - - 8P 7 VALE CAT C.Cuellar 6 55 Artero Cat - Bestiana R.H.Affre 2P 1e 6P 3P 8 MISS ROYALE C.Velazquez 5 57 Maipo Royale - Miss Malvina R.Canto - 9S 6S 9U 9 DULCE EMPERATRIZ J.Noriega 6 55 Emperor Richard - Candy Cupid J.M.Perez 4e 5e 7e 1e 10 MISSIONERA GOOD A.I.Romay-2 5 57 Sounds Good - Mission Nistel R.O.Theiller - - - - 11 IRIGOYA Jorge Peralta 5 57 Fresher - Violenta Sur O.M.Rodriguez 8e 0P 7S 0S 12 WE ARE BAKED R.Alzamendi 5 57 Le Sortilege - Stormy Prize M.A.Membriani 5P 0P 5P 2P 13 BUTTERFREE E.G.Ortega T.-4 5 57 Ap Candy - Beoda Star N.Tartaglia 6P 7P 4P 5P 14 KATY KEY L.Cabrera 6 55 Key Deputy - Bandurria Cat J.D.Mingoni 9S 7S 5L 9S 15 YOUR NAME A.B.Valdez-4 5 57 Most Improved - Honour Roses M.A.Santiago

SAMBA FREE (2) PERSEVERA FIL (4) PLEBE BLANCA (5) BUTTERFREE (13)