Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CURSORA (2005) 13:15 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 20 - TRIFECTA-$ 10. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

4P 5P 5P 0S 1 DOÑA MILLA F.Barroso 3 56 Most Improved - Milonga Querida J.J.Etchechoury - - - 9S 2 LA BUSANDA A.Cabrera 3 56 Storm Embrujado - La La Lola A.Pavlovsky - - - 0P 3 SONG OF TRIOMPHE R.Frias-4 3 56 Cima De Triomphe - Every Now D.R.Jacquemain - - - - 4 BAYASCA L.Balmaceda 3 56 Incurable Optimist - Top Name J.D.Ruvelli - - - - 5 LA IVONNE D.Ramella 3 56 Indy Point - La Margot L.Franco Tavares - - - - 6 ETOILE STRIPES G.J.Garcia 3 56 Equal Stripes - Star Finder O.F.Labanca - - - 8S 7 POR SIEMPRE MIA B.Enrique 3 56 Endorsement - Vidi J.C.Blanco - - - - 8 ROYALTY SCAPE X.X. 3 56 Cityscape - Royalty Top N.Ferro - 3P 3P 3S 9 TESTARDA X.X. 3 56 Roman Ruler - Temida Rye G.J.Frenkel S. - - - - 10 BEAUTIFUL BLONDE C.Velazquez 3 56 Que Vida Buena - Compañera Fiel P.G.Guerrero - - - 0P 11 ZIZANE M.Valle 3 56 Cityscape - Ma Belle Fleur J.Meyrelles Torres - - - - 12 MISS BRORA J.Noriega 3 56 Ejekutor - Gold Label J.S.Maldotti

TESTARDA (9) ETOILE STRIPES (6) MISS BRORA (12)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CURSORA (2005) (2º TURNO) 13:45 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 5-INC. $ 4. 768. 691 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 100.000.

- - - 8S 1 CELEBRE CANDY E.Ortega P. 3 56 Señor Candy - Ville Celebre C.A.Cardon - - - 4S 2 ES UNA PRINCESA M.La Palma-2 3 56 Que Vida Buena - Crown Princess P.G.Guerrero - - - 7S 3 SARMATICA B.Enrique 3 56 Most Improved - Sutri E.R.Bortule - - - - 4 ABS LESS R.Frias-4 3 56 Portal Del Alto - Abil C.D.Doello - - - 8P 5 HELLO MARY G.J.Garcia 3 56 Grand Reward - Hello Dear F.N.Lerda - - 0S 5P 6 COSA BONITA L.Vai 3 56 Expressive Halo - Cosa Buena P.E.Molina - - - - 7 MY SERVE L.Cabrera 3 56 Gold Gulch - Murmuring G.A.B.Keheyan - - - - 8 REAL FRIEND K.Banegas 3 56 Hurricane Cat - Regineta J.B.Udaondo - - - 8P 9 STRATEGIC THOUGHT J.Villagra 3 56 Sebi Halo - Pitussa Stone M.A.Cafere - - - - 10 ARGENTINA MIA F.L.Goncalves 3 56 Angiolo - Simple Story L.J.Duggan - - - - 11 ZAFIRAH M.Valle 3 56 Asiatic Boy - Hydrant J.C.Blanco - - - 0P 12 KESIA A.Cabrera 3 56 Orpen - Krica J.A.Pra

ARGENTINA MIA (10) KESIA (12) COSA BONITA (6)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: VERBENA RAK (2004) 14:15 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 20 - TRIFECTA-$ 10. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 250.000.

- - - - 1 CHINCHU BEST M.La Palma-2 3 56 Best Bob - Rose Cameo J.A.Marano - - - - 2 DOM ATILIO A.Cabrera 3 56 Storm Embrujado - Western Indy A.Pavlovsky - - - - 3 MEZCAL G.J.Garcia 3 56 Ecologo - Under Your Spell C.D.Doello - - - 0P 4 AGASSE R.Frias-4 3 56 Angiolo - Aretina D.R.Jacquemain - - - - 5 EURITO L.Tello E.-2 3 56 Hurricane Cat - Elphaba J.A.Paez - 9P 3S 2P 6 COCTEL IRLANDES J.Villagra 3 56 Seek Again - Quick Framboise M.A.Cafere - - - - 7 FRANTASTIC R E.Retamozo-4 3 56 Remote - Fragancine G.A.Munguia - - 6P 6S 8 IL MATTERELLO B.Enrique 3 56 Endorsement - Sanbabila E.R.Bortule - - 6L 4L 9 OLD REWARD F.L.Goncalves 3 56 Grand Reward - Topical J.A.Pra - - - 0S 10 CHE SUREÑO O.Alderete 3 56 Greenspring - Stormy Royalty D.D.Nieva - 6P 3P 0S 11 SUEÑO MALEVO G.Bonasola 3 56 Manipulator - Dame Tu Color R.A.Gonzalez - - - - 12 FIRST RIMOUT A.Domingos 3 56 Remote - First Dubai J.J.Etchechoury

COCTEL IRLANDES (6) IL MATTERELLO (8) FIRST RIMOUT (12)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: VERBENA RAK (2004) (2º TURNO) 14:45 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 20 - TRIFECTA-$ 10. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 350.000 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - 3L 3S 1 FRUTO MADURO A.Cabrera 3 56 Aerosol - Fruit Cup C.A.Cardon - - - - 2 MR. IRINEO G.Bonasola 3 56 Flesh For Fantasy - Miss Irene O.F.Blanchet - - - - 3 RICHARD BLUE X.X. 3 56 Emperor Richard - Riveta Cat N.G.Ricchi - - - 7P 4 CRANBERRIES J.Villagra 3 56 Cosmic Trigger - Cosa Guapa P.G.Guerrero - - - - 5 NOCHEROS L.Tello E.-2 3 56 Seek Again - Noche Oscura J.A.Paez - - - - 6 KAMY VERSO A.Paez 3 56 Buen Verso - Kamy Satia E.M.Costa - - 3P 6P 7 POP ROMANO F.L.Goncalves 3 56 Roman Ruler - Lolipop N.Martin Ferro - - - 8L 8 REO RYE B.Enrique 3 56 Catcher In The Rye - Forty Reina A.G.Belsun - - 0P 0P 9 TERRIBLE CAT J.Da Silva 3 56 Hurricane Cat - Terribleza Mauro Garcia - - - - 10 EL COKI SANT P.Carrizo 3 56 Compasivo Cat - Giacobina F.A.Olivera - - - - 11 VERSO COLONIAL A.Domingos 3 56 Don Versero - Baby Colonial D.S.Dure - - - 7S 12 PALITO DOCENA A.Castro-2 3 56 Shanghai Bobby - Vacation Spot M.P.Albe

POP ROMANO (7) FRUTO MADURO (1) PALITO DOCENA (12)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BOCA INC (2014) 15:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Gota De Sol.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 10. TRIPLO ESPECIAL-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

1S 5P 9P 8S 1 CORTADA DEL BAJO W.Pereyra 4 57 Ellos - Mina Sola R.R.Caroprese 5S 8P 9S 0S 2 FURIOSA G.Bonasola 4 54 Campanologist - Funk Dance M.I.Rizza 9S 1S 9S 4S 3 POKEMON GO I.Monasterolo 4 54 Cima De Triomphe - Pulposa Inc C.D.Etchechoury 4P 1P 5P 2S 4 ASTURIANISIMA D.Ramella 4 54 Angiolo - La Asturianita E.D.Juarez 1S 4P 3S 4S 5 GOTA DE SOL C.Velazquez 4 57 Sol Planet - Gota Final P.G.Guerrero 2S 4S 0P 8P 6 DELGANY J.Noriega 4 54 Interaction - Mi Belleza R.M.Vivas 2S 2S 1S 3S 7 KUGA F.L.Goncalves 4 54 Strategic Prince - Ikurriña Baska N.Martin Ferro 2L 7L 7L 5L 8 MOVE UP R.Frias-4 4 57 Valid Stripes - La Crisis R.O.Babera 1S 1S 2P 0P 9 WINDY LAND J.Villagra 4 57 City Banker - Win Races A.O.Labanca

ASTURIANISIMA (4) KUGA (7) WINDY LAND (9)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BRANDYRUN (2016) 15:45 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 20 - TRIFECTA-$ 10. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 2-INC. $ 363. 978 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- 1P 6P 7P 1 BIONDI PLUS R.Frias-4 4 54 Biondi - Bengala Plus L.S.Bedoya 3S 2S 3S 3P 2 CAPO BEACH F.L.Goncalves 4 54 Treasure Beach - Capa Lista N.Martin Ferro 1S 5S 2S 2S 3 PERFECT COUPLE J.Noriega 4 57 Remote - Price Tag A.R.Giannetti 3S 6S 0P 1S 4 AKEED A.Castro-2 4 54 Archipenko - Empire Rose P.A.Colman - - - 1S 5 CLIFDEN F.Menendez-3 4 54 Orpen - Bartola Jorge Martinez 1P 0P 3P 4P 6 BLUE EYED SOUL F.Coria 4 57 Endorsement - Beautiful Eyes M.F.Alvarez 3S 8P 5S 1S 7 FREE EXPRESS I.Monasterolo 4 57 Expressive Halo - Miss Free Way C.A.Bani 8S 2P 2P 4P 8 OLIMPIC DREAMS M.Valle 4 54 Most Improved - Opium Star M.L.Roberti 4L 2P 2P 5P 9 SALTA ALTO J.Villagra 4 57 Señor Candy - Salt Cephei O.F.Labanca 2P 3P 2P 4P 10 AMOROSO KEY R.Blanco 4 54 Key Deputy - I`love Cat D.C.Periga 0S 8S 1S 0P 11 SHY CAMILO G.J.Garcia 4 54 Sidney`s Candy - Shy Agus C.D.Doello 2S 2S 4P 8S 12 CLONADO B.Enrique 4 54 Cima De Triomphe - Life Love J.L.Bentancourt

CLIFDEN (5) CAPO BEACH (2) PERFECT COUPLE (3)

7a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: LA LAGUNA AZUL (2011) 16:15 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 20 - QUINTEX-$ 10. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 550.000 - POZO ASEGURADO DEL QUINTEX-$ 250.000 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - 6S 1 BOROQUEN D.Ramella 3 56 Incurable Optimist - Inter Mora E.D.Juarez - - - - 2 DOM FIREBIRD A.Cabrera 3 56 Storm Embrujado - Skidmore A.Pavlovsky - - - 0P 3 NIGHT DANCER M.Valle 3 56 Treasure Beach - Dancer And Glory V.Penna - - - 0S 4 ACQUAVIT E.Ruarte 3 56 Lizard Island - Ohlala Paris A.F.Gaitan D. - - 8S 0S 5 ENJOY DE SILENCE F.Correa-3 3 56 Interaction - Espantadora H.F.Costantino - - 7S 5P 6 CROZIER W.Pereyra 3 56 Cityscape - Criza P.O.Armada - - 0P 2S 7 MAGNET CURL A.Castro-2 3 56 Curlinello - Magnetic Eyes C.A.Bani - 8P 5P 4S 8 MISTER GREE W.Moreyra 3 56 Horse Greeley - Miss Trail J.L.Rivollier - - - - 9 SOBRIO JOY A.Domingos 3 56 Fortify - Stormy Soberly C.D.Etchechoury - - - 4S 10 BALAJU I.Monasterolo 3 56 Easing Along - Bella Italia L.F.Gaitan - - 7P 3S 11 STARRY STAR G.Bonasola 3 56 Winning Prize - Starry Miss N.Martin Ferro - - 3P 2S 12 LOVE IT E.Ortega P. 3 56 John F Kennedy - Love This Stripe E.Martin Ferro - - - - 13 SPLITWISE C.Velazquez 3 56 Treasure Beach - Serine P.G.Guerrero - - - - 14 RACING CRAF F.L.Goncalves 3 56 Mastercraftsman - Embracing Love A.F.Gaitan D.

LOVE IT (12) MAGNET CURL (7) BALAJU (10) STARRY STAR (11)

8a. Carrera - 2400 mts. CLASICO PROVINCIA DE BUENOS AIRES (G. III) 16:45 hs.

Productos nacidos desde el 1º de Julio de 2017. Peso: 56 kilos los potrillos y 54 kilos las potrancas. (*) Inscripto en Estrellas Plus. (*) Don Trato, Lord Rosellion y Joy Emisor. (*) Adicional Estrellas Plus: $ 50.000 al primero. En caso de no estar inscripto pasará al segundo o al tercero si lo estuviesen.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA EXTRA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 80-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 200.000

- - 4P 1S 1 DON TRATO F.Barroso 3 56 City Banker - Doña Letra C.D.Etchechoury 5S 1S 3P 5S 2 PERFORADOR W.Moreyra 3 56 Aerosol - Performance Best J.D.Oural - - - 5S 3 ZARKINGDOM E.Ortega P. 3 56 Zarkar - Mama Delia N.A.Gaitan 5S 4S 3S 3S 4 DARK CITY B.Enrique 3 56 Cityscape - Oriunda Inc C.D.Etchechoury 8P 3P 1P 3S 4a LORD ROSELLION R.Blanco 3 56 Le Blues - Sally Rose C.D.Etchechoury - - 6S 1S 5 SEÑOR FANCY F.Correa 3 56 Don Incauto - Fancy Wells C.B.Carretto - - 1S 9S 6 JOY EMISOR L.Balmaceda 3 56 Fortify - Stormy Emigrante E.Martin Ferro

9a. Carrera - 2000 mts. CLASICO LOS HARAS (G. II) 17:15 hs.

Yeguas 4 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA EXTRA-$ 20. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 200.000 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

3P 2S 2S 1S 1 FANCIFUL R.Blanco 5 60 Heliostatic - Fanny Doll C.D.Etchechoury 8S 1S 3S 0P 2 HAUNT (BRZ) A.Domingos 5 60 Wild Event - Hostellerie D.Peña 2S 1S 5P 1P 3 SANKALPA J.Noriega 4 60 True Cause - Lima De Veras C.D.Etchechoury 2P 2P 1P 1S 4 COCOA CREAM J.Villagra 4 60 Galicado - Coqueta Rails E.C.Tadei 5S 2P 2P 4S 5 HENESTROSA F.L.Goncalves 4 60 Treasure Beach - Happy Queen N.Martin Ferro 0P 1L 3P 3P 6 FLOR DE BENICIO E.Ortega P. 5 60 Lingote De Oro - Doña Deseada C.A.Cardon 0S 7S 2S 1S 7 OUR LITTLE GIRL G.Bonasola 4 60 Heliostatic - Outer Beauty M.I.Rizza 5P 6S 1P 1P 8 PINTA MILONGUERA W.Pereyra 4 60 Cima De Triomphe - Star Emerald R.Pellegatta 8P 2S 0P 4S 9 SWEET MANA F.Barroso 6 60 Easing Along - Marialalinda R.M.Bullrich 7P 5P 2P 3S 10 DOÑA CAPANGA A.Coronel E. 5 60 Treasure Beach - Doña Deca J.J.Fren

COCOA CREAM (4) FANCIFUL (1) HAUNT (BRZ) (2)

10a. Carrera - 2000 mts. GRAN PREMIO ENRIQUE ACEBAL (G. I) 17:45 hs.

Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2017. Peso: 56 kilos. (*) Inscripta en Estrellas Plus. (*) Doña Gota, Marquesa Key, Escabiar, Blue Stripe, Forty Cinque, Infartame y Toda Bien. (*) Bono Estrellas: $ 500.000 a la ganadora.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA EXTRA-$ 20. QUINTUPLO (CON PLACE)-1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 800.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 200.000 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - 1S 2S 1 BIANCA JAY R.Blanco 3 56 Roman Ruler - By The By C.D.Etchechoury - 9P 2S 1S 2 DOÑA GOTA F.Barroso 3 56 John F Kennedy - Gordana C.D.Etchechoury 1P 1P 0P 5P 3 MARQUESA KEY F.L.Goncalves 3 56 Key Deputy - Marquesa Fitz E.Martin Ferro 1P 3P 4P 1S 4 BELLAGAMBA L.Balmaceda 3 56 Grand Reward - Fancy Legs E.Martin Ferro - - 4P 1S 5 ESCABIAR I.Monasterolo 3 56 Portal Del Alto - Ever Linda J.A.Lofiego - - - 1P 6 BLUE STRIPE E.Ortega P. 3 56 Equal Stripes - Blues For Sale N.Martin Ferro - - 2P 3S 7 FORTY CINQUE B.Enrique 3 56 Ecologo - Forty Marinesca N.Martin Ferro 5P 3P 1P 5P 8 INFARTAME G.Bonasola 3 56 Equal Stripes - Infanta Elena N.Martin Ferro - 7P 1S 7P 9 TODA BIEN A.Domingos 3 56 Remote - Todo Para Bien G.J.Frenkel S.

BELLAGAMBA (4) BIANCA JAY (1) INFARTAME (8)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: HALO HOLIDAY (2017) 18:15 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una ó dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 10 - CUATRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO 2.000.000 -POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 200.000 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

1P 3P 4P 4P 1 ESHEBO I.Monasterolo 4 57 Interaction - Forty Editora A.F.Gaitan D. 4S 1S 4P 1S 2 GOT CHANGE F.L.Goncalves 4 57 Exchange Rate - Galicada N.Martin Ferro 9S 0P 7S 8S 3 SIDNEY SEITER O.Alderete 4 54 Sidney`s Candy - Miss Seiter L.M.Carabajal - - 5S 1S 4 ALWAYS READY F.Correa-3 4 54 Filoso Emperor - Maelstrom Shiner C.B.Carretto - 2P 4P 1P 5 ISNER (BRZ) A.Domingos 4 54 Agnes Gold - For Freedom D.Peña 1S 1S 7S 7S 6 GLOBAL PRO G.Bellocq 4 57 Global Hunter - Wilderness Call C.D.Etchechoury 6S 9S 0P 7S 7 RONCADE G.J.Garcia 4 54 Zensational - Radical Lady N.Ferro 0U 2P 1P 3P 8 RUGE SEATTLE K.Banegas 4 57 Seattle Fitz - Bamba Surge E.C.Tadei 0S 4L 6L 4P 9 VERY TRULY E.Ortega P. 4 57 Lizard Island - Very Pure E.Martin Ferro 2S 7S 1S 5S 10 BLACK FRIDAY W.Pereyra 4 54 Lizard Island - Baby Glove G.E.Moussou 1P 6P 0P 0P 11 ZAIN P.Carrizo 4 54 Asiatic Boy - Mumtaza P.P.Sahagian

RUGE SEATTLE (8) VERY TRULY (9) ISNER (BRZ) (5) ALWAYS READY (4)

12a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SOBRADORA INC (2015) 18:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA EXTRA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 200.000

9P 7P 1S 7S 1 DICKINSON M.Valle 4 54 Suggestive Boy - Duty Bound V.Penna 3L 7L 0L 1L 2 PAR DEVANT C.Menendez 4 57 Campanologist - Pardonnes Moi N.F.Pastor 1P 3P 1P 4P 3 TRAMA SECRETA A.Cabrera 4 57 Pure Prize - Tramoia R.M.Bullrich 5S 3S 5S 1S 4 CARELESS TALK I.Monasterolo 4 54 Heliostatic - Carta Patente E.G.Accosano 7S 1S 0S 5S 5 SEÑORA TUCA A.I.Romay-4 4 54 Knockout - Miss Bernstein E.G.Accosano - 7S 8S 1S 6 MA CHERE AMIE L.Balmaceda 4 54 Heliostatic - Ma Vie En Rose D.R.Olaviaga - - 9P 1S 7 SIGN OF SPRING D.Ramella 4 54 Sebi Halo - Roman Princess E.D.Juarez 4L 4L 8P 6L 8 STEMME J.Noriega 4 57 Cima De Triomphe - Soft Girl H.J.Benesperi 1S 3P 3P 5P 9 WILD ONES F.L.Goncalves 4 57 Cima De Triomphe - Wild Wild Luck N.Martin Ferro

TRAMA SECRETA (3) WILD ONES (9) SIGN OF SPRING (7)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: LA LAGUNA AZUL (2011) (2º TURNO) 19:15 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE FINAL-$ 300-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 20 - CUATRIFECTA-$ 5.

- - - 7P 1 CHE ARABE W.Pereyra 3 56 Catcher In The Rye - Sunday`s Edition J.S.Maldotti - - 6P 8S 2 DON MANGO F.Barroso 3 56 Cityscape - Doña Manu C.D.Etchechoury - - - 5S 3 MIRACLE OF LIFE M.Valle 3 56 Lizard Island - Shy Esperanza J.C.Blanco - - 8P 3S 4 CARPETEANDO M.La Palma-2 3 56 E Dubai - Percanta Fitz P.P.Sahagian - - - - 5 ES BOCHA B.Enrique 3 56 Cima De Triomphe - Beautiful Becky C.A.Mourazos - - - - 6 CODIGO BUSCADO A.Cabrera 3 56 Seek Again - Codiciable A.Pavlovsky - 0P 7S 2S 7 KEY CLETTE L.Vai 3 56 Key Deputy - Miss Clette P.E.Molina - - 0S 0S 8 MAGO CHOCOLATE G.J.Garcia 3 56 Señor Candy - Bariloce Spirit A.E.Mihura (h) - - 3P 3S 9 SOY MAPUCHE I.Monasterolo 3 56 Cosmic Trigger - Silver Sale J.A.Lofiego - - - 0S 10 CARTUCHO VIP A.Domingos 3 56 Interaction - Flag Conga N.Ferro - - - 0P 11 WEMBLEY S.Piliero 3 56 Portal Del Alto - Rognoni M.J.Antonucci - - - - 12 HUAPANGO TORERO E.Ortega P. 3 56 Suggestive Boy - Happy Queen A.F.Gaitan D. - 3S 8S 7S 12a TU Y LAS NUBES F.L.Goncalves 3 56 True Cause - Terralba N.Martin Ferro - - - - 13 STRANGE DAYS L.Cabrera 3 56 Interaction - Shy Bespoke G.A.B.Keheyan - - - - 14 PUERTO EMBRUJADO J.Villagra 3 56 Storm Embrujado - Pleasant Legend M.A.Cafere

SOY MAPUCHE (9) MIRACLE OF LIFE (3) CARPETEANDO (4) KEY CLETTE (7)

14a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: TATOOUM (2010) 19:45 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA DOBLE FINAL. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 20. TOTAL ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 399. 888 - INCREMENTO A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- 5P 7P 5S 1 EMMA APOLLONIA A.Paez 3 56 Emmanuel - Lavanda Fresca J.Petrera - - 5P 4S 2 HUSH GIRL R.Blanco 3 56 Aerosol - Honey Happy C.D.Etchechoury - - - 4S 3 MASHAK MELODY J.Leonardo 3 56 Indian Maharaja - Merrie Melodies J.L.Aguerreberry - - - - 4 ACAY C.Velazquez 3 56 Blood Money - Rye Hill P.G.Guerrero - - - 4S 5 KILLINGTHEFIELD P.Carrizo 3 56 Asiatic Boy - Kill Me Now P.P.Sahagian - 4P 3P 3S 6 FOOLIN A.Domingos 3 56 Suggestive Boy - Fun With Jane G.J.Frenkel S. - - - 6S 7 MALLORQUINA GLOBAL A.Castro-2 3 56 Global Hunter - Spanish Eyes J.J.Etchechoury - - - 2S 8 MARIAN RULER F.L.Goncalves 3 56 Roman Ruler - Lady Marian N.A.Gaitan - - - 6P 9 MY DEAR JACKIE G.Bellocq 3 56 John F Kennedy - Upset Gal C.D.Etchechoury - - - 7S 10 ANDO VOLANDO E.Ortega P. 3 56 True Cause - Animas L.F.Gaitan - - - 8S 10a SELVA SOLA G.Bonasola 3 56 Easing Along - Suffrage N.Martin Ferro - - - 6P 11 SUSPIRA LIMEÑA J.Noriega 3 56 City Banker - Lima De Veras C.D.Etchechoury - - 2P 0P 12 LA FANTASTIQUE M.Valle 3 56 Le Blues - Flower Power M.L.Roberti - - - - 13 NO PODRAS D.E.Arias 3 56 Galicado - De La Realeza F.A.Ibarra

MARIAN RULER (8) FOOLIN (6) KILLINGTHEFIELD (5) MASHAK MELODY (3)