Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRAN FIRMEZA 14:15 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bonus al 1°: $ 15750 y al 2°: $ 5513.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 1. 250.000.

- - 5P 3L 1 SIXTIES HOPE R.Frias-3 6 55 Sixties Icon - Blue Hope S.Quiroga 6e 0e 8e 3e 2 BELLA Y VALIENTE S.Barrionuevo-2 5 57 Don Valiente - Billakira G.A.Munguia 3S 2P 2P 4P 3 JAMEELA B.Enrique 6 55 Asiatic Boy - Asian Influence J.Pettinari 9S 0S 8S 9S 4 BRIGIDA BLUE P.Carrizo 5 57 Russian Blue - La Cloti J.D.Giaccio 7S 4S 4S 0S 5 LUZ VERDE M.Gonzalez 6 55 Lion`s Circle - Brassia J.C.Vitullo 6S 6S 0P 0S 6 HAPPY WAY G.J.Garcia 5 57 Skagway - Lady Happy F.O.David 4P 4P 8S 4P 7 CALL ME LADY C.Montoya 6 55 Lizard Island - Careful A.C.Glades - 0P 9P 0P 8 ELECTRIC MIA R.Villagra 6 55 Electricity - Doble Vida F.R.Bartolome 5S 2S 8S 7S 9 FERMINA DAZA W.Pereyra 5 57 Star Dabbler - Miss Gracia ---------- 7S 3S 3S 9S 10 GALERA CAT A.I.Romay-4 5 57 Hurricane Cat - King`s Girl L.M.Dimaro 3P 9P 0P 6S 11 DARLINGTONIA M.Giles 5 57 Don Valiente - Berry Blue M.D.Giles

JAMEELA (3) FERMINA DAZA (9) GALERA CAT (10)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRAN FIRMEZA (2º TURNO) 14:45 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bonus al 1°: $ 15750 y al 2°: $ 5513.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-INC. $ 150.000

8P 5S 4S 0S 1 PURE GRANADA M.Aserito 5 57 Pure Prize - Gran Muralla J.B.Boggiano 5U 8P 9U 6S 2 BIEN TAURA C.Montoya 5 57 Andromeda`s Hero - La Camba M.N.Ferraguti 5S 9S 2S 5S 3 NUMMA B.Enrique 5 57 Global Hunter - Numerata J.C.Zimermann 2S 2P 2S 4S 4 CAMPANITA SONG C.Velazquez 5 57 Campanologist - Captive Song F.J.Pacheco 0S 7P 5S 4S 5 OTRA REINA L.Chaparro-4 5 57 Dado Vuelta - Mimosa Princess L.A.Chaparro - - 0S 6S 6 NUEVA ERA M.A.Palacios 5 57 Petit Poucet - Anaiken K.N.Vallejo - 8P 5S 4S 7 FILHA DO FARAO G.J.Garcia 5 57 Um Farao - Ride Feda F.O.David - - - - 8 LUNI DOÑA L.Caronni-3 5 57 El Lunicornio - Doña Inspiradora P.N.Mayola 0L 6L 9L 0S 9 MAGIA BEST D.R.Gomez 5 57 Best Bob - Honra Piquetera A.A.Uriona 8S 4S 5S 9S 10 NAIARA SAAM E.Siniani 5 57 Incasico - Compartida Sam Jorge Martinez - - 8S 0P 11 GREAT LUNA TUCUMANA L.Cabrera 5 57 Great Champion - Nemis J.E.Crespin

CAMPANITA SONG (4) OTRA REINA (5) FILHA DO FARAO (7)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MUJERIEGO 15:15 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Bonus al 1°: $ 15750 y al 2°: $ 5513.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

0L 0L 8L 0L 1 WILD WILD REWARD B.Enrique 5 57 Grand Reward - Wild Jungle M.P.Albe 0L 0L 7L 0S 2 BAKING FOR PEACE A.Giorgis 5 57 Ever Peace - Vera Baker G.D.De La Cuesta - - - 2S 3 NUOVO No Correrá 5 57 Orpen - North Of Neptune ---------- - - - - 4 BAUTISTA PARADE M.La Palma 5 57 Two Parades - Crist Marshal F.E.Rivero 6S 2S 4S 7S 5 STAR CHAMBER A.Castro-2 5 57 Endorsement - Starry Miss P.A.Colman 6S 8S 0S 7P 6 LORD LUCAS J.Leonardo 6 55 Ever Peace - Lady Gem A.D.Benedetti 2S 6S 0S 6S 7 BRIO CAUSE C.Montoya 6 55 True Cause - Be A Pepper J.G.Flores 7S 0S 5S 7S 8 CHE BRASILERO C.Perez G.-3 5 57 Greenspring - Rock Me Baby M.L.Dominguez - 7S 4S 7P 9 CREAM FRAPPE M.Aserito 5 57 Consistent - Passion Cream M.D.Puerari D. 8L 2S 2S 0S 10 EMPERADOR TALA G.Villalba 6 55 El Sembrador - Spring Emper C.R.Caballero 7S 5S 4S 9S 11 CEL SEATTLE E.Talaverano 5 57 Seattle Fitz - Celine Top P.N.Iribarne 0S 0L 5P 5P 12 NEW ORDER J.M.Sanchez 5 57 Dynamix - April Fizz R.O.Zalazar

STAR CHAMBER (5) NEW ORDER (12) CEL SEATTLE (11)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MUJERIEGO (2º TURNO) 15:45 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Bonus al 1°: $ 15750 y al 2°: $ 5513.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

9L 0S 4S 2S 1 TUBRAK NOV L.Vai 5 57 Row Nov - Lady Glamour S.M.Testa 5L 4L 2L 0P 2 BARMAN KEY R.Frias-3 5 57 Key Deputy - Barbarina S.Quiroga - - - - 3 MISTER CARSON`S A.Coronel E.-3 5 57 Carson`s Legacy - Shy Misionera ---------- 6P 8S 3S 6S 4 CLIM SONG F.Gimenez-4 6 55 Climatico - Think A Song J.C.Macri - - - 7S 5 PACHORRA PRIZE L.Galdeano 5 57 Mount Prize - Sevilleta R.A.Arredondo - - 0S 0P 6 MASTERCHEF SAM G.Villalba 5 57 Alrassaam - Marquesa Rak J.M.Benedetti 0P 8S 0S 0S 7 CONTA UN CHISTE M.Gonzalez 5 57 Orpen - Count By Numbers J.I.Mingoni 7L 4L 9L 0L 8 INDIAN MIX A.Giorgis 6 55 Dynamix - Nominativa J.J.Jara 3S 2S 0S 0S 9 MARCIANO WAY W.Moreyra 5 57 Skagway - Gala De Arte J.F.Morel 8S 0P 4S 7S 10 MAST LAKE E.Siniani 6 55 Anjiz Lake - Top Mast H.C.Casenave 0S 6S 5S 3S 11 ESPLENDIDO EMPEROR K.Banegas 5 57 Emperor Jones - Silver`s Doll C.M.Massart 8P 8P 9L 8P 12 MISSION CAT R.Alzamendi 5 57 Alajwad - Macarena Folie V.H.Cabrera

TUBRAK NOV (1) ESPLENDIDO EMPEROR (11) PACHORRA PRIZE (5)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MIRROW 16:15 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bonus al 1°: $ 19050 y al 2°: $ 6668.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO ESPECIAL-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

- 0P 0S 1S 1 WOOD SURGE P.Carrizo 5 57 Storm Surge - Wood Shed D.A.Urriza 1S 3S 3P 6P 2 BORN TO VICTORY X.X. 6 55 Life Of Victory - Kamy Law J.P.Giles 8S 9S 6S 6S 3 TRATTORIA R.Frias-3 5 57 Cityscape - Lovely Silver S.Quiroga 8S 2S 0S 1S 4 DECANAS SEMBRADORA A.Paez 5 57 El Sembrador - Decanas Parade R.A.Gonzalez 8S 1S 8P 7S 5 TRUE SILVIA L.Galdeano 5 57 True Cause - Silvita Veni H.E.Morales 1S 8S 5S 7S 6 TRAJINADA A.Castro-2 6 55 Potripen - Retrique J.C.Cravero 2S 3P 4P 2P 7 ETOILE DE EPINAL E.Siniani 5 57 Mount Nelson - Star Of Paris J.A.M. Neer 6P 1S 4S 6S 8 MILONGA CORRALERA J.Noriega 5 57 Master Of Hounds - Ironic Idea F.R.Cacciabue 7S 5P 5S 1P 9 SITNA R.Alzamendi 5 57 Sebi Halo - House Rules M.D.Giles 7P 8S 8S 0S 10 THE BEST OF ME C.Perez G.-3 5 57 Lingote De Oro - Karen Ann H.R.Nieva 9L 4P 7P 2S 11 FORTUNATE FIRE C.Montoya 5 57 Fire Slam - Fortunate Baby N.Tartaglia

ETOILE DE EPINAL (7) FORTUNATE FIRE (11) SITNA (9)

6a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: EL MALHECHOR (OPCIONAL) 16:45 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Marzo de 2020). Bonus al 1°: $ 36300 y al 2°: $ 12705.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 5-INC. $ 2. 924. 894 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

6L 0P 3S 4S 1 WALERON F.L.Goncalves 3 56 Ap Candy - Won`t Fail N.Tartaglia - - - - 2 ANCHO DE ESPADAS A.Domingos 3 56 Aristocity - Anchas Caderas G.A.Poggio 9P 3S 6S 2S 3 NIMO JOY W.Pereyra 3 56 Fortify - Stormy Ninfa M.M.Garrido - - - - 4 BEST INDY G.J.Garcia 3 56 Indy Point - Best Number M.L.Dominguez - - 8S 0S 5 REX ROYALE E.Suarez-4 3 56 Maipo Royale - Reina Gloriosa M.A.Santiago 0L 6T 6P 6P 6 MISTERIOSO JOHAN A.I.Romay-4 3 56 Curioso Johan - Otzan R.A.Sonetti - - - - 7 EL COKI SANT P.Carrizo 3 56 Compasivo Cat - Giacobina F.A.Olivera 8L 0L 5L 7L 8 FOREST RAP N.Villarreta-3 3 56 Fantastic Royale - Forty Rak J.A.Rapalino - 0S 7S 5S 9 KALBLOOD B.Enrique 3 56 Blood Money - Kaljerina G.Benedetti 2S 6S 2S 6S 10 MACHINATION O.Alderete 3 56 Master Of Hounds - Identificada E.R.Bortule - 8S 9P 7P 11 EL TAMESIS E.Torres 3 56 Angiolo - Gain O.Ilarione

NIMO JOY (3) WALERON (1) MACHINATION (10)

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: EL MALHECHOR (OPCIONAL) (2º TURNO) 17:15 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Marzo de 2020). Bonus al 1°: $ 36300 y al 2°: $ 12705.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - QUINTEX-$ 10. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 550.000 - POZO ASEGURADO DEL QUINTEX-$ 250.000.

- - - - 1 TONKO M.La Palma 3 56 Chuck Berry - War Game F.E.Rivero - - - - 2 ARPER A.Giannetti 3 56 Angiolo - La Asturianita J.C.Borda - - 5L 8L 3 SOLO RAP N.Villarreta-3 3 56 Boby Solo - Fast As Wind J.A.Rapalino - - - - 4 BLACK BIONDI A.Domingos 3 56 Biondi - Heroin J.S.Maldotti 5L 0P 6S 9S 5 SUN RIDE J.Rivarola 3 56 El Prado Rob - Great Ride J.D.Baustian 0S 4S 9S 0S 6 REY DE LA NOCHE S.Piliero 3 56 King Of Sale - Watta Lindt M.L.Dominguez - - 9S 4S 7 DON CACAO A.Paez 3 56 Treasure Beach - Doña Trunca J.E.Arrativel - 5P 2S 5P 8 FAI TU G.Villalba 3 56 Sidney`s Candy - Faithful S.A.Cannizzo - - 9S 3P 9 LEGENDARIO BLUE F.L.Goncalves 3 56 Le Blues - Inter Tiara M.A.Cafere - - 1e 0S 10 LUHUK BRAVE F.Coria 3 56 Pure Brave - Luhitin R.R.Molla - - - - 11 EL CALAMAR A.Cabrera 3 56 Endorsement - Almondy A.F.Franco

LEGENDARIO BLUE (9) DON CACAO (7) FAI TU (8) BLACK BIONDI (4)

8a. Carrera - 1800 mts. HANDICAP EL SERRANO 17:45 hs.

Handicap para todo caballo de 3 años y más edad. Bonus al 1°: $ 57173 y al 2°: $ 20010.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 250.000.

1S 8P 5P 1S 1 WINERY C.Montoya 3 51.5 Fire Slam - Win In The Rye N.Tartaglia - 2S 1S 1S 2 CHAMP FREUD M.Valle 4 51.5 Freud - Passing Champ R.O.Soto 2S 0S 4S 7S 3 SEÑOR FANCY B.Enrique 3 52.5 Don Incauto - Fancy Wells C.B.Carretto 1P 6S 3P 1P 4 FILOSOFANDO F.Barroso 3 53.5 Orpen - Feel The Song J.M.Etchechoury 1L 4L 0L 2P 5 TALION K.Banegas 6 55.5 Stay Thirsty - Tan Alegre M.Domingo 1P 1P 4S 0S 6 SEAXAN A.Castro 7 56 Sebi Halo - Ixala G.H.Verde 1S 2S 2S 6S 7 LORD OF LORDS G.Calvente 3 54.5 Master Of Hounds - Nabeela M.A.Cafere 2L 1L 3L 2S 8 PUNTO Y BANKER W.Pereyra 3 54 City Banker - Puntana Rye L.R.Cerutti 8S 1P 2P 3P 9 ROMAN THE MAD F.L.Goncalves 4 59.5 Roman Ruler - Catch The Mad N.Martin Ferro

ROMAN THE MAD (9) FILOSOFANDO (4) LORD OF LORDS (7)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: OLD JACKET (2017) (CA) 18:15 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros. Bonus al 1°: $ 15048 y al 2°: $ 5267.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

4S 1S 0S 6S 1 UN RESPLANDOR E.Ruarte 4 57 Calidoscopio - Halo Lumiere O.F.Conti 0S 2S 7S 6S 2 AKEED A.Castro-2 4 57 Archipenko - Empire Rose P.A.Colman 0S 6P 9P 0S 3 POR SI VOY G.Bellocq 4 57 Cityscape - Sha Mate L.P.Pighin 7S 8S 8S 3S 4 CAPTAIN DINO E.Ortega P. 4 57 Zensational - Candy Cookie M.A.Cafere 8S 6S 0S 0S 5 THE BEST OF YOU B.Enrique 4 57 Exchange Rate - White Beauty ---------- 1S 6S 9S 0S 6 PERFECT MARTINI L.Balmaceda 4 57 Perfectperformance - Mimi Star J.D.Ruvelli 5S 5P 6S 3S 7 CIELO ROMANO G.Calvente 4 57 Roman Ruler - Cretina O.F.Labanca 8S 3S 2S 1S 8 DON EQUAL W.Pereyra 4 57 Equal Stripes - Dia De La Madre ---------- 7L 4L 4L 0S 9 GRAN CALIOPE G.J.Garcia 4 57 Grand Reward - Sonrisar F.O.David 9P 1S 3S 0S 10 JETRO M.Valle 4 57 Luck Money - Two In The Morning ---------- 5S 9S 2S 2S 11 CORANZULI R.Frias-3 4 57 Lizard Island - Rye Hill M.N.Ferraguti 7S 3S 3e 1S 12 POLLINI F.L.Goncalves 4 57 Exchange Rate - Postergada D.R.Cima 6S 8P 1S 5P 13 TAMAYO AZTECA J.Leonardo 4 57 Empire Aztec - Bashkirtseva J.A.Sosa 2S 2S 1S 5S 14 NINO BLUE A.I.Romay-4 4 57 Russian Blue - Nina Class D.E.Spandrio 9S 6S 3S 1P 15 EL APASIONADO P.Carrizo 4 57 Grand Reward - Pasional Key ---------- 5P 8L 0P 0S 16 END VIOLENCE J.Noriega 4 57 Violence - Bacana S.M.Acevedo

CORANZULI (11) DON EQUAL (8) NINO BLUE (14)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DE LA GORRA 18:45 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Bonus al 1°: $ 19950 y al 2°: $ 6983.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. QUINTUPLO (CON PLACE)-1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 850.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

8S 5L 8S 0S 1 REVOLCAO F.L.Goncalves 5 57 Master Of Hounds - Cordialite R.E.Tapia 0S 7S 3S 0S 2 DARK SHINE M.Valle 7 55 Indygo Shiner - Yellow Dress ---------- 0S 7S 1S 7S 2a LIZARD MOON W.Pereyra 5 54 Lizard Island - Luna Llena ---------- 6L 5P 8P 5P 3 MISTER APPEAL F.Menendez-2 5 57 Fire Slam - Miss Finder N.Tartaglia 4L 8P 8P 1P 4 EMINENT CHAMP C.Velazquez 6 55 Expressive Halo - Eventual Champ D.R.Suasnabar 4L 1P 2S 2S 5 MISTER KEY R.Blanco 5 57 Key Deputy - Miss Valent E.G.Accosano 2S 1S 8S 4S 6 MILAGROSO RICHARD R.Frias-3 5 57 Emperor Richard - Thunder Dance C.A.Zuco 8L 0P 5L 2S 7 FRANCISCO DE BOEDO R.Alzamendi 7 55 Borrego - Rosa Isabel O.M.Yannuzzi 8P 3P 2P 3S 8 HYPERLOOP W.Moreyra 5 57 Manipulator - Hypnosis D.G.Marsiglia L. 3T 8A 4S 8S 9 KOROY E.Martinez-4 5 57 Mad Speed - Iruyantine S.E.Paniagua 1L 0L 5P 6S 10 MANDO BONGO (URU) F.Coria 5 57 Fusaichi Pegasus - Hero Of The Night D.H.Rossi 9S 7L 6S 8L 11 HEAVY LOVE G.J.Garcia 5 57 Manipulator - Mizzenway N.Martin Ferro

MISTER KEY (5) FRANCISCO DE BOEDO (7) HYPERLOOP (8)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GRAN IMPRESION 19:15 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Marzo de 2020). Bonus al 1°: $ 19050 y al 2°: $ 6668.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

4P 1S 2S 6S 1 TENTEN GO C.Perez G.-3 5 57 Lasting Approval - Flor De Luhuk V.Penna 3S 2S 1P 4P 2 ANZAN BOY A.Paez 5 57 Asiatic Boy - Kwanzan S.O.Tornatori 5L 8L 7L 0L 3 SEÑOR DE LA FLOR M.La Palma 5 57 Don Incauto - Ma Fleur Spa G.Veron A. 2L 2L 1L 6L 4 BARACK CAT C.Montoya 5 57 Hurricane Cat - Twisted Secret M.L.Castellazzi 2S 2S 6P 2S 5 SOY HOLANDES No Correrá 5 57 Roman Ruler - Netherland ---------- 2P 6L 3S 3P 6 PONCHO POBRE E.Siniani 6 55 Cosmic - Implosion G.A.Sereno 8S 8P 9P 9S 7 BEJACITY L.Galdeano 5 57 Aristocity - Bonita Fitz H.E.Morales 5S 5S 2L 5L 8 KALAHARI SAM G.Bonasola 5 57 Alrassaam - Thunder Kali M.P.Albe 5P 4P 6P 1S 9 OSLO CITY L.Vai 5 57 Treasure Beach - Owe Me E.A.Carello 5P 4S 2S 4S 10 PERFECT BEACH R.R.Barrueco 5 57 Treasure Beach - Perfect Foots J.L.Rivollier 2S 1S 8P 8S 11 DAIQUIRI STRIPES L.Balmaceda 5 57 Valid Stripes - Caiproshka Sam G.D.Orellanos 4P 1S 8P 0S 11a EMBRACED G.Bellocq 5 57 Orpen - Embrace Moi E.R.Bortule 5S 3S 2S 1S 12 QUE BUEN CORAZON X.X. 5 57 Perfectperformance - Quecorazonjueza ---------- - 3S 2S 1S 13 SHONNY J.Leonardo 5 57 Equal Stripes - Shillyshally E.G.Liuchi 0L 8P 5S 6S 14 PODEROSO PELU E.Suarez-4 5 57 Global Hunter - Poderosa Fama M.A.Santiago 6P 0P 0S 7P 15 MURAAD M.Aserito 5 57 Asiatic Boy - Mumtaza M.L.Dominguez

SHONNY (13) QUE BUEN CORAZON (12) OSLO CITY (9) PERFECT BEACH (10)

12a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: IRON HORSE (OPCIONAL) 19:45 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Marzo de 2020). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. Bonus al 1°: $ 36300 y al 2°: $ 12705.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 250.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

6P 0S 8S 9S 1 VIGATTA E.Ortega P. 3 56 Stratham - La Nilsson S.O.Tornatori - - - - 2 AIRWAYS B.Enrique 3 56 Fire Slam - Acaraje N.Tartaglia - - - 8S 3 TANA DI NUCCI W.Moreyra 3 56 Star Runner - Francesca Girl J.D.Berho - - - 9S 4 AKASHA L.Vai 3 56 Angiolo - Sacsahuana J.C.Borda - - - 0S 5 VALE DOLO L.Tello E. 3 56 Calidoscopio - Valfreda G.J.Frenkel S. - - - - 6 POLI AMOROSA G.Bellocq 3 56 Violence - Pasada De Copas A.F.Franco - - - 6P 7 DOPPIO BENEDETTA I.Ledesma 3 56 Perfectperformance - Twice Blessed I.Ledezma - - 9S 0S 8 EVAPORITA P.Carrizo 3 56 Cosmic Trigger - Ever Fit P.E.Sahagian - - - - 9 JOY NIVEA G.Calvente 3 56 Fortify - Giant Niggard N.D.Mezzotero - - - - 10 MISS BLUE CAT S.Barrionuevo-2 3 56 Hurricane Cat - Miss Landriscina A.M.Calcagno - - 4L 6L 11 DOÑA TACAÑA F.L.Goncalves 3 56 Strategic Prince - Doña Star L.R.Cerutti - - - - 12 REINA STAR A.I.Romay-4 3 56 Star Runner - Berry Champ A.L.Figal 2L 2S 3S 2S 13 TREMENDA SKY M.A.Palacios 3 56 Falling Sky - Storm Indy O.P.Tournoud - 4S 5P 2P 14 MISS BRORA J.Noriega 3 56 Ejekutor - Gold Label J.S.Maldotti

TREMENDA SKY (13) MISS BRORA (14) DOÑA TACAÑA (11)

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: IRON HORSE (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:15 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Marzo de 2020). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. Bonus al 1°: $ 36300 y al 2°: $ 12705.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE FINAL-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 700.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 10.

- - - - 1 UNA BATARAZA R.Alzamendi 3 56 Un Clasico - Aruba Bay F.D.Tajes 5P 4P 2S 2S 2 AMIGUITA CAUTIVA A.Domingos 3 56 Todo Un Amiguito - La Casoriada G.J.Frenkel S. - - - - 3 RUN LUH M.Rey-4 3 56 Runforthedoe - Africana Luh H.D.Sanagua 5P 5P 7P 0P 4 EMBASSY NEW G.J.Garcia 3 56 Treasure Beach - Embassy Beach R.O.Lazzaro 0S 0S 8S 4S 5 SPEED AND FORCE E.Ruarte 3 56 Implausible - Little Ship J.C.Cravero - - - - 6 ONAWA L.Cabrera 3 56 Soy Nazareno - Way South H.E.Korell - - - - 7 GERONIMA FITZ G.Bonasola 3 56 Giant`s Pleasure - Roman Fitz L.M.Campos - - - 0P 8 LA LICHA F.L.Goncalves 3 56 Violence - La Stravaganza J.C.Bianchi - - - 0S 9 LA REAL ARISTOCRATA R.Frias-3 3 56 Aspire - Royal Aristocracy H.J.Del Valle - - - - 10 MANI STAR A.Paez 3 56 Star Runner - The Great Mani J.E.Arrativel - - - 8S 11 LA CONTADORA SANT P.Carrizo 3 56 Compasivo Cat - Barnyard Lady F.A.Olivera - - 4S 3S 12 PRINCESA MAY O.Alderete 3 56 Sir Winsalot - Honey May R.A.Cardon - - 0S 0S 13 SOUTH GIRL M.Valle 3 56 Global Hunter - Subitiana L.H.Aguero - - - 6S 14 MUST BE BEAUTY W.Moreyra 3 56 E Dubai - Must Be Nice J.D.Berho

AMIGUITA CAUTIVA (2) PRINCESA MAY (12) MUST BE BEAUTY (14) SPEED AND FORCE (5)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LIDIANTE (CA) 20:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros. Bonus al 1°: $ 15048 y al 2°: $ 5267.FINALIZA DOBLE FINAL. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000.

1S 0S 0S 0S 1 TALK TO ME BABY W.Pereyra 4 57 Sidney`s Candy - Talk Me Again ---------- 0S 1S 0S 7P 2 ARENAS VERDES O.Alderete 4 57 Angiolo - Sabiamente A.A.Sanchez 4P 3P 1S 8S 3 REINA AWE J.Leonardo 4 57 Emperor Richard - Bengal Awe M.A.J.Velazco 8P 0S 8S 8S 4 BARZELLETTA L.Noriega 4 57 Hurricane Cat - Best Vendimia M.M.Garrido 8S 4S 1S 9S 5 SHABBY CHIC L.Vai 4 57 Sebi Halo - Rosinante J.C.Borda 1S 5S 7L 0S 6 MOON PRIDE A.Giorgis 4 57 Pure Prize - Moon Base G.D.De La Cuesta 7P 8S 9S 6S 7 BAVA S.Piliero 4 57 Ever Peace - Shy Brava ---------- 0S 0S 7S 4S 8 DEPENDE R.Frias-3 4 57 Luck Money - De Toque J.C.Bianchi 1S 4S 0S 9S 9 LA ROCA SCAT B.Enrique 4 57 Knockout - Rocococa Sam G.D.Orellanos 7S 6S 0S 0S 10 LUCKY HARMONY S.Barrionuevo-2 4 57 Luck Money - Moonlight Dancer A.M.Calcagno 9P 8S 0S 0S 11 BERRY STAR C.Velazquez 4 57 Star Runner - Berry Champ A.L.Figal 8S 8L 0S 8S 12 OLYMPIC GIRL M.Aserito 4 57 Greenspring - Ocicat J.D.Baustian 0P 4S 2S 1S 13 SANDINA C.Perez G.-3 4 57 Suggestive Boy - Sandrine A.J.Mollo - 0P 6S 1S 14 MEDIA DOCENA A.Domingos 4 57 Star Dabbler - Atalaya E.T.Ruiz Diaz 3S 0S 6S 3S 15 JUMPING ICON F.L.Goncalves 4 57 Sixties Icon - La Saltarina L.F.Antognozzi 0S 4S 0S 2S 16 LA DE COPAS A.I.Romay-4 4 57 Most Improved - Paradise Lake R.A.Cardon

LA DE COPAS (16) JUMPING ICON (15) SANDINA (13) DEPENDE (8)