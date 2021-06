Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: AMARANTO PLUS (2011) 12:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

Easing Along - Bella Italia

Catcher In The Rye - Kiria

Catcher In The Rye - Amirahy

Doubles Partner - As We Play

ACROSS THE COURT

Catcher In The Rye - La Caprichosa

Yeguas de 3 años ganadoras de dos carreras. Peso: 56 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Doña Jalea y Amiguita Cautiva.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-INC. $ 1. 945. 590,72 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

Storm Embrujado - Crystal In Aspen

Easing Along - Taba Is Back

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 700.000.

New Approach - Emotion Parade

Fortify - Versista Inc

Hit It A Bomb - Emerit Celebre

Flesh For Fantasy - Uruguaya Mia

Holy Boss - Song For Sale

Catcher In The Rye - Esmeralda Nobleza

City Banker - Lady Of Moyvore

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 750.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

Treasure Beach - Via Los Andes

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO ESPECIAL-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

True Cause - Kaljerina

Catcher In The Rye - Forty Reina

YOUR LOOK

Hit It A Bomb - Miss Roberts Top

Fortify - Mansa Inc

MOVIE LIKE

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Soul Food.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-INC. $ 4. 296. 704,50

Sebi Halo - Little Respect

Todo caballo de 4 años ganador de dos o tres carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Most Latino.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000.

Catcher In The Rye - Burg Malicia

Most Improved - Zensation Latina

MOST LATINO

BAMBOO RULIENTO (8) DON EULOGIO (5) MOST LATINO (3)

Todo caballo de 3 años ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Machination y Es Empirico.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 750.000

John F Kennedy - Love This Stripe

LOVE IT

Roman Ruler - Sing My Name

Seek Again - Quick Framboise

Master Of Hounds - Identificada

MAXIMUS JOHAN (3) ES EMPIRICO (5) LOVE IT (6)

Handicap para todo caballo de 5 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO HANDICAP-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 900.000

LEAN ON

Not For Sale - L.c. Chanel

VAPORETTO INC

Roman Ruler - Come Out

RULES OUT

Master Of Hounds - Berryville

ENDLER (5) VAPORETTO INC (7) MYSTERY MANOR (1)

Handicap para todo caballo de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 250.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 850.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

Lizard Island - Very Pure

VERY TRULY

Lizard Island - New Berry

Remote - My Guest

Master Of Hounds - Nabeela

LORD OF LORDS

LORD OF LORDS (1) KING NEWTON (6) VERY TRULY (7)