Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LEFTY (USA) (CA) (OPCIONAL) 12:05 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Octubre de 2020).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1. 250.000.

- - 5S 0S 1 CALIDAD EN VIVO W.Moreyra 4 57 Valid Stripes - Felicidad For Sale M.R.Escudero - 8P 7S 6S 2 LUNA TITI G.Bonasola 4 57 True Cause - Luna Sam R.A.Gonzalez - - 8L 5S 3 VENDE BESOS E.G.Ortega T.-4 4 57 Hurricane Cat - Tina`s Band M.C.Muñoz 0L 0S 8S 9S 4 CALDA J.Espinoza-4 4 57 Hurricane Cat - Caloventora N.Ferro - 9P 7P 9S 5 REMISENS L.Balmaceda 4 57 Fragotero - Ros Nistel O.F.Labanca 5S 0S 7S 9S 6 EVITAME O.Villarroel 4 57 Asiatic Boy - Eviterna J.L.Carrizo 0S 9S 8S 3P 7 INVASION D.Ramella 4 57 Galicado - Inbest M.J.Marino - 0S 0S 7S 8 DRACARYS M.Valle 4 57 Sir Winsalot - Shy Solita J.C.Blanco 4L 5L 6L 5S 9 YOU DRIVE ME CRAZY E.Ortega P. 4 57 Winning Prize - Your Quote D.H.Rossi 9L 8S 6S 0S 10 CAIPIRINHA DE MANGO R.Blanco 4 57 Sidney`s Candy - Coraza Mistica L.A.Sanchez 9S 8S 5S 7S 11 TRAMPOSA SOY C.Velazquez 4 57 Aerosol - Triumph Of Love J.J.Etchechoury 2S 2P 3P 4S 12 LA IVONNE O.Alderete 4 57 Indy Point - La Margot L.Franco Tavares

LA IVONNE (12) INVASION (7) LUNA TITI (2)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MR. PROSPECTOR (USA) 12:35 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10 - JACKPOT-$ 4.000.000.

8S 4S 5S 7S 1 DARLINGTONIA A.Allois-4 6 55 Don Valiente - Berry Blue M.A.Nuñez 4S 8S 7S 3S 2 LINDA PIPA G.J.Garcia 5 57 Sixties Icon - Comba Luck G.R.Hildt 0S 5S 0S 5S 3 PERICA RUNNER X.X. 5 57 Star Runner - Kamy Law J.P.Giles 3S 5S 5S 3S 4 AMADA SCAT M.A.Sosa-3 5 57 Knockout - Plus Lover J.A.Ionadi - 0P 0S 0S 5 MISS ZEGNA J.Espinoza-4 5 57 Latency - Miss Señora A.A.Benitez 0L 6L 0L 9L 6 GATA GLAMOROSA X.X. 6 55 Gato Editor - Mijauree L.D.Fa 6S 2S 2S 4S 7 LEIA R.Frias-2 5 57 Master Of Hounds - Yellow Dress S.J.Franchini 7S 5S 8S 2S 8 GALERA CAT S.Piliero 6 55 Hurricane Cat - King`s Girl L.M.Dimaro 0S 7S 3S 9P 9 TWIPPER L.Balmaceda 5 57 Cima De Triomphe - Twichy D.J.Perez Chiama - - 0S 8S 10 ADIOS NINON P.Carrizo 5 57 Acertame - Filha Da Paixao D.E.Spandrio 6S 6S 4S 9P 11 MOROCHA TRIUNFAL A.Paez 5 57 Cima De Triomphe - Luna Moon P.A.Jacques Olivier

LEIA (7) AMADA SCAT (4) LINDA PIPA (2)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MR. PROSPECTOR (USA) (2º TURNO) 13:05 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 700.000.

0S 0S 6S 4S 1 CONDESA MILAGROSA L.Noriega 6 55 El Santino - Oco Condesa Speed Y.I.Vera - - 6S 0P 2 MISS BERNAGI G.J.Garcia 5 57 Slew Gin Fizz - Miss Marilyn G.R.Hildt 9P 0S 9S 0S 3 SALDEABLE PLUS R.Bascuñan-4 5 57 Alpha Plus - Saludable Emper H.C.Sabino 4P 7P 7P 8P 4 BLIZ J.Villagra 5 57 Fire Slam - Benefactora N.F.Caviglia 8S 4S 4P 8P 5 NUDARA G.Bellocq 5 57 Global Hunter - Nummi H.R.Gervasoni 0L 6L 9L 0L 6 GATA LOCA D.Lencinas-4 6 55 Gato Editor - Great Crazy J.O.Arana 0S 7S 6S 4S 7 INDIA GALA R.Villegas-4 5 57 Most Improved - Charra Gala M.A.Barroso 2S 2S 3S 2S 8 DONCELLA REW S.Barrionuevo 6 55 Grand Reward - Dear Blue A.M.Calcagno 5S 9S 7S 7S 9 ZORRITA ISLAND W.Moreyra 5 57 Lizard Island - Pilona Chequelete L.J.Duggan - - 0S 7S 10 ADADA E.Ortega P. 5 57 Adamas - Daga Ignea A.F.Urruti 0S 0S 0S 4S 11 REE DOBLONA F.Correa-2 5 57 Reelants - Double Compacta N.D.Ortiz 0S 8S 8S 0S 12 LA BRISA SUREÑA E.G.Ortega T.-4 5 57 E Dubai - Mili Sureña C.D.Ussich

DONCELLA REW (8) INDIA GALA (7) NUDARA (5)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: FORTY NINER (USA) 13:35 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año enactividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Octubre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 750.000.

6S 5S 3S 0S 1 DIFFER BEACH E.Ruarte 6 55 Treasure Beach - Disyuntiva G.S.Conti - - 7S 7S 2 ROYAL WINNER G.Bellocq 5 57 Master Of Hounds - Ifiwin C.R.Caballero 4S 7S 2S 2S 3 TAHINI NIGHT L.Galdeano 5 57 Sabayon - Tahiti Blues J.E.Garzon 7S 8S 2S 6S 4 COLLURA R.Alzamendi 5 57 Bom Viento - La Jugada A.A.Sanchez 0S 8S 7S 0S 5 SOY INDIANO C.Perez G.-2 6 55 Indian Council - Melliza Mora D.S.Dure 4S 5S 0P 7S 6 EL PA S.Barrionuevo 5 57 Inter Red - Stefany A.F.Urruti 5P 2P 5P 2S 7 POTOTEO J.M.Sanchez 6 55 E Dubai - Mina Sola R.H.Campos 0P 7S 2S 6S 8 EL CAMINADOR J.Leonardo 5 57 Latiendo - Caminera A.A.Benitez 6S 6S 6S 7S 9 TAIPIRO F.Correa-2 5 57 Taifas - Caipira F.R.Bartolome

TAHINI NIGHT (3) POTOTEO (7) EL CAMINADOR (8)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: FORTY NINER (USA) (2º TURNO) 14:05 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año enactividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Octubre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

7L 7L 8L 6S 1 BEST PRINCE R.Villegas-4 6 55 Strategic Prince - Empty Heart A.D.V.Jerez 2S 2S 2S 5S 2 NOBLE TORDO F.Corrales 5 57 Lion`s Circle - Muy Torda J.C.Vitullo 7S 7S 9S 0L 3 SANTINO PECOSO C.Montoya 5 57 El Santino - Pekitas P.N.Mayola - 7P 6S 5S 4 ASTROS J.E.Perez 5 57 Angiolo - Xally Moon M.Martiarena 7P 9P 0P 7S 5 PROSECCO M.La Palma 5 57 Sabayon - Proud West C.R.Baustian - 9S 7P 6S 6 LLEGANDO AL DISCO J.Medina 5 57 Cima De Triomphe - Firma Digital R.O.Zalazar 0S 0P 0S 6S 7 MASTERCHEF SAM C.Perez G.-2 6 55 Alrassaam - Marquesa Rak J.M.Benedetti 0S 7S 6S 0S 8 GALUP BOY G.Bellocq 5 57 Asiatic Boy - Galerista C.R.Caballero - - - - 9 WAR FLAG R.Alzamendi 5 57 Stratostar - Swiftly War N.A.Michelena

NOBLE TORDO (2) LLEGANDO AL DISCO (6) ASTROS (4)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SHAMPAIN (2016) (CA) 14:35 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años ymás edad 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Annalist y Un Resplandor.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA EXTRA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10 - JACKPOT-$ 993. 506.

0S 2S 2S 2S 1 BLUE EYED SOUL G.J.Garcia 5 57 Endorsement - Beautiful Eyes M.F.Alvarez 6P 9L 0P 5L 2 NARGUILLE (URU) J.Rivarola 5 57 Brilliant Speed - Idealista M.A.Goicoechea 0S 8S 1S 5S 3 VIRYINIO O.Alderete 5 57 Heliostatic - Villard E.R.Bortule 0S 3S 3S 1S 4 ANNALIST B.Enrique 5 57 Angiolo - Intercoqueta M.P.Albe 4S 5S 6S 6S 5 UN RESPLANDOR S.Conti-4 5 57 Calidoscopio - Halo Lumiere G.S.Conti 8S 0S 7S 7L 6 DINAMO SCAT A.Allois-4 5 57 Knockout - Dinamica Int A.Bravo Pirella 7S 6L 9L 6L 7 GLOBAL PRO S.Barrionuevo 5 57 Global Hunter - Wilderness Call A.M.Calcagno 4P 1P 3P 5P 8 CUORE DI MIEL W.Pereyra 5 57 Sapore Di Miel - Chulla Corazon J.F.Saldivia

BLUE EYED SOUL (1) CUORE DI MIEL (8) ANNALIST (4)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: IL ALBERGO (2014) (CA) 15:05 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) La Teacher Proud, Notera Shy y Montis Gossn.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000.

3P 4P 1S 4S 1 LA TEACHER PROUD J.R.Benitez V.-3 5 57 Proud Man - La Teacher J.D.Staiano 3L 4L 2S 3S 2 NESSI L.Balmaceda 5 57 Equal Stripes - Nesher O.F.Labanca 5P 2P 1P 5S 3 OHIO LOVE M.La Palma 5 57 Treasure Beach - Ohio Lady A.F.Gaitan D. 4L 5L 0L 0L 4 ESTRELLAS DE LUZ J.Pintos-4 6 55 Sidney`s Candy - Star Back O.V.Addati 4S 1S 2S 3S 5 NOTERA SHY E.G.Ortega T.-4 5 57 Inter Optimist - La Notera R.O.Galiano 1S 0S 3S 1S 6 MONTIS GOSSN B.Enrique 5 57 Montelu - Golden Gossn F.E.Osorio 4S 2S 3S 3P 7 MUY PICARA E.Ortega P. 5 57 Exchange Rate - Muy Premiada E.Martin Ferro 4S 3P 0S 6S 8 MONTANA LANE O.Alderete 5 57 Master Of Hounds - Insista E.D.Juarez 8P 5R 2R 1R 9 SPIRITUAL CAUSE C.Benitez-2 6 55 True Cause - Spiritualist C.O.Rodriguez

OHIO LOVE (3) MUY PICARA (7)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: MI CHISPASO (CA) 15:35 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE) 1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

8S 5S 1S 0S 1 EL ECOLOGISTA E.Ruarte 4 54 Ecologo - Fiori O.F.Conti 6S 1S 2S 4S 2 MAGNET CURL R.Bascuñan-4 4 57 Curlinello - Magnetic Eyes C.A.Bani 5P 1P 4P 9P 3 REMOTO PAU A.I.Romay-2 4 57 Remote - Miss Ette R.C.Gutierrez 2S 4S 2S 1S 4 DON BECO W.Pereyra 4 57 Lenovo - Shy Prize Girl H.M.Mujica 0S 5S 1P 1S 5 PERFORADOR No Correra 4 57 Aerosol - Performance Best J.D.Oural 8S 1S 4P 1S 6 EQUAL PRINCE L.Balmaceda 4 57 Equal Stripes - Egyptian Queen E.Martin Ferro 6S 1S 2S 1S 7 FRUTO MADURO O.Alderete 4 57 Aerosol - Fruit Cup C.A.Cardon 5S 7P 1S 8P 8 ENTREVISTADO J.Villagra 4 54 Lizard Island - Entrevue M.Domingo 3S 4S 4S 1P 9 STARRY STAR E.Ortega P. 4 57 Winning Prize - Starry Miss E.Martin Ferro

DON BECO (4) MAGNET CURL (2) EQUAL PRINCE (6)

9a. Carrera - 2400 mts. CLASICO CALIDOSCOPIO (L) 16:05 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 4 años y más edad. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA EXTRA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000

1L 1S 2L 4L 1 GALAN GALES J.Villagra 5 58.5 Expressive Halo - Intergalana M.A.Cafere 7S 1P 1P 3P 2 MARCCELO EL MUÑECO W.Pereyra 4 54.5 Sidney`s Candy - Marccela J.F.Saldivia 2P 1S 6P 2S 3 TRAMPERO VIOLENTO L.Balmaceda 5 53 Violence - La Trampera O.F.Labanca 0S 3S 3P 1P 4 DARGREEN R.Blanco 6 59 Greenspring - Donna Dina M.S.Sueldo 5S 7S 6P 5S 5 SEULEMENT CATCHER A.Paez 6 54.5 Catcher In The Rye - Lista Unica G.Scagnetti 1S 5P 2S 4S 6 GAMBLE RULES J.Noriega 5 56.5 Roman Ruler - Gamuza Fina E.Martin Ferro 1P 3P 3S 1S 7 HEAT MIAMI C.Montoya 5 55.5 Manipulator - Heart Of Magic D.G.Marsiglia L.

MARCCELO EL MUÑECO (2) DARGREEN (4) GAMBLE RULES (6)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: NICKELBACK (2013) (CA) 16:35 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 20POZO ASEGURADO-$ 850.000

6S 7S 4S 1S 1 BIEN LEJANA R.Frias-2 5 57 Remote - Todo Para Bien I.A.Diaz 3S 5P 6P 5P 2 PEPPAPIG A.I.Romay-2 5 57 Valid Stripes - Incidencia L.D.Racco 8S 2S 5S 4S 3 WAYCA`S PRIZE G.J.Garcia 5 57 Pure Prize - Wayca O.F.Labanca 1P 7P 7P 6P 4 BESAME MUCHO M.Alfaro-4 5 57 Freud - Flor De Abril A.M.Lopez 5L 3L 7L 7S 5 SISI EMPERATRIZ F.Arreguy (h) 5 57 Emperor Richard - Yellow Light H.A.Azcurra 0S 5S 0S 0S 6 BORN TO VICTORY X.X. 7 55 Life Of Victory - Kamy Law J.P.Giles 2S 9S 3S 3S 7 PALITAS FREUDE P.Carrizo 5 57 Freud - Decanas Parade D.E.Spandrio

PALITAS FREUDE (7) BIEN LEJANA (1) WAYCA`S PRIZE (3)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: UN APOSTOL (2015) (CA) 17:05 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA DOBLE EXTRA. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

7S 0S 4S 5S 1 CIELO ROMANO L.Balmaceda 5 57 Roman Ruler - Cretina O.F.Labanca 0L 9S 7P 0S 2 OJOS EN EL CAMINO W.Pereyra 5 57 Blocked Shot - Let Me Fizz J.D.Staiano 7S 7S 9S 2S 3 TAKE PLACES M.Gonzalez 5 57 Curlinello - Tomorrow Fantasy S.A.Cannizzo 0S 4S 2S 5S 4 BEQUEFUMO A.Paez 6 55 Cityscape - Forever Now P.A.Jacques Olivier 1S 0S 2S 6S 5 SHONNY M.Valle 6 55 Equal Stripes - Shillyshally J.D.Ruvelli 5S 4S 5S 8S 6 ISOLANO J.Noriega 5 57 Lingote De Oro - Flag Conga A.F.Fazzio 1S 9S 0S 8S 7 MEDIO CAPRICHOSO E.Talaverano 5 57 Casual Meeting - Media Veronica M.C.J.Sumpf 6S 8S 5S 5S 8 ILLUMINER B.Enrique 5 57 Hurricane Cat - Invocare C.C.Cabrera 4S 3S 7S 0P 9 UP TOWN J.Leonardo 5 57 Sidney`s Candy - Up One Step H.C.Chaulet 7P 0P 0P 0P 10 BAT LUCIO No Correra 7 55 Bat Ruizero - Cansadora L.A.Rasente

BEQUEFUMO (4) ISOLANO (6) CIELO ROMANO (1)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LUHUK (USA) 17:35 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (*) Constantino. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

2S 9S 5S 1S 1 CONSTANTINO J.Rivarola 6 52 Consistent - Dra Parole C.D.Ussich 9L 0S 4S 0P 2 PAT RAFTER J.Leonardo 7 54 Grand Reward - Princess Grandslam J.A.Ionadi 7P 8P 3S 7S 3 SERENO J.M.Sanchez 8 56 Catcher In The Rye - Cedar Grove H.A.Malarino 2P 5P 4P 1P 4 BORCEGO E.G.Ortega T.-4 7 56 Roman Ruler - Beatriche G.E.Romero 6L 2S 2S 8S 5 PUNTA INDIA W.Pereyra 6 54 Lizard Island - Pumpkin J.D.Staiano 5S 7S 0S 0P 6 INCA CHIRUSA X.X. 6 50 Incasico - Cangas F.D.Tajes 0S 3S 3S 0L 7 MANDO BONGO (URU) J.Espinoza-4 6 52 Fusaichi Pegasus - Hero Of The Night C.D.Ussich 9P 7S 7P 4P 8 EMPRESARIADO G.J.Garcia 7 60 Sidney`s Candy - Empress Charm F.O.David 5L 8P 0P 0P 9 STAR OPTION L.Tello E. 6 52 Star Runner - Obia C.D.Ussich 3P 1P 2S 7S 10 ALEX SCAPE M.Valle 6 52 Cityscape - Alejandra Mia J.H.Barisone 0S 0P 0S 8P 11 QUENA REC P.Carrizo 6 54 Recapturetheglory - Buruquena D.E.Spandrio 1S 8S 4S 6S 12 MILAGROSO RICHARD L.Garcia-3 6 52 Emperor Richard - Thunder Dance C.A.Zuco 6P 1L 3L 5P 13 DISCOBOL X.X. 7 52 E Dubai - Interdisciplina M.A.Degregorio

BORCEGO (4) QUENA REC (11) PUNTA INDIA (5)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CALDERONA (CA) (OPCIONAL) 18:10 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1 de Octubre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

6S 5S 2S 3S 1 EL RISTRETO L.Balmaceda 4 57 Winning Prize - La Remilgada P.Chioccarelli 7S 7P 0P 8S 2 REY DE LA NOCHE S.Piliero 4 57 King Of Sale - Watta Lindt A.O.Urdagaray - - - 6P 3 SARAPIO F.Quinteros-3 4 57 Hurricane Cat - Honey Gulch R.E.Quinteros - - 0S 0P 4 BYORN WET A.Allois-4 4 57 Pub De Llers - Remsheg A.F.Fazzio 0S 0S 7S 9S 5 SACAMANDU E.Ruarte 4 57 Suggestive Boy - Sombria G.A.Siele 0P 8S 0P 6S 6 INDOMITO MASTER A.I.Romay-2 4 57 Mastercraftsman - Indomita L.A.Muñoz - - 0S 9P 7 LO MEJOR DE TED G.Villalba 4 57 Captivated - Best Luck H.F.Armendariz 4S 9S 3S 0S 8 EURO GLOBAL R.Alzamendi 4 57 Global Hunter - Panera J.Della Giovanna - - 0S 0S 9 TAXI DANCER G.J.Garcia 4 57 Remote - Tancreda R.F.Morales 5L 4S 5P 4S 10 AMIGUITO MALEVO J.Noriega 4 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta - - - - 11 SAND ROAD C.Velazquez 4 57 Valid Stripes - Arena Y Sol S.A.Cannizzo - - 0S 7S 12 MARAKA HUNTER R.Garcia-4 4 57 Mighty Hunter - Maraca Rye M.D.Turquieto 0S 5S 4S 4S 13 ENTRE FUEGOS J.Espinoza-4 4 57 Fuego E Hierro - Mita M.I.Rizza

EL RISTRETO (1) ENTRE FUEGOS (13) AMIGUITO MALEVO (10)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CALDERONA (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 18:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Octubre de 2020).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000.

6S 4S 0P 6S 1 JOHN WICK M.Valle 4 57 John F Kennedy - Moyra Smiles J.A.Fren - - 6S 5S 2 MULTADO CAT R.Alzamendi 4 57 Compasivo Cat - La Hilaria S.L.Fanti 7S 0S 5S 6S 3 SALLINGS HORSE R.Garcia-4 4 57 Most Improved - Lighted M.I.Rizza 9P 9S 6S 9S 4 HURRICANE MURRAY A.Paez 4 57 Hurricane Cat - Lista Unica G.Scagnetti - - 0e 6e 5 PONDE MAN M.Aserito 4 57 Manipuler - Ponderoma S.D.Azuri 0S 0S 0S 0S 6 MASTER CHAMPI L.Cabrera 4 57 Mastercraftsman - Champi Roma V.R.Bustamante 4S 2P 0S 6P 7 MASTER TAPIT E.Ortega P. 4 57 Mastercraftsman - Tapit Song E.Martin Ferro 9S 0S 9S 0S 8 LENDL L.Franco 4 57 Sigfrid - Laturba J.Della Giovanna 3P 0P 6S 9P 9 SI SEÑORES M.Alfaro-4 4 57 Lucky Island - Senior Rita Lady R.C.Gutierrez - - - - 10 ALTIVO PERFECTO J.Espinoza-4 4 57 Perfectperformance - Frente Altiva M.A.Nuñez - - - 6P 11 RHAEGAR W.Pereyra 4 57 Cafrune - Alice Springs A.M.Canto 5P 0P 0P 0S 12 MORE SECRET M.La Palma 4 57 John F Kennedy - South Secrecy L.F.Antognozzi 8S 7S 7S 7S 13 LATE CORAZON C.Velazquez 4 57 Latency - Spring End D.A.Sinner 0P 6P 0S 4P 14 FUNKEIRO R.R.Barrueco 4 57 Aerosol - Funk Girl A.C.Glades

