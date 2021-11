Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: AZABACHE HEI (2002) 13:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

0S 2S 0P 7S 1 HELLO MARY S.Barrionuevo 4 57 Grand Reward - Hello Dear M.P.Albe - - - - 2 DISTINGUIDA OPTIMIST B.Enrique 4 57 Inter Optimist - Que Distinguida R.O.Galiano - - 0P 3S 3 JOY COHIBA W.Pereyra 4 57 Fortify - Colibrina J.F.Saldivia - - - 0P 4 MAIPO`S DANCER R.Bascuñan-4 4 57 Maipo Royale - Dancing Fashion D.M.Gervasoni - - - - 5 EMILITA GULCH A.Duarte 4 57 Snob Gulch - Reina Emilia A.R.Duarte - - 8S 4e 6 FANCY BIRD P.Carrizo 4 57 Fancy Cruz - Troyana Bird M.Damelia 5L 5P 5S 6S 7 VIGATTA A.B.Valdez-4 4 57 Stratham - La Nilsson A.O.Urdagaray 3S 0S 4S 3S 8 ANGEL`S DANCE O.Alderete 4 57 Angiolo - Baaltis J.C.Borda - - - 0P 9 LA PINGOLETA A.Cabrera 4 57 Cosmic Trigger - Grisada J.L.Visiconti

ANGEL`S DANCE (8) JOY COHIBA (3) VIGATTA (7)

2a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: AZABACHE HEI (2002) (2º TURNO) 14:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 4. 600.000

9S 5L 7S 0S 1 LA CHURRONA A.Castro 4 57 Knockout - La Churrina R.F.Torres 2L 3P 6P 7L 2 ARGUMENTA S.Arias-4 4 57 Angiolo - Strike Price G.G.Notario - - - - 3 LUSCINDA A.Cabrera 4 57 Señor Candy - Llay Llay A.Pavlovsky 4S 3S 4S 2S 4 ROCKING KEY A.B.Valdez-4 4 57 Key Deputy - Rocking Nistel L.A.Sanchez 0S 0S 6S 0P 5 DOPPIO BENEDETTA O.Alderete 4 57 Perfectperformance - Twice Blessed P.E.Molina - - - 0S 6 HEAVENLY NUMBER M.Giles 4 57 Electricity - Miss Valdoral M.D.Giles 4S 6S 9S 0S 7 SPRIGHTLY P.Carrizo 4 57 Zensational - Spring Star F.A.Olivera 2S 3S 6S 2S 8 AMBAR BLACK W.Moreyra 4 57 Angiolo - Black Diamond L.J.Duggan - 4S 8P 0S 9 REINA STAR F.Corrales 4 57 Star Runner - Berry Champ J.O.Martinez F.

ROCKING KEY (4) AMBAR BLACK (8) REINA STAR (9)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: POR TRAIDOR (2008) 14:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años, 55 kilos. (Para Jockeys y Jockeys Aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de Noviembre de 2020). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000

0P 0S 6S 4S 1 MASTERCHEF SAM C.Perez G.-2 6 55 Alrassaam - Marquesa Rak J.M.Benedetti 6S 0S 5S 4S 2 GALUP BOY G.Bellocq 5 57 Asiatic Boy - Galerista C.R.Caballero 5S 0S 2S 3S 3 MISTICO JOY S.Barrionuevo 5 57 Fortify - Stormy Mia C.C.Cabrera 6S 7S 7S 0S 4 TAIPIRO F.Correa-2 5 57 Taifas - Caipira F.R.Bartolome 8S 0S 0S 7S 5 IL ROMANO R.Alzamendi 5 57 Don Pedal - Medieval Roma J.A.Romero 0P 5S 6S 8S 6 MAGIC HORSE E.Suarez-4 5 57 Horse Greeley - Lady Canel C.E.Aguirre 7P 2S 0S 5S 7 TROPICANO J.Leonardo 5 57 Endorsement - Topical R.O.Lemos 0P 7P 4S 7S 8 AAZIF F.Barroso 5 57 Asiatic Boy - Sellsabeell V.O.Fernandez 0S 5S 6P 5P 9 PADOVANI E.Ruarte 5 57 Lizard Island - Prolongada M.A.Santiago 5S 8S 2S 3S 10 BENICIO PRINCE E.Torres 6 55 Strategic Prince - Beautiful Black G.A.Poggio - - - - 11 MANDO FUERTE A.Paez 6 55 Mandon - Nadia Toss A.Goyeneche

MISTICO JOY (3) BENICIO PRINCE (10) GALUP BOY (2)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: POR TRAIDOR (2008) (2º TURNO) 15:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años, 55 kilos. (Para Jockeys y Jockeys Aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como minimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de Noviembre de 2020). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 750.000

8S 9S 5P 7P 1 KISKA SEA R.Alzamendi 5 57 El Prado Rob - Natta Gelata G.J.Alza - - 9S 6S 2 EMPRESS BOY E.Ruarte 5 57 Asiatic Boy - Empress Flash M.A.Santiago 7S 7S 5S 0S 3 ROYAL WINNER G.Bellocq 5 57 Master Of Hounds - Ifiwin C.R.Caballero 8S 7S 0S 8S 4 SOY INDIANO M.Gonzalez 6 55 Indian Council - Melliza Mora D.S.Dure 4P 3S 6P 2S 5 EPICO FINAL S.Barrionuevo 5 57 Lizard Island - Epically C.C.Cabrera 5L 0S 3S 6S 6 FESTIVAL IN RIO A.Coronel E.-2 5 57 Heliostatic - Feel The Best J.L.Morales 2S 3S 4S 5S 7 TRULY HONEST J.Leonardo 5 57 Endorsement - My Honesty N.F.Caviglia 9S 0S 8P 9P 8 CATCHER IN STORM E.Torres 5 57 Catcher In The Rye - Hidden Storm V.O.Fernandez 0S 4S 8S 4S 9 SEYTON R.Tarragona 6 55 Violence - Summer Memories G.A.Poggio 2S 2e 1e 4P 10 DROP OF JUPITER A.Palacios 5 57 Don Valiente - Superioridad M.G.Herrera 5L 0S 6L 0P 11 GATINHO DO EMMA A.Paez 5 57 Emmanuel - Silvergatta F.R.Bartolome - - - - 12 IDOLO STORM F.Correa-2 5 57 February Storm - Idola Gloriosa E.G.Sala

EPICO FINAL (5) DROP OF JUPITER (10) KISKA SEA (1)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: FAST EMPEROR (CA) (OPCIONAL) 15:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 1. 191. 389

6S 5S 4S 4S 1 MISS BLUE CAT S.Barrionuevo 4 57 Hurricane Cat - Miss Landriscina A.M.Calcagno - - - 9S 2 GITANA GIRL R.Frias-2 4 57 Asiatic Boy - Malavita I.A.Diaz 8S 4P 4P 3P 3 MOON AND SUN F.L.Goncalves 4 57 Equal Stripes - Moon Lady E.Martin Ferro 3S 4S 4S 3S 4 SELFITZ M.Valle 4 57 Seattle Fitz - Seltz J.M.Leon 8P 7S 6S 3S 5 LUNA TITI G.Bonasola 4 57 True Cause - Luna Sam R.A.Gonzalez 0S 6S 0S 7S 6 MI PERSPECTIVA M.Giuliano C.-3 4 57 Catcher In The Rye - Miner Prospect C.E.Zampone 5S 7S 6S 5S 7 TRAMPOSA SOY C.Velazquez 4 57 Aerosol - Triumph Of Love J.J.Etchechoury - - 6P 7P 8 AIM HIGH S.Piliero 4 57 Angiolo - Bred To Win D.G.Marsiglia L.

MOON AND SUN (3) SELFITZ (4) TRAMPOSA SOY (7)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SOUTHERN LAWYER (2006) 16:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000

0S 5S 2S 6S 1 PEPPER BEACH G.Bonasola 5 57 Treasure Beach - Pepper Girl J.L.Cervantes 8S 3S 0S 8S 2 ENDONDY F.J.Lavigna-4 6 55 Endorsement - Almondy J.J.M.Rodriguez 7T 5T 5e 6S 3 REINA SUPERADA S.Barrionuevo 5 57 Es Richard - Señora Superada C.A.Elola 0P 0S 0S 4S 4 TENNESSEE RYE E.Ortega P. 5 57 Catcher In The Rye - Stormy Tesis M.R.Linares 3L 3L 4L 2S 5 KUTXABANK P.Diestra (h) 5 57 City Banker - Betsur A.M.Canto 8S 7S 2S 0S 6 LINDA PIPA L.Cabrera 5 57 Sixties Icon - Comba Luck G.R.Hildt 0P 4S 7S 5S 7 TRUE SUNSHINE E.Suarez-4 5 57 True Cause - Intense Day J.A.Lofiego - 0P 9S 9S 8 ALMITA HERIDA R.Bascuñan-4 5 57 Flesh For Fantasy - Imperdible C.M.Saini 4S 4S 5S 3S 9 SUPERUNKNOWN J.Espinoza-4 5 57 Request For Parole - One Lovely J.C.Gaggero 8S 0S 6P 8P 10 AQUILAS L.Brigas-4 6 55 Most Improved - Glumica M.A.Penna 4S 9P 4S 4S 11 MOROCHA TRIUNFAL S.Arias-4 5 57 Cima De Triomphe - Luna Moon P.A.Jacques Olivier - 9S 6S 9S 12 PARA MUCHOS F.Correa-2 5 57 Aristocity - Legionada N.D.Ortiz

KUTXABANK (5) SUPERUNKNOWN (9) MOROCHA TRIUNFAL (11)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: FRUTOSO (2011) 16:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Tenten Go. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

0L 1L 8P 6P 1 DOÑA CAPANGA A.Coronel E.-2 6 52 Treasure Beach - Doña Deca J.L.Morales 4P 0P 5S 4P 2 CALL TO DUTY J.Espinoza-4 7 52 Campanologist - Calamintha M.C.Prestano 2P 7S 2S 2S 3 EL GRADUADO M.Valle 7 58 Mutakddim - Studieuse C.C.Cabrera 5S 0S 6S 7P 4 TAWA NOV L.Cabrera 6 54 Termi Nov - Tawafeej N.G.Bello 2S 9P 9S 2L 5 CLASSIC RYE R.Garcia-4 8 62 Catcher In The Rye - Miss Cursi M.Alvarez 5S 4S 1S 3S 6 CODI STRAC A.Paez 6 54 Stratostar - Es Cultura G.H.Verde 2S 5P 1S 4S 7 TENTEN GO R.Frias-2 6 52 Lasting Approval - Flor De Luhuk V.Penna 5S 7S 4P 6P 8 BEST MILLION F.J.Lavigna-4 6 52 Indy Point - Best Number M.A.Gomez

EL GRADUADO (3) CODI STRAC (6) CALL TO DUTY (2)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: NAIPE DE OURO (2012) 17:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años: 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-1.000.000

3P 1S 7S 5S 1 LUNA ESPECIAL E.G.Ortega T.-3 5 57 Most Improved - Luna Sam J.H.Barisone 1S 9S 0S 0S 2 DAMA WORRY B.Enrique 5 57 Dont Worry - Dama Optimista J.Pettinari 2L 1T 4L 0L 3 MICHONNE U.Chaves-4 5 57 Cafrune - Hiding House A.M.Canto 3S 5S 2P 4P 4 SUGAR GIRL R.Bascuñan-4 5 57 Greenspring - Sweeptheway G.J.Frenkel S. 6P 4S 0S 0P 5 DAME DE LA GARDE L.Vai 5 57 Cima De Triomphe - Lisala M.R.Escudero 8S 1S 2S 2S 6 GITANERA CANDY R.Alzamendi 5 57 Sidney`s Candy - La Gitanera H.D.Nicodemo 8P 9S 9S 9S 7 VERDANA BEACH M.A.Sosa-2 5 57 Treasure Beach - Verdana J.A.Ionadi 0S 0S 5S 6S 8 BORN TO VICTORY E.Suarez-4 7 55 Life Of Victory - Kamy Law J.P.Giles 0S 5S 1S 3S 8a PERICA RUNNER E.Ruarte 5 57 Star Runner - Kamy Law J.P.Giles 0S 0S 9S 0S 9 SOY FANATICA S.Piliero 6 55 Master Of Hounds - La Integral A.O.Urdagaray 0P 0S 0S 7S 10 CANELA HOT R.R.Barrueco 5 57 El Noi - Cecilia Jet N.D.Gomez 4L 8T 5L 1S 11 LA FENETRE F.J.Lavigna-4 5 57 Cima De Triomphe - Princesa Pop C.G.Rodriguez 7S 2S 6L 0S 12 LA ROOSVELT P.Carrizo 6 55 Mount Nelson - Caroline Mag R.O.Cibiriain

GITANERA CANDY (6) SUGAR GIRL (4) LUNA ESPECIAL (1)

9a. Carrera - 1200 mts. HANDICAP REMIGIO GONZALEZ MORENO 17:30 hs.

Handicap para Todo Caballo 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000

1P 1L 3S 5L 1 DESPACITO F.Coria 4 55 Sabayon - Poorlittlebridgett D.C.Periga 7P 2L 1L 5L 2 BUITRE DE BARRO D.Lencinas 4 51 Compasivo Cat - Doña Roma G.L.Remuzzi 3P 4P 0S 6P 3 ESTIMADO INFORME J.Espinoza 6 53 Informatico - Estimada Mia J.O.Martinez F. 2S 2P 1P 1S 4 RADICAL DE ALMA J.Villagra 5 56 Art Master - La Mersa G.E.Romero 1S 4S 1L 3S 5 CAPPELLO E.Ortega P. 5 59.5 Manipulator - Coraza Mistica F.O.David 1L 2L 3L 2L 5a VETRATO B.Enrique 5 60 Remote - Vendimia Pin F.O.David 3L 6L 8P 4L 6 CASCO DE ORO A.I.Romay 5 53 Most Improved - Sayen H.D.Tocci 2S 8S 1S 4S 7 SEMAFORO PLUS F.L.Goncalves 5 53 Alpha Plus - Mayoria C.B.Carretto

VETRATO (5a) RADICAL DE ALMA (4) DESPACITO (1)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CHE INVASOR (2018) (CA) 18:00 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G1, G2, G3 Y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

8P 4P 6P 1P 1 SANTO RUNNER R.Bascuñan 3 56 Star Runner - Santa Tala M.F.Alvarez 7e 3e 3e 1S 2 AMIGO STORM J.Villagra 3 56 Storm Donoso - Amiguita Shina N.G.Ricchi - 3L 2e 1S 3 SIGO SIENDO REY E.Martinez 3 56 E Dubai - Noble Queen J.A.Jaume 4S 9S 1S 3S 4 SWEET LAKE L.Balmaceda 3 56 Idalino - Medias Negras D.J.Perez Chiama 3S 3S 2S 1S 5 EVER SPRING R.Blanco 3 56 Greenspring - Ever Fit M.S.Sueldo 4S 4S 3S 1S 5a PURE ZEN J.Leonardo 3 56 Zensational - Pure Seduction M.S.Sueldo 1S 6S 0S 5P 6 FALMOUTH F.L.Goncalves 3 56 Il Campione - Stormy Night J.A.M. Neer 5P 7S 1S 8S 7 UNAVA HIT J.Espinoza 3 56 Hit It A Bomb - Unavailable J.M.Etchechoury - - 6S 1S 8 ALMOST TRUE A.Cabrera 3 56 Flesh For Fantasy - Aliston A.Pavlovsky

EVER SPRING (5) FALMOUTH (6) SANTO RUNNER (1)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ALMENDRADO KEY (2016) 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

9S 9S 2S 3S 1 RECARANO F.Correa-2 4 57 Winning Prize - Roman Emily C.B.Carretto 0P 0L 8S 6S 2 MOON VISION E.Ortega P. 4 57 Univision - Potri King O.F.Fravega 4P 3S 7P 4L 3 SARFO W.Moreyra 4 57 Equal Talent - Vitroka J.A.M. Neer 0S 1P 9S 5S 4 TIRRENI M.Valle 4 57 Sidney`s Candy - Stormy Orbital C.C.Cabrera 8P 7L 1L 7L 5 OJO MARTIN S.Piliero 4 57 Cima De Triomphe - Cheviva C.R.Baustian 1P 9P 3P 4P 6 PATO PHIL J.Villagra 4 57 Equal Stripes - Paula Sexy M.M.Garrido 9P 6P 2S 4P 7 TOP RIMOUTE E.Torres 4 57 Remote - Cachorra Top O.Ilarione 4S 1S 8P 5S 8 ALDEANO VIOLENTO J.Espinoza-4 4 57 Violence - Al Durrah C.A.Linares 5S 5S 0S 1S 9 SUMMER FESTIVAL L.Balmaceda 4 57 Seek Again - Summer Fest S.C.Aymale 6e 2S 2e 1S 10 LINESMAN No Correra 4 57 Doubles Partner - La Lorraine O.R.Robles

RECARANO (1) PATO PHIL (6) TOP RIMOUTE (7)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: PEDRO INFANTE (2013) 19:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. INC. DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 264. 583

2S 2S 3P 2S 1 PUERTO DE NIZA F.Correa-2 6 55 Orpen - Puerto Azul C.F.Visconti 6L 0L 1T 2T 2 EMOTIONS FOREVER J.Osuna-2 5 57 Treasure Beach - Mixed Emotions N.D.Noya 1S 5S 4S 2S 3 QUAGMIRE S.Barrionuevo 6 55 Sixties Icon - Queen Pasion C.C.Cabrera 5P 5P 7S 9P 4 TEODORO JOY J.Cordoba 6 55 Fortify - Stormy Tesis M.A.Dominici 0P 6P 0S 7S 5 EVER LUCK F.J.Lavigna-4 7 55 Ever Peace - Olivia Luck J.J.M.Rodriguez 5S 3S 6P 3S 6 MAIPO GLORIOSO G.Bellocq 6 55 Maipo Royale - Reina Gloriosa C.R.Caballero 3S 6S 7P 4S 7 WARNER F.L.Goncalves 5 57 Perfectperformance - Wachovia M.V.Bucci 2S 0P 4S 1S 8 BLESSED MAN R.Bascuñan-4 5 57 Knockout - Blessed Girl D.M.Gervasoni 9S 2S 7S 2S 9 TAKE PLACES M.Gonzalez 5 57 Curlinello - Tomorrow Fantasy S.A.Cannizzo 0S 1S 7S 0S 10 CARPET CRAWLER C.Perez G.-2 5 57 Catcher In The Rye - Coqueta Pin C.C.Cabrera 4S 5S 2S 0P 11 MAS CORAZON P.Carrizo 5 57 Violence - Even Rosario S.Garat 1S 0S 0S 4S 12 ORPEN VADOR L.Vai 5 57 Orpen - Miss Vador P.A.Colman

PUERTO DE NIZA (1) MAS CORAZON (11) WARNER (7)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SABIENTE (2010) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2020). FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

8P 6P 7P 3S 1 PIMIENTO DULCE R.Bascuñan-4 4 57 South Kissing - Pimienta Pop G.E.Scarpello 0S 9S 9P 8S 2 KESTRIPES W.Soto-4 4 57 Valid Stripes - Kecosita M.A.Santiago 0S 6S 5S 5S 3 PRINCIPE COLONIAL G.Bonasola 4 57 Strategic Prince - Locura Colonial S.D.Wetzel 0S 0P 8S 8P 4 VASILI KANDINSKY F.J.Lavigna-4 4 57 Empire Aztec - Bashkirtseva J.A.Sosa - 9S 7S 8S 5 LAGO ROJO F.Correa-2 4 57 Lago Ness - Flauta Van N.D.Ortiz - 0S 7S 6S 6 MARAKA HUNTER R.Alzamendi 4 57 Mighty Hunter - Maraca Rye M.D.Turquieto 8S 7P 9P 3P 7 VISIONAL W.Moreyra 4 57 Cityscape - Celaeno J.A.M. Neer 0S 0S 0S 7S 8 COPETE A.Castro 4 57 Copetin Rye - Doña Ata R.F.Torres - 0S 0S 8S 9 SR. JOS C.Cuellar 4 57 Hook The Pirate - Glitz A.F.Urruti 6P 7S 5P 3S 10 FANTASTIC CRAF G.Tempesti V.-4 4 57 Mastercraftsman - Fantastica Roma R.O.Soto - - 0S 9S 11 MASTER VILAS I.Monasterolo 4 57 Mastercraftsman - Willy Wells G.E.Scarpello 4S 6S 5S 2S 12 MUY CANDY M.A.Sosa-2 4 57 Sidney`s Candy - Mary Gulch F.J.Migueles 0P 6S 8S 3S 13 JOHN WICK J.Espinoza-4 4 57 John F Kennedy - Moyra Smiles J.A.Fren 9S 0S 7S 4S 14 INCO GULCH A.Duarte 4 57 Snob Gulch - Optimist Belen A.R.Duarte 0S 0S 0S 4S 15 GOLDEN CAUSE A.I.Romay 4 57 True Cause - Golden Pride J.J.Fren 5P 9S 5S 4S 16 CORAZON DE LEON F.L.Goncalves 4 57 Stratostar - Sofonisba M.A.Penna

MUY CANDY (12) VISIONAL (7) CORAZON DE LEON (16) PRINCIPE COLONIAL (3)