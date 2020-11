Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 RIDE ON MORO, 5, J.Rivarola (16) 0 2 Master Brujo, 3, N.Lacorte (12a) 0 1,70 1 1/2 cpo 2 Timber Song, 3, J.Roman (3a) 0 268,05 1/2 cpo 3 Vision Of God, , F.Menendez (6) 0 13,00 3/4 cpo 4 Noquere, 7, M.J.Lopez (15) 0 167,60 1/2 cpo 5 Bonobon, 7, A.Morua (11) 0 21,00 1 1/2 cpo 6 Indio Araucano, 7, F.L.Goncalves (9) 0 7,70 1 cpo 7 Roman Oak, 7, F.Arreguy (h) (7) 0 12,00 3/4 cpo 8 Raggi, , F.Roldan (14) 0 26,30 cza 9 Elquetejedi, 3, M.Giuliano C. (8) 0 13,85 pzo 10 Equal Courage, 7, E.Ortega P. (12) 0 1,70 1/2 cpo 11 Monte Cruz, 7, W.Aguirre (12b) 0 1,70 2 1/2 cps 13 Señalado Shot, 7, M.A.Sosa (1) 0 118,10 2 cps 14 Gold Spurs, 7, N.Ortiz (5) 0 19,40 1 1/2 cpo 15 Guillermo Vision, 7, D.E.Arias (13) 0 69,30 2 cps 16 El Jarana, 7, R.Alzamendi (2) 0 14,85 1/2 cpo 17 The Rum Blazer, 3, M.Alfaro (3) 0 268,05 4 cps 18 El Muy Vivido, 7, R.Villagra (10) 0 104,95 3 cps ú The Stripes Halo, , F.Aguirre (1a) 0 118,10 s.a. - - - 0

Dividendos: RIDE ON MORO $ 4,85, 1,95 y 1,35. Master Brujo $ 1,40 y 1,10. Vision Of God $ 1,40. IMPERFECTA $ 260,00. CUATRIFECTA $ 117.529,00. DOBLE DESQUITE $ 1.930,00. TRIPLO FINAL $ 2.001,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 5.832,00. No Corrió: (4) Jeleni. Tiempo: 1'25s4c. Cuidador: R.E.G.Herrera. Stud: Por - Ti - Eli - Lei. El ganador de 6 años es hijo de Lujo Moro y Turn O. RECAUDACIÓN: $ 23.012.234.