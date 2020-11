Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 ABRIENDO CANCHA, 7, F.Coria (9) 0 2 Love Rules, 7, A.Cabrera (14) 0 5,30 cza 3 Discobol, 2, F.Menendez (7) 0 5,35 4 cps 4 Samaras, 7, C.Velazquez (1) 0 11,05 1 1/2 cpo 5 Cinema Show, , J.R.Benitez V. (4) 0 22,45 pzo 6 Don Orpen, 7, D.E.Arias (3) 0 12,80 2 cps 7 Pure Performance, 7, M.N.Ferreyra (12) 0 2,80 1/2 pzo 8 Corazon Perfecto, , J.Roman (15) 0 90,00 cza 9 Giambellino, 7, F.Vilches (6) 0 4,75 2 cps 10 Iru Fushi, 7, A.O.Lopez (10) 0 136,80 cza 11 Los Negros (uru), 3, F.Gimenez (8) 0 27,40 1/2 cza 12 Entrecejo, 7, P.Diestra (h) (5) 0 26,05 3 cps ú Magic Mike, 7, B.Enrique (2) 0 34,80 4 cps - - - 0

Dividendos: ABRIENDO CANCHA $ 8,45, 3,10 y 1,70. Love Rules $ 2,75 y 1,60. Discobol $ 1,65. IMPERFECTA $ 1.327,50. CUATRIFECTA $ 66.299,00. DOBLE DESQUITE $ 10.665,00. TRIPLO $ 14.529,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 39.613,00. No corrieron: (11) Dulzon Nak, (13) Annual Report y (16) Inter Dream. Tiempo: 1'13s35c. Cuidador: M.A.Furrer. Stud: Marcelo Y Canty. El ganador de 6 años es hijo de Not For Sale y Blidn Lov. RECAUDACIÓN: $ 21.200.271.