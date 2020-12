Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

THE BEST ISLAND , 54, W.Pereyra

SEXTA CARRERA- 800 METROS Gan Pag. Dist. 1 GIRL ON FIRE, 55, W.Pereyra (2) 0 2 Sarpampa, 55, A.Cabrera (8) 0 1,50 6 cps 3 Andriana, 55, M.J.Lopez (7) 0 4,15 1 cpo 4 Re Rabiosa, 55, J.C.Diestra (h) (5) 0 6,65 2 cps 5 Candy Rancher, 55, E.Siniani (3) 0 20,90 5 cps 6 Soft Greeley, 55, F.Menendez (9) 0 12,95 4 cps 7 Luminosa Hero, 55, C.Menendez (4) 0 12,15 1 1/2 cpo ú Roma Bahia, 55, D.E.Arias (6) 0 43,35 5 cps - - - 0 Dividendos: GIRL ON FIRE $ 8,30 y 3,05. Sarpampa $ 1,45. EXACTA $ 222,50. TRIFECTA $ 325,75. DOBLE $ 1.284,00.No Corrió: (1) La Mirada Roja. Tiempo: 45s97c. Cuidador: R.A.Garcia. Stud: Par De Ases. La ganadora de 2 años es hija de Cityscape y Ginalollo SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 ALDEANA EN ROMERIA, 57, W.Aguirre (11) 0 2 Fantasy Letal, 57, P.Diestra (h) (10) 0 22,70 v.m. 3 Tapit Ruler, 57, A.Cabrera (14) 0 2,15 2 1/2 cps 4 Vernix, 54, F.Menendez (5) 0 9,15 1 1/2 cpo 5 Costa Girl, 57, G.Hahn (1) 0 3,50 1/2 cpo 6 Esperada Stripes, 55, J.Rivarola (9) 0 99,99 pzo 7 Arandanera, 57, P.Carrizo (7) 0 33,65 1/2 cpo 8 Olympic Girl, 57, M.Aserito (13) 0 48,30 3/4 cpo 9 Pifilka, 53, M.A.Sosa (3) 0 16,25 3/4 cpo 10 Sisi Emperatriz, 54, F.Roldan (2) 0 49,00 2 1/2 cps 11 Lovely True, 57, M.La Palma (12) 0 99,99 1/2 pzo 12 Dulce Cantora, 57, F.Arreguy (h) (8) 0 9,90 1 1/2 cpo ú You Can Dance, 57, P.Sotelo (4) 0 39,35 2 cps - - - 0 Dividendos: ALDEANA EN ROMERIA $ 4,35, 2,45 y 1,50. Fantasy Letal $ 6,00 y 2,75. Tapit Ruler $ 1,40. IMPERFECTA $ 480,00. TRIFECTA $ 1.130,75. DOBLE $ 619,50. TRIPLO $ 3.333,00. CUATERNA $ 11.527,50.No Corrió: (6) Conga Win. Tiempo: 1'5s38c. Cuidador: D.C.Periga. Stud: 14 De Julio (sr). La ganadora de 4 años es hija de Fragotero y Salsera De Romeria OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 ROSENDO, 57, R.L.Garcia (14) 0 2 Corro Chuck, 57, P.Diestra (h) (8) 0 3,45 hco 3 Asiatic Sun, 55, K.Banegas (7) 0 11,60 v.m. 4 Barman Key, 57, J.Villagra (6) 0 3,55 6 cps 5 Maximo Filoso, 57, D.Gauna (10) 0 11,60 1/2 cpo 6 Zensation, 55, J.Yalet (h) (4) 0 53,20 2 1/2 cps 7 Agapantus, 55, M.La Palma (11) 0 6,30 1 cpo 8 Mineral Cabral, 55, F.Menendez (12) 0 30,05 cza 9 Recopado, 57, M.A.Palacios (2) 0 8,60 2 cps 10 Recit King, 57, A.O.Lopez (3) 0 74,40 1 cpo 11 Santo Win, 55, P.Carrizo (5) 0 30,35 1 cpo 12 Intentado, 57, N.Ortiz (9) 0 51,60 9 cps ú New Order, 57, M.J.Lopez (13) 0 53,60 4 cps - - - 0 Dividendos: ROSENDO $ 4,15, 2,20 y 1,75. Corro Chuck $ 1,40 y 1,45. Asiatic Sun $ 4,95. IMPERFECTA $ 65,50. CUATRIFECTA $ 1.875,50. DOBLE $ 143,00. CADENA con 6 Aciertos $ 81.7718,25. con 5 Aciertos $ 608,00.No Corrió: (1) Codiciado Sing. Tiempo: 1'5s99c. Cuidador: A.E.Barbieri. Stud: Huiliche. El ganador de 5 años es hijo de Carpan y In Rose NOVENA CARRERA- 800 METROS Gan Pag. Dist. 1 VODKA KETEL ONE, 55, M.La Palma (9) 0 2 Visa Home, 55, B.Enrique (8) 0 7,45 1/2 cza 3 Loly Vega, 53, E.Martinez (1) 0 35,05 1 1/2 cpo 4 La Moscovita, 55, D.E.Arias (3) 0 18,75 7 cps 5 Azucar Tucumana, 55, M.J.Lopez (7) 0 1,65 pzo 6 Lesenna, 55, G.Hahn (2) 0 3,10 pzo ú Noche De Cafe, 55, W.Pereyra (5) 0 4,45 5 cps - - - 0 Dividendos: VODKA KETYEL ONE $ 41,15 y 15,15. Visa Home $ 6,70. EXACTA $ 2.425,00. TRIFECTA $ 16.205,75. DOBLE $ 1.533,00.No corrieron: (4) Mata Compadronas y (6) Teñida Cause. Tiempo: 47s1c. Cuidador: G.C.Alday. Stud: El Pimpo (az). La ganadora de 2 años es hija de Lizard Island y Vecina Dark DECIMA CARRERA- 1500 METROS Gan Pag. Dist. 1 BORDEAUX TENNESSEE, 53, J.R.Benitez V. (7) 0 2 La Teacher Proud, 57, F.L.Goncalves (15) 0 3,00 11 cps 3 Tapenade, 57, R.Frias (4) 0 11,30 2 1/2 cps 4 Cambrills Girl, 57, E.Siniani (6) 0 28,75 3/4 cpo 5 Hema Jois, 53, J.Roman (9) 0 6,10 cza 6 Vitaminada, 53, M.Giuliano C. (13) 0 19,70 2 cps 7 Camp Cursi, 57, A.Cabrera (1) 0 7,50 1/2 pzo 8 Señora Jolie, 53, A.I.Romay (2) 0 99,99 3/4 cpo 9 Soy Chuck, 55, J.Rivarola (5) 0 7,20 2 cps 10 Jugadora Celebre, 54, E.Martinez (14) 0 72,95 4 cps 11 She Moves, 57, R.Villagra (16) 0 40,25 5 cps 12 Romantica Jazz, 53, M.A.Sosa (3) 0 21,30 pzo 13 Winding Road, 57, D.R.Gomez (11) 0 99,99 3/4 cpo 14 Dona Callas, 55, F.Menendez (8) 0 37,65 5 cps ú* In Florida, 57, K.Banegas (10) 0 28,95 20 cps - - - 0 - - (*) Largó retrasado Dividendos: BORDEAUX TENNESSEE $ 3,40, 1,45 y 1,15. La Teacher Proud $ 2,00 y 1,40. Tapenade $ 1,35. IMPERFECTA $ 54,00. CUATRIFECTA $ 19.589,00. APEUSTA DOBLE $ 2.273,00. TRIPLO $ 10.663,00. CUATERNA $ 43.058,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 595,827,00. con 4 Aciertos $ 656,00.No Corrió: (12) Besame Mucho. Tiempo: 1'31s67c. Cuidador: H.J.A.Torres. Stud: Hs. Dilu. La ganadora de 4 años es hija de Memphis Tennessee y Glick Bordeaux UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 GALAN GALES, 57, J.Villagra (9) 0 2 Presumido Boy, 57, W.Pereyra (13) 0 3,30 1/2 cza 3 Hold The Door, 57, K.Banegas (11) 0 20,35 3 cps 4 Aereo Bam, 57, M.N.Ferreyra (10) 0 13,35 5 cps 5 Mexcalli, 57, E.Ortega P. (2) 0 7,30 3 cps 6 Sebi Boy, 57, F.L.Goncalves (4) 0 5,20 1/2 cza 7 Emmanuel`s Heaven, 57, A.Paez (5) 0 38,85 1 1/2 cpo 8 Etruscus, 53, R.Villegas (8) 0 22,25 1 1/2 cpo 9 Mestre Do Bahia, 57, W.Aguirre (3) 0 19,55 1 cpo 10 Jugado Rye, 53, J.Roman (12) 0 99,99 3/4 cpo 11 En Rebeldia, 57, D.R.Gomez (1) 0 45,05 5 cps 12 Erenotzu, 55, F.Menendez (7) 0 51,15 14 cps ú Eco Boreal, 57, J.Da Silva (6) 0 11,35 22 cps - - - 0 Dividendos: GALAN GALES $ 2,60, 1,45 y 1,25. Presumido Boy $ 1,30 y 1,10. Hold The Door $ 2,45. IMPERFECTA $ 40,00. TRIFECTA $ 903,25. DOBLE $ 595,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s44c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Mamina. El ganador de 4 años es hijo de Expressive Halo y Intergalana DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 ICLOUD, 57, O.Alderete (12) 0 2 Vuemont, 57, C.Montoya (4) 0 9,60 1/2 cpo 3 City Pure, 57, A.O.Lopez (9) 0 8,60 cza 4 Starry Mix, 55, F.Menendez (2) 0 7,85 2 1/2 cps 5 Indy Fast, 57, G.Hahn (13) 0 3,25 2 cps 6 Strategic West, 53, J.R.Benitez V. (14) 0 98,35 2 cps 7 Calido Verano, 55, J.Avendaño (6) 0 21,80 pzo 8 Baron Thyssen, 57, B.Enrique (11) 0 19,90 2 cps 9 Estrolado, 57, Jose Gomez (10) 0 27,95 4 cps 10 Teen Seattle, 50, M.A.Sosa (5) 0 66,70 2 cps 11 Cambiemos Lu, 57, L.M.Fer`dez (8) 0 23,40 3 cps ú Calligaris, 57, A.Morua (1) 0 42,90 4 cps - - - 0 Dividendos: ICLOUD $ 1,90, 1,70 y 1,35. Vuemont $ 2,85 y 2,25. City Pure $ 2,10. IMPERFECTA $ 146,50. TRIFECTA $ 800,75. DOBLE $ 66,00. TRIPLO $ 706,00. CUATERNA $ 62.980,00.No corrieron: (3) Noble Seattle y (7) Belgrado Rye. Tiempo: 1'4s36c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Rincon De Piedra. El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Icy Lake DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 VIVICA FOX, 52, F.Menendez (11) 0 2 Doña Godiva, 57, I.Monasterolo (7) 0 3,75 1/2 cpo 3 Bella Latina, 57, D.E.Arias (12) 0 8,60 3 cps 4 La Curandera, 57, I.Zapata (15) 0 7,50 cza 5 La Cocorona, 57, R.Alzamendi (14) 0 13,60 1/2 cpo 6 Gwineth (brz), 53, R.L.Garcia (10) 0 20,30 1 1/2 cpo 7 Gringa Rica, 57, R.R.Barrueco (9) 0 27,95 3/4 cpo 8 Forever Static, 53, U.Chaves (8) 0 60,05 2 cps 9 Universal Many, 50, M.A.Sosa (13) 0 4,45 pzo 10 Lita Express, 57, R.Villagra (2) 0 42,85 1 cpo 11 Soy Yica, 57, P.Diestra (h) (4) 0 43,35 4 cps 12 Eva Garcia, 57, M.Aserito (6) 0 4,40 2 1/2 cps 13 Lazy In This Storm, 54, Y.Diestra (3) 0 90,55 5 cps 14 Seattle Bunny, 53, R.Villegas (5) 0 66,35 hco 15 Fanfa Soñada, 57, E.Gonzalez (1) 0 99,99 4 cps ú* Miss Jewels, 55, J.Rivarola (16) 0 17,55 - - - 0 - - (*) Desmontó Dividendos: VIVICA FOX $ 8,25, 3,20 y 2,55. Dooña Godiva $ 2,00 y 1,80. Bella Latina $ 3,20. IMPERFECTA $ 215,00. TRIFECTA $ 5.442,00. DOBLE $ 478,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s10c. Cuidador: L.A.Pierro. Stud: Sulepa (bv). La ganadora de 6 años es hija de Ilusor y Vernita Green DECIMOCUARTA CARRERA- 1500 METROS Gan Pag. Dist. 1 CRAGGANMORE, 57, K.Banegas (6) 0 2 Japones Rye, 53, M.A.Sosa (9) 0 8,05 cza 3 Master Brujo, 50, N.Lacorte (15) 0 11,85 cza 4 Bonobon, 57, A.Morua (12) 0 16,85 5 cps 5 Ronin Inc, 57, L.Vai (4) 0 4,95 3/4 cpo 6 Roman Oak, 54, F.Arreguy (h) (5) 0 16,05 1 1/2 cpo 7 Equal Courage, 50, A.I.Romay (8) 0 7,20 cza 8 Ride On Moro, 57, D.E.Arias (16) 0 6,10 3 cps 9 Monte Cruz, 52, J.Rivarola (3) 0 9,40 1 cpo 10 Un Identico, 57, E.Ortega P. (11) 0 10,00 1/2 cpo 11 Cinema Show, 53, J.R.Benitez V. (7) 0 32,05 2 1/2 cps 12 Longino, 54, F.Roldan (14) 0 17,75 4 cps 13 Crystal World, 57, A.O.Lopez (1) 0 99,99 5 cps 14 Tapatin, 57, R.Villagra (13) 0 99,99 1/2 cpo ú Portmalt, 53, J.Avendaño (2) 0 69,40 5 cps - - - 0 Dividendos: CRAGGANMORE $ 4,20, 2,35 y 3,05. Japones Rye $ 3,25 y 2,35. Master Brujo $ 3,25. IMPERFECTA $ 1.070,00. CUATRIFECTA $ 91.000,00. 