Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 LOTOKI, 57, F.L.Goncalves (13) 0 2 Irlandes Best, 53, M.Giuliano C. (8) 0 32,60 4 cps 3 Niko Carson`s, 54, R.Frias (6) 0 6,95 1/2 cpo 4 Dactylon, 57, E.Ortega P. (4) 0 2,35 1/2 pzo 5 Blender`s Cup, 57, G.Bellocq (11) 0 26,35 2 1/2 cps 6 Frizado Dream, 55, F.Menendez (9) 0 6,65 1/2 cza 7 Lucky Moro, 57, F.Arreguy (h) (2) 0 26,45 1 1/2 cpo 8 Ilusion Magica, 55, J.Rivarola (10) 0 44,90 3 cps 9 Red Beduino, 57, G.Villalba (12) 0 43,35 hco 10 Recit Mandado, 55, S.Barrionuevo (1) 0 12,15 3/4 cpo 11 En Buena Ley, 57, R.Villagra (5) 0 140,50 2 cps 12 Furtivo Topador, 54, E.Ferreira P. (3) 0 43,80 10 cps ú Beastinc, 52, M.A.Sosa (7) 0 165,55 7 cps - - - 0 Dividendos: LOTOKI $ 2,45, 2,00 y 1,45. Irlandes Best $ 9,65 y 3,85. Niko Carson´s $ 2,50. IMPERFECTA $ 685,00. CUATRIFECTA $ 26.003,00. DOBLE $ 867,00. CUATERNA $ 281,061,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s42c. Cuidador: H.J.A.Torres. Stud: Hs. Dilu. El ganador de 5 años es hijo de Buddha y Adorada Star OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 NEW RANCHERA, 57, Jorge Peralta (5) 0 2* Che Artista, 57, G.Villalba (2) 0 3,15 1/2 cza 3 Bella Latina, 57, D.E.Arias (8) 0 2,95 1 1/2 cpo 4 Ate Mais, 55, F.Menendez (4) 0 7,30 pzo 5 Feria Tropical, 53, M.Giuliano C. (3) 0 33,25 3/4 cpo 6 Universal Many, 51, M.A.Sosa (9) 0 6,90 3 cps 7 Lita Express, 57, R.Villagra (6) 0 42,55 3 cps ú Ludovika Ruser, 57, A.Giorgis (1) 0 2,85 1 cpo - - - 0 - - (*) Largó mal Dividendos: NEW RANCHERA $ 19,15 y 4,35. Che Artista $ 1,60. EXACTA $ 927,00. TRIFECTA $ 1.388,25. DOBLE $ 688,00. CADENA CON 6 ACIERTOS $ 839.747,50, con 5 aciertos $ 6.174,50.No Corrió: (7) New Ninon. Tiempo: 1'13s99c. Cuidador: J.O.Rolsin (h). Stud: El Viajante (az). La ganadora de 6 años es hija de El Bosco y Star Wish NOVENA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SEXY HORSE, 56, F.Correa (13) 0 2 Barman Key, 57, M.Asconiga (7) 0 7,30 5 cps 3 Misil Rock, 53, M.Sosa (10) 0 37,20 3/4 cpo 4 Inexplorado, 57, G.Hahn (9) 0 10,40 1 cpo 5 Corro Chuck, 57, P.Diestra (h) (11) 0 3,55 2 cps 6 Ree Suavecito, 57, W.Maturan (8) 0 103,60 2 cps 7 Zensation, 55, D.E.Arias (12) 0 33,40 2 1/2 cps 8 Filemon, 54, J.Avendaño (4) 0 20,65 1 cpo 9 Super International, 53, L.N.Garcia (2) 0 173,35 1/2 cpo 10 Gran Pallares, 57, E.Gonzalez (5) 0 244,80 4 cps 11 Viva Villa, 57, J.C.Diestra (h) (6) 0 29,20 3 cps 12 King Kong Kan, 57, K.Banegas (3) 0 46,45 cza ú Walter For Ever, 57, I.Zapata (1) 0 47,90 2 1/2 cps - - - 0 Dividendos: SEXY HORSE $ 1,45, 1,25 y 1,10. Barman Key $ 3,40 y 1,80. Misil Rock $ 1,85. IMPERFECTA $ 70,50. CUATRIFECTA $ 18.439,00. DOBLE $ 398,50. CUATERNA $ 51.851,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 335.725,50, con 4 aciertos $ 1.568,50. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: E.D.Zuin. Stud: Arroyo Cabral (v. M). El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Sexy Stripes DECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 EDUCADO SOY, 57, J.Villagra (8) 0 2 Evo Endiablado, 53, L.Ramallo (3) 0 6,25 pzo 3 Santy Tilingo, 57, R.M.Torres (9) 0 7,20 4 cps 4 Logy Hero, 57, W.Maturan (7) 0 50,25 1/2 cza 5 El Suicida, 57, F.Arreguy (h) (2) 0 6,10 1 cpo 6 Gabyto Cat, 53, R.Villegas (1) 0 4,45 hco 7 Con Ritmo, 50, M.Giuliano C. (4) 0 61,30 15 cps ú Purushartha, 57, F.Coria (5) 0 12,80 8 cps - - - 0 Dividendos: EDUCADO SOY $ 1,65 y 1,10. Evo Endiablado $ 1,15. EXACTA $ 53,50. TRIFECTA $ 100,50. DOBLE $ 120,00.No Corrió: (6) Festival In Rio. Tiempo: 2'7s75c. Cuidador: Andres Domingo. Stud: Pedropedro (azul). El ganador de 4 años es hijo de Galicado y Editina UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 DOÑA GODIVA, 57, I.Monasterolo (3) 0 2 Vivica Fox, 55, F.Menendez (1) 0 4,75 1 cpo 3 Star Rain, 54, G.Hahn (10) 0 26,55 8 cps 4 La Cocorona, 57, R.Alzamendi (8) 0 6,55 1 cpo 5 Anita Light, 57, A.O.Lopez (5) 0 8,80 3 cps 6 Global Milky, 55, J.Rivarola (2) 0 7,25 5 cps 7 Desbaratada, 50, M.Giuliano C. (9) 0 69,10 4 cps 8 Esprin Ba, 51, R.Frias (4) 0 59,90 1 1/2 cpo ú La Triturbo, 51, M.A.Sosa (6) 0 11,90 6 cps - - - 0 Dividendos: DOÑA GODIVA $ 1,60, 1,15 y 1,10. Vivica Fox $ 1,65 y 1,10. Star Rain $ 1,30. EXACTA $ 67,00. TRIFECTA $ 582,75. DOBLE $ 31,50. TRIPLO $ 101,00. CUATERNA $ 5.482,00.No Corrió: (7) Forever Static. Tiempo: 1'13s21c. Cuidador: A.R.Cervantes. Stud: Los Amigos (bv). La ganadora de 6 años es hija de Strategic Prince y Gordana DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 CRAGGANMORE, 50, A.I.Romay (3) 0 2 Bezant, 54, W.Aguirre (6) 0 1,90 3 cps 3 Rock Sureño, 54, F.L.Goncalves (9) 0 5,25 3 cps 4 Combate Sur, 51, M.A.Sosa (10) 0 4,40 pzo 5 Te Lactagogo, 56, C.Velazquez (11) 0 9,05 1/2 cpo 6 Grand Soho, 56, F.Arreguy (h) (8) 0 22,60 6 cps 7* Ros Grande Ros, 54, F.Coria (7) 0 17,95 5 cps 8 Master Blender, 54, M.Valle (2) 0 14,80 v.m. 9 Tellem, 56, M.Asconiga (1) 0 58,00 3 cps 10 Fiskardo, 60, J.Rivarola (4) 0 18,60 3 cps ú Tivoli Park, 60, A.Marinhas (5) 0 97,60 2 cps - - - 0 - - (*) Largó retrasado Dividendos: CRAGGANMORE $ 11,15, 2,95 y 1,90. Bezant $ 1,70 y 1,30. Rock Sureño $ 1,90. EXACTA $ 348,50. CUATRIFECTA $ 10.833,00. DOBLE $ 176,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s87c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Anaxor. El ganador de 6 años es hijo de Orpen y Criza DECIMOTERCERA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 MAGALI HOT, 57, F.L.Goncalves (4) 0 2 Nudara, 53, R.Frias (9) 0 38,75 4 cps 3 Bamba Camp, 57, F.Coria (8) 0 5,55 1 1/2 cpo 4 Vitaminada, 53, M.Giuliano C. (12) 0 54,80 3 cps 5 Tennessee Rye, 53, A.I.Romay (11) 0 7,10 1 cpo 6 Camp Cursi, 57, A.Cabrera (14) 0 14,55 1/2 cza 7 Pasion Way, 57, G.Hahn (7) 0 50,60 1 1/2 cpo 8 Palma De Oro, 57, M.N.Ferreyra (2) 0 10,95 2 1/2 cps 9 Ritmo Y Copas, 57, W.Maturan (15) 0 128,70 1 cpo 10 Lamboc, 55, F.Menendez (10) 0 129,45 3 cps 11 Oriental Countess, 57, D.R.Gomez (16) 0 6,50 2 cps 12 Cheta Plus, 53, M.A.Sosa (6) 0 39,85 2 cps ú Potra Zen, 57, D.E.Arias (1) 0 16,30 2 1/2 cps - - - 0 Dividendos: MAGALI HOT $ 1,65, 1,60 y 1,20. Nudara $ 7,45 y 2,50. Bamba Camp $ 1,40. IMPERFECTA $ 1.185,00. CUATRIFECTA $ 103.446,00. DOBLE DESQUITE $ 1.925,00. TRIPLO $ 969,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 2.305,00. No corrieron: (3) Ultraliberal, (5) Candy You, (6a) Icon Bay y (13) Miss Future. Tiempo: 1'19s18c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: La Frontera (mza). 