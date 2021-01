Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

ONE MORE , 57, G.J.Garcia

DECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SOLO PARA MI, 57, G.Mansilla (9) 0 2 El Delineado, 50, R.Villegas (8) 0 7,10 1/2 cza 3 Always Me, 57, F.Coria (6) 0 5,00 1 1/2 cpo 4 El Muy Mentado, 54, F.Aguirre (12) 0 35,60 1 cpo 5 Soy Leon, 57, L.Cabrera (10) 0 8,50 cza 6 Acaramelado Key, 57, L.Balmaceda (5) 0 2,65 3/4 cpo 7 Duque Tambero, 54, P.Diestra (h) (7) 0 8,85 3 cps 8 Alta Sociedad, 57, M.J.Lopez (3) 0 4,50 2 cps 9 Sugar Lovell, 57, R.Villagra (11) 0 32,35 1 1/2 cpo 10 Que Infernal, 51, F.Roldan (1) 0 9,05 pzo ú Super Soberbio, 53, M.A.Sosa (2) 0 49,25 5 cps - - - 0 Dividendos: SOLO PARA MI $ 29,25, 12,45 y 5,75. El Delineado $ 4,45 y 2,80. Always me $ 1,65. IMPERFECTA $ 11.167,50. CUATRIFECTA $ 674.694,00 . DOBLE 30.100,00. TRIPLO $ 61.765,50. CUATERNA $ 55.966,50. No Corrió: (4) Hillbilly Moro. Tiempo: 1'0s35c. Cuidador: R.A.Garcia. Stud: Santa Emilia (v.t.). El ganador de 6 años es hijo de Lloron Cat y Llorare Ke. RECAUDACIÓN: 20.415.490.

ONE MORE. Broken Dream. Lady Stark. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'4s93c.L.Echaniz.La Miseria (v.t.). La ganadora de 6 años es hija de Curlinello y One Oak