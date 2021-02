Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Just Do It (brz) , , W.Aguirre

SEXTA CARRERA- 1600 METROSClasico Fortunato Novara (g. Iii) - GRUPO III Gan Pag. Dist. 1 GUAPO COMO YO, , M.J.Lopez (3) 0 2 Piranesi, 0, E.Ortega P. (2b) 0 2,80 1 cpo 3 Cappello, 0, F.L.Goncalves (1) 0 1,20 1/2 cpo 4 Mexcalli, 0, M.A.Sosa (2a) 0 2,80 8 cps 5 Gattolo, 0, F.Roldan (2) 0 2,80 20 cps 6 Marchoso Zar, 2, U.Chaves (4) 0 40,00 1 1/2 cpo - - - 0 Dividendos: GUAPO COMO YO $ 5,30. EXACTA $ 283,50. TRIFECTA $ 224,25. DOBLE $ 371,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s69c. Cuidador: A.A.Piana. Stud: La Media Res (az). El ganador de 3 años es hijo de Catcher In The Rye y Por Ti Si SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 GAME OF LOVE, 5, B.Enrique (6) 0 2 Catedratica Minister, 7, J.C.Diestra (h) (9) 0 3,00 5 cps 3 City Slew, 7, R.Villagra (10) 0 4,55 3 cps 4 Vasca Hechicera, 7, M.Asconiga (2) 0 6,40 1 cpo 5 Flopy Plus, 5, G.Hahn (8) 0 9,75 5 cps 6 Ilusion Magica, 7, J.Rivarola (11) 0 12,30 3 cps 7 Lady Perfect, 3, M.A.Sosa (5) 0 11,95 4 cps 8 Amiguita Conrada, 3, R.Frias (7) 0 37,65 1 1/2 cpo ú Miss Zainita, 3, R.Villegas (4) 0 99,99 8 cps - - - 0 Dividendos: GAME OF LOVE $ 2,55 1,30 y 1,10. Catedratica Minister $ 1,40 y 1,10. City Slew $. EXACTA $ 89,50. TRIFECTA $ 128,25. DOBLE $ 426,50. TRIPLO $ 4.002,00. CUATERNA $ 41.111,00.No corrieron: (1) Igone y (3) Aerea Bam. Tiempo: 59s66c. Cuidador: E.L.Diaz. Stud: Mi Toro Viejo. La ganadora de 6 años es hija de Lizard Island y Spring Tale OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SPLENDID NISTEL, 3, M.A.Sosa (11) 0 2 Secretaria Icon, 7, F.L.Goncalves (6) 0 3,00 1 1/2 cpo 3 Virgin Spring, 7, C.Sandoval (2) 0 4,70 1/2 cpo 4 Silent Princess, 7, F.Arreguy (h) (1) 0 15,00 1 cpo 5 Peschiera, 7, D.R.Gomez (8) 0 23,65 5 cps 6 Vernix, 7, W.Pereyra (5) 0 4,30 3 cps 7 Anessa, 5, J.Yalet (h) (3) 0 55,75 1/2 cza 8 Exclusiva, 7, R.L.Gonzalez (10) 0 99,99 1 1/2 cpo 9 Barbara Nistel, 7, A.Cabrera (9) 0 6,10 1 cpo 10 Avennora, 7, B.Enrique (7) 0 16,95 1 1/2 cpo ú Via Margherita, 7, D.E.Arias (4) 0 35,80 3 cps - - - 0 Dividendos: SPLENDID NISTEL $ 4,35, 2,15 y 1,55. Secretaria Icon $ 2,20 y 2,00. Virgin Spring $ 1,70. EXACTA $ 250,00. CUATRIFECTA $ 9.445,00. DOBLE $ 266,00. CADENA con 6 Aciertos $ 763.843,00. con 5 Aciertos $ 5.161,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s69c. Cuidador: A.A.Piana. Stud: Maria Paz. La ganadora de 4 años es hija de Van Nistelrooy y Splendida Fitz NOVENA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 FLY D` VERDAD, 3, M.A.Sosa (7) 0 2 El Muy Mentado, 7, F.Aguirre (6) 0 3,00 8 cps 3 Dubai King, 7, R.Villegas (4) 0 16,25 1/2 cpo 4 Lindo Verano, 3, L.Ramallo (3) 0 3,40 3/4 cpo 5 Salvame Jorge, 7, L.Caceres (8) 0 22,45 1/2 cpo 6 Luisiño Do Brasil, 3, L.Paredes (1) 0 9,45 6 cps - - - 0 Dividendos: FLY D`VERDAD $ 1,80 y 1,10. El Muy Mentado $ 1,30. EXACTA $ 33,00. TRIFECTA $ 110,25. DOBLE $ 78,00.No corrieron: (2) Able Leader y (5) Forli Letal. Tiempo: 1'13s29c. Cuidador: F.G.Ayala. Stud: Eudosia. El ganador de 6 años es hijo de Corinche y Shaye DECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 MY CELEBRITY, 7, K.Banegas (1) 0 2 Candy Special, 7, R.L.Gonzalez (8) 0 3,85 2 1/2 cps 3 Gea Nistel, 3, E.Ferreira P. (10) 0 16,45 4 cps 4 Rio Barcelona, 3, M.A.Sosa (4) 0 4,40 1 1/2 cpo 5 Queen Of The Beach, 7, J.Rivarola (12) 0 31,35 3/4 cpo 6 Mi Trinchera, 7, P.Diestra (h) (7) 0 9,35 5 cps 7 Ree Cometa, 7, G.Hahn (5) 0 17,60 1 cpo 8 Rosita Linda Trebol, 7, O.Arias (2) 0 7,50 3 cps 9 Volves Conmigo, 7, R.Funes (6) 0 18,75 3/4 cpo 10 Hermosa Indi, 7, F.Aguirre (11) 0 50,60 4 cps ú* Another Dimension, 7, M.J.Lopez (3) 0 9,20 s.a. - - - 0 - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: MY CELEBRITY $ 2,95, 1,60 y 1,75. Candy Special $ 1,55 y 1,35. Gea Nistel $ 3,55. EXACTA $ 66,50. CUATRIFECTA $ 4.927,00. DOBLE $ 40,50. TRIPLO $ 672,00. CUATERNA $ 3.516,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 30.454,00. con 4 Aciertos $ 234,00.No Corrió: (9) Meganova. Tiempo: 1'0s65c. Cuidador: D.M.Gonzalez. Stud: Fortaleza Granate. La ganadora de 5 años es hija de Endorsement y My Honor UNDECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 PRESUMIDO BOY, , W.Pereyra (5) 0 2 Master Nabeel, 7, J.Villagra (7) 0 2,15 5 cps 3 Emission Rye, 7, F.L.Goncalves (6) 0 2,15 2 cps 4 True Trick, , P.Carrizo (1) 0 23,60 25 cps 5 Señor De La Flor, 2, A.O.Lopez (3) 0 42,25 4 cps 6 Doctor Best, 2, E.Ferreira P. (4) 0 19,40 3 cps - - - 0 Dividendos: PRESUMIDO BOY $ 2,80 y 1,40. Master Nabeel $ 2,75. EXACTA $ 77,00. TRIFECTA $ 54,25. DOBLE $ 585,00.No Corrió: (2) Bardalino. Tiempo: 2'4s56c. Cuidador: M.C.Prestano. Stud: Al- Pa- Car. El ganador de 4 años es hijo de Interaction y La Cajetilla DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 DONA POET, 7, B.Enrique (8) 0 2 Cherokee Best, 3, M.Giuliano C. (3) 0 4,05 3/4 cpo 3 Naccherina, 3, J.R.Benitez V. (12) 0 25,35 1/2 cpo 4 Honey Girl, 5, F.Menendez (10) 0 3,95 1 cpo 5 Must Triumph, 7, F.Arreguy (h) (1) 0 49,10 2 1/2 cps 6 Karucha Honour, 5, P.Diestra (h) (11) 0 13,05 1 cpo 7 Marshala, 7, O.Arias (7) 0 18,00 2 1/2 cps 8 Villera Bob, 5, M.J.Lopez (2) 0 46,75 3 cps 9 Pire Pora, 7, D.E.Arias (4) 0 2,90 v.m. 10 La Siracusa, 3, M.A.Sosa (9) 0 8,50 2 1/2 cps 11 Weeding, 5, P.Sotelo (6) 0 99,99 1 cpo ú Niña Buddha, 7, K.Banegas (5) 0 15,20 4 cps - - - 0 Dividendos: DONA POET $ 9,05, 3,45 y 3,55. Cherokee Best $ 1,65 y 1,25. Naccherina $ 3,65. EXACTA $ 924,50. TRIFECTA $ 3.750,75. DOBLE $ 608,50. TRIPLO $ 3.623,00. CUATERNA $ 6.345,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s82c. Cuidador: E.L.Diaz. Stud: Mi Bella Giulia. La ganadora de 5 años es hija de Storm Embrujado y Poetfromthepulpit DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ANTE CHUCK, 7, F.Arreguy (h) (3) 0 2 Pulpo Azteca, 3, M.A.Sosa (13) 0 4,70 4 cps 3 Carnaval Porteño Key, 7, C.Menendez (9) 0 6,00 cza 4 Girl Valido, 7, B.Enrique (12) 0 4,75 cza 5 Zappala, 7, K.Banegas (8) 0 9,15 3/4 cpo 6 Gordo Ortigoza, 3, M.Giuliano C. (10) 0 46,80 cza 7 The Tryman, 3, J.R.Benitez V. (2) 0 11,25 1 1/2 cpo 8 Pato Smile, 7, J.C.Diestra (h) (1) 0 1,35 1 cpo 9 Terremoto Joy, 5, F.Menendez (4) 0 40,80 1/2 pzo 10 Tiger Roll, 7, D.E.Arias (6) 0 23,25 3/4 cpo 11 Don Pichulo, , L.N.Garcia (11) 0 339,20 2 cps 12 Rosendo, 7, R.L.Garcia (5) 0 21,20 4 cps ú Great Blue Lake, 7, O.Arias (7) 0 40,15 5 cps - - - 0 Dividendos: ANTE CHUCK $ 4,70, 2,60 y 1,70. Pulpo Azteca $ 2,80 y 1,95. CArnaval Porteño Key $ 2,20. IMPERFECTA $ 136,00. CUATRIFECTA $ 10.283,00. DOBLE $ 781,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s30c. Cuidador: M.E.Berti. Stud: El Rusito 22. El ganador de 5 años es hijo de Chuck Berry y Ant DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 DERROCHONA DE ORO, 7, P.Carrizo (11) 0 2 Vivica Fox, 5, F.Menendez (15) 0 2,75 2 cps 3 Ate Mais, 3, M.A.Sosa (3) 0 5,00 2 cps 4 Ludovika Ruser, 7, A.Giorgis (2) 0 12,35 1/2 cpo 5 Buscada Stripes, 7, E.Siniani (13) 0 7,30 1 1/2 cpo 6 Bella Latina, 7, D.E.Arias (10) 0 6,70 pzo 7 Feria Tropical, 3, M.Giuliano C. (8) 0 15,00 pzo 8 Pepita Banquera, 7, K.Banegas (9) 0 31,55 2 1/2 cps 9 La Curandera, 7, I.Zapata (6) 0 14,25 1 cpo 10 Buena Reina, 0, L.Paredes (12) 0 260,20 1/2 cza 11 Mak Baby, 0, R.Villegas (7) 0 380,75 2 cps 12 La Cocorona, 7, R.Alzamendi (14) 0 19,05 5 cps 13 Global Milky, 7, R.L.Gonzalez (1) 0 105,20 5 cps ú Ubajay Mi Vida, , R.L.Garcia (4) 0 315,35 35 cps - - - 0 Dividendos: DERROCHONA DE ORO $ 4,40, 1,50 y 1,25. Vivica Fox $ 1,60 y 1,15. Ate Mais $ 1,65. IMPERFECTA $ 340,00. CUATRIFECTA $ 16.300,50. DOBLE $ 2.335,00. TRIPLO $ 7.915,50. CUATERNA $ 41.625,00. No Corrió: (5) Lita Express. Tiempo: 1'13s74c. Cuidador: Miguel A. Diaz. Stud: Los Vascos (mza). 