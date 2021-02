Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SONIDO INFORMATICO, 7, N.Villarreta (12) 0 2 Orpen Glory, 7, L.Cabrera (5) 0 5,10 cza 3 Schanel, 7, J.Rivarola (1) 0 4,55 1 1/2 cpo 4 Frozen, 7, L.Ramallo (6) 0 26,60 3 cps 5 Epic Romance, 5, K.Banegas (10) 0 22,00 1/2 cpo 6 Lode Buddha, 7, D.E.Arias (2) 0 4,15 1/2 pzo 7 Berchidda, 7, P.Diestra (h) (7) 0 34,00 1 cpo 8 Touriga, 7, S.Piliero (3) 0 20,45 1 cpo 9 Copera Soy, 7, F.Menendez (11) 0 9,10 6 cps ú Naccherina, 7, J.R.Benitez V. (9) 0 10,40 s.a. - - - 0

Dividendos: SONIDO INFORMATICO $ 2,70, 1,70 y 1,55. Orpen Glory $ 1,65 y 1,50. Schanel $ 1,90. IMPERFECTA $ 412,50. CUATRIFECTA $ 17.947,50. DOBLE $ 945,00. TRIPLO $ 1.500,00. CUATERNA $ 8.547,00. No corrieron: (4) Post It y (8) Lazy In This Storm. Tiempo: 1'0s45c. Cuidador: M.A.Berns. Stud: Tiara (v.t.). La ganadora de 5 años es hija de Informatico y Bermeja`s Son. RECAUDACIÓN: 24.160.051..