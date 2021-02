Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Chistosa Best , 53, M.Giuliano C.

Looking To Her , 57, A.Cabrera

DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 DI POR QUE, 56, I.Monasterolo (6) 0 2 Vivi Jurando, 56, C.Montoya (4) 0 10,30 11 cps 3 It`s Imperative, 54, F.Menendez (1) 0 72,25 pzo 4 Boyka, 52, A.I.Romay (7) 0 10,15 2 cps 5 Gran Edward, 56, F.L.Goncalves (11) 0 4,95 2 1/2 cps 6 Cheto Rye, 56, W.Aguirre (10) 0 2,45 1 cpo 7 The Jordan, 52, M.A.Sosa (12a) 0 67,85 3 cps 8 Tua Hee, 56, D.E.Arias (3) 0 7,10 1 1/2 cpo 9 Veocho, 52, J.R.Benitez V. (9) 0 75,20 1 cpo 10 True Mine, 56, A.O.Lopez (8) 0 36,70 2 1/2 cps 11 Don Nadie, 56, R.L.Gonzalez (13) 0 53,60 pzo 12 Ando Pato, 56, E.Siniani (2) 0 21,95 3 cps 13 Naholo, 56, R.Villagra (15a) 0 15,55 cza 14 Marcado De Fuego, 52, L.Ramallo (15) 0 15,55 3 cps 15 Fierro Vega, 56, G.Hahn (14) 0 38,70 9 cps 16 Master Vangel, 52, E.Ferreira P. (5) 0 37,30 cza ú Portal De Usasti, 53, L.N.Garcia (12) 0 67,85 1 cpo - - - 0 Dividendos: DI POR QUE $ 4,95, 4,00 y 3,80. Vivi Jurando $ 3,35 y 2,40. It`s Imperative $ 15,85 IMPERFECTA $ 1.565,00. CUATRIFECTA $ 450.076,32 . DOBLE $ 2.250,00. TRIPLO $ 1.434,00. CUATERNA $ 2.682,00. No Corrió: (16) Bodrum. Tiempo: 1'37s37c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Hs. Pozo De Luna. El ganador de 3 años es hijo de Interaction y Devoni. RECAUDACIÓN: $22.271.960. .

GALILEANA. Looking To Her. Dinsey Camp. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Marshala, (3) Six Sigma, (13) Ledecky y (15) Queen Regnant1'25s58c.H.J.A.Torres.King Of Kings. La ganadora de 5 años es hija de Treasure Beach y Stripestar