Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SADULAYEV, 57, W.Pereyra (8) 0 2 Algo De Ellos, 57, D.E.Arias (9) 0 6,35 4 cps 3 Petronio Joy, 57, E.Siniani (13) 0 2,50 1 cpo 4 Catedratico Guapo, 57, M.J.Lopez (10) 0 9,00 3 cps 5 Michelu, 57, J.Rivarola (1) 0 13,20 2 1/2 cps 6 Jazz Dubai, 57, L.Comas (11) 0 165,85 1/2 cpo 7 Great Chacarero, 57, O.Arias (5) 0 94,60 1 cpo 8 Noodles (uru), 57, P.Carrizo (4) 0 7,70 3/4 cpo 9 King Curl, 54, A.I.Romay (16) 0 6,60 1/2 cpo 10 Il Romano, 57, W.Aguirre (3) 0 57,75 3 cps 11 Ree Ilimitado, 57, C.Sandoval (2) 0 121,25 4 cps ú Perfumado Dream, 57, A.O.Lopez (14) 0 181,20 1/2 cpo - - - 0

Dividendos: SADULAYEV $ 3,05, 2,05 y 1,20. Algo De Ellos $ 2,20 y 1,60. Petronio Joy $ 1,30. IMPERFECTA $ 515,00. CUATRIFECTA $ 6.319,50. DOBLE $ 1.490,00. TRIPLO $ 813,00. CUATERNA $ 8.584,50. No corrieron: (6) Maragato Zen, (7) Gran Bizkaitarra, (12) Franchureli y (15) No Me Reproches. Tiempo: 1'14s4c. Cuidador: A.H.Crucci. Stud: El Charabon (bv). El ganador de 4 años es hijo de Remote y Salonik. RECAUDACIÓN: 23.113.110.