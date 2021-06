Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Master Of Change , 55, P.Sotelo

Master Of Masters , 55, S.Piliero

UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 PREGUNTALE, 53, E.G.Ortega T. (10) 0 2 Doll Joy, 57, M.J.Lopez (4) 0 2,00 3 cps 3 Don Lagos, 57, M.Delli Q. (1) 0 26,35 3/4 cpo 4 Potri Stra, 54, M.A.Sosa (3) 0 11,85 v.m. 5 El Doctorado, 57, F.Aguirre (12) 0 36,40 1 1/2 cpo 6 Una Dulzura, 55, J.Rivarola (8) 0 7,90 hco 7 Mokaccino, 57, B.Enrique (13) 0 4,40 3/4 cpo 8 Amanecer Zen, 57, R.L.Gonzalez (2) 0 7,15 7 cps ú Muscarian, 55, G.Hahn (9) 0 12,35 cza - - - 0 Dividendos: PREGUNTALE $ 5,90, 1,40 y 1,30. Doll Joy $ 1,10 y 1,10. Potri Stra $ 1,50. IMPERFECTA $ 107,00. TRIFECTA $ 2.048,50. DOBLE $ 1.195,00. TRIPLO $ 55.860,00. CUATERNA $ 267.159,00.No corrieron: (5) Star Leader, (6) Secretop, (7) Silva Halo y (11) Berretin Sale. Tiempo: 1'0s51c. Cuidador: N.O.Lucaroni. Stud: El Guigui. El ganador de 5 años es hijo de Puzzle y Mis Sicuta DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 JOY KIMONA, 57, F.L.Goncalves (14) 0 2 Cherokee Best, 54, M.Giuliano C. (12) 0 7,30 3/4 cpo 3 Libre Deuda, 57, W.Aguirre (3) 0 4,75 5 cps 4 Temple Treasure, 54, M.A.Sosa (8) 0 3,85 pzo 5 Nevada Nistel, 57, F.Arreguy (h) (6) 0 12,55 6 cps 6 Mi Haren, 52, J.R.Benitez V. (11) 0 13,40 3 cps 7 Seeking Storm, 53, E.G.Ortega T. (5) 0 42,40 1 cpo 8 Dama De Trebol, 57, R.R.Barrueco (4) 0 9,40 cza 9 Inter Aisha, 57, D.R.Gomez (13) 0 13,05 2 cps 10 La Curandera, 55, R.L.Gonzalez (10) 0 35,30 5 cps 11 Estrellas De Luz, 55, R.Frias (1) 0 21,90 3/4 cpo ú Queen Ornella, 57, F.Menendez (7) 0 66,50 6 cps - - - 0 Dividendos: JOY KIMONA $ 2,95, 2,15 y 1,90. Cherokee Best $ 2,65 y 1,70. Libre Deuda $ 1,80. IMPERFECTA $. CUATRIFECTA $ 2.596,00. DOBLE $ 1.435,00.No corrieron: (2) Bella Del Bosco y (9) Valerosa. Tiempo: 1'39s84c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Carampangue (chi). La ganadora de 5 años es hija de Fortify y Stormy Kindly DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 STORMDOWN, 57, W.Aguirre (10) 0 2 Jaubert, 57, B.Enrique (12) 0 4,40 2 cps 3 Great Pasmence, 57, J.Rivarola (1) 0 18,10 1 1/2 cpo 4 Tamayo Azteca, 57, J.Leonardo (11) 0 30,55 3/4 cpo 5 Sadulayev, 57, W.Pereyra (6) 0 9,40 1 cpo 6 Faster Man, 57, K.Banegas (4) 0 4,45 1 1/2 cpo 7 Happy Chuck, 57, R.Villagra (15) 0 29,10 3/4 cpo 8 Dylan Code, 57, F.Menendez (2) 0 6,25 cza 9 Tuvo Suerte, 54, M.A.Sosa (5) 0 17,05 3 cps 10 Marshall Island, 57, C.Sandoval (13) 0 99,99 hco 11 Renato, 57, F.Arreguy (h) (9) 0 9,65 1 1/2 cpo 12 West Tin, 57, R.L.Gonzalez (8) 0 77,15 1/2 cpo 13 Honor Al Tano, 57, M.Delli Q. (16) 0 7,00 3/4 cpo ú Payaso Cap, 57, N.Ortiz (7) 0 104,55 6 cps - - - 0 Dividendos: STORMDOWN $ 4,55, 1,85 y 1,35. Jaubert $ 2,80 y 1,85. Great Pasmence $ 3,05. IMPERFECTA $ 645,00. CUATRIFECTA $ 97.866,00. DOBLE $ 1.750,00. TRIPLO $ 5.251,50. CUATERNA $ 17.871,00. No corrieron: (3) Jugado Rye y (14) El Vivillo. Tiempo: 1'13s31c. Cuidador: N.Orlandi (h). Stud: Chichin. El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y I Gues. RECAUDACIÓN: $ 27.923.266. JOY KIMONA. Cherokee Best. Libre Deuda. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Bella Del Bosco y (9) Valerosa1'39s84c.L.R.Cerutti.Carampangue (chi). La ganadora de 5 años es hija de Fortify y Stormy Kindly PREGUNTALE. Doll Joy. Potri Stra. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (5) Star Leader, (6) Secretop, (7) Silva Halo y (11) Berretin Sale1'0s51c.N.O.Lucaroni.El Guigui. El ganador de 5 años es hijo de Puzzle y Mis Sicuta

