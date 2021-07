Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

SEPTIMA CARRERA- 1500 METROS Gan Pag. Dist. 1 GRANTLAND, 54, F.L.Goncalves (4) 0 2 Grandiosa Ilusion, 53, J.R.Benitez V. (1) 0 14,40 5 cps 3 Alma Bohemia, 52, M.A.Sosa (7) 0 8,55 1/2 pzo 4 Dona Alice, 50, E.G.Ortega T. (3) 0 3,20 4 cps 5 Estadista Rate, 52, A.Castro (5) 0 36,10 7 cps 6 Joy Kimona, 52, A.I.Romay (8) 0 5,95 pzo - - - 0 Dividendos: GRANDTLAND $ 1,40 y 1,10. Grandiosa Ilusi n $ 1,90. EXACTA $ 163,50. TRIFECTA $ 565,50. DOBLE $ 445,00. CADENA con 6 Aciertos $ 47.589,00. con 5 Aciertos $ 435,00.No corrieron: (2) Examinaste, (6) Stemme y (9) Magali Hot. Tiempo: 1'30s67c. Cuidador: M.L.Roberti. Stud: Sta. Elena. La ganadora de 5 años es hija de Violence y Gallant Miss OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 EVER PLIN PLIN, 54, A.I.Romay (7) 0 2 Shy Enzo, 57, O.Arias (5) 0 20,75 3 cps 3 Engreido San, 54, J.R.Benitez V. (2) 0 219,05 3/4 cpo 4 Equal Clette, 57, W.Pereyra (1) 0 1,60 3/4 cpo 5 Roman Rose Parole, 57, J.Rivarola (16) 0 37,80 4 cps 6 Emperator, 57, P.Diestra (h) (9) 0 10,55 2 cps 7 Khalifa Joy, 55, J.Yalet (h) (14) 0 63,80 cza 8 Suerte Macho, 55, R.Villagra (8) 0 164,15 3 cps 9 Gato Misionero, 51, N.Lacorte (12) 0 40,55 2 cps 10 J Be Zayat, 55, M.J.Lopez (10) 0 6,15 1 1/2 cpo 11 Paisana Bonita, 53, A. Portillo O. (6) 0 98,35 4 cps 12 Glorioso Sar, 54, M.A.Sosa (13) 0 22,60 2 cps 13 Maradoo Maradoo, 55, C.Cuellar (15) 0 92,75 2 1/2 cps ú Mr. Fort, 57, K.Banegas (3) 0 16,40 3 cps - - - 0 Dividendos: EVER PLIN PLIN $ 3,80, 3,55 y 2,50. Shy Enzo $ 12,00 y 6,45. Engreido San $ 28,50. IMPERFECTA $ 589,00. CUATRIFECTA $ 242.021,00. DOBLE $ 310,00. CUATERNA $ 4.543,00.No corrieron: (4) Codiciado Sing y (11) Aloitador. Tiempo: 1'14s59c. Cuidador: R.O.Nis. Stud: Hs. La Templanza (az). El ganador de 5 años es hijo de Ever Peace y South Secret NOVENA CARRERA- 1100 METROSClasico Club Hipico De Tandil (l) - L Gan Pag. Dist. 1 TAITAO, 56, F.Arreguy (h) (4) 0 2 Yuto Bataraz Key, 56, F.Coria (6a) 0 1,70 2 cps 3 Lofoten, 56, M.A.Sosa (2) 0 3,70 2 cps 4 Compa Key, 56, K.Banegas (6) 0 1,70 1 1/2 cpo 5 El Pifano, 56, E.Siniani (3) 0 22,75 4 cps 6 The Cafe Concert, 56, A.I.Romay (7) 0 10,30 1 1/2 cpo 7 Hit Top, 56, A.O.Lopez (5) 0 6,25 2 cps ú Master Of Silence, 56, S.Piliero (1) 0 53,55 5 cps - - - 0 Dividendos: TAITAO $ 4,55 y 1,70. Yuto Bataraz Key $ 1,15. EXACTA $ 112,00. TRIFECTA $ 236,50. DOBLE $ 427,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s61c. Cuidador: R.M.San Millan. Stud: Pura Vida. El ganador de 3 años es hijo de Violence y Tamra DECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 JEWELIANA, 54, W.Aguirre (9) 0 2 Hello Angie, 56, F.Arreguy (h) (2) 0 3,45 4 cps 3 One More, 54, F.L.Goncalves (11) 0 4,45 3/4 cpo 4 Brises De Triomphe, 50, E.G.Ortega T. (4) 0 26,40 1 cpo 5 Little Empress, 58, K.Banegas (7) 0 8,95 pzo 6 Typical Female, 54, J.Rivarola (3) 0 31,65 3/4 cpo 7 Soy Rufina, 53, A.I.Romay (12) 0 20,60 1 cpo 8 Isabella Shin, 56, P.Diestra (h) (5) 0 63,55 3 cps 9 Holy Music, 49, F.Roldan (1) 0 37,95 cza ú Bambina Lu, 54, Jorge Peralta (8) 0 5,75 1 cpo - - - 0 Dividendos: JEWELIANA $ 2,30 , 1,50 y 1,40. Hello Angie $ 1,30 y 1,10. One More $ 1,30. EXACTA $ 119,00. TRIFECTA $ 295,50. DOBLE $ 1.212,50. TRIPLO $ 1.395,00. CUATERNA $ 1.837,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 3.751,00. Con 4 Aciertos $ 69,00.No corrieron: (6) Broken Dream y (10) La Chunguera. Tiempo: 1'0s25c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: El Pulpo. La ganadora de 6 años es hija de Sidney`s Candy y Je Ne Sais Quoi UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SOY LEON, 57, L.Cabrera (5) 0 2 Año Patrio, 54, N.Villarreta (4) 0 3,85 hco 3 Finneon (brz), 57, E.Torres (10) 0 21,25 hco 4 Figaro Fire, 57, G.Parma (6) 0 5,50 2 1/2 cps 5 Apolo Crit, 57, M.N.Ferreyra (7) 0 36,85 hco 6 Preguntale, 53, E.G.Ortega T. (12) 0 3,50 v.m. 7 Rogelio Royal, 53, N.Lacorte (13) 0 10,05 pzo 8 Enano Pepo, 57, W.Aguirre (1) 0 15,70 1 cpo 9 Savage Pampas, 55, Jorge Peralta (3) 0 8,00 cza 10 Mapuche Storm, 53, A. Portillo O. (8) 0 29,80 1 1/2 cpo 11 Inter Viole, 52, M.A.Sosa (11) 0 6,60 10 cps ú Borrachin Carson`s, 52, L.Ramallo (2) 0 32,40 3/4 cpo - - - 0 Dividendos: SOY LEON $ 10,85, 3,50 y 2,75. Año Patrio $ 2,60 y 1,80. Finneon $ 3,50. IMPERFECTA $ 495,00. CUATRIFECTA $ 174.792,00. DOBLE $ 3.452,50.No Corrió: (9) Agregado Cultural. Tiempo: 1'1s0c. Cuidador: D.A.Dualde. Stud: La Estrella I I (az). El ganador de 7 años es hijo de Grant Leon y Bandana Girl DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 GREAT GAUCHA, 54, M.A.Sosa (7) 0 2 Icily Dubai, 57, E.Siniani (13) 0 4,05 1 cpo 3 Chauffaja, 57, D.R.Gomez (4) 0 5,95 1 cpo 4 Great Capri, 57, J.Rivarola (1) 0 12,05 1/2 cpo 5 Isla Portal, 57, A.Marinhas (10) 0 5,85 1 cpo 6 Hatice Eva, 57, M.N.Ferreyra (12) 0 39,70 2 1/2 cps 7 Corazonada Spring, 57, F.Menendez (9) 0 71,25 1/2 cpo 8 Diama Key, 57, A.Cabrera (2) 0 3,35 2 1/2 cps 9 Linda Ride, 53, L.Ramallo (6) 0 5,25 5 cps 10 Lady Aspire, 57, Jose Gonzalez (15) 0 219,50 1/2 cpo 11 Que Tal Tambera, 57, S.Piliero (5) 0 49,35 cza 12 Stormy Atrapada, 53, U.Chaves (8) 0 197,35 4 cps 13 La Jamancia, 57, M.J.Lopez (14) 0 42,00 6 cps ú Ambiciosa Vega, 54, J.R.Benitez V. (11) 0 178,90 10 cps - - - 0 Dividendos: GREAT GAUCHA $ 7,15, 3,45 y 2,00. Icily Dubai $ 2,40 y 1,55. Chauffaja $ 2,55. IMPERFECTA $ 612,50. CUATRIFECTA $ 54.076,50. DOBLE DESQUITE $ 10.815,00. TRIPLO $ 29.269,50. ASPUESTA CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 130.302,00. No corrieron: (3) Le Sondage y (16) Most Happy. 