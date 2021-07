Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Not Free , 57, Jorge Peralta

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 DOÑA GODIVA, 57, L.Cabrera (2) 0 2 Kate Bush, 57, A.Cabrera (4) 0 4,55 6 cps 3 Yasy, 57, A.Marinhas (3) 0 6,75 1/2 cpo 4 Joy Kimona, 57, W.Pereyra (7) 0 9,10 1 cpo 5 Tectonica, 54, F.Roldan (5) 0 16,80 2 cps 6 Almita Triste, 54, E.Martinez (6) 0 8,40 hco 7 Suerte Ordenada, 57, J.Rivarola (1) 0 3,65 5 cps 8 Money Beach, 57, F.Arreguy (h) (9) 0 12,00 1 cpo 9 Trust In Peace, 54, L.Paredes (14) 0 23,75 4 cps 10 Maquina, 57, F.Coria (8) 0 6,60 1/2 cpo 11 Mar Y Pesca, 57, D.Gomez (10) 0 6,80 cza ú Perfect Woman, 57, R.L.Gonzalez (11) 0 129,75 10 cps - - - 0 Dividendos: DOÑA GODIVA $ 35,20, 11,60 y 7,70. Kate Bush $ 2,80 y 2,40. Yasi $ 2,65. IMPERFECTA $ 1.158,00. CUATRIFECTA $ 212.295,00. DOBLE $ 40.072,50.No corrieron: (12) Kalkara y (13) Doña Lavanda. Tiempo: 1'11s86c. Cuidador: A.D.Dantin. Stud: Don Daniel (sr). La ganadora de 7 años es hija de Strategic Prince y Gordana DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 RULER SONG, 57, A.Cabrera (12) 0 2 Cocotero, 57, M.Aserito (15) 0 6,05 5 cps 3 Legionario Fast, 57, E.Ortega P. (9) 0 4,50 5 cps 4 Siquta, 57, J.Rivarola (11a) 0 29,25 1 1/2 cpo 5 Logy Hero, 57, R.L.Gonzalez (13) 0 35,65 1 1/2 cpo 6 Gatinho Do Emma, 53, L.Ramallo (11) 0 29,25 3 cps 7 Dreamking, 55, J.L.Fernandez (4) 0 18,15 1/2 cpo 8 Dexter Joy, 57, M.Valle (14) 0 3,35 5 cps 9 Ranch Unico, 57, D.R.Gomez (3) 0 32,80 3 cps 10 Bosco Joe, 54, E.Martinez (2) 0 71,40 2 1/2 cps 11 Faint Beach, 54, F.Roldan (8) 0 244,45 1/2 pzo 12 Ree Ilimitado, 57, M.J.Lopez (10) 0 183,55 1 cpo 13 Namoradeiro (uru), 55, Y.Diestra (6a) 0 95,80 7 cps ú Mi Preferido, 55, J.Leonardo (5) 0 40,10 1/2 cpo - - - 0 Dividendos: RULER SONG $ 1,95, 1,35 y 1,10. Cocotero $ 1,65 y 1,10. Legendario Fast $ 1,20. IMPERFECTA $ 382,50. CUATRIFECTA $ 11.169,00. DOBLE DESQUITE $ 5.300,00. TRIPLO $ 35.527,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 68.868,00. No corrieron: (1) Maragato Zen, (5a) Soy Andres, (6) Belicoso Rap, (7) Dador Top, (7a) Perfumado Dream y (16) Petronio Joy. Tiempo: 1'25s47c. Cuidador: A.E.Reisenauer. Stud: Firmamento. El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Blissful Son. RECAUDACIÓN $ 32.049.581.. DOÑA GODIVA. Kate Bush. Yasi. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (12) Kalkara y (13) Doña Lavanda1'11s86c.A.D.Dantin.Don Daniel (sr). La ganadora de 7 años es hija de Strategic Prince y Gordana

