Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PACHITO BEST, 57, F.Aguirre (10) 2 Sale Tinder, 55, E.Siniani (5) 7,80 1/2 pzo 3 Bien Renzo, 57, A.Marinhas (14) 3,10 pzo 4 Zingo, 57, R.Villagra (1) 7,65 2 cps 5 Don Maciel, 55, Jorge Peralta (2) 4,45 1 cpo 6 Michelu, 57, O.Arias (4) 44,15 1 cpo 7 Excellent Rate, 53, U.Chaves (8) 7,55 cza 8 Ranch Unico, 57, F.Arreguy (h) (9) 62,10 3/4 cpo 9 Pablito Chuck, 57, R.L.Gonzalez (13) 9,95 3/4 cpo 10 Dreamking, 55, J.L.Fernandez (11) 20,50 3/4 cpo 11 Grazias Improve, 57, F.Menendez (3) 33,90 5 cps 12 Faint Beach, 55, J.Yalet (h) (7) 159,20 1/2 cpo 13 Roman Rose Parole, 57, J.Rivarola (12) 16,40 3/4 cpo ú Debate King, 57, S.Piliero (15) 24,85 5 cps - - -

Dividendos: PACHITO BEST $ 7,85, 3,75 y 2,60. Sale Tinder $ 4,10 y 2,50. Bien Renzo $ 2,70. IMPERFECTA $ 3.925,00. CUATRIFECTA $ 110.271,00. DOBLE $ 14.650,00. TRIPLO $ 16.609,50. CUATERNA $ 64.285,50. No corrieron: (6) Equal To Light y (16) Catedratico Guapo. Tiempo: 1'13s61c. Cuidador: R.R.Mateos. Stud: Argentinito (az). El ganador de 5 años es hijo de Best Bob y Watchful Cheroke. RECAUDACIÓN: 28.766.425.