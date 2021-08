Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Say It Loud , 57, Jorge Peralta

SEXTA CARRERA- 1000 METROSPremio: Handicap Haras La Esperanza Pag. Dist. 1 VERITA, 62, E.Ortega P. (1) 2 My Golden Star, 55, F.Arreguy (h) (7) 14,75 1 cpo 3 Turista, 56, E.Siniani (5) 2,85 3/4 cpo 4 Vision Perfecta, 55, R.Villegas (6) 8,75 2 1/2 cps 5 Incasita, 54, W.Pereyra (4a) 3,45 1/2 cpo 6 Vernix, 55, B.Enrique (2) 14,05 5 cps ú Aldeana En Romeria, 57, G.Hahn (3) 4,45 3 cps - - - Dividendos: VERITA $ 3,45 y 2,05. My Golden Star $ 2,80. EXACTA $ 519,50. TRIFECTA $ 2.537,50. DOBLE $ 1.187,50. TRIPLO $ 5.547,00. CUATERNA $ 102.350,00.No Corrió: (4) Colombina Inca. Tiempo: 59s16c. Cuidador: N.G.Correa. Stud: Aeropuerto (az). La ganadora de 6 años es hija de Hurricane Cat y Natura Sale SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 OPEN SPORT, 57, J.Villagra (1) 2 Aymaraes, 57, A.O.Lopez (3) 2,70 cza 3 Siro Halo, 54, L.Paredes (7) 6,80 2 1/2 cps 4 Lucky Monday, 57, W.Pereyra (5) 3,05 4 cps 5 Buitre De Barro, 57, J.Rivarola (4) 6,60 3 cps 6 Pamperito Top, 54, J.Espinoza (2) 21,35 3 cps - - - Dividendos: OPEN SPORT $ 2,85 y 1,10. Aymaraes $ 1,15. EXACTA $ 86,50. TRIFECTA $ 322,50. DOBLE $ 1.047,50. CADENA con 6 aciertos $ 441.316,50, con 5 aciertos $ 2.206,50.No corrieron: (6) Terrible Cat y (8) Eliceo. Tiempo: 1'4s38c. Cuidador: M.M.Garrido. Stud: Porcimonte. El ganador de 4 años es hijo de Que Vida Buena y Ofidia OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SERRANO SOY, 57, G.Hahn (10) 2 Lizard Candy, 57, Jorge Peralta (7) 4,80 1 cpo 3 Soy Milito, 55, F.Menendez (14) 3,80 1 cpo 4 Persa Letal, 55, M.Delli Q. (6) 8,10 3 cps 5 Bio Infame, 57, R.Villagra (13) 6,90 cza 6 Elnuevosobreviviente, 57, I.Zapata (1) 10,65 3/4 cpo 7 El Copion, 57, C.Cuellar (5) 45,90 1/2 cpo 8 Espantahero, 57, J.L.Fernandez (2) 138,25 1 cpo 9 Ree Suavecito, 55, F.Aguirre (11) 45,55 8 cps 10 Bandoleon, 57, A.O.Lopez (4) 31,70 1/2 cza ú Pelado Arce, 57, L.M.Fer`dez (8) 13,60 1 1/2 cpo - - - Dividendos: SERRANO SOY $ 2,45, 1,45 y 1,10. Lizard Candy $ 1,85 y 1,10. Soy Milito $ 1,25. IMPERFECTA $ 171,00. CUATRIFECTA $ 3.063,00. DOBLE $ 472,50. CUATERNA $ 6.365,00.No corrieron: (3) Ascacibar Champ, (9) Old Key West y (12) Gracias Mario. Tiempo: 1'6s45c. Cuidador: F.H.Mentucci. Stud: El Barrial (riv). El ganador de 5 años es hijo de Bullion Cache y Best Serranilla NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SEATTLE GUESS, 54, M.A.Sosa (8) 2 Compasivo Best, 57, A.Cabrera (5) 4,80 4 cps 3 Birtwistle, 57, I.Zapata (3) 58,20 2 cps 4 Golden Center, 57, F.Arreguy (h) (1) 9,25 2 cps 5 Bonobon, 57, F.Aguirre (4) 26,95 6 cps 6 Cinema Show, 55, J.Yalet (h) (10) 40,25 2 1/2 cps 7 Ptolomeo, 55, E.Martinez (9) 6,85 10 cps 8 Snigger, 57, G.Hahn (7) 24,30 2 cps 9 Really Brave, 57, L.Balmaceda (6) 10,85 7 cps ú Mando Bongo (uru), 50, J.Espinoza (2) 4,85 s.a. - - - Dividendos: SEATTLE GUESS $ 1,95, 1,45 y 1,10. Compasivo Best $ 1,95 y 1,55. Birstwistle $ 2,65. EXACTA $ 78,50. TRIFECTA $ 2.215,50. DOBLE $ 282,50. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: R.San Juan. Stud: Don Sinforiano. El ganador de 6 años es hijo de Seattle Fitz y Guess Who DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SEXY SPRING, 57, S.Piliero (9) 2 Recit Delicia, 54, M.A.Sosa (7) 4,65 3 cps 3 Candy Special, 57, R.L.Gonzalez (4) 12,75 cza 4 Silvia Raquel, 53, L.Ramallo (8) 6,90 2 1/2 cps 5 Niña Buddha, 57, J.Gonzalez (2) 88,90 1/2 cpo 6 Q Tal Trampoza, 57, G.Hahn (11) 1,55 hco 7 La Razon, 55, J.Yalet (h) (1) 38,80 3/4 cpo 8 Splendor Lady, 57, E.Torres (6) 16,95 4 cps 9 Klada, 54, F.Roldan (5) 45,60 2 1/2 cps 10 Zahira, 54, A.I.Romay (10) 11,75 1 cpo 11 Buena Reina, 57, J.Rivarola (3) 84,95 7 cps ú Dancing Street, 57, D.Gauna (12) 51,20 9 cps - - - Dividendos: SEXY SPRING $ 12,50, 3,10 y 2,60. Recit Delicia $ 2,00 y 1,85. Candy Special $ 4,70. EXACTA $ 814,00. TRIFECTA $ 5.195,00. DOBLE $ 5.980,00. TRIPLO $ 4.837,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 58.814,50, con 4 aciertos $ 239,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s82c. Cuidador: P.N.Mayola. Stud: Eulogia (sr). La ganadora de 6 años es hija de Greenspring y Sexy View UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SILENT SOUL, 54, M.Giuliano C. (10) 2 Dana Point, 53, A.B.Valdez (4) 2,80 1/2 cpo 3 Doña Tacaña, 53, E.G.Ortega T. (13) 3,70 1 1/2 cpo 4 Mi Bella Baska, 57, J.Rivarola (9) 6,15 2 cps 5 La Velocista, 57, M.J.Lopez (2) 8,65 2 1/2 cps 6 Nomencladora, 57, O.Arias (6) 6,70 pzo 7 Solar Energy, 57, R.Villagra (14) 354,75 6 cps 8 Fire D`oro, 57, A.Cabrera (5) 59,85 cza 9 Correr La Bola, 57, M.Asconiga (3) 49,30 pzo 10 Luz Del Rio, 57, A.O.Lopez (7) 15,05 2 cps 11 Negrita Amada, 57, F.Aguirre (8) 237,75 cza 12 Llena De Gracia, 57, J.Gonzalez (12) 242,70 6 cps 13 Glory Top, 57, D.Gauna (1) 475,80 3 cps ú Señora Vercera, 55, L.M.Fer`dez (11) 167,00 pzo - - - Dividendos: SILENT SOUL $ 4,65, 2,20 y 1,40. Dana Point $ 1,30 y 1,10. Doña Tacaña $ 1,60. IMPERFECTA $ 218,00. CUATRIFECTA $ 9.521,00. DOBLE $ 2.070,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s87c. Cuidador: L.M.Romero. Stud: Family R (tdil). La ganadora de 4 años es hija de Knockout y Orzina DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 DAICOMYO, 57, B.Enrique (13) 2 Un Dia Mas, 54, A.I.Romay (14) 4,25 3 cps 3 Blackbird, 55, E.Siniani (4) 7,95 2 cps 4 Saviola, 53, U.Chaves (6) 15,45 6 cps 5 Que Tal Amigo, 55, Jorge Peralta (8) 4,55 2 cps 6 Tom Prince, 55, J.Yalet (h) (10) 138,05 1 1/2 cpo 7 Que Pedal, 57, F.Arreguy (h) (9) 22,25 1 cpo 8 Aruba Dagh, 57, F.Aguirre (3) 90,40 1/2 cpo 9 Goteado, 57, M.J.Lopez (1) 29,00 2 cps 10 King Royale, 57, O.Arias (2) 132,40 3 cps 11 Loquito Mail, 57, R.Villagra (12) 796,30 7 cps ú* Stop Dark Horse, 54, M.A.Sosa (11) 6,60 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: DAICOMYO $ 2,05, 1,10 y 1,10. Un Dia Mas $ 1,70 y 1,30. Blackbird $ 1,35. IMPERFECTA $ 565,00. CUATRIFECTA $ 9.211,50. DOBLE DESQUITE $ 2.460,00. TRIPLO $ 5.055,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 27.030,00. No corrieron: (5) Francisco Way y (7) Norinco. Tiempo: 1'5s76c. Cuidador: D.C.Periga. Stud: Don Cristobal (az). El ganador de 5 años es hijo de Fresher y Malveillant. RECAUDACIÓN: $ 26.771.597.. SILENT SOUL. 