Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

QUEEN OF THE STONE , 56, M.Asconiga

SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 HONEY KEY, 53, E.G.Ortega T. (4) 2 Tormento Sale, 57, W.Aguirre (1) 1,95 2 cps 3 Would You Like, 57, O.Arias (3) 8,10 3/4 cpo 4 Mas Castañon, 57, A.Cabrera (4a) 2,50 5 cps 5 Mem`s Soy, 57, W.Pereyra (5) 7,95 4 cps 6* Candy Tulum, 57, R.Blanco (2) 4,25 s.a. - - - - - (*) Largó al rato

Dividendos: HONEY KEY $ 2,50. EXACTA $ 48,50. TRIFECTA $ 239,50. DOBLE $ 260,00. TRIPLO $ 199,00. CUATERNA $ 568,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'28s91c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Key Deputy y Honey Honey Top SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SWEPT AWAY, 57, M.Aserito (2) 2 Salta De Linda, 54, M.Giuliano C. (3) 6,55 11 cps 3 Belle Suchi, 57, J.Rivarola (5) 3,40 pzo 4 Sarafina Stripes, 57, J.Gonzalez (4) 11,45 4 cps 5 Carry Up Nistel, 53, R.L.Garcia (7) 14,45 3/4 cpo 6 Milonga Del Angel, 53, U.Chaves (6) 6,05 3/4 cpo 7 High Hera, 57, S.Piliero (9) 37,75 1 cpo 8 Tapenade, 55, A.Castro (10) 3,40 7 cps ú Iness Champ, 57, F.Aguirre (1) 41,20 14 cps - - - Dividendos: SWEPT AWAY $ 3,60 2,90 y 1,25. Salta De Linda $ 5,35 y 1,45. Belle Suchi $ 1,30. EXACTA $ 203,50. TRIFECTA $ 390,50. DOBLE $ 452,50. CADENA Con 6 Aciertos $ 3.103,00. con 4 Aciertos $ 67,00.No Corrió: (8) Varvara. Tiempo: 1'43s47c. Cuidador: B.E.Baustian. Stud: Ultra Zun. La ganadora de 5 años es hija de Sebi Halo y Permit OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 REMOTE CHERRY TREE, 57, D.R.Gomez (9) 2 Red Tenderness, 53, E.G.Ortega T. (2) 73,85 9 cps 3 Adolfo, 57, B.Enrique (5) 3,85 5 cps 4 El De Laguna, 57, Jorge Peralta (3) 1,90 1/2 pzo 5 Sir Peten, 57, J.C.Diestra (h) (10) 8,35 1 cpo 6 Con Un Pey, 57, F.Coria (1) 6,90 5 cps 7 Petronino Fitz, 57, E.Ortega P. (4) 4,45 4 cps 8 Regios Programas, 57, J.Rivarola (12) 33,20 5 cps 9 Adorado Memphis, 57, M.Asconiga (8) 22,45 2 1/2 cps 10 Balazo Smock, 57, W.Pereyra (11) 19,60 1/2 cpo ú Diegote Show, 57, W.Aguirre (6) 22,20 29 cps - - - Dividendos: REMOTE CHERRY TREE $ 10,60, 4,65 y 3,65. Red Tenderness $ 22,00 y 7,90. Adolfo $ 1,95. EXACTA $ 5.796,00. CUATRIFECTA $ 198.470,00. DOBLE $ 2.100,00. CUATERNA $ 5.690,00.No Corrió: (7) Unicon. Tiempo: 1'14s30c. Cuidador: N.F.Pastor. Stud: Stud Aitue. El ganador de 4 años es hijo de Remote y Cherry Stone NOVENA CARRERA- 1400 METROSPremio: Especial Carlos Pellegrini Pag. Dist. 1 CAPPELLO, 58, W.Pereyra (6) 2 Nuevo Record, 52, J.C.Diestra (h) (2) 11,80 5 cps 3 Candy Beer, 54, R.Blanco (4) 3,20 pzo 4 Sabbioni, 52, W.Aguirre (3) 4,85 4 cps 5 Guapo Como Yo, 52, M.A.Sosa (1) 6,95 7 cps 6 Grande Tony, 54, J.Rivarola (7) 13,50 1 cpo - - - Dividendos: CAPELLO $ 1,7 y 1,40. Nuevo Record $ 2,60. EXACTA $ 317,00. TRIFECTA $ 553,50. DOBLE $ 1.205,00.No Corrió: (5) Leon Valiente. Tiempo: 1'26s20c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: La Frontera (mza). El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Coraza Mistica DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 GRINGO MATADOR, 57, E.Ortega P. (4) 2 Rey Frisado, 54, M.A.Sosa (10) 4,45 2 1/2 cps 3 Logy Hero, 57, R.L.Gonzalez (2) 14,45 2 cps 4 Atracuore, 55, J.Yalet (h) (7) 6,10 3 cps 5* Campano Zam, 57, F.Menendez (9) 12,00 5 cps 6 El De Cata, 57, J.Avendaño (1) 14,70 2 1/2 cps ú Faint Beach, 57, E.Siniani (3) 28,15 10 cps - - - - - (*) Dist. molestó Dividendos: GRINGO MATADOR $ 1,30 y 1,10. Rey Frisado $ 1,25. EXACTA $ 52,50. TRIFECTA $ 242,50. DOBLE $ 152,50. TRIPLO $ 1.206,00. CUATERNA $ 6.125,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 4.807,00. con 4 Aciertos $ 57,50.No corrieron: (5) Armando Barreda, (6) El Luracatao y (8) True Gift. Tiempo: 1'44s26c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Juanito`s. El ganador de 5 años es hijo de Exchange Rate y Fancy Stone UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 KEMPTEN, 53, E.G.Ortega T. (6) 2 Alrescoldo, 57, F.Aguirre (7) 7,10 2 1/2 cps 3 Empirico Lu, 57, E.Siniani (1) 3,95 2 cps 4 Magic Friend, 57, Jorge Peralta (3) 8,65 2 cps 5 Allens Cash, 57, W.Aguirre (5) 5,20 1/2 pzo 6 Romance Oculto, 53, L.Ramallo (2) 5,65 cza 7 Sigo Viaje, 57, A.Giorgis (10) 8,10 8 cps ú Neurus, 52, M.A.Sosa (4) 4,15 4 cps - - - Dividendos: KEMPTEN $ 6,55 y 3,50. Alrescoldo $ 3,45. EXACTA $ 510,50. TRIFECTA $ 66.015,00. DOBLE $ 1.087,50.No corrieron: (8) Star Leader y (9) Assurance. Tiempo: 1'1s74c. Cuidador: N.A.Varela. Stud: Hs. Don Julian. El ganador de 5 años es hijo de Sidney`s Candy y Full Speed DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CIA KEY, 57, M.La Palma (8) 2 Gran Net, 54, M.Giuliano C. (3) 4,95 3/4 cpo 3 Mini Mi, 57, F.Aguirre (12) 10,65 3 cps 4 Unguent, 57, E.Siniani (10) 15,80 2 cps 5 Boario Primero, 57, Jorge Peralta (5) 13,60 3 cps 6 Doky Blood, 53, E.G.Ortega T. 