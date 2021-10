Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Swept Away , 57, M.Aserito

In Split , 57, O.Arias

Sexy Cause , 57, A.I.Romay

DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MOST PUNTANO, 57, W.Pereyra (3) 2 Engreido San, 54, J.R.Benitez V. (10) 7,55 4 cps 3 En Rebeldia, 57, D.R.Gomez (5) 7,70 2 cps 4 Coco Freud, 53, R.Villegas (8) 3,60 3/4 cpo 5 Great Pasmence, 57, J.Rivarola (4) 5,40 pzo 6 Suno Top, 57, R.Villagra (7) 104,25 3 cps 6 Lobo Chuck, 57, O.Arias (6) 25,80 2 cps 7 Viejo Coco, 57, M.J.Lopez (9) 63,85 cza 8 Duncan Tim, 53, S.Arias (1) 19,30 1/2 cpo ú Pachito Best, 57, F.Aguirre (2) 23,25 5 cps - - - Dividendos: MOST PUNTANO $ 1,95, 1,40 y 1,45. Engfreido San $ 2,75 y 2,85. En Rebeldia $ 1,80. EXACTA $ 165,00. TRIFECTA $ 1.011,50. DOBLE $ 3.155,00. TRIPLO $ 5.090,00. CUATERNA $ 20.534,00. QUINTUPLO con 5 $ 14.422,50. Con 4 Aciertos $ 158.50 Corrieron todos. Tiempo: 1'12s38c. Cuidador: J.D.Staiano. Stud: Los Goyitos. El ganador de 5 años es hijo de Most Improved y Puntana Rye UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BAKAMBU, 56, D.R.Gomez (1) 2 Paquetizate, 56, A.O.Lopez (6) 22,95 1 cpo 3 Super Vin, 56, A.Cabrera (9) 2,90 3 cps 4 Abrasadora, 56, F.Arreguy (h) (11) 2,75 1/2 pzo 5 Mamo Mamo Abu, 52, F.Caceres (2) 77,35 1 cpo 6 Maravilla Cosmica, 56, W.Pereyra (10) 5,00 pzo 7 Cornella Vega, 53, L.Paredes (4) 42,10 1 cpo 8 Luly Champ, 52, D.Lencinas (3) 19,30 3/4 cpo 9 Fantastica Reina, 56, S.Piliero (7) 56,80 3/4 cpo 10 Viva La Musica, 56, F.Aguirre (8) 141,10 1/2 cpo 11 Bandida Mora, 52, S.Arias (5) 10,70 2 1/2 cps ú Pampita Atomica, 53, M.Giuliano C. (12) 36,00 2 cps - - - Dividendos: BAKAMBU $ 4,65, 2,45 y 1,60. Paquetizate $ 9,70 y 4,00. Super Vin $ 1,95. IMPERFECTA $ 1.617,00. TRIFECTA $ 69.256,00. DOBLE $ 1.805,00.No Corrió: (13) Che Mascarita. Tiempo: 1'0s23c. Cuidador: N.F.Pastor. Stud: Famille. La ganadora de 3 años es hija de Star Runner y Tyrlea DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 NAHOLO, 57, L.Cabrera (12) 2 Western Warrior, 57, W.Aguirre (9) 8,50 1 cpo 3 Empower Joy, 57, W.Pereyra (7) 2,65 1 cpo 4 Master Vangel, 57, F.Arreguy (h) (2) 25,80 1 cpo 5 El Chasqui, 53, U.Chaves (4) 42,65 2 cps 6 Centella Halo, 57, J.Rivarola (5) 4,40 cza 7 Sultan De Brunei, 57, O.Arias (6) 14,60 6 cps 8 Boyka, 57, C.Velazquez (1) 2,90 2 cps ú El Ambiente, 57, A.Giorgis (13) 29,35 6 cps - - - Dividendos: NAHOLO $ 5,95, 2,95 y 2,00. Western Warrior $ 4,10 y 1,60. Empower Joy $ 1,20. IMPERFECTA $ 2.475,00. CUATRIFECTA $ 105.613,50. DOBLE DESQUITE $ 8.250,00. TRIPLO $ 13.609,50. EXTRAORDINARIA $ 209.955,00. No corrieron: (3) Il Volo, (8) Yuyo Rye, (10) Mr. Adry y (11) Adorado Memphis. Tiempo: 1'25s67c. Cuidador: E.A.Rodriguez. Stud: Martina. El ganador de 4 años es hijo de Empire Aztec y Harvest Cit. RECAUDACIÓN: 29.606.090. BAKAMBU. Paquetizate. Super Vin. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (13) Che Mascarita1'0s23c.N.F.Pastor.Famille. La ganadora de 3 años es hija de Star Runner y Tyrlea MOST PUNTANO. Engfreido San. En Rebeldia. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5. Con 4 AciertosCorrieron todos1'12s38c.J.D.Staiano.Los Goyitos. El ganador de 5 años es hijo de Most Improved y Puntana Rye

FORMULA E. Dibaba. Sexy Cause. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (6) Going Far Away1'45s53c.N.J.Salvati.Catattoo (az). La ganadora de 5 años es hija de Valid Stripes y Electriz