Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SEÑORA DE STRIP, 57, F.Coria (13) 2 Q Tal Trampoza, 57, G.Hahn (3) 3,90 1 1/2 cpo 3 Candy Special, 53, S.Arias (7) 6,10 1 1/2 cpo 4 Mini Placer, 53, U.Chaves (10) 6,15 2 1/2 cps 5 La Pulposa, 54, E.G.Ortega T. (4) 6,70 hco 6 Niña Buddha, 57, J.Gonzalez (1) 11,40 2 cps 7 La Triturbo, 54, J.Avendaño (11) 31,00 1 cpo 8 Klada, 57, R.L.Gonzalez (5) 27,30 2 1/2 cps 9 Muy Atormentada, 53, E.Candia G. (8) 101,80 cza 10 Mi Trinchera, 54, J.R.Benitez V. (9) 40,30 3/4 cpo ú Aureola Borealis, 57, S.Piliero (6) 7,20 1 cpo - - -

Dividendos: SEÑORA DE STRIP $ 3,00, 1,80 y 2,85. Q Tal Trampoza $ 2,30 y 1,75. Candy Special $ 2,15. IMPERFECTA $ 620,00. CUATRIFECTA $ 5.086,5. DOBLE DESQUITE $ 1.660,00. TRIPLO $ 1.069,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 2.979,00. No corrieron: (2) Game Of Love y (12) Can Clota. Tiempo: 1'0s17c. Cuidador: F.Villa. Stud: San Julian. La ganadora de 6 años es hija de Don Incauto y Lady Strippe. RECAUDACIÓN: 29.155.196.