Best Leader , 56, W.Aguirre

TERCERA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 EL PATO LIGERO, 53, F.Caceres (4) 2 Mestre Do Bahia, 57, F.Menendez (6) 4,80 2 cps 3 Siquta, 53, D.Lencinas (3) 8,10 pzo 4 Tierra Colorada, 57, F.L.Goncalves (2) 5,90 5 cps 5 Legionario Fast, 55, M.A.Sosa (1) 4,05 1/2 cpo 6 Gringo Matador, 53, E.Candia G. (5) 2,35 9 cps - - - Dividendos: EL PATO LIGERO $ 10,20 y 1,45. Mestre Do Bahia $ 2,50. EXACTA $ 167,00. TRIFECTA $ 1.210,00. DOBLE $ 1.105,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'31s27c. Cuidador: L.R.Rodriguez. Stud: Doña Rene. El ganador de 5 años es hijo de Incurable Optimist y Social Words CUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MICHELU, 57, O.Arias (2) 2 Giuseppe Meazza, 55, J.Avendaño (1) 4,15 1/2 cpo 3 Elnuevosobreviviente, 57, C.Menendez (8) 5,40 1/2 cpo 4 Super Ti, 52, L.Paredes (7) 5,40 3 cps 5 Loquito Mail, 54, F.Roldan (5) 58,05 4 cps 6 Cafe Tennessee, 54, A.Sanchez (6) 8,65 2 cps 7 Super Fugaz, 52, M.Giuliano C. (4) 47,85 1/2 cza 8 Great Chacarero, 57, D.E.Arias (9) 6,50 3/4 cpo ú Soy Andres, 57, A.Giorgis (3) 18,30 5 cps - - - Dividendos: MICHELU $ 2,35, 1,15 y 1,10. Giuseppe Meazza $ 1,10 y 1,10. Elnuevosobreviviente $ 1,15. EXACTA $ 99,50. TRIFECTA $ 373,50. DOBLE $ 377,50. TRIPLO $ 1.349,00. CUATERNA $ 4.927,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s26c. Cuidador: M.A.Aguerre. Stud: Cajaraville. El ganador de 5 años es hijo de Montelu y Ta Buenaza QUINTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 MEM`S SOY, 54, E.G.Ortega T. (1) 2 Expressive Tilly, 57, A.Marinhas (6) 2,85 hco 3 Dana Point, 54, J.Avendaño (5) 3,10 1 cpo 4 Tabulera, 53, U.Chaves (2) 11,35 6 cps 5 Ventisca De Nieve, 55, J.Yalet (h) (3) 21,30 1 cpo 6 Retapizar, 57, A.Cabrera (7) 6,00 3/4 cpo ú Societe Publique, 53, D.Lencinas (4) 5,05 2 cps - - - Dividendos: MEM´S SOY $ 4,50 y 1,80. Expressive Tilly $ 2,05. EXACTA $ 122,50. TRIFECTA $ 322,50. DOBLE $ 585,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'18s18c. Cuidador: G.Orue Gimenez. Stud: Hs. Dilu. La ganadora de 4 años es hija de Memphis Tennessee y Soy Gisella SEXTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 EMPOWER JOY, 57, W.Pereyra (8) 2 Roman Craf, 53, S.Arias (4) 2,75 3 cps 3 Naholo, 57, R.L.Gonzalez (2) 7,95 3 cps 4 Centella Halo, 57, F.L.Goncalves (1) 7,05 5 cps 5 Blessed Dream, 57, D.R.Gomez (7) 3,55 3 cps 6 A Great Deal, 53, F.Caceres (6) 120,10 7 cps ú Moon Vision, 53, W.Garcia (5) 140,60 1 cpo - - - Dividendos: EMPOWER JOY $ 3,40 y 1,45. Roman Craf $ 1,85. EXACTA $ 56,50. TRIFECTA $ 240,50. DOBLE $ 642,50.No Corrió: (3) National Song. Tiempo: 1'17s74c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: Garabo. El ganador de 4 años es hijo de Fortify y Stormy Empirica SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 THREE CAT, 57, F.L.Goncalves (7) 2 Cayetano Island, 57, W.Pereyra (1) 4,00 1 cpo 3 Profesor Fitz, 53, U.Chaves (3a) 6,30 1 cpo 4 Money Tramp, 55, M.A.Sosa (3) 6,30 2 1/2 cps 5 Don Nadie, 57, F.Aguirre (9) 52,50 1 cpo 6 Global Californiano, 57, M.Valle (2) 2,70 pzo 7 Petreo Magic, 53, W.Garcia (4) 49,25 2 cps 8 All Strategy, 57, W.Aguirre (6) 9,30 1 1/2 cpo 9 Gitano Pat, 53, F.Caceres (5) 42,05 2 1/2 cps ú Bello Juez, 57, N.Ortiz (8) 53,80 11 cps - - - Dividendos: THREE CAT $ 2,30, 1,45 y 1,10. Cayetano Island $ 2,25 y 1,10. Profesor Fitz $ 1,10. EXACTA $ 128,50. TRIFECTA $ 476,00. DOBLE $ 277,50. CUATERNA $ 1.360,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s23c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: Parque Patricios. El ganador de 4 años es hijo de Hurricane Cat y Tripartita OCTAVA CARRERA- 1100 METROSPremio: Especial Haras San Benito Pag. Dist. 1 PIN Y PON, 60, W.Pereyra (5) 2 One More, 60, F.L.Goncalves (8) 4,85 3 cps 3 Kali Mani, 60, W.Aguirre (6) 3,00 2 cps 4 Vernix, 60, F.Aguirre (3) 13,10 2 1/2 cps 5 Zenda Rock, 60, D.E.Arias (4) 28,35 7 cps 6 La Vieja Chistera, 60, R.Villegas (7) 68,35 4 cps ú My Golden Star, 60, F.Arreguy (h) (1) 2,30 13 cps - - - Dividendos: PIN Y PON $ 3,40 y 1,40. One More $ 1,95. EXACTA $ 248,50. TRIFECTA $ 823,00. DOBLE $ 820,00. CADENA con 6 aciertos $ 25.178,00, con 5 aciertos $ 267,50.No Corrió: (2) Subyugante. Tiempo: 1'4s37c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: La Nora. La ganadora de 4 años es hija de Señor Candy y Rashuela NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 REALIQUERA GAG, 52, U.Chaves (3) 2 Tagine, 56, D.R.Gomez (7) 10,65 1 cpo 3 Super Taylor, 52, D.Lencinas (4) 6,60 1 cpo 4 India Pirada, 56, A.Marinhas (9) 9,90 1 cpo 5 Kitty Icon, 54, M.A.Sosa (5) 2,25 2 cps 6 Bandida Mora, 56, D.E.Arias (8) 19,20 2 cps 7 Arrietara Queen, 56, R.L.Gonzalez (6) 147,05 6 cps ú Lunatica Joy, 56, A.Cabrera (2) 9,75 s.a. - - - Dividendos: REALIQUERA GAG $ 2,20 y 1,95. Tagine $ 3,40. EXACTA $ 121,00. TRIFECTA $ 583,00. DOBLE $ 552,50. TRIPLO $ 1.138,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 1.138,00,con 4 aciertos $ 77,00.No Corrió: (1) Duplicadora. Tiempo: 1'14s54c. Cuidador: J.O.Juarez. Stud: El Pajarito (riv). La ganadora de 3 años es hija de Gagman y Soy Realiquera DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 REFLECTORA LIDER, 53, D.Lencinas (4) 2 Bombita Letal, 53, U.Chaves (9) 5,25 2 1/2 cps 3 Saladisima, 57, J.Rivarola (8) 3,75 2 1/2 cps 4 Daiquiri, 57, A.Giorgis (1) 10,40 2 cps 5 Adela Red, 57, F.L.Goncalves (7) 1,80 pzo 6 Snipy Vision, 55, D.Mansilla (11) 61,10 5 cps 7 Orishas, 57, M.Delli Q. (3) 42,85 1 cpo 8 Doña Tacaña, 53, S.Arias (10) 7,75 5 cps 9 Minera Knock, 55, J.Yalet (h) (2) 88,20 1 1/2 cpo 10 Sayada, 53, E.Candia G. (5) 62,00 1 cpo ú Linda Mami, 57, C.Sandoval (6) 140,90 2 cps - - - Dividendos: REFLECTORA LIDER $ 10,65, 3,00 y 1,80. Bombita Letal $ 1,90 y 1,25. Saladisima $ 1,60. EXACTA $ 672,00. CUATRIFECTA $ 28.023,00. DOBLE $ 1.817,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s89c. Cuidador: M.A.Alegre. Stud: El Recuerdo (r.iv). La ganadora de 4 años es hija de Sport Leader y La Reflectora UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 RICO MOON, 57, D.E.Arias (7) 2 Toronto, 57, F.L.Goncalves (1) 3,00 1 cpo 3 El Potro Perfecto, 53, D.Lencinas (8) 6,55 1 cpo 4 Ree Coqueto, 57, F.Menendez (10) 5,65 1/2 pzo 5 Granadino Moro, 53, S.Arias (5) 5,25 2 cps 6 Doctor Best, 53, F.Caceres (2) 28,90 3/4 cpo 7 Señalado Shot, 53, W.Garcia (13) 60,55 3 cps 8 Champi Zeta, 53, U.Chaves (11) 15,60 1 1/2 cpo 9 Amperimetro, 54, E.G.Ortega T. (9) 8,45 7 cps ú* The Tryman, 54, J.R.Benitez V. (3) 6,35 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: RICO MOON $ 6,50, 3,25 y 2,30. Toronto $ 2,95 y 2,55. El Potro Perfecto $ 2,40. IMPERFECTA $ 1.065,00. CUATRIFECTA $ 9.555,00. DOBLE DESQUITE $ 17.640,00. TRIPLO $ 7.204,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 47.305,50. No corrieron: (4) Ever Luck, (6) Rebelde Dubai y (12) Don Lagos. Tiempo: 1'13s62c. Cuidador: W.A.Gorosito. Stud: El Chaco. El ganador de 7 años es hijo de Pampero Moon y Bendita Artagon. RECAUDACIÓN: $ 23.943.225.. REFLECTORA LIDER. Bombita Letal. Saladisima. EXACTA. CUATRIFECTA. 