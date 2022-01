Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SIGFRIANO, 57, A.Cabrera (9) 2 Comendatore, 57, J.Gonzalez (13) 5,15 9 cps 3 Mister Cause, 57, J.Villagra (1) 1,65 2 cps 4 Triunfal Rye, 57, F.Arreguy (h) (1a) 1,65 1 cpo 5 Rafa Champ, 57, Jorge Peralta (2) 21,45 1/2 cpo 6 Adorado Memphis, 53, U.Chaves (10) 8,90 2 1/2 cps 7 Vasco Fizz, 57, C.Sandoval (6) 99,99 hco 8 Un Guerrier, 53, L.Ramallo (11) 4,05 7 cps 9 Kalblood, 57, D.R.Gomez (3) 67,20 4 cps 10 Mouth Shut, 57, A.Giorgis (12) 19,75 4 cps ú Profesor Fitz, 57, M.J.Lopez (4) 10,45 3 cps - - -

Dividendos: SIGFRIANO $ 8,90, 2,80 y 1,65. Comendatore $ 7,85 y 3,35. Mister Cause $ 1,20. IMPERFECTA $ 15.465,00. CUATRIFECTA $ 601.380,00. DOBLE DESQUITE $ 12.450,00. TRIPLO $ 13.965,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 41.380,00. No corrieron: (5) El Toshy, (7) Best Of Us y (8) Embrujado Craf. Tiempo: 1'25s85c. Cuidador: O.A.Galli. Stud: La Etelvina (az). El ganador de 4 años es hijo de Sigfrid y Siempre Famos. RECAUDACIÓN: $ 27.926.348..