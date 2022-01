Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

CATCH THE SALE , 57, F.L.Goncalves

QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 QUICK Y TASTY, 53, U.Chaves (2) 2 Hay Metejon, 53, E.Candia G. (5) 2,35 1 1/2 cpo 3* Cinema Show, 55, J.Yalet (h) (3) 11,30 3 cps 4 Sexy Horse, 57, L.Noriega (1) 1,75 4 cps 5 Calido Verano, 54, J.Avendaño (4) 16,30 9 cps - - - - - (*) Largó retrasado

Dividendos: QUICK Y TASTY $ 6,20. EXACTA $ 85,50. TRIFECTA $ 232,00. DOBLE $ 490,00.No corrieron: (6) Brunito y (7) Calligaris. Tiempo: 1'12s25c. Cuidador: L.H.Dominguez. Stud: Franchesca (nqn). El ganador de 6 años es hijo de Sidney`s Candy y Quid Non SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FURIUS BEAST, 52, U.Chaves (7) 2 Sweet Love, 52, J.Espinoza (2) 28,15 4 cps 3 Avec Moi, 56, A.Cabrera (6) 15,95 1 cpo 4 Sarras, 56, F.Arreguy (h) (4) 3,75 1/2 cpo 5 Naigella Letal, 52, D.Lencinas (1) 4,70 1/2 cpo 6 Midori, 56, J.Rivarola (3) 2,05 1/2 cpo 7 Rock In Dubai, 56, J.Villagra (10) 4,95 1 cpo 8 Brillantria, 56, Jorge Peralta (11) 19,40 5 cps 9 Desnuda Kal, 52, E.Candia G. (5) 18,40 cza ú Agnes, 52, R.Villegas (9) 66,30 3/4 cpo - - - Dividendos: FURIUS BEAST $ 73,00, 24,35 y 13,40. Sweet Love $ 10,80 y 5,55. Avec Moi $ 3,20. EXACTA $ 21.234,00. TRIFECTA $ 108.943,50. DOBLE $ 9.007,50.No Corrió: (8) Too Ta. Tiempo: 1'0s43c. Cuidador: E.A.Corsiglia. Stud: Luna Roja (az). La ganadora de 3 años es hija de Furious Key y Beauty And Beast SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 AGUADOR DE SEVILLA, 56, F.L.Goncalves (8) 2 Runner Mani, 56, A.O.Lopez (6) 59,65 2 cps 3 Guarany, 56, Jorge Peralta (4) 6,50 3 cps 4 Letal, 56, M.Delli Q. (2) 138,95 1 1/2 cpo 5 Blond Boy, 56, A.Cabrera (9) 4,40 1 cpo 6 Agravio, 56, D.R.Gomez (12) 23,85 cza 7 Pierre Nodoyuna, 56, F.Arreguy (h) (14) 3,75 1/2 cpo 8 Sleep Away, 56, M.J.Lopez (13) 58,70 2 1/2 cps 9 Furioso Nistel, 56, J.Villagra (1) 12,55 pzo 10 Treasure Bevy, 56, F.Roldan (10) 39,55 cza 11 Besho Cause, 56, U.Chaves (5) 9,25 1 cpo 12 Apolo Letal, 56, W.Aguirre (16) 19,40 7 cps 13 Trans Luck, 56, J.Rivarola (7) 70,45 2 cps 14 Gringo Seattle, 56, E.Candia G. (15) 176,35 6 cps ú Buen Ricardo, 56, D.Mansilla (3) 229,35 6 cps - - - Dividendos: AGUADOR DE SEVILLA $ 2,65, 2,35 y 1,60. Runner Mani $ 15,30 y 8,55. Guarany $ 2,25. IMPERFECTA $ 1.839,00. CUATRIFECTA $ 337.677,00 . DOBLE $ 5.980,00. CUATERNA $ 79.632,00.No Corrió: (11) Pelegrino Cat. Tiempo: 1'31s32c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Don Valentino. El ganador de 3 años es hijo de Angiolo y Sephora OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 QUEDATE TRANQUILO, 57, F.L.Goncalves (2) 2 Montalcino, 57, J.Rivarola (3) 3,80 v.m. 3 Opera Dubai, 51, R.Muñoz (5) 5,75 cza 4 Quick Start, 51, R.Villegas (1) 26,80 1/2 cpo 5 Don Lagos, 53, S.Arias (4) 27,20 3 cps 6 Señalado Shot, 53, U.Chaves (7) 38,40 2 cps 7 Chistosa Best, 52, M.Giuliano C. (6) 23,50 8 cps ú* El De Cuma, 57, F.Aguirre (8) 4,70 s.a. - - - - - (*) Largó al rato Dividendos: QUEDATE TRANQUILO $ 1,65 y 1,20. Motalcino $ 1,40. EXACTA $ 53,00. TRIFECTA $ 162,00. DOBLE $ 265,00. CADENA con 6 aciertos $ 432.685,00, con 5 aciertos $ 960,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'27s49c. Cuidador: J.H.Barisone. Stud: Keko De Pla (sr). El ganador de 6 años es hijo de Mount Nelson y Royal Sweetheart NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ADDED VALUE, 56, Jorge Peralta (6) 2 Vasquita Eva, 56, F.Menendez (10) 30,55 4 cps 3 Gaucha Rebel, 53, F.Roldan (3) 3,55 1/2 cza 4 Abrasadora, 56, F.Arreguy (h) (9) 2,00 2 1/2 cps 5 Sol Embrujada, 56, W.Aguirre (8) 16,95 2 cps 6 Benatia, 56, A.O.Lopez (5) 30,80 4 cps 7 Mem`s Gisela, 53, E.G.Ortega T. (4) 50,05 1/2 pzo 8 Aranea, 53, R.L.Garcia (12) 31,55 1 1/2 cpo 9 Sarah Friend, 52, D.Lencinas (2) 63,10 6 cps 10* Gringa De Campo, 56, A.Giorgis (1) 86,85 2 cps ú Lunita Princesa, 56, D.R.Gomez (11) 12,50 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó mal Dividendos: ADDED VALUE $ 3,00, 1,90 y 1,20. Vasquita Eva $ 8,35 y 3,30. Gaucha Rebel $ 1,60. EXACTA $ 1.326,50. TRIFECTA $ 3.494,50. DOBLE $ 347,50. TRIPLO $ 412,00. CUATERNA $ 85.714,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 125.189,00, con 4 aciertos $ 246,00.No Corrió: (7) Bomb True. Tiempo: 59s97c. Cuidador: J.I.Briganti. Stud: Stud El Galpon. La ganadora de 3 años es hija de Angiolo y Blackveil DECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 EVERY SECRET, 57, W.Aguirre (13) 2 Top Spring, 57, W.Pereyra (9) 4,90 4 cps 3 Leal Blues, 53, R.Villegas (5) 6,90 pzo 4 National Song, 53, U.Chaves (12) 14,50 4 cps 5 Withoutme, 57, J.Rivarola (6) 7,10 cza 6 Centella Halo, 57, F.L.Goncalves (10) 9,10 1 1/2 cpo 7 Cobalto, 57, R.Villagra (7) 28,10 hco 8 Lucky Edition, 57, O.Arias (8) 91,90 1 1/2 cpo 9 Master Tapit, 57, A.O.Lopez (3) 49,20 1 cpo 10 Three Cat, 57, M.Valle (2) 7,20 v.m. 11 Red Tenderness, 57, D.R.Gomez (4) 39,40 1/2 cpo 12 Mini Mi, 57, F.Aguirre (7a) 28,10 1 cpo 13 Valid Mago, 53, R.L.Garcia (11) 40,40 1 cpo ú Naholo, 57, F.Arreguy (h) (1) 12,20 pzo - - - Dividendos: EVERY SECRET $ 2,55, 1,65 y 1,45. Top Spring $ 1,70 y 1,70. Leal Blues $ 2,50. IMPERFECTA $ 217,00. CUATRIFECTA $ 31.479,00. DOBLE $ 335,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'19s24c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: N Y B. El ganador de 4 años es hijo de Cosmic Trigger y Everquest UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ADELA RED, 57, F.Arreguy (h) (8) 2 Dana Point, 57, M.Valle (5) 3,15 v.m. 3 Icily Dubai, 53, S.Arias (14) 16,10 1/2 pzo 4 Sauci Kal, 57, O.Arias (12) 11,85 1/2 cza 5 Nostalgia Aregueña, 57, F.L.Goncalves (13) 11,25 pzo 6 Acceptability, 57, W.Pereyra (11) 2,85 2 cps 7 Divertidisima, 57, Jorge Peralta (9) 16,30 1 1/2 cpo 8 Milaphila, 57, F.Aguirre (2) 44,10 1/2 cpo 9 Great Capri, 54, J.Avendaño (1) 117,60 4 cps 10* Zensational Dream, 57, J.Rivarola (7) 10,00 1 1/2 cpo 11 Pretty Sally, 57, M.J.Lopez (6) 15,90 pzo 12 Magayuela, 54, J.R.Benitez V. (4) 13,40 2 1/2 cps ú Gran Cause, 57, C.Sandoval (3) 174,10 7 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: ADELA RED $ 6,40, 3,20 y 2,40. Dana Point $ 2,00 y 1,45. Icily Dubai $ 3,50. IMPERFECTA $ 1.500,00. CUATRIFECTA $ 328.696,00. DOBLE DESQUITE $ 7.690,00. TRIPLO $ 6.767,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 17.165,00. No corrieron: (10) Most Happy y (15) Aguella. Tiempo: 1'13s43c. Cuidador: S.D.Babera. Stud: Urutau. 