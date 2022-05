Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Most Girl , 56, D.R.Gomez

UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MARCUS, 56, F.Arreguy (h) (3) 2 Emiratos, 52, J.Roman (2) 10,30 2 cps 3 Forastero Fast, 56, A.Cabrera (9) 4,15 1 cpo 4 Fanatico Mistico, 56, W.Pereyra (16) 2,60 1 cpo 5 Fabuloso Prince, 56, J.Villagra (14) 5,50 4 cps 6 Señor De Ipanema, 56, G.Hahn (6) 5,75 hco 7 Veloss Seattle, 52, F.Caceres (8) 8,70 2 1/2 cps 8 Alpestre, 56, O.Arias (11) 74,25 4 cps 9 Amigo Pancho, 56, L.Comas (15) 46,75 6 cps 10 Soy Banana Pat, 52, E.Candia G. (4) 99,60 11 cps 11 Lord Padrino, 57, J.Pirez (5) 260,00 4 cps 12 Gelato Perfect, 52, R.Muñoz (7) 84,90 10 cps ú* Melhoso, 54, L.M.Fer`dez (12) 362,10 s.a. - - - - - (*) Largó mal

Dividendos: MARCUS $ 7,00, 3,10 y 1,70. Emiratos $ 5,85 y 3,15. Forastero Fast $ 1,45. IMPERFECTA $ 1.806,00. TRIFECTA $ 13.334,00. DOBLE $ 1.562,50.No corrieron: (1) Amigo Paio, (10) Envenenado y (13) Galan Sureño. Tiempo: 1'13s14c. Cuidador: F.Benitez. Stud: Ayaplata. El ganador de 3 años es hijo de Aerosol y Dulce Lady DUODECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 TAGINE, 56, D.R.Gomez (8) 2 De Orejitas Up, 56, J.Villagra (10) 5,55 7 cps 3 Amiguita Boce, 52, E.Candia G. (11) 8,30 3 cps 4 Curiosa De Pasman, 54, J.Yalet (h) (2) 10,70 1/2 cza 5 Maxima Reserva, 56, M.Aserito (7) 5,85 3 cps 6 Petit Sen, 56, O.Arias (6) 51,40 1/2 pzo 7 She`s Holy, 52, A.Sanchez (4) 89,80 1 cpo 8 La Encajera, 56, E.Siniani (16) 16,85 v.m. 9 Coqueta Pat, 53, R.Villegas (1) 7,80 1/2 pzo 10 Cumbia Azteca, 56, F.Arreguy (h) (15) 49,95 hco 11* Scaldaferri, 52, J.Pintos (12a) 75,05 1/2 cpo 12 Magnamara, 56, W.Pereyra (13) 4,15 3/4 cpo 13 La Autonoma, 52, J.Roman (15a) 49,95 5 cps 14 Mi Lujanera, 56, P.Sotelo (5) 163,10 2 1/2 cps 15 Linda True, 56, W.Aguirre (9) 11,10 3 cps 16 Gran Afortunada, 56, A.O.Lopez (14) 211,65 1 cpo 17 Pampita Atomica, 56, R.Villagra (12) 75,05 14 cps úX Miss Ilusion, 52, R.L.Garcia (3) 230,00 21 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Cruzó al tranco Dividendos: TAGINE $ 4,30, 2,50 y 2,20. De Orejitas Up $ 2,95 y 1,95. Amiguita Boce $ 4,85. IMPERFECTA $ 1.250,00. CUATRIFECTA $ 22.345,00. DOBLE DESQUITE $ 6.180,00. TRIPLO $ 6.172,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 66.122,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'20s34c. Cuidador: S.A.Alvarez. Stud: El Pajaro (bv). La ganadora de 3 años es hija de Violence y Turbani. RECAUDACIÓN: $ 31.205.063.

SMART HIT. Too Ta. Most Girl. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertoscon 4 aciertos.No corrieron: (5) Visa Home y (10) Tutelen Ruca1'6s52c.A.E.Reisenauer.Firmamento. La ganadora de 3 años es hija de Hit It A Bomb y Smart Wells