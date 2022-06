Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

My Dance , 56, C.Velazquez

Most Peinada , 56, A.Marinhas

Very Electric , 56, A.O.Lopez

Too Ta , 56, W.Pereyra

NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MEM`S GISELA, 53, E.Candia G. (9) 2 Tocando La Cima, 56, J.Rivarola (2) 19,60 1 cpo 3 De Orejitas Up, 56, J.Villagra (4) 2,80 2 1/2 cps 4 Interproud, 52, A.Sanchez (1) 4,00 1 cpo 5 Vision Famosa, 56, R.L.Gonzalez (5) 32,50 2 1/2 cps 6 Vega Gloriosa, 56, M.A.Sosa (6) 41,35 4 cps 7 Love Of My Soul, 56, M.J.Lopez (10) 8,90 1 1/2 cpo 8 Indian Dark, 52, F.Caceres (7) 25,65 4 cps 9 Cumbia Stripes, 56, E.Siniani (11) 4,65 7 cps ú Reina Samantha, 53, M.Giuliano C. (3) 128,60 20 cps - - - Dividendos: MEM`S GISELA $ 3,20, 2,70 y 2,30. Tocando La Cima $ 11,80 y 9,70. De Orejitas Up $ 2,15. EXACTA $ 1.349,00. TRIFECTA $ 3.268,00. DOBLE $ 717,50.No Corrió: (8) Buena Rosa. Tiempo: 1'40s53c. Cuidador: F.E.Gravo Montañez. Stud: Hs. Dilu. La ganadora de 3 años es hija de Memphis Tennessee y Soy Gisella DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TARANO, 57, J.Gonzalez (8) 2 Cornetin, 57, E.Gonzalez (13) 4,55 6 cps 3 Solo Cristobal, 57, M.Delli Q. (12) 7,20 2 cps 4 Urban Ruler, 53, J.Roman (7) 2,50 3/4 cpo 5 Soy Milito, 54, L.N.Garcia (11) 8,95 1 1/2 cpo 6 Who Cares, 57, W.Maturan (4) 3,00 1 1/2 cpo 7 Walter For Ever, 57, L.Comas (3) 85,25 1 1/2 cpo 8 Super Fugaz, 53, M.Alfaro (5) 18,95 1 cpo 9 Lady Milagrosa, 51, J.Pintos (1) 94,05 5 cps ú* Super Ti, 54, L.Paredes (2) 9,25 - - - - - (*) Hocicó Dividendos: TARANO $ 122,30, 40,65 y 35,30. Cornetin $ 5,10 y 8,35. Solo Cristobal $ 7,00. IMPERFECTA $ 8.809,50. TRIFECTA $ 118.069,00. DOBLE $ 14.850,00. TRIPLO $ 88.905,00. CUATERNA $ 2.229.376,00 . QUINTUPLO con 5 aciertos $ 831.448,00 . con 4 aciertos $ 25.982,00.No corrieron: (6) Extremo Oriente, (9) Iker Chico y (10) Con Corazon. Tiempo: 1'0s38c. Cuidador: A.J.Gonzalez. Stud: Ke Dijistes. El ganador de 6 años es hijo de Ritual Gaucho y Daga Pampa UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 BUEN CARAMELO, 56, D.E.Arias (7) 2 Irish Lucky, 56, F.Coria (6) 3,85 3 cps 3 Bohemio City, 56, P.Diestra (h) (14) 3,75 1 1/2 cpo 4 Street Jazz, 56, A.I.Romay (4) 6,90 5 cps 5 Seattle Hope, 56, E.Siniani (8) 15,70 4 cps 6 Hombre De Ley, 52, D.Lencinas (12) 27,30 cza 7 Pelegrino Cat, 56, L.Cabrera (3) 10,50 2 cps 7 Curioso Blondie, 52, A.Sanchez (10) 58,10 3 cps 8 Amigo Pancho, 56, L.Comas (11) 94,45 1/2 pzo 10 Ultimate Good, 56, M.J.Lopez (5) 87,50 3 cps 11 Pura Brujeria, 52, J.Pintos (9) 230,30 1 cpo 12 Gelato Perfect, 52, R.Muñoz (13) 124,75 1 1/2 cpo ú Wakiro, 56, F.Berti (1) 222,50 10 cps - - - Dividendos: BUEN CARAMELO $ 2,10, 1,50 y 1,55. Irish Lucky $ 1,95 y 1,75. Bohemio City $ 2,40. IMPERFECTA $ 162,00. TRIFECTA $ 708,00. DOBLE $ 9.987,50.No Corrió: (2) Curioso Pochi. Tiempo: 1'6s25c. Cuidador: J.J.Zubiria. Stud: Los 3 Amigos (mza). El ganador de 3 años es hijo de Señor Candy y Buena Conducta DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 A PURA MAGIA, 54, R.Villegas (13) 2 Bonita Emperatriz, 57, F.Arreguy (h) (12) 41,95 pzo 3 Sembra Money, 54, E.Candia G. (1) 14,15 2 cps 4 Hatice Eva, 53, L.Ramallo (15) 5,60 2 cps 5 Star Of Dublin, 57, D.E.Arias (10) 6,30 1/2 cpo 6 Salinger, 57, K.Banegas (5) 6,85 pzo 7 Agata Red, 53, D.Lencinas (16) 15,85 1/2 cpo 8 Lady Caterina, 57, E.Siniani (6) 40,35 1 cpo 9 Esplendida Craf, 55, R.Bascuñan (2) 4,90 3/4 cpo 10 Movie Storm, 53, R.Muñoz (11) 527,60 1/2 cpo 11 Le Dame Blanche, 57, A.Cabrera (3) 9,60 cza 12 Irish Cream Bailey, 55, L.M.Fer`dez (14) 35,05 3/4 cpo 13 Nomencladora, 53, U.Chaves (9) 33,95 3 cps 14 Peluca Suave, 54, L.Paredes (4) 118,70 6 cps ú Bella Turca, 57, P.Diestra (h) (7) 58,40 19 cps - - - Dividendos: A PURA MAGIA $ 3,00 2,30 y 1,60. Bonita Emperatriz $ 11,05 y 6,10. Sembra Money $ 3,75. IMPERFECTA $ 5.840,00. CUATRIFECTA $ 1.125.762,00 . DOBLE DESQUITE $ 1.660,00. TRIPLO $ 256.385,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 385.010,00. No Corrió: (8) Soy De Renatta. Tiempo: 1'14s49c. Cuidador: F.J.Bianchimano. Stud: El Pulpo. La ganadora de 4 años es hija de Endorsement y La Witc. RECAUDACIÓN: 45.151.381. BUEN CARAMELO. Irish Lucky. Bohemio City. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (2) Curioso Pochi1'6s25c.J.J.Zubiria.Los 3 Amigos (mza). El ganador de 3 años es hijo de Señor Candy y Buena Conducta TARANO. Cornetin. Solo Cristobal. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos. con 4 aciertos.No corrieron: (6) Extremo Oriente, (9) Iker Chico y (10) Con Corazon1'0s38c.A.J.Gonzalez.Ke Dijistes. El ganador de 6 años es hijo de Ritual Gaucho y Daga Pampa MEM`S GISELA. Tocando La Cima. De Orejitas Up. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (8) Buena Rosa1'40s53c.F.E.Gravo Montañez.Hs. Dilu. La ganadora de 3 años es hija de Memphis Tennessee y Soy Gisella

PURISTA. Too Ta. Very Electric. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (9) Super Front1'13s31c.L.G.Campelo.Maria Eugenia. La ganadora de 3 años es hija de Easing Along y Pussycat Doll