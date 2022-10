Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

CUARTA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 ORODEA, 57, W.Pereyra (6) 2 Coordinate Express, 57, A.Cabrera (4) 3,50 2 cps 3 Tajina, 54, D.Lencinas (3) 2,55 hco 4 Torda Pat, 53, F.Caceres (2) 7,50 1 1/2 cpo 5 Clear Bless, 53, R.Muñoz (5) 15,95 6 Flor Sprout, 55, D.Mansilla (7) 7,00 ú* Water Wizz, 57, F.L.Gonçalves (1) 3,45 - - - - - (*) Desmontó

Dividendos: ORODEA $ 11,45 y 3,05. Coordinate Express $ 1,80. EXACTA $ 3.125,00. TRIFECTA $ 11.397,50. DOBLE $ 1.152,50. CUATERNA $ 23.076,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'33s27c. Cuidador: A.A.Saavedra. Stud: Gaviota De Mar. La ganadora de 5 años es hija de John F Kennedy y Only Music QUINTA CARRERA- 1600 METROSPremio: Hándicap Speecher Emper Pag. Dist. 1 SRTA. FRANCESA, 57, M.A.Sosa (2) 2* Toda Bien, 60, M.Valle (1) 2,60 3/4 cpo 3 Joy Helada, 61, F.L.Gonçalves (5) 1,90 3 cps 4 Espartana Sam, 55, W.Pereyra (3) 10,15 2 1/2 cps 5 Candy Gal, 58, A.Cabrera (4) 13,15 3 cps 6 Ventisca De Nieve, 54, E.Candia G. (6a) 4,75 4 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: SRTA FRANCESA $ 9,30 y 3,85. Toda Bien $ 1,60. EXACTA $ 1.727,50. TRIFECTA $ 5.437,50. DOBLE $ 6.047,50. CUATERNA $ 150.00,00.No Corrió: (6) Guicciardini. Tiempo: 1'38s50c. Cuidador: A.A.Piana. Stud: Tinta Roja. La ganadora de 6 años es hija de Treasure Beach y Heavenly Court SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BIOGENESIS, 54, S.Arias (5) 2 Don Esculapio, 57, J.Rivarola (3) 3,05 1/2 cza 2 Claro Nistel, 57, P.Carrizo (7) 2,90 emp. 4 Lucas Icy, 54, D.Lencinas (1) 19,65 1 1/2 cpo 5 Cavalli, 57, R.L.Gonzalez (9) 14,60 3/4 cpo 6 Pensar En Nada, 55, K.Banegas (8) 5,80 8 cps 7 Kamy Verso, 57, D.E.Arias (2) 16,20 5 cps ú Aguilucho Song, 57, W.Pereyra (6) 3,35 2 1/2 cps - - - Dividendos: BIOGENESIS $ 13,80 y 3,05. Don Esculapio $ 1,30. Claro Nistel $ 1,45. EXACTA $ 1.092,50 y $ 1.207,50. TRIFECTA $ 4.10250 y $ 4.415,00. DOBLE $ 4.820,00.No Corrió: (4) South Seas. Tiempo: 1'0s65c. Cuidador: J.M.Cuviello. Stud: El Yunque. El ganador de 5 años es hijo de Ever Peace y Briosita SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LA BIYUYERA, 57, M.La Palma (3) 2 Buy Best, 54, J.R.Benitez V. (11) 2,00 pzo 3 Maysumaq, 57, D.E.Arias (12) 7,20 2 cps 4 Agata Red, 57, W.Pereyra (9) 4,80 4 cps 5 Mem`s Polaca, 57, W.Maturan (7) 44,70 3/4 cpo 6 Explotion, 54, M.Giuliano C. (5) 36,05 4 cps 7 Rosas Rojas, 54, U.Chaves (6) 6,20 cza 8 Kinesiologa, 52, E.Candia G. (4) 8,90 4 cps 9 Orishas, 53, I.Delli Q. (1) 46,35 1 cpo 10 Bayasca, 54, R.Villegas (13) 76,90 1/2 cza 11 Snipy Vision, 57, R.L.Gonzalez (2) 109,00 4 cps 12 Sobervia, 52, R.Muñoz (10) 25,45 2 cps ú Alegria Con, 54, L.Paredes (8) 274,05 17 cps - - - Dividendos: LA BIYUYERA $ 7,10, 4,85 y 2,75. Buy Best $ 2,75 y 1,75. Maysumaq $ 2,25. IMPERFECTA $ 380,00. CUATRIFECTA $ 4.325,00. DOBLE $ 3.612,50. CUATERNA $ 600.000,00 . Corrieron todos. Tiempo: 1'15s67c. Cuidador: N.J.Salvati. Stud: Catattoo (az). La ganadora de 5 años es hija de Fragotero y Driver Champ OCTAVA CARRERA- 1200 METROSPremio: Clásico Benito Lynch (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 DON KAZAKO, 56, W.Pereyra (4) 2 Tex For Sale, 56, F.Coria (2) 4,25 4 cps 3 Fancy Model, 56, M.A.Sosa (8) 8,95 2 cps 4* Tengo Full, 56, D.E.Arias (3) 28,70 3/4 cpo 5 Valor Prohibido, 56, W.Aguirre (7) 13,00 10 cps 6 The Best Hit, 56, R.Blanco (1) 2,10 5 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: DON KAZAKO $ 2,15 y 1,35. Tex For Sale $ 4,60. EXACTA $ 542,50. TRIFECTA $ 1.585,00. DOBLE $ 912,50. CADENA con 6 aciertos $ 1.003.231,00 , con 5 aciertos $ 28.109,00.No corrieron: (5) Che Bellaco y (6) Il Valentin Cat. Tiempo: 1'12s88c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: San Benito. El ganador de 3 años es hijo de Long Island Sound y Doña Mishka NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BADAJO SONG, 54, E.Candia G. (14) 2 Alamo Biani, 57, P.Sotelo (8) 1,60 2 cps 3 Never Forget, 57, J.Rivarola (12) 12,90 7 cps 4 Manera Money, 57, R.Bascuñan (3) 10,90 2 1/2 cps 5 El Batty Stripes, 57, W.Maturan (5) 96,45 1/2 cpo 6 Seattle Hope, 53, F.Caceres (2) 23,15 1 1/2 cpo 7 Team Joy, 57, F.L.Gonçalves (10) 11,85 3/4 cpo 8 Pampa Johan, 53, L.Ramallo (1) 50,80 2 cps 9 Ojo Salvaje, 54, R.Villegas (7) 13,75 1/2 cpo 10 Pure Johan, 57, D.R.Gomez (6) 107,75 2 1/2 cps 11 Win Wi, 53, A.Sanchez (13) 84,80 4 cps 12 Es Caliu, 57, A.Giorgis (4) 31,65 5 cps ú* Accion Island, 57, S.Piliero (9) 104,85 s.a. - - - - - (*) Largó al rato Dividendos: BADAJO SONG $ 3,15, 1,55 y 1,10. Alamo Biani $ 1,20 y 1,10. Never Forget $ 1,10. IMPERFECTA $ 225,00. CUATRIFECTA $ 14.477,00. DOBLE $ 420,00. TRIPLO $ 3.457.50. CUATERNA $ 142.855,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 830.949,00, con 4 aciertos $ 2.683,00.No Corrió: (11) Capo Wooly. Tiempo: 1'13s25c. Cuidador: L.H.Dominguez. Stud: El Gruñon. El ganador de 4 años es hijo de Alcindor y La Madrina Key DECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 EL DECIDIDO, 57, J.Gonzalez (9) 2 Master Sultan, 57, K.Banegas (2) 3,90 hco 3 Guicho, 53, F.Caceres (3) 5,50 1 1/2 cpo 4 Dulok, 54, D.Lencinas (5) 9,70 2 cps 5 Redford Key, 57, R.L.Gonzalez (1) 7,70 pzo 6 Tutto Bene, 54, S.Arias (4) 3,65 1 1/2 cpo 7 Granadino Moro, 53, J.Yalet (h) (7) 139,55 13 cps 8 Abaco Moon, 54, E.Castro (6) 5,85 2 cps ú Sigfriano, 57, A.Cabrera (8) 17,05 12 cps - - - Dividendos: EL DECIDIDO $ 4,65, 2,55 y 1,65. Master Sultan $ 1,90 y 1,40. Guicho $ 2,25. EXACTA $ 1.867,50. TRIFECTA $ 8.537,50. DOBLE $ 2.397,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'19s68c. Cuidador: F.J.Bianchimano. Stud: Don Juan (vt). El ganador de 5 años es hijo de Expressive Halo y La Elogiosa UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 FULL AMOROSO, 56, F.L.Gonçalves (8) 2 Trending Face, 52, R.Muñoz (1) 6,55 4 cps 3 Tirao Y Anclao, 53, E.Candia G. (5) 8,85 1 1/2 cpo 4 Tico Tico, 56, M.J.Lopez (9) 3,75 4 cps 5 Cambalache Mad, 53, U.Chaves (7) 13,30 1 cpo 6 Templa Catch, 56, J.Rivarola (2) 46,95 6 cps 7 Deep Ocean, 56, R.L.Gonzalez (6) 70,30 5 cps ú* El Fume, 56, R.Villagra (10) 44,50 - - - - - (*) Desmontó Dividendos: FULL AMOROSO $ 1,35 y 1,10. Trending Face $ 1,10. EXACTA $ 335,00. TRIFECTA $ 1.280,00. DOBLE $ 652,50. TRIPLO $ 3.235,00. CUATERNA $ 8.910,00.No corrieron: (3) Say Much y (4) Gadzooks. Tiempo: 1'26s91c. Cuidador: G.H.Degregorio. Stud: El Gran Robert (az). El ganador de 3 años es hijo de Full Mast y Tortola Key DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SEAL DUBAI, 57, S.Barrionuevo (6) 2 Sally Ray, 54, E.Candia G. (2) 64,25 6 cps 3 Stormy Kissing, 57, F.L.Gonçalves (5) 4,35 1/2 cpo 4 Evinrude, 54, R.Villegas (7) 24,80 3/4 cpo 5 Que Sorpresa, 57, A.I.Romay (4) 7,25 1/2 cpo 6 Berry Chaco, 54, D.Lencinas (8) 27,25 3/4 cpo 7 Low, 54, D.E.Arias (11) 8,65 1/2 cpo 8 Sigo Viaje, 57, A.Giorgis (1) 55,60 11 cps ú Ree Coqueto, 57, F.Menendez (3) 80,05 7 cps - - - Dividendos: SEAL DUBAI $ 2,10, 1,30 y 1,10. Sally Ray $ 5,10 y 1,70. Stormy Kissing $ 1,30. EXACTA $ 1.512,50. TRIFECTA $ 4.262,50. DOBLE $ 87,50.No corrieron: (9) Millar y (10) Samaras. Tiempo: 1'12s45c. Cuidador: D.A.Ruben. Stud: El Gran Peters. El ganador de 6 años es hijo de E Dubai y Saga DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SLOAM, 54, D.Lencinas (6) 2 Runner Mani, 53, R.Muñoz (7) 6,60 8 cps 3 Safety Cup, 57, R.Bascuñan (1) 6,35 2 1/2 cps 4 Irish Lucky, 57, F.Coria (11) 3,25 2 cps 5 Lepus, 57, C.Sandoval (4) 9,60 1 cpo 7 Soy Banana Pat, 53, F.Caceres (2) 68,45 1/2 cpo 8 Rico Tipo, 57, F.Arreguy (h) (12) 14,60 3/4 cpo 8 Cumulo, 57, R.L.Gonzalez (8) 14,55 2 cps 9 Bermello, 57, S.Barrionuevo (9) 14,80 v.m. 10 Zantino Cat, 53, A.Sanchez (13) 53,40 2 cps 11 Holiday Capo, 57, A.Cabrera (14) 53,65 8 cps 12 Tigre Negro, 55, J.Yalet (h) (10) 82,70 1 cpo ú* Juan Orion Tag, 57, D.E.Arias (5) 18,35 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: SLOAM $ 2,85, 2,45 y 1,75. Runner Mani $ 2,10 y 1,55. Safety Cup $ 5,00. IMPERFECTA $ 1.075,00. CUATRIFECTA $ 14.695,00. DOBLE DESQUITE $ 1.690,00. TRIPLO $ 965,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 11.615,00. No Corrió: (3) Ojo Lunar. Tiempo: 1'13s58c. Cuidador: M.Domingo. Stud: Zungri. El ganador de 4 años es hijo de Cosmic Trigger y Queen Sal. RECAUDACIÓN: $ 32.967.619.. LOVELY FACE. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'38s61c.G.J.Frenkel S..Doña Pancha. La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Love And Roses