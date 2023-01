Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MORROW, 57, K.Banegas (11) 2 Tinto Demoledor, 57, A.O.Lopez (1) 23,60 3 cps 3 Vasco El Doctor, 57, A.I.Romay (3) 3,50 1 1/2 cpo 4 Ojo Con Titi, 57, J.Rivarola (4) 20,75 2 cps 5 Idolo Pampeano, 57, F.Coria (9) 2,60 1 1/2 cpo 6 Mr. Joker (usa), 57, G.Borda (6) 14,10 3 cps 7 El Borbollon, 57, R.Alzamendi (2) 55,65 4 cps 8 Yankee Icon, 57, J.C.Diestra (h) (10) 5,90 4 cps ú Lash Catcher, 57, F.Menendez (7) 7,45 3 cps - - - Dividendos: MORROW $ 4,15, 3,10 y 5,80. Tinto Demoledor $ 8,20 y 4,75. Vasco El Doctor $ 1,70. EXACTA $ 8.462,50. TRIFECTA $ 51.782,50. DOBLE $ 5.470,00.No corrieron: (5) Not Alone y (8) Luz Trigueño. Tiempo: 1'0s6c. Cuidador: G.R.Siri. Stud: El Apurado (tan). El ganador de 6 años es hijo de Master Of Hounds y Incredulidad DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GRAN POSITANO, 57, M.J.Lopez (7) 2 El Poriaju, 57, G.Borda (15) 4,40 1 cpo 3 Marcus, 57, A.O.Lopez (14) 12,70 5 cps 4 Tuti Bopp, 57, D.R.Gomez (12) 4,15 1/2 pzo 5 Intrigado, 53, L.Lopez B. (3) 3,15 pzo 5 Ruah, 53, G.Reynoso (4) 17,15 emp. 7 Al Fin Llegue, 53, M.Rey (2) 94,90 1/2 cza 8 Badajo Song, 57, M.Asconiga (9) 18,85 1 cpo 9 Secondi, 57, A.I.Romay (6) 12,30 pzo 10 Eterno Manipuler, 57, A.Cabrera (8) 21,50 3 cps ú Angel Rojo, 54, R.Villegas (11) 27,80 1 cpo - - - Dividendos: GRAN POSITANO $ 4,05, 2,80 y 2,90. El Poriaju $ 1,95 y 1,60. Marcus $ 5,50. IMPERFECTA $ 602,50. CUATRIFECTA $ 15.062,00. DOBLE $ 2.640,00. TRIPLO $ 16.670,00. CUATERNA JACKSPOT $ 246.170,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 244.620,00, con 4 aciertos $ 1.907,50.No corrieron: (1) Hit Cambriol, (5) Hard Better, (10) Cavatelli y (13) Misil Crack. Tiempo: 1'12s6c. Cuidador: C.L.Bellier. Stud: Don Roberto (az). El ganador de 4 años es hijo de Tan Chemistry y Moonlight Inc UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TU PORQUE, 56, K.Banegas (3) 2 Furioso Beto, 52, G.Reynoso (11) 4,65 1 1/2 cpo 3 Serenidad De Santo, 52, F.Caceres (5) 8,05 1/2 cpo 4 Chacha Vision, 56, W.Maturan (9) 30,30 3/4 cpo 5 Templa Catch, 56, J.Rivarola (4) 11,60 3/4 cpo 6 Atrapame Si Puedes, 56, A.O.Lopez (2) 6,40 3/4 cpo 7 Lucerito Candy, 56, A.Giorgis (6) 24,50 1/2 cpo 8 Victorioso Galileo, 53, L.Paredes (10) 200,40 4 cps 9 Fantasy Dreamer, 56, F.Menendez (8) 40,60 2 1/2 cps ú El Guillote, 56, D.Gauna (7) 24,55 2 1/2 cps - - - Dividendos: TU PORQUE $ 1,50, 1,10 y 1,10. Furioso Beto $ 1,25 y 1,10. Serenidad y Santo $ 1,10. EXACTA $ 315,00. TRIFECTA $ 1.225,00. DOBLE $ 440,00.No Corrió: (1) Tono Spring. Tiempo: 1'14s27c. Cuidador: M.W.De Lucia. Stud: R Q. El ganador de 3 años es hijo de El Moises y Persuasora DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CATEDRATICA STRIPES, 54, R.Villegas (9) 2 Sauci Kal, 54, S.Arias (14) 5,35 cza 3 Trama Urbana, 57, D.R.Gomez (6) 8,50 3/4 cpo 4 Pretty Sally, 57, F.Arreguy (h) (1) 4,10 2 cps 5 Tia Estela, 54, F.Roldan (4) 11,65 1 cpo 6* Discepola, 53, L.Lopez B. (15) 7,85 3/4 cpo 7 Troyana Del Sol, 57, A.Cabrera (12) 31,30 cza 8 Minifalda Kal, 53, A. Portillo O. (5) 9,90 3/4 cpo 9 La Velocista, 54, U.Chaves (8) 28,85 1 cpo 10 Magayuela, 53, M.Rey (7) 57,55 4 cps 11 Agled, 57, O.Arias (2) 11,95 2 cps 12 Crazy Rimout, 57, K.Banegas (10) 14,70 3 cps 13 Ratisbona, 53, F.Caceres (3) 26,15 2 cps ú Tabulera, 57, F.Menendez (13) 11,50 7 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: CATEDRATICA STRIPES $ 5,85, 5,35 y 3,40. Sauci Kal $ 3,05 y 2,10. Trama Urbana $ 2,10. IMPERFECTA $ 1.855,00. CUATRIFECTA $ 125.505,00. DOBLE DESQUITE $ 2.170,00. TRIPLO $ 4.545,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 35.710,00. No Corrió: (11) Aguella. Tiempo: 1'13s40c. Cuidador: J.C.Dalto. Stud: Lara Y Alejo. La ganadora de 5 años es hija de Valid Stripes y Flag Catedr. RECAUDACIÓN: $ 41.623.225.. TU PORQUE. Furioso Beto. Serenidad y Santo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (1) Tono Spring1'14s27c.M.W.De Lucia.R Q. El ganador de 3 años es hijo de El Moises y Persuasora GRAN POSITANO. El Poriaju. Marcus. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA JACKSPOT. QUINTUPLO con 5 aciertos, con 4 aciertos.No corrieron: (1) Hit Cambriol, (5) Hard Better, (10) Cavatelli y (13) Misil Crack1'12s6c.C.L.Bellier.Don Roberto (az). El ganador de 4 años es hijo de Tan Chemistry y Moonlight Inc MORROW. Tinto Demoledor. Vasco El Doctor. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (5) Not Alone y (8) Luz Trigueño1'0s6c.G.R.Siri.El Apurado (tan). El ganador de 6 años es hijo de Master Of Hounds y Incredulidad

