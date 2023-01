DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ARAÑAZO SONG, 57, F.Coria (9) 2 Biogenesis, 54, S.Arias (7) 30,15 5 cps 3 Centella Good Friend, 53, J.Flores (12) 3,70 3/4 cpo 4 Vasco Gruñon, 54, R.Villegas (11) 9,45 1/2 cza 5 Claro Nistel, 57, P.Carrizo (6) 3,60 3/4 cpo 6 Gran Net, 54, D.Lencinas (4) 5,65 pzo 7 Desert Eagle, 57, F.Menendez (5) 57,80 1/2 cpo 8 Candy Veloz, 57, A.Giorgis (8) 13,10 2 1/2 cps 9 Andblack, 53, I.Delli Q. (2) 8,70 1/2 cpo ú Moñito, 57, P.Diestra (h) (1) 16,65 1 1/2 cpo - - -

Dividendos: ARAÑAZO SONG $ 3,75, 2,30 y 1,80. Biogenesis $ 11,70 y 5,05. Centella Good Friend $ 1,90. IMPERFECTA $ 7.430,00. CUATRIFECTA $ 181.040,00. DOBLE DESQUITE $ 5.570,00. TRIPLO $ 6.120,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 15.120,00. No corrieron: (3) Pensar En Vos y (10) Virador. Tiempo: 59s96c. Cuidador: A.L.Garrido. Stud: Mi Juliana. El ganador de 5 años es hijo de Alcindor y For Me Ca. RECAUDACIÓN: $ 45.970.126..