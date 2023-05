DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SHE`S HOLY, 53, R.Salazar (2) 2 Ardillita Call, 57, R.L.Gonzalez (14) 2,30 2 1/2 cps 3 Grace`s Secret, 57, O.Arias (8) 9,10 1 cpo 4 Luz Azteca, 57, M.J.Lopez (1) 15,70 4 cps 5 La Choper, 57, W.Aguirre (3) 4,50 3/4 cpo 6 Tape Albertina, 57, G.Saez (13) 41,70 5 cps 7 Jaia, 57, J.Rivarola (10) 7,20 2 1/2 cps ú Emma Giulliana, 55, I.Delli Q. (9) 5,10 1 cpo - - -

Dividendos: SHE`S HOLY $ 4,80 y 2,10. Ardillita Call $ 1,70. IMPERFECTA $ 750,00 . CUATRIFECTA $ 38.860,00. DOBLE DESQUITE $ 8.580,00. TRIPLO $ 45.450,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 89.940,00. No corrieron: (4) Kuyen, (5) Akula, (6) Halo Rose, (7) The Cathedral Wrong, (11) Global Memories y (12) Tunquita Best. Tiempo: 1'8s63c. Cuidador: R.G.Britos. Stud: Candioti. La ganadora de 4 años es hija de Holy Boss y Mira Vo. RECAUDACIÓN: 50.071.797.