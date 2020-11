Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 TEN DREAMS, 56, K.Banegas (2) 69740 2 Up And Down, 56, Jorge Peralta (1) 130762 4,00 pzo 3* Don Juani, 56, W.Pereyra (9) 95972 5,45 1/2 cpo 4 Mr Friendly, 56, F.L.Goncalves (7) 30147 17,35 1 1/2 cpo 5 Catch Versal, 56, F.Coria (12) 89410 5,85 1 cpo 6 Viejo Rayo, 56, R.Blanco (6) 13044 40,10 3 cps 7 Inventive Gold, 56, B.Enrique (8) 168725 3,10 2 cps 8X Si Señores, 56, R.R.Barrueco (3) 96861 5,40 4 cps 9 Scottrade, 54, M.La Palma (11) 19336 27,05 1/2 cpo 10 Guepardo Stai, 53, J.Avendaño (5) 2900 180,35 pzo ú El Yesca, 54, F.Menendez (4) 14549 35,95 17 cps - - - 731446 - - (*) Se escapó de los partidores (X) Largó frío

Dividendos: TEN DREAMS $ 7,50, 3,35 y 2,30. Up And Down $ 2,15 y 1,30. Don Juani $ 1,30. IMPERFECTA $ 145,00. CUATRIFECTA $ 13.815,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 665,00, a placé $ 134,00. TRIPLO $ 18.295,00. PICK 4 $ 14.604,00. No Corrió: (10) Gran Enemigo. Tiempo: 59s22c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Apo. El ganador de 3 años es hijo de Remote y Tensad. RECAUDACIÓN: $ 24.331.756.

FANCYLONGA. Romana Stripes. Not True Sale. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'13s86c.J.C.Et`choury (h).Rubio B.. La ganadora de 4 años es hija de Easing Along y Fancy Yankee