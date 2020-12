Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

Bruja Best , 60, H.Alegre

Best Cande , 60, F.Montes

DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 LORENZO RYE, 57, L.Cabrera (12) 429131 2 Candy Cap, 57, P.Carrizo (1) 53839 13,55 4 cps 3* Don Vals, 57, R.Blanco (10) 150417 4,85 4 cps 4 Gordito Florence, 57, K.Banegas (14) 31377 23,25 3/4 cpo 5 Sessa, 57, M.Aserito (9) 94743 7,70 1 cpo 6 Copador Prince, 57, F.L.Goncalves (5) 59553 12,25 3 cps 7 Candylejo, 54, B.Enrique (15) 121587 6,00 pzo 8 Gaucho Hippie, 57, A.Cabrera (13) 11920 61,20 2 cps 9 Gran Inspirador, 57, J.Villagra (7) 35500 20,55 4 cps 10 Alfa Point, 57, A.Fuentes (3) 5610 130,05 6 cps 11 Que Apuesto, 53, A.I.Romay (11) 5876 124,15 1/2 cpo 12 Hunt And Fish, 54, S.Barrionuevo (2) 5907 123,50 5 cps 13 Polter Letal, 58, G.Calvente (6) 5096 143,15 1 1/2 cpo ú Gran Robertito, 57, M.Valle (4) 9618 75,85 13 cps - - - 1020175 - - (*) Largó frío

Dividendos: LORENZO RYE $ 2,65, 1,90 y 1,25. Candy Cap $ 2,10 y 1,35. Don Vals $ 1,35. IMPERFECTA $ 219,50. CUATRIFECTA $ 11.374,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 129,00, a placé $ 457,00. TRIPLO $ 1.352,50. PICK 4 $ 2.452,00. No Corrió: (8) Desa Cat. Tiempo: 56s43c. Cuidador: F.Arone. Stud: Don Salvador. El ganador de 4 años es hijo de Catcher In The Rye y Stormy Becaus. RECAUDACIÓN: $ 29.908.780.

BRIGHT CATTE. Lucky Dominga. Dulcinea Strong. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertosCorrieron todos56s27c.D.S.Mure.El Refugio (vm). La ganadora de 4 años es hija de Horse Greeley y Bright Daisy