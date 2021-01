Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1* NIKI HUNTER, 57, P.Carrizo (6) 108160 2X Fuerte Orpen, 57, F.L.Goncalves (4) 275633 3,10 cza 3 Pure Fuyi, 57, B.Enrique (10) 416811 2,05 1/2 cpo 4+ Blackbird, 53, R.Villegas (5) 88089 9,70 cza 5** Llueve En Serio, 56, A.Giorgis (2) 12744 67,05 14 cps 6 Dantecler, 57, M.A.Palacios (9) 31071 27,50 cza 7 Il Ragazzo, 54, L.Noriega (3) 247670 3,45 1 1/2 cpo ú El Lunes Vuelvo, 54, J.Rivarola (7) 16954 50,40 17 cps - - - 1197132 - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Ligó suelta

Dividendos: NIKI HUNTER $ 11,75, 3,30. Fuerte Orpen $ 1,65. IMPERFECTA $ 111,00. CUATRIFECTA $ 3.796,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 636,00, a placé $ 34,00. TRIPLO $ 7.615,00. PICK 4 $ 8.706,00. No corrieron: (1) Cartoon Network y (8) Gran Stuart. Tiempo: 59s60c. Cuidador: R.E.Martinez. Stud: Bagueria I I (sr). El ganador de 5 años es hijo de Global Hunter y Nikish. RECAUDACIÓN: $ 21.579.152.

TABASCA HOT. Pretty Wild. Amiguita Cautiva. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (10) Would You Like1'12s38c.J.C.Et`choury (h).Rubio B.. La ganadora de 3 años es hija de Easing Along y Taba Is Back