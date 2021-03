Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

Faith In You , 55, M.Valle

DECIMOCUARTA CARRERA- 1800 METROS Gan Pag. Dist. 1 SILVER VISION, 56, E.Talaverano (13) 289124 2 Barolito, 56, W.Pereyra (4) 52679 11,80 3/4 cpo 3 Gran Peten, 56, M.Valle (1) 180179 3,45 5 cps 4 Chanter, 56, W.Moreyra (14) 27813 22,35 2 1/2 cps 5 In Words, 56, A.Cabrera (7) 71863 8,65 cza 6 Quintin Stripes, 56, A.Domingos (8) 58095 10,70 3 cps 7 Daredevil, 56, B.Enrique (6) 48375 12,85 1/2 cpo 8* Tome Nota, 56, F.L.Goncalves (12) 119542 5,20 13 cps 9 Valid Oro, 56, L.Galdeano (15) 2097 296,50 8 cps 10X Con Potencial, 56, I.Monasterolo (5) 14096 44,10 pzo ú Vasili Kandinsky, 56, J.M.Sanchez (10) 1619 383,85 17 cps - - - 865482 - - (*) Largó frío (X) Largó frío

Dividendos: SILVER VISION $ 2,15, 1,45 y 1,15. Barolito $ 2,95 y 1,65. Gran Peten $ 1,70. IMPERFECTA $ 710,00. CUATRIFECTA $ 13.772,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 790,00, a placé $ 905,00. TRIPLO $ 3.535,00. PICK 4 $ 74.192,50. No corrieron: (2) Corazon De Leon, (3) Best Of Us, (9) Le Rock y (11) Inside Edition. Tiempo: 1'49s93c. Cuidador: D.A.Bordon. Stud: Las Canarias. El ganador de 3 años es hijo de Violence y Silver Shin. RECAUDACIÓN: $ 31.911.327.

INCANDESCENZA. Seña Al Pie. Victory Red. IMPERFECTA ú. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'23s29c.R.A.Cardon.Sala De Guardia. La ganadora de 4 años es hija de Cima De Triomphe y Ground Zero